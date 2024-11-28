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Зеленский подписал закон об историческом повышении налогов в Украине

Зеленський підписав закон про підвищення податків

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 11416-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Верховной Рады в карточке этого закона.

Закон предусматривает, в частности:

  • увеличение налогов для 1, 2, 4 групп ФЛП, для них устанавливается военный сбор в размере 10%;
  • введение авансовых взносов для АЗС;
  • установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3 группы;
  • установление 25% налога от прибыли для небанковских финансовых учреждений;
  • помесячная отчетность по НДФЛ.

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Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что президент более 40 дней не подписывал закон, что привело к убыткам.

"Если считать, что каждый день без закона стоил 270+ млн грн для бюджета, то вот эти 44 дня задержки = -12 млрд грн для бюджета армии", - написал он.

Закон про підвищення податків підписав Зеленський 28 листопада

Напомним, 27 ноября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правку, которая предусматривает повышение налогообложения для физических лиц-предпринимателей с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

10 октября парламент принял в целом законопроект №11416-д о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в условиях действия военного положения, который предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, налога на прибыль банков до 50% за 2024 год и увеличение ряда других налогов и сборов.

Автор: 

закон (3175) Зеленский (20210) налоги (3238)


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Топ комментарии
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28.11.2024 17:17
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28.11.2024 17:18
+21
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28.11.2024 17:35
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Так, усі предмети з яких здають ЗНО, підготовка до школи майбутніх школярів.
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29.11.2024 07:09 Ответить
добре а що вчителям робити з тих предметів з яких не здають ЗНО
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29.11.2024 09:20 Ответить
Бажаю панудокінця його днів такого "забезпечення"! Не дякуйте,смачного,не обляпайтесь!
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28.11.2024 18:12 Ответить
В мене вже 3 роки зп в мед сфері 10 тисяч на руки і ніяких ліваків немає
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28.11.2024 18:23 Ответить
В Украине вообще следует отменить все налоги и оставить только 3 (три налога):
1) налог на недвижимость (его полностью оставлять в громадах, возложив его сбор на них же).
2) налог с продаж: при любой сделке удерживать у продавца определенный % от получаемой суммы (% можно менять в зависимости от товара: например, на виски в магазине - 50%, а на виски в ресторане -90%, ибо нехрен пить в ресторане - дома пей (родина в опасности)).
3) налог на "вывод" капитала (перечисляешь за границу - уплати 50%; выплачиваешь дивиденды вместо того, чтобы вложить в производство или зарплаты работникам - уплати 50% от суммы).
Уплату налогов организовать через банковское приложение (это проще, чем кажется).
Ну, если сильно хочется, оставьте еще НДФЛ.
После этого из налоговиков сформировать стрелковый корпус и отправить на фронт с курьерской скоростью. Там они смогут продемонстрировать свою любовь к родине и способность кошмарить всех и вся в полной мере.
А если денег всё равно не хватает - выпустить гособлигации "военного" займа. При этом Зеленский и абсолютно все госслужащие должны публично, ежемесячно отчитываться сколько % от своей зарплаты потратили на этот займ.
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28.11.2024 18:01 Ответить
А то вы, по ходу, выбирали Василия Петровича Голобородько, а выбрали Зелибобу (уж извините за грубость). Голосовать всё-таки нужно мозгами, а не сердцем.
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28.11.2024 18:04 Ответить
Недайбо, щоб воно вночі приснилося...
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28.11.2024 18:05 Ответить
Ну взагалі-то такий закон мав би бути запровадженим ще в перших півроку повномасштабної війни.
Тоді б в нас зараз озброєння було набагато більше, а втрат процентів на 20 менше.
П.С. Мене цей закон теж стосується, причому збриють
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28.11.2024 18:09 Ответить
набагато більше від майже усіх дописувачів. Якось переживу рік.
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28.11.2024 18:15 Ответить
рік? а далі?
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29.11.2024 00:21 Ответить
А може було б не озброєння більше, а яйця по 34 грн.? Чи щось інше набагато дорожче. Але в карманах когось точно більше заникалося. Скільки у діряве корито не лий, воно ніколи не наповниться
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28.11.2024 22:38 Ответить
Така відверта помста українцям,за падіння рейтінгу ...🤡 мале ,гундосе, мстливе херпіду ...
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28.11.2024 18:21 Ответить
що ви мелете?
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28.11.2024 18:32 Ответить
Вам не подобається ? Чи ви не розуміїте ? Чи ваша корона на голові, не допускає іншої думки ? Не гуляйтеся в моралістку ,історично зеленський обхаїв все шо міг ...це єврейський сором на всюукраїнську голову .бо воно можливо ніколи не бачило тих Воїнів Євреїв які пройшли після 45 р.репресії тоталітарного режиму совдепії !
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28.11.2024 18:44 Ответить
Такі закони запроваджують в перші місяці війни усі країни.
Виходить ЗЕ вас пожалів, а не помстився. У вас з логікою не все в порядку.
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28.11.2024 19:31 Ответить
жалість боневтіка це війна повномасштабна, сотні тисяч смертей українців, мільйони українських біженців, зростання тарифів, корупція, зрадництво (чонгар, баканов, вагнергейт,Гостомель, дєрьмаки, подоляки, аристовичи і др. швалі).
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28.11.2024 19:56 Ответить
Такі закони не треба було би впроваджувати . Як би Чонгар не розмінував ,та свій розум шашликами не заїв !!!зеленський ворог Україні і ви це знаїте ...нех ..працювати у наркомана прибіральницею ...йому ніхто не пробачить, тисячі загиблих на півдні та півночі ,які повірили в його гре* ані шашлики ...чи то він чисто для українців локшину вішав ?!
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28.11.2024 20:22 Ответить
Дещо не такі закони. В США діє прогресивна система оподаткування індивідуальних доходів, і під час Другої світової верхню межу встановили в 94% (при нижній здається біля 20%). Президент Рузвельт в 1942 р. навіть хотів встановити 100%. кажучи при цьому, що "ніхто не має права заробляти під час війни більше $25 000 річних (нинішні біля $300 000)", але Конгрес погодився на 94%. В нас же однаково оподатковуються що мізерні зарплати, що захмарні, не кажучи про те, що ті, хто має великі доходи як правило ще й мають більше можливостей ухилятися від сплати податків.
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28.11.2024 21:01 Ответить
Потужно!
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28.11.2024 18:38 Ответить
Зробимо бідних ще біднішими. Ніяк ви нажеретеся.
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28.11.2024 18:50 Ответить
Своїм - все, іншим - закон.

