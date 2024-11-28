Закон о налогах подкорректируют после того, как его подпишет Зеленский, - Марченко
Министр финансов Сергей Марченко рассчитывает, что Верховная Рада внесет изменения в закон о повышении отдельных налогов, которые позволят избежать их введения задним числом.
Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 28 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Мы не собираемся делать ретроактивных введений налогов. То есть те положения, которые есть в законе о налогообложении с 1 октября, надеюсь, будут подкорректированы после того, как закон подпишет президент - будет принят другой закон, который позволит эти вещи учесть. То есть все необходимые изменения будут вступать в силу с 1 декабря 2024 года", - сказал министр.
Напомним, 27 ноября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правку, которая предусматривает повышение налогообложения для физических лиц-предпринимателей с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.
10 октября парламент принял в целом законопроект №11416-д о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в условиях действия военного положения, который предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, налога на прибыль банков до 50% за 2024 год и увеличение ряда других налогов и сборов. Президент Владимир Зеленский, которому этот документ прислали 15 октября, до сих пор его не подписал.
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Всі ж розуміють, що норма про нарахування заднім числом не відповідає законодавству.
І ще, вся зп.має.обкладатись всіма податками, а не оише частина від надвеликих зп від 300000 і вище, бо обкладається лише 200000 тисяч з хвостиком все інше не підлягає оподаткуванню. Це справжня мерзота!