РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10996 посетителей онлайн
Новости
3 312 37

Страны НАТО и Трамп смогут посадить Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте в Києві

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Hill.

"Мы должны убедиться, что украинцы могут обсуждать будущее своей страны с этой позиции силы, поэтому это должна быть Украина. Но они сделают это только тогда, когда почувствуют, что могут из этого что-то получить", - сказал Рютте.

Он убежден, что НАТО и администрация Трампа убедят Путина начать переговоры.

"Мы сможем привлечь Путина к столу переговоров, потому что он почувствует, что, в конце концов, в его интересах не продолжать борьбу", - сказал генсек НАТО.

По словам Рютте, Украина не имеет достаточно сильных позиций, чтобы начать переговоры о прекращении войны с Россией, и сказал, что любое заключенное соглашение должно "помешать россиянам получить то, что они хотят".

"Я считаю, что очень важно, чтобы у нас была хорошая сделка, потому что весь мир будет наблюдать за тем, какое соглашение будет заключено между Россией и Украиной. Мы должны убедиться, что Украина находится в более сильной позиции, чем они сейчас, чтобы можно было заключить соглашение, которое будет выгодно не россиянам - а значит Китаю, Северной Корее и Ирану,- все они будут наблюдать", - сказал Рютте.

Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

Автор: 

НАТО (9948) Рютте Марк (336) Трамп (5075)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Країни НАТО та Трамп зможуть посадити Путіна. - КРАПКА.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:26
+3
1. Формування у ВР нової патріотичної більшості.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:38
+2
Ех, Рюте, слухай Митця. В нього є відповіді на всі питання.

"Павлік.
А чудо?
Микола.
Чудо в тому полягає,
Що ******* не будете ви їх." (С)
показать весь комментарий
28.11.2024 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
краще б ви його (*****) грохнули!
показать весь комментарий
28.11.2024 14:24 Ответить
якби не обісцяний Столтенберг, а також переляканий Байден з Саліваном - давно би все закінчилось. Цікаво, чого Байден посміливішав раптово, коли всуху програв Трампу.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:56 Ответить
Патріарх Кіріл заявив, що ядерна зброя не повинна лякати християн. "Нагнітання страху навколо можливих апокаліпсичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не корисні з духовної точки зору. Ворог роду людського намагається посіяти тривогу в серця людей, ...бо людиною, позбавленою духовного світу, легше маніпулювати... Не потрібно всьому цьому підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо на господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи!"
показать весь комментарий
28.11.2024 14:57 Ответить
ага, та ********** підтирка і не таке каже. Благословляє свою придуркувату паству на вбивство, намагається канонізувати кровожерливого сцаря. раша - країна 404.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:17 Ответить
Країни НАТО та Трамп зможуть посадити Путіна. - КРАПКА.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:26 Ответить
випередив
показать весь комментарий
28.11.2024 14:28 Ответить
НО НЕ ПОСАДЯТ- КРАПКА
показать весь комментарий
28.11.2024 15:02 Ответить
Ордер на гаазького педофіла виписано - значить посодют.
Альтернативний варіант що лілі-путін просто здохне.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:19 Ответить
Той ордер суто формальний, а значить не обов"язковий до виконання. Старий маразматик ***** катається по світу і класти хотів на якийсь там ордер. Тим більше, контора, що видала ордер, повністю дискредитувала себе нещодавною видачею ордера прем"єру Ізраїлю
показать весь комментарий
28.11.2024 15:42 Ответить
Гаазький суд судив нациських злочинців гітлера - слово "формальний" для тебе означає виправдання фашизму - а це кримінал - тому трошки подумай що говориш.
По-друге - лілі-путін - боїться арешту - тому не поїхав на 20-ку в Бразилії - це про "катається".
По-третє - якщо Гаазький суд видав ордер - це НАЗАВЖДИ - він не має терміну давності.
А Нетаньяху сьогодні прем'єр - завтра звичайний пенсіонер на пенсії, що буде вимушений доживати віку в Ізраїлі невиїзним.
Ось така малята казка.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:10 Ответить
Країни НАТО та Трамп зможуть посадити Путіна. (далі не треба, пан Рютте)
показать весь комментарий
28.11.2024 14:27 Ответить
Ех, Рюте, слухай Митця. В нього є відповіді на всі питання.

