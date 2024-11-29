РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11562 посетителя онлайн
Новости Война
4 955 24

$6,5 млрд, выделенные Байденом в помощь Украине, окажутся под контролем Трампа, - The Times

Кошти для України, виділені Байденом, опиняться під контролем Трампа

В первый день президентства Дональд Трамп будет вооружен огромным количеством рычагов влияния на Россию.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, Трамп будет иметь миллиарды долларов на вооружение для Украины, которые администрация Байдена не успела использовать.

Более $6,5 мллрд осталось в "президентских полномочиях", которые позволяют США передавать Украине оружие и технику из собственных оборонных запасов, рассказал чиновник из США.

По данным издания, Пентагон достиг предела вооружений, которые он может ежемесячно передавать Украине без ущерба для собственной боеспособности.

Читайте также: У Трампа рассматривают проведение прямых переговоры с Ким Чен Ыном, - Reuters

Также есть логистические проблемы с доставкой вооружения войскам Украины. Таким образом Трамп будет иметь контроль над тем, как будут тратиться деньги.

"Это уже не те ребята, какими они были (во времена первого президентства Трампа. - Ред.). Трамп, вероятно, чувствует себя в гораздо более сильной позиции в отношении Путина, чем восемь лет назад", - сказал экс-главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес.

На что могут пойти средства

The Times предполагает, что Трамп может решить пригрозить Путину деньгами, оставленными Байденом, дав ему выбор: сесть за стол переговоров или столкнуться с ускоренными поставками более летального вооружения в Украину.

"Если мирные переговоры провалятся, Украина будет надеяться, что это побудит Трампа передать необходимое оружие и поддержку - с возможностью использовать оружие так, как они считают нужным - чтобы наконец вытеснить силы Москвы с частей ее территории и объявить победу над Путиным", - пишет издание.

Также читайте: Страны НАТО и Трамп смогут посадить Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция, - Рютте

В то же время, говорится в материале, по более вероятному сценарию, Украина получит достаточно оружия, чтобы заморозить конфликт и не дать российским войскам, с помощью сил КНДР и иранского оружия, продвинуться дальше. Некоторые бывшие военные руководители считают, что стратегия Запада, которая обеспечивает Украину оружием для обороны, но не для победы, является неприемлемой.

Однако не исключено, что Трамп решит использовать эти средства для депортации иммигрантов обратно в Южную Америку, сказал Ходжес.

"Возможно, это не совсем так, как предполагается, но я не удивлюсь, если они найдут способ использовать эти средства в другом месте", - добавил он.

Также смотрите: Размахивать своим "орешником" сейчас Путин может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, - Зеленский. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц в последние дни изучал несколько предложений по прекращению войны в Украине. В частности, США будут требовать прекращения огня на время переговоров Украины и России.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Автор: 

Байден (2785) США (26381) Трамп (5075)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
А что можно вкрасти по программе PDA?!
Гусеницы от М113?
показать весь комментарий
29.11.2024 11:18
+4
Трамп в якості кандидата в президенти заблокував виділення допомоги для
України більш ніж на півроку. А тепер він стане президентом і зможе блокувати 4 роки, а з урахуванням інерції прийняття рішень та контролю республіканцями парламенту 5. Ось чого всі бояться.
показать весь комментарий
29.11.2024 11:38
+3
показать весь комментарий
29.11.2024 11:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.11.2024 11:06 Ответить
Ходжес все звалив в одну кучу а в кінці допису зробив заключення шо Трамп на ці віиськові гроші буде виловлювати латиносів - почав за здравіє а кінчив за упокіи
показать весь комментарий
29.11.2024 11:09 Ответить
Це якась бридня, бо Конгрес, коли віділяє гроші, чітко вказує на що вони можуть бути використані. І Трамп не може просто взяти, і використати виділені на Україну бабки для виловлювання нелегальних мігрантів. Хоча знаючи Трампа, він цілком може спробувати це зробити, чисто щоб подивитись, чи зможе його хтось завадити.
показать весь комментарий
29.11.2024 13:09 Ответить
Не можна нашій влвді грошима о давати! Стирять!
показать весь комментарий
29.11.2024 11:12 Ответить
"...опиняться під контролем Трампа..."

Ось чому зелені мародери так бояться Трампа. Бо може не дати вкрасти.
На усе інше зеленим начхати.
показать весь комментарий
29.11.2024 11:15 Ответить
А что можно вкрасти по программе PDA?!
Гусеницы от М113?
показать весь комментарий
29.11.2024 11:18 Ответить
США можуть виділяти і "живі" гроші окрім цієї програми - і красти зеленим мародерам буде важкувато. Що приємно...
показать весь комментарий
29.11.2024 11:22 Ответить
Правильнее, что можна было украсть по лендлизу - который так и не задействовали

А по PDA - аудит нашел завышение цен на 8.3млрд, на сумме 25.5млрд
показать весь комментарий
29.11.2024 11:57 Ответить
Трамп в якості кандидата в президенти заблокував виділення допомоги для
України більш ніж на півроку. А тепер він стане президентом і зможе блокувати 4 роки, а з урахуванням інерції прийняття рішень та контролю республіканцями парламенту 5. Ось чого всі бояться.
показать весь комментарий
29.11.2024 11:38 Ответить
"Всі" може й бояться.
Але не Зеленський з Єрмачком - бо вони тільки цього й чекають, аби звалити на США капітуляцію України і самим залишитися білими і пухнастими.
показать весь комментарий
29.11.2024 11:43 Ответить
"Трамп в якості кандидата в президенти заблокував виділення допомоги для України більш ніж на півроку"

