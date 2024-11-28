Размахивать своим "орешником" сейчас Путин может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Владимир Зеленский заявил, что эскалацией войны кремлевский диктатор Владимир Путин хочет "сорвать усилия Президента Трампа".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты - свою готовность убивать и разрушать.



К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. Более того, Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну.



Размахивать своим "орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось - чтобы он не смог закончить войну.



Путин - единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. И именно поэтому путинская эскалация сейчас - это давление, чтобы впоследствии заставлять президента Америки идти на условия России", - сказал Зеленский.

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