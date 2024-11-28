Страны НАТО и Трамп смогут посадить Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Hill.
"Мы должны убедиться, что украинцы могут обсуждать будущее своей страны с этой позиции силы, поэтому это должна быть Украина. Но они сделают это только тогда, когда почувствуют, что могут из этого что-то получить", - сказал Рютте.
Он убежден, что НАТО и администрация Трампа убедят Путина начать переговоры.
"Мы сможем привлечь Путина к столу переговоров, потому что он почувствует, что, в конце концов, в его интересах не продолжать борьбу", - сказал генсек НАТО.
По словам Рютте, Украина не имеет достаточно сильных позиций, чтобы начать переговоры о прекращении войны с Россией, и сказал, что любое заключенное соглашение должно "помешать россиянам получить то, что они хотят".
"Я считаю, что очень важно, чтобы у нас была хорошая сделка, потому что весь мир будет наблюдать за тем, какое соглашение будет заключено между Россией и Украиной. Мы должны убедиться, что Украина находится в более сильной позиции, чем они сейчас, чтобы можно было заключить соглашение, которое будет выгодно не россиянам - а значит Китаю, Северной Корее и Ирану,- все они будут наблюдать", - сказал Рютте.
Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.
Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Альтернативний варіант що лілі-путін просто здохне.
По-друге - лілі-путін - боїться арешту - тому не поїхав на 20-ку в Бразилії - це про "катається".
По-третє - якщо Гаазький суд видав ордер - це НАЗАВЖДИ - він не має терміну давності.
А Нетаньяху сьогодні прем'єр - завтра звичайний пенсіонер на пенсії, що буде вимушений доживати віку в Ізраїлі невиїзним.
Ось така малята казка.
"Павлік.
А чудо?
Микола.
Чудо в тому полягає,
Що ******* не будете ви їх." (С)
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
Тоже самое было с нашим атомным разоружением. Буш и Клинтон поставили галочку какие они миротворцы. После сенаторы ставили галочки как они отбирают у Украины ракеты и самолеты по каким-то там договорам, даже Обама отметился в этой роли.
Также и здесь. Потом придет новый политик и сделает вид что до него это все делали инопланетяне, как они это делают сейчас
Вот прямо сейчас Запад хочет силой скормить Украину России и не хочет брать её в НАТО. Причина? Потому что они слушают Россию и дальше. Для них маньяк ближе жертвы.
Но самая большая глупость - необоснованные обобщения. Запад разный и Запад гибкий, мыслящий. Разный он потому, что Запад - это Венгрия и Литва, Словакия и Великобритания. Как их можно обобщать? А гибкий и мыслящий, потому что прошел путь от "Давайте заберем у Украины ядерное оружие, чтобы его контролировала более цивилизованная и предсказуемая россия" до "А не пора ли дать Украине Томагавки и начать восстанавливать ее ядерный потенциал?".
И в НАТО нас никто брать не обязан был, тем более, что половина страны голосовала за дважды несидевшего любителя дружбы с россией, а потом за клоуна, который обещал "просто перестать стрелять".
Если считать, что США "мировой полицейский", то в зависимости кто из демократов у власти (шериф), получается
полицейский заставил отдать яо, чтобы ничего не вышло - при этом получил экономию в 30млрд в год. Оружия за 3 года да на меньшую сумму.
Потом этот же полицейский, предложил не сопротивляться и отдать Крым+Донбас
Потом, почемуто воспользовался ультиматумом "не дам 1млрд, если не снимете генпрокурора"
Потом, он начал провоцировать:
- разрешил достроить сп2
- прекратил полеты стратегической авиации и вывел флот, которое ввел предыдущий "шериф"
- предыдущий шериф дал джавелины, новый пару катеров и каски
- если вторгнетесь не сильно, то мы будем обсуждать, что делать
- закрыл посольство
- вам 3 дня. Оружия не дадим, лучше бегите. мы поможем бежать
- "помощники предыдущего шерифа" в Конгрессе в январе 2022, вот закон про лендлиз, давайте превентивно дадим оружие Украине, введем реальные санкции.
Но новому шерифу, это кажется эскалацией. Поэтому ни оружия, ни санкций
и т.д.
"маньяк" сидит и думает, ну когда еще такие будут условия....
Як можна сідати за стіл із вбивцею, терористом, злочинцем ???
А от якщо Рютте хоче чогось іншого ніж оці всі "демілітарізация-денацифікация" - то тут уже треба щось робити.
Якісь висловлювання у всіх... дибільнуваті трохи. Переговори заради переговорів? Спочатку б визначились чого саме вони хочуть, умови і т.д., а тоді вже за стіл переговорів сідали.