Як корупціонерів карати і конфіскувати майно - ні! Як обібрати людей - так!

Даєш новорічний відосік!
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28.11.2024 18:53 Ответить
Дочекались відволікалки від підписання закону. Брекауту.
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28.11.2024 18:56 Ответить
від 400 до 1500 грн для 90% наріду.
Зате ниття на місяць
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28.11.2024 19:33 Ответить
Cобі та помічникам підняли зарплати, а наріду податки
Коли йдемо на шашлики?

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28.11.2024 19:06 Ответить
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28.11.2024 19:51 Ответить
Сванарчуки шоли. 🤣🤣🤣
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28.11.2024 21:59 Ответить
Ну, вітаю зелених вівців 73%, дочекалися, нарешті прийшов кінець епохи бідності. Але така штука, що ви зробили-то себе разом. Виправити вже нічого не вийде, їжте, тільки обережно, не обляпайте нормальних людей зеленим лайном, які ще є в Україні. Впевнений, що це ще далеко не кінець.
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28.11.2024 19:08 Ответить
Отєц родной...
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28.11.2024 19:22 Ответить
нелегітимний ухилянь підписав там щось
саме головне що сам не знає що підаисав
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28.11.2024 19:23 Ответить
"Народный депутат Ярослав Железняк https://t.me/yzheleznyak/10807 отметил , что президент более 40 дней не подписывал закон, что привело к убыткам."

Краще би пояснив, чому ВР не працювала, коли вся країна працювала, та навіть посольства знову відкрились.
Цей день "прогулу" на користь, чи ні для держави.
Він буде оплачений, чи ні.

Також незрозумілу схему:
У нардепа Ярослава Желязняка у 2023 році з'явилася квартира за 11 млн грн. Вона записана на батька дружини Железняка - Коваль Володимира Івановича. Хоча проживають у ній, як вказано в деклараціях подружжя, сам Железняк, його син Іван і дружина. І це не єдина квартира, де у Києві проживає подружжя.

Ще одну дружина Железняка Ольгою Коваль орендує (загальна площа 99,2 м кв). Удвох вони також орендують два паркомісця.

Крім того, за час війни, подружжя Железняків придбало собі дві автівки. Нардеп став власником Infiniti QX50 за 1 173 000 грн, а його дружина Lexus NX 300H, вартість якої не вказана.
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28.11.2024 19:25 Ответить
Жилізняки доробились. А вам завидно?
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28.11.2024 19:49 Ответить
Від того що там є у залізняка то ЗЕ став меншим мудаком?
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28.11.2024 21:41 Ответить
Ось що він пише

Ну так….опублікували сьогодні вже. Завтра вийде газета з сьогоднішньою датою 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

🤬🤬🤬Просто п***ц якись. Це стільки незручностей зробить. 44-и дні тягнули і вже один день могли зачекати. А так потужно створили на рівному місці проблему для бізнесу.

Але вже нічого не зробиш- 🗓️ 29 листопада (а не 01 грудня як обіцяли) закон вступить в силу.
І решту днів доведеться якось бізнесу перераховувати по ставці 5%

Депутати, в тому числі він - пишуть закони
Тепер виявляеться, що закон так написали, що він залежить від дати прийняття
А депутати, пишуть закони посилаючись на якісь обіцянки (а не 01 грудня як обіцяли)

Не можна нормально писати, щоб не залежати від обіцянок, та від дати прийняття?
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28.11.2024 22:43 Ответить
... цікаво знати, це патужний закон, чи так
собі ?
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28.11.2024 20:04 Ответить
Мерзотне чмо!!!
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28.11.2024 20:10 Ответить
Щоб корова давала більше молока треба більше доїти і менше годувати.
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28.11.2024 20:20 Ответить
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