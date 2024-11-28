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Закон о налогах подкорректируют после того, как его подпишет Зеленский, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко

Министр финансов Сергей Марченко рассчитывает, что Верховная Рада внесет изменения в закон о повышении отдельных налогов, которые позволят избежать их введения задним числом.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 28 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы не собираемся делать ретроактивных введений налогов. То есть те положения, которые есть в законе о налогообложении с 1 октября, надеюсь, будут подкорректированы после того, как закон подпишет президент - будет принят другой закон, который позволит эти вещи учесть. То есть все необходимые изменения будут вступать в силу с 1 декабря 2024 года", - сказал министр.

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Напомним, 27 ноября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правку, которая предусматривает повышение налогообложения для физических лиц-предпринимателей с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

10 октября парламент принял в целом законопроект №11416-д о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в условиях действия военного положения, который предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, налога на прибыль банков до 50% за 2024 год и увеличение ряда других налогов и сборов. Президент Владимир Зеленский, которому этот документ прислали 15 октября, до сих пор его не подписал.

Автор: 

налоги (3238) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+12
Геніально.Законотворці,*****
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28.11.2024 16:43
+10
а шо? так можно было???)))
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28.11.2024 16:36
+9
Виходить так, що підпис зелі і на. ..... не потрібна, раз можливо після підписання змінювати
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28.11.2024 16:59
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а шо? так можно было???)))
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28.11.2024 16:36 Ответить
А почему нет?
Как Мазила, будут раз в месяц выходить обновления
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28.11.2024 18:05 Ответить
Геніально.Законотворці,*****
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28.11.2024 16:43 Ответить
Чому одразу не повернути його, та прийняти нормальний, щоб відповідав іншим законам та конституції а підписувати кривий, щоб був оскаржений в суді.

Всі ж розуміють, що норма про нарахування заднім числом не відповідає законодавству.
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28.11.2024 16:44 Ответить
Мабудь ще торги йдуть за відсотки.
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28.11.2024 17:01 Ответить
О, то в них буде величезне поле для махінацій з відсотковими ставками.
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28.11.2024 16:46 Ответить
Поки в цьому законі не буде податку на розкіш, не варто його і підписувати.
І ще, вся зп.має.обкладатись всіма податками, а не оише частина від надвеликих зп від 300000 і вище, бо обкладається лише 200000 тисяч з хвостиком все інше не підлягає оподаткуванню. Це справжня мерзота!
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28.11.2024 16:55 Ответить
Виходить так, що підпис зелі і на. ..... не потрібна, раз можливо після підписання змінювати
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28.11.2024 16:59 Ответить
Та зеленському похер шо підписувать. Какаяразніца.
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28.11.2024 17:06 Ответить
Таки порушення процесуальних норм, навіть ригі і Януковощ собі не дозволяли. А младоригіоналів переступили через все .
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28.11.2024 17:06 Ответить
Правовий нігілізм. Можно взагалі підписувати чисті аркуші. Гетьманцев туда впихне все що потрібно і гайда "щіпати гусей".
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28.11.2024 17:10 Ответить
Тобто ze лений козел підписав то,сам не знає що???
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28.11.2024 17:51 Ответить
А це що, вперше?
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28.11.2024 18:13 Ответить
Дебіл міністр. Навіщо закон,який треба одразу коригувати. Заплатить менше,хто занесе більше? Браво! ні,біс!
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28.11.2024 18:17 Ответить
 
 