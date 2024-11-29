$6,5 млрд, выделенные Байденом в помощь Украине, окажутся под контролем Трампа, - The Times

В первый день президентства Дональд Трамп будет вооружен огромным количеством рычагов влияния на Россию.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, Трамп будет иметь миллиарды долларов на вооружение для Украины, которые администрация Байдена не успела использовать.

Более $6,5 мллрд осталось в "президентских полномочиях", которые позволяют США передавать Украине оружие и технику из собственных оборонных запасов, рассказал чиновник из США.

По данным издания, Пентагон достиг предела вооружений, которые он может ежемесячно передавать Украине без ущерба для собственной боеспособности.

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Также есть логистические проблемы с доставкой вооружения войскам Украины. Таким образом Трамп будет иметь контроль над тем, как будут тратиться деньги.

"Это уже не те ребята, какими они были (во времена первого президентства Трампа. - Ред.). Трамп, вероятно, чувствует себя в гораздо более сильной позиции в отношении Путина, чем восемь лет назад", - сказал экс-главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес.

На что могут пойти средства

The Times предполагает, что Трамп может решить пригрозить Путину деньгами, оставленными Байденом, дав ему выбор: сесть за стол переговоров или столкнуться с ускоренными поставками более летального вооружения в Украину.

"Если мирные переговоры провалятся, Украина будет надеяться, что это побудит Трампа передать необходимое оружие и поддержку - с возможностью использовать оружие так, как они считают нужным - чтобы наконец вытеснить силы Москвы с частей ее территории и объявить победу над Путиным", - пишет издание.

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В то же время, говорится в материале, по более вероятному сценарию, Украина получит достаточно оружия, чтобы заморозить конфликт и не дать российским войскам, с помощью сил КНДР и иранского оружия, продвинуться дальше. Некоторые бывшие военные руководители считают, что стратегия Запада, которая обеспечивает Украину оружием для обороны, но не для победы, является неприемлемой.

Однако не исключено, что Трамп решит использовать эти средства для депортации иммигрантов обратно в Южную Америку, сказал Ходжес.

"Возможно, это не совсем так, как предполагается, но я не удивлюсь, если они найдут способ использовать эти средства в другом месте", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц в последние дни изучал несколько предложений по прекращению войны в Украине. В частности, США будут требовать прекращения огня на время переговоров Украины и России.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.