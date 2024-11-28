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Размахивать своим "орешником" сейчас Путин может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Владимир Зеленский заявил, что эскалацией войны кремлевский диктатор Владимир Путин хочет "сорвать усилия Президента Трампа".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты - свою готовность убивать и разрушать.

К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. Более того, Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну.

Размахивать своим "орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось - чтобы он не смог закончить войну.

Путин - единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. И именно поэтому путинская эскалация сейчас - это давление, чтобы впоследствии заставлять президента Америки идти на условия России", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский подписал закон об историческом повышении налогов в Украине

Автор: 

видеообращение (23) Зеленский (20210) путин (31203) Трамп (5075)


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Топ комментарии
+20
Які-такі "зусилля Президента Трампа" має на увазі Зеленський?
Чи не зусилля з примусу України до капітуляції, на яку так сподіваються Зеленський з Єрмачком?
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28.11.2024 19:58
+11
потужно .. дуже потужно гудносно сказано ..сподіваюсь у оманського покидька штани не репнули
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28.11.2024 19:59
+10
Де він вже побачив зусилля Трампа?
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28.11.2024 20:00
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Які-такі "зусилля Президента Трампа" має на увазі Зеленський?
Чи не зусилля з примусу України до капітуляції, на яку так сподіваються Зеленський з Єрмачком?
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28.11.2024 19:58 Ответить
а що у відповідь Зеленський зможе відповісти, якщо той розбомбить банкову? асфальтом в путіна кинуть?
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28.11.2024 19:58 Ответить
ну , наприклад , тебе в ЗСУ заберуть ...
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28.11.2024 20:01 Ответить
а якщо я вже в ЗСУ, а ти?
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28.11.2024 20:03 Ответить
тіхо )..це ж ННН .. ННН вліпив знак Азова якого оманський покидьок продав в Маріуполі
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28.11.2024 20:07 Ответить
Ostap B c00f24c3
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Я читаю: 0

Реєстрація: 01.11.2024
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28.11.2024 20:15 Ответить
А що реєстрація це знак якості?
Якщо дятел зареєструвався в 2014 році, то він тепер професор?
І якщо професор зареєструвався в 2024, то він тепер дятел?
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28.11.2024 20:29 Ответить
О, патріотик на паличці NNN
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28.11.2024 20:58 Ответить
потужно .. дуже потужно гудносно сказано ..сподіваюсь у оманського покидька штани не репнули
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28.11.2024 19:59 Ответить
Іпать полегшало....всьо ясно.....Трамп,де наш 'справедливий мир"?
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28.11.2024 19:59 Ответить
Де він вже побачив зусилля Трампа?
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28.11.2024 20:00 Ответить
В очке прутіна.
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28.11.2024 20:05 Ответить
Він шукав миру в шоколадном глазу ************.
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28.11.2024 20:07 Ответить
Там взагалі-то сказано після інавгурації.
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28.11.2024 20:18 Ответить
Так Трамп же грозився порішати коли виграє вибори і вже місяць мовчить як риба об лід
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28.11.2024 22:44 Ответить
Тобі і розмахувати нічим, нікчемо
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28.11.2024 20:00 Ответить
Кріпко бє у барабан
Із кварталу Зе профан.
Обіцяв наріду казку,
Зараз відшукав відмазку
Винні Захід й США
І-А-А.-А та.. І-А-А-А!
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28.11.2024 21:06 Ответить
Я так зрозумів, що Байден не виправдав довіру Зе і його опи.
Не давав багато чого робити корисного для зекодла? Зараз вся надія на Трампа, а мерзкоє ***** владимир владимирович всьо портить, редіска.
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28.11.2024 20:04 Ответить
Ця с..ка кричала зебидлу в 2019, що це Порошенко не хоче закінчувати війну. Що ж виявляється. Де воно бреше?
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28.11.2024 20:16 Ответить
Дякуємо Пане Президент
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28.11.2024 20:19 Ответить
За що дякуєш, за здачу країни ?
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28.11.2024 20:29 Ответить
Потужніше треба, потужніше...
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28.11.2024 21:00 Ответить
оманському віслюку залишається лише добратись фізично до геніталій трампа
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28.11.2024 20:22 Ответить
Стріляють "арєшніком", п'ють "баяришнік", топлять "валєжніком". Чого їх так в кущі тягне?
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28.11.2024 20:22 Ответить
За час цієї війни всі зрозуміли, що НАТО це фуйня, ЄС цу фуйня,ООН це фуйня,ОБСЄ це фуйня,Червоний Хрест це фуйня!
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28.11.2024 20:24 Ответить
Такі висновки роблять розумово відсталі *******, які нікому нічого не винні
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28.11.2024 20:45 Ответить
заберіть хтось у нього мікрофон
воно в нього не говорить, А харкає
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28.11.2024 20:28 Ответить
Справжній трампіст.

