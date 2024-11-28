Страны НАТО и Трамп смогут посадить Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Hill.

"Мы должны убедиться, что украинцы могут обсуждать будущее своей страны с этой позиции силы, поэтому это должна быть Украина. Но они сделают это только тогда, когда почувствуют, что могут из этого что-то получить", - сказал Рютте.

Он убежден, что НАТО и администрация Трампа убедят Путина начать переговоры.

"Мы сможем привлечь Путина к столу переговоров, потому что он почувствует, что, в конце концов, в его интересах не продолжать борьбу", - сказал генсек НАТО.

По словам Рютте, Украина не имеет достаточно сильных позиций, чтобы начать переговоры о прекращении войны с Россией, и сказал, что любое заключенное соглашение должно "помешать россиянам получить то, что они хотят".

"Я считаю, что очень важно, чтобы у нас была хорошая сделка, потому что весь мир будет наблюдать за тем, какое соглашение будет заключено между Россией и Украиной. Мы должны убедиться, что Украина находится в более сильной позиции, чем они сейчас, чтобы можно было заключить соглашение, которое будет выгодно не россиянам - а значит Китаю, Северной Корее и Ирану,- все они будут наблюдать", - сказал Рютте.

Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.