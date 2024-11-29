$6,5 млрд, выделенные Байденом в помощь Украине, окажутся под контролем Трампа, - The Times
В первый день президентства Дональд Трамп будет вооружен огромным количеством рычагов влияния на Россию.
Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.
Так, Трамп будет иметь миллиарды долларов на вооружение для Украины, которые администрация Байдена не успела использовать.
Более $6,5 мллрд осталось в "президентских полномочиях", которые позволяют США передавать Украине оружие и технику из собственных оборонных запасов, рассказал чиновник из США.
По данным издания, Пентагон достиг предела вооружений, которые он может ежемесячно передавать Украине без ущерба для собственной боеспособности.
Также есть логистические проблемы с доставкой вооружения войскам Украины. Таким образом Трамп будет иметь контроль над тем, как будут тратиться деньги.
"Это уже не те ребята, какими они были (во времена первого президентства Трампа. - Ред.). Трамп, вероятно, чувствует себя в гораздо более сильной позиции в отношении Путина, чем восемь лет назад", - сказал экс-главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес.
На что могут пойти средства
The Times предполагает, что Трамп может решить пригрозить Путину деньгами, оставленными Байденом, дав ему выбор: сесть за стол переговоров или столкнуться с ускоренными поставками более летального вооружения в Украину.
"Если мирные переговоры провалятся, Украина будет надеяться, что это побудит Трампа передать необходимое оружие и поддержку - с возможностью использовать оружие так, как они считают нужным - чтобы наконец вытеснить силы Москвы с частей ее территории и объявить победу над Путиным", - пишет издание.
В то же время, говорится в материале, по более вероятному сценарию, Украина получит достаточно оружия, чтобы заморозить конфликт и не дать российским войскам, с помощью сил КНДР и иранского оружия, продвинуться дальше. Некоторые бывшие военные руководители считают, что стратегия Запада, которая обеспечивает Украину оружием для обороны, но не для победы, является неприемлемой.
Однако не исключено, что Трамп решит использовать эти средства для депортации иммигрантов обратно в Южную Америку, сказал Ходжес.
"Возможно, это не совсем так, как предполагается, но я не удивлюсь, если они найдут способ использовать эти средства в другом месте", - добавил он.
Ранее сообщалось, что будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц в последние дни изучал несколько предложений по прекращению войны в Украине. В частности, США будут требовать прекращения огня на время переговоров Украины и России.
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.
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Ось чому зелені мародери так бояться Трампа. Бо може не дати вкрасти.
На усе інше зеленим начхати.
Гусеницы от М113?
А по PDA - аудит нашел завышение цен на 8.3млрд, на сумме 25.5млрд
України більш ніж на півроку. А тепер він стане президентом і зможе блокувати 4 роки, а з урахуванням інерції прийняття рішень та контролю республіканцями парламенту 5. Ось чого всі бояться.
Але не Зеленський з Єрмачком - бо вони тільки цього й чекають, аби звалити на США капітуляцію України і самим залишитися білими і пухнастими.
15 июля 2024 - Республиканцы выдвинули Трампа кандидатом в президенты США
Пакет в 61млрд уже принят и действует 2.5месяца
Як виглядає блокування:
- закон про лендліз проголосований Сенатом 6 квітня 2022. Президент підписує 9 травня 2022 - більше ніж через місяць, та потім не виконує закон.
- президент отримує 26 квітня 2024, 7.8млрд PDA до 1 жовтня 2024. Та використовує тільки 2.3млрд.
Потім просить подовжити до 20 січня 2025.
І тепер каже, що не встигне...
- Конгрес виділяє 100млн влітку 2022 на навчання пілотів. Президент блокує, навіщо навчати якщо немає літаків, а літаків ми не дамо
Як лідер партії міг вмішатись, якщо він не був в Конгресі?
Якщо вмішався, то це доказано? Є хоч якісь факти?
Факти, одна партія хотіла гроші, інша вимагала стіну та обмеження по нелегалам
В чому проблема для партії котра хотіла гроші, додати вимогу по стіні та нелегалам?
До цього вони же змішували все в один пакет: коли в одному Україна, та рядом Ізраїль, Палестина та інша поміч, де на Україну в кращому випадку половина грошей.
В результаті пакет прийняли, проте республіканці додали до грошей
- два рази слово перемога України
- вимогу розробити план перемоги України. Байден з запізненням на 2 місяці подав якийсь план.
- надати далекобійні ракети для перемоги України. Байден тільки після зустріч з Трампом дозволив використовувати ракети.
- конфіскацію росактивів. G7 узгодило 50млрд
Це того мабуть коштувало
А от яке далі виконання, після отримання грошей?
З 7.8млр до дати дейлайну 1 жовтня, використали 2.3млрд
Хто в цьому винен?
А хто зараз заважае "впливова людина" використати 7.8млрд?
Вона ж отримала те що просила, та навіть більше
40% зброї якою ми воюємо є американська зброя куплена на американські кошти. Але все одно знаходяться покидьки які замість "дякую" говорять "відкат".
Бу-га-га.... Смішно до всрачки
2022 - 11млрд
2023 - 14.5млрд
2024 - 7.8млрд
2022 - 1.7млрд згоріло
2022-2023 - завищення поставленного на 8.3млрд. Частину поставили, залишок 4.8млрд
2024 - залишок 3.9млрд
Загальний залишок 8.7млрд не використанного PDA
Реально поставили 22.7млрд
Міноборони отримало на відновлення запасів 45.8млрд, використало тільки 25.1млрд
В новинах було, що ще хочуть пакет на 24млрд, де 16млрд на відновлення
Тобто поставки на 22.7млрд, а на відновлення хочуть 61.8млрд
В той же час, "Південна Корея погодилася продати Польщі близько 1000 танків K2, а також 648 самохідних гаубиць та 48 винищувачів FA-50, за 15млрд.евро"
на реальні 22.7млрд, отримано
31 танк,
18 самоходок. якщо причепні рахувати, то 273шт
0 літаків