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28.11.2024 20:31 Ответить
"Дядя Вова, забєріті міня к сібє, хоть за далгі !!!"
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28.11.2024 20:31 Ответить
Здохни! Виродок проклятий.
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28.11.2024 20:32 Ответить
Ну чому стільки гнівних коментарів?Як не крути, а язик в сраку трампу прийдеться пхати глибоко. Це розуміють всі?
Нехай цей язик буде вавин...
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28.11.2024 20:32 Ответить
це поки що квіточки, найвеличніше та надпотужне лизання сраки Трампа ще попереду...
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28.11.2024 20:40 Ответить
не погано він тут трампа проти путіна настраює-тут молодець-красіво сказав
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28.11.2024 20:40 Ответить
"зезедент" ,якось, ********** пісюном на роялі не настрашив куйла до такої степені,що б цей рашистський ,кровожерливий вбивця українського народу не розпочинав бойню...
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28.11.2024 20:44 Ответить
Те, що не відбувається/відбулося, а тільки "буде колись після інавгураціїї", то це не "зусилля", а "наміри" або "плани".
Я вже не перший рік кажу, що воно не розуміє, що каже - не знає мови. Та й висловлювати свої думки (якщо вони в нього є) не може. Лише читає завчений чи написаний кимось текст (з папірця, телесуфлера чи через аудіо підказки). Диктор - він і на Марсі - є диктор.
Цікаво: а яка буде найпотужніша потужність твоєї відповіді на ці ракетні обстріли? "Трамп! Де наші ракети?"?
Вже нудить від цього порожнього вечірнього хрипіння
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28.11.2024 20:57 Ответить
Зеля, а запитай у Трампа, чому ми не в НАТО? Ти ж над стареньким Байденом знущався, бачачи, що він добра людина ів не пошле тебе на юх. А у Трампа запитати слабо? А пуйло ******** "орешніками", бо знає, що тут всі наші ракети під асфальтом і навіть браковані міни і знає весь світ, хто це все зробив.
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28.11.2024 21:01 Ответить
Я весь в сомнениях- кого направлять в сторону руссссского воєнного корабля?
Трампа, Зелю, Ху.ло?
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28.11.2024 21:03 Ответить
Заліз у бункер терорист
Та світ ракетою лякає.
Істота, кончений рашист
Ще смерті нам воно бажає.

А сатану назвав "орешник"
Чорт із мокшандіі пуйло.
Старий, трухлявий КДБешнік,
На світі саме більше зло!!!
Анатолій Березенський
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28.11.2024 21:16 Ответить
Шо то було вже нема чого казати повний неадекватний набір слів йому вже пора зав'язувати ці відосики так і до марсіан дійдемо просрати все а звинуватити всіх що вони вині а де 100 найпотужнійших ракет з мільйонами дронів та де і все на язику
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28.11.2024 21:36 Ответить
https://x.com/RudijLis





https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1862199590088278293 1 ч

