Зеленский подписал закон об историческом повышении налогов в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 11416-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Верховной Рады в карточке этого закона.
Закон предусматривает, в частности:
- увеличение налогов для 1, 2, 4 групп ФЛП, для них устанавливается военный сбор в размере 10%;
- введение авансовых взносов для АЗС;
- установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3 группы;
- установление 25% налога от прибыли для небанковских финансовых учреждений;
- помесячная отчетность по НДФЛ.
Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что президент более 40 дней не подписывал закон, что привело к убыткам.
"Если считать, что каждый день без закона стоил 270+ млн грн для бюджета, то вот эти 44 дня задержки = -12 млрд грн для бюджета армии", - написал он.
Напомним, 27 ноября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правку, которая предусматривает повышение налогообложения для физических лиц-предпринимателей с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.
10 октября парламент принял в целом законопроект №11416-д о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в условиях действия военного положения, который предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, налога на прибыль банков до 50% за 2024 год и увеличение ряда других налогов и сборов.
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1) налог на недвижимость (его полностью оставлять в громадах, возложив его сбор на них же).
2) налог с продаж: при любой сделке удерживать у продавца определенный % от получаемой суммы (% можно менять в зависимости от товара: например, на виски в магазине - 50%, а на виски в ресторане -90%, ибо нехрен пить в ресторане - дома пей (родина в опасности)).
3) налог на "вывод" капитала (перечисляешь за границу - уплати 50%; выплачиваешь дивиденды вместо того, чтобы вложить в производство или зарплаты работникам - уплати 50% от суммы).
Уплату налогов организовать через банковское приложение (это проще, чем кажется).
Ну, если сильно хочется, оставьте еще НДФЛ.
После этого из налоговиков сформировать стрелковый корпус и отправить на фронт с курьерской скоростью. Там они смогут продемонстрировать свою любовь к родине и способность кошмарить всех и вся в полной мере.
А если денег всё равно не хватает - выпустить гособлигации "военного" займа. При этом Зеленский и абсолютно все госслужащие должны публично, ежемесячно отчитываться сколько % от своей зарплаты потратили на этот займ.
Тоді б в нас зараз озброєння було набагато більше, а втрат процентів на 20 менше.
П.С. Мене цей закон теж стосується, причому збриють
Виходить ЗЕ вас пожалів, а не помстився. У вас з логікою не все в порядку.
Як корупціонерів карати і конфіскувати майно - ні! Як обібрати людей - так!
Даєш новорічний відосік!
Зате ниття на місяць
Коли йдемо на шашлики?
саме головне що сам не знає що підаисав
Краще би пояснив, чому ВР не працювала, коли вся країна працювала, та навіть посольства знову відкрились.
Цей день "прогулу" на користь, чи ні для держави.
Він буде оплачений, чи ні.
Також незрозумілу схему:
У нардепа Ярослава Желязняка у 2023 році з'явилася квартира за 11 млн грн. Вона записана на батька дружини Железняка - Коваль Володимира Івановича. Хоча проживають у ній, як вказано в деклараціях подружжя, сам Железняк, його син Іван і дружина. І це не єдина квартира, де у Києві проживає подружжя.
Ще одну дружина Железняка Ольгою Коваль орендує (загальна площа 99,2 м кв). Удвох вони також орендують два паркомісця.
Крім того, за час війни, подружжя Железняків придбало собі дві автівки. Нардеп став власником Infiniti QX50 за 1 173 000 грн, а його дружина Lexus NX 300H, вартість якої не вказана.
Ну так….опублікували сьогодні вже. Завтра вийде газета з сьогоднішньою датою 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
🤬🤬🤬Просто п***ц якись. Це стільки незручностей зробить. 44-и дні тягнули і вже один день могли зачекати. А так потужно створили на рівному місці проблему для бізнесу.
Але вже нічого не зробиш- 🗓️ 29 листопада (а не 01 грудня як обіцяли) закон вступить в силу.
І решту днів доведеться якось бізнесу перераховувати по ставці 5%
Депутати, в тому числі він - пишуть закони
Тепер виявляеться, що закон так написали, що він залежить від дати прийняття
А депутати, пишуть закони посилаючись на якісь обіцянки (а не 01 грудня як обіцяли)
Не можна нормально писати, щоб не залежати від обіцянок, та від дати прийняття?
собі ?