Размахивать своим "орешником" сейчас Путин может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Владимир Зеленский заявил, что эскалацией войны кремлевский диктатор Владимир Путин хочет "сорвать усилия Президента Трампа".
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Сегодня в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты - свою готовность убивать и разрушать.
К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. Более того, Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну.
Размахивать своим "орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось - чтобы он не смог закончить войну.
Путин - единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. И именно поэтому путинская эскалация сейчас - это давление, чтобы впоследствии заставлять президента Америки идти на условия России", - сказал Зеленский.
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Чи не зусилля з примусу України до капітуляції, на яку так сподіваються Зеленський з Єрмачком?
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Реєстрація: 01.11.2024
Якщо дятел зареєструвався в 2014 році, то він тепер професор?
І якщо професор зареєструвався в 2024, то він тепер дятел?
Із кварталу Зе профан.
Обіцяв наріду казку,
Зараз відшукав відмазку
Винні Захід й США
І-А-А.-А та.. І-А-А-А!
Не давав багато чого робити корисного для зекодла? Зараз вся надія на Трампа, а мерзкоє ***** владимир владимирович всьо портить, редіска.
воно в нього не говорить, А харкає
Нехай цей язик буде вавин...
Я вже не перший рік кажу, що воно не розуміє, що каже - не знає мови. Та й висловлювати свої думки (якщо вони в нього є) не може. Лише читає завчений чи написаний кимось текст (з папірця, телесуфлера чи через аудіо підказки). Диктор - він і на Марсі - є диктор.
Цікаво: а яка буде найпотужніша потужність твоєї відповіді на ці ракетні обстріли? "Трамп! Де наші ракети?"?
Вже нудить від цього порожнього вечірнього хрипіння
Трампа, Зелю, Ху.ло?
Та світ ракетою лякає.
Істота, кончений рашист
Ще смерті нам воно бажає.
А сатану назвав "орешник"
Чорт із мокшандіі пуйло.
Старий, трухлявий КДБешнік,
На світі саме більше зло!!!
Анатолій Березенський
https://x.com/RudijLis
Pandamonium
https://x.com/RudijLis
@RudijLis
·
https://x.com/RudijLis/status/1862199590088278293 1 ч
Вавка, а ти тоже чимось помахай, хуч паляницєй чи довгим Нептуном... Нема чим, імпотент ракетний?
"рф запускала ще один "орешник". Що сталося 23 листопада?
23 листопада - через день після спроби завдати удару по Південьмашу у Дніпрі - рашисти запустили свою другу балістичну ракету середньої дальності "Орешник".
За даними "народної розвідки", як завжди у таких випадках, запуск був негайно зафіксований американськими супутниками Defence Support Program (DSP). По суті (і дуже спрощено) DSP використовують інфрачервоний датчик для виявлення тепла, що випромінюється фоні Землі.
Очевидно, що запуск ракети був невдалим.
Майже зайве говорити: сьогодні DSP є одним із найважливіших інструментів раннього оповіщення для збройних сил США (звісно, вони постійно використовуються для підтримки Ізраїлю, регулярно виявляючи кожен запуск балістичної ракети в Ірані та Ємені, наприклад).
Справа в тому, що DSP втратили слід цієї ракети "за лічені секунди".
Трохи згодом хтось опублікував відео у соціальних мережах, на якому показано запуск ракети: за словами людей, які бачили це відео, ракета піднялася приблизно на 2000 метрів, а потім зникла у яскравому вибуху.
Очевидно, що запуск ракети був невдалим.
На жаль, відео було видалено із соціальних мереж, оскільки виявилося, що це був кадр із відео, на якому показано невдалий запуск іншої російської ракети, зроблений багато років тому.
Випереджу ваші запитання. Те, що я написав, це все, що мені відомо з цього приводу. Відповіді на запитання на кшталт, чи це було чергове «бойове випробування» та/або «якщо так, то яка була мета», поки недоступні."