Вавка, а ти тоже чимось помахай, хуч паляницєй чи довгим Нептуном... Нема чим, імпотент ракетний?
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28.11.2024 21:52 Ответить
Пуйло ******** "орешніком", а ти Боневтіке маєш повне право і можлимвість махати асфальтом, бо це все, що ти залиший після себа. Правда асфальт дуже дорогий і просочений кров'ю невинних громадян.
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28.11.2024 22:10 Ответить
А де сто ракет про які ти говорив???Ми бачили тільки браковані міни Привіт дерьмаку і татару!
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28.11.2024 22:10 Ответить
Какой бред ОНО несёт ... Трам (пока не президент)ничего ещё не предпринял , а Гарант уже свой ,,орешник,, всунул .
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28.11.2024 22:16 Ответить
Я не спеціаліст по ракетах, але чув від знайомого, який ніби в цій темі добре розбирається про те, що немає в росіян великої кількості ракет, створених на базі ще данянської ракети "Рубіж", що назвали її "орешнік", щоб просто залякати свій і українців. Їх має бути від 3-х максимум до десяти. Якщо мій знайомий сказав неправду, то виходить і я про це написав.
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28.11.2024 22:20 Ответить
Його колись придушить якраз знімальна група кварталістів. Хтось просто не витримає кожен вечір слухати такі нісенітниці.
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28.11.2024 22:53 Ответить
там ще не понятно. хто керує - трамп чи маск.
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28.11.2024 23:19 Ответить
@ 28 листопада, 17:45
"рф запускала ще один "орешник". Що сталося 23 листопада?

23 листопада - через день після спроби завдати удару по Південьмашу у Дніпрі - рашисти запустили свою другу балістичну ракету середньої дальності "Орешник".
За даними "народної розвідки", як завжди у таких випадках, запуск був негайно зафіксований американськими супутниками Defence Support Program (DSP). По суті (і дуже спрощено) DSP використовують інфрачервоний датчик для виявлення тепла, що випромінюється фоні Землі.
Очевидно, що запуск ракети був невдалим.
Майже зайве говорити: сьогодні DSP є одним із найважливіших інструментів раннього оповіщення для збройних сил США (звісно, ​​вони постійно використовуються для підтримки Ізраїлю, регулярно виявляючи кожен запуск балістичної ракети в Ірані та Ємені, наприклад).
Справа в тому, що DSP втратили слід цієї ракети "за лічені секунди".
Трохи згодом хтось опублікував відео у соціальних мережах, на якому показано запуск ракети: за словами людей, які бачили це відео, ракета піднялася приблизно на 2000 метрів, а потім зникла у яскравому вибуху.

Очевидно, що запуск ракети був невдалим.

На жаль, відео було видалено із соціальних мереж, оскільки виявилося, що це був кадр із відео, на якому показано невдалий запуск іншої російської ракети, зроблений багато років тому.
Випереджу ваші запитання. Те, що я написав, це все, що мені відомо з цього приводу. Відповіді на запитання на кшталт, чи це було чергове «бойове випробування» та/або «якщо так, то яка була мета», поки недоступні."
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28.11.2024 23:40 Ответить
Німецький байстрюк пупкін заявив про удари ракетами,потужність яких порівняв з ядерною зброєю,по Україні. У нормальному світі -це ядерна війна. Але жодна з країн так званих "партнерів " України нічого не заявила з цього приводу. І хвалене НАТО води в рот набрало. Питання-а нахіба нам таке партнерство і такі партнери?
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28.11.2024 23:43 Ответить
Гниль
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29.11.2024 02:14 Ответить
про цього розмахувача по роялі все сказала Вікторія Спаркс в інтервю CNN додати нічого
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29.11.2024 05:15 Ответить
ДЕМАГОГІЯ це святе.
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29.11.2024 08:28 Ответить
Загодя дупу вилизує, поки що президент Байден. Коректно мав сказати "обраний президент" Трамп. А так - ну Зе!
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29.11.2024 10:44 Ответить
Как раздражает безмозглость этих пацанов! Дыбилы, предлагаете кричать "Трамп, иди наху..., нам не нравится твой план!"?
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29.11.2024 12:40 Ответить
 
 