15 июля 2024 - Республиканцы выдвинули Трампа кандидатом в президенты США
Пакет в 61млрд уже принят и действует 2.5месяца

Як виглядає блокування:
- закон про лендліз проголосований Сенатом 6 квітня 2022. Президент підписує 9 травня 2022 - більше ніж через місяць, та потім не виконує закон.
- президент отримує 26 квітня 2024, 7.8млрд PDA до 1 жовтня 2024. Та використовує тільки 2.3млрд.
Потім просить подовжити до 20 січня 2025.
І тепер каже, що не встигне...
- Конгрес виділяє 100млн влітку 2022 на навчання пілотів. Президент блокує, навіщо навчати якщо немає літаків, а літаків ми не дамо
показать весь комментарий
29.11.2024 12:08 Ответить
В якості лідера республіканської партії - так буде краще?
показать весь комментарий
29.11.2024 14:00 Ответить
Згідно законодавства заборонено вмішуватись в діяльність Конгресу.
Як лідер партії міг вмішатись, якщо він не був в Конгресі?

Якщо вмішався, то це доказано? Є хоч якісь факти?

Факти, одна партія хотіла гроші, інша вимагала стіну та обмеження по нелегалам
В чому проблема для партії котра хотіла гроші, додати вимогу по стіні та нелегалам?

До цього вони же змішували все в один пакет: коли в одному Україна, та рядом Ізраїль, Палестина та інша поміч, де на Україну в кращому випадку половина грошей.

В результаті пакет прийняли, проте республіканці додали до грошей
- два рази слово перемога України
- вимогу розробити план перемоги України. Байден з запізненням на 2 місяці подав якийсь план.
- надати далекобійні ракети для перемоги України. Байден тільки після зустріч з Трампом дозволив використовувати ракети.
- конфіскацію росактивів. G7 узгодило 50млрд

Це того мабуть коштувало

А от яке далі виконання, після отримання грошей?
З 7.8млр до дати дейлайну 1 жовтня, використали 2.3млрд
Хто в цьому винен?
показать весь комментарий
29.11.2024 14:32 Ответить
Вам відоме поняття "впливова людина"?
показать весь комментарий
29.11.2024 15:02 Ответить
так в чому проблема була для "впливова людина" сказати приймайте стіну, закон про нелегалів?

А хто зараз заважае "впливова людина" використати 7.8млрд?

Вона ж отримала те що просила, та навіть більше
показать весь комментарий
29.11.2024 15:21 Ответить
Не допомогу, а відкат Зеле.
показать весь комментарий
29.11.2024 12:14 Ответить
Сміливо
40% зброї якою ми воюємо є американська зброя куплена на американські кошти. Але все одно знаходяться покидьки які замість "дякую" говорять "відкат".
показать весь комментарий
29.11.2024 14:10 Ответить
Ти дура тупа, ти напевно не в темі що 30%-50% західної допомоги Буба розкрадає. А Бідон знаючи це все одно дає Бубі кошти, справжньою допомогою це не назвеш, а от Бубі на відкати вистачає. Або хай приберуть Бубу або як це зробить Трапон - поріжуть допомогу. Спонсорувати режим Буби немає сенсу.
показать весь комментарий
29.11.2024 20:39 Ответить
Вазелінові коломойши аж саскулили сід болі🤣😆🤣🤣😆🤣🤣😆
показать весь комментарий
29.11.2024 11:19 Ответить
Ну Трамп то не Байден. Трамп швидко на ці кошти озброїть Україну усім ***********!
показать весь комментарий
29.11.2024 11:20 Ответить
Зараз будуть йти потоки свідомості дуже довго. А як воно станеться не знає ні Трамп ні Х.. Війну зупинити набагато важче чим почати. До того ж є багато інших неврахованих факторів, що можуть поламати будь-які навіть найкращі плани, розроблені наймудрішими головами.
показать весь комментарий
29.11.2024 11:50 Ответить
Вы хотели сказать Тампон будет етими деньгами угрожать Украине что если не капитулирует то не отдаст уже выделенные деньги? Бидон придурок даже умудрился из тех копеек которые Конгрес выделил Украине половину оставить Тампону для шантажа Украины.
показать весь комментарий
29.11.2024 12:08 Ответить
За даними видання, Пентагон досягнув межі озброєнь, які він може щомісяця передавати Україні без шкоди для власної боєздатності. Джерело: https://censor.net/ua/n3522523
Бу-га-га.... Смішно до всрачки
показать весь комментарий
29.11.2024 12:21 Ответить
За весь час президент отримав права PDA
2022 - 11млрд
2023 - 14.5млрд
2024 - 7.8млрд

2022 - 1.7млрд згоріло
2022-2023 - завищення поставленного на 8.3млрд. Частину поставили, залишок 4.8млрд
2024 - залишок 3.9млрд
Загальний залишок 8.7млрд не використанного PDA

Реально поставили 22.7млрд

Міноборони отримало на відновлення запасів 45.8млрд, використало тільки 25.1млрд
В новинах було, що ще хочуть пакет на 24млрд, де 16млрд на відновлення

Тобто поставки на 22.7млрд, а на відновлення хочуть 61.8млрд

В той же час, "Південна Корея погодилася продати Польщі близько 1000 танків K2, а також 648 самохідних гаубиць та 48 винищувачів FA-50, за 15млрд.евро"

на реальні 22.7млрд, отримано
31 танк,
18 самоходок. якщо причепні рахувати, то 273шт
0 літаків
показать весь комментарий
29.11.2024 16:30 Ответить
 
 