"Павлік.
А чудо?
Микола.
Чудо в тому полягає,
Що ******* не будете ви їх." (С)
показать весь комментарий
28.11.2024 14:28 Ответить
Та в нас позиція з кожним днем все сильніша! Правда, отріцатєльно. Давайте, краще США замість України побазарить, як Гарант?
показать весь комментарий
28.11.2024 14:28 Ответить
Тобто коли війська нато введуть в Україну
показать весь комментарий
28.11.2024 14:28 Ответить
Коли буде сильніша позиція - це він на владу натякає?!?!
показать весь комментарий
28.11.2024 14:29 Ответить
А може в Україні провести референдум до приєднання до США? Ото буде тоді дуже сильна позиція!
показать весь комментарий
28.11.2024 14:31 Ответить
Коли буде притомна і адекватна влада, тоді в України буде сильна позиція.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:31 Ответить
1. Формування у ВР нової патріотичної більшості.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:38 Ответить
Какие переговоры? Весь смысл переговоров в том чтобы снять с Путина санкции и все.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:36 Ответить
Всі говорять про сильну позицію..., але ніхто не каже, як вона має виглядати, коли по нам валять щотижня 900 кабів, щомісяця 100-200 ракет, а ми нічого з тою зброєю, що нам дають з цим нічого зробити не можемо, то та "сильна позиція" може ніколи не настати...
показать весь комментарий
28.11.2024 14:38 Ответить
Да им похер, если ты не понял. Все что они хотят это поставить себе галочку в резюме - решил дела в восточной Европе и продолжить свою карьеру. А что будет через год-два карьеристов не волнует.

Тоже самое было с нашим атомным разоружением. Буш и Клинтон поставили галочку какие они миротворцы. После сенаторы ставили галочки как они отбирают у Украины ракеты и самолеты по каким-то там договорам, даже Обама отметился в этой роли.

Также и здесь. Потом придет новый политик и сделает вид что до него это все делали инопланетяне, как они это делают сейчас
показать весь комментарий
28.11.2024 14:45 Ответить
Им глубоко насрать что в результате их действий сотни тысяч людей стали калеками или умерли, а миллионы лишились дома и страдают от войны и ПТСР. И им также сейчас похрен если их мир значит что Путин нападет через год.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:47 Ответить
Я как бы не сильно критикую американцев. Главные виновники наши политики которые на это соглашались. Тем не менее не стоит ожидать от карьеристов, которые живут одним днем какой-то вовлеченности в наши дела. Их просто нужно игнорировать, когда они хотят решать свои карьеры за счет Украины.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:48 Ответить
Главные и единственные виновники - кацапы с их плешивым недофюрером. Их нужно просто уничтожать, чтоб захват Украны стал им в несколько миллионов голов.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:54 Ответить
Если ты раздеваешь девушку, привязываешь её к столу, приводишь в комнату маньяка, а потом делаешь возмущенное лицо - как маньяк изнасиловал жертву. Как это вообще возможно, то в моей книге на тебе есть вина.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:56 Ответить
А кто на Западе сознательно привел Украину к маньяку путлеру, планируя, что он сделает то, что сделал? Аналогия совершенно некорректна. Правильная аналогия: девушка сама не особо парилась по поводу известного местного маньяка и организации защиты от него, а прохожие поначалу не сильно вступались за нее, потому что "никто никому ничего не должен", но со временем, не дали ему ее убить.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:00 Ответить
Сознательно или нет - не вижу разницы. Твои поступки привели к тому что у маньяка появилась такая возможность. Я как бы не упомянул, что многие вещи делались изначально слушая маньяка и его желания. Типа, может её раздеть? Может её связать. И Запад такой - действительно, давай её свяжем и разденем.

Вот прямо сейчас Запад хочет силой скормить Украину России и не хочет брать её в НАТО. Причина? Потому что они слушают Россию и дальше. Для них маньяк ближе жертвы.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:03 Ответить
Разница есть. В твоем примере кто-то там связывал девушку, а в моем - не уберегли. Перекладывать вину на тех, кто не обязан ее оберегать - проявление инфантилизма. Страна не девушка, она сама должна была позаботиться о своей безопасности прежде всего, но 73% решили, что если не говорить о войне, то ее и не будет.
Но самая большая глупость - необоснованные обобщения. Запад разный и Запад гибкий, мыслящий. Разный он потому, что Запад - это Венгрия и Литва, Словакия и Великобритания. Как их можно обобщать? А гибкий и мыслящий, потому что прошел путь от "Давайте заберем у Украины ядерное оружие, чтобы его контролировала более цивилизованная и предсказуемая россия" до "А не пора ли дать Украине Томагавки и начать восстанавливать ее ядерный потенциал?".

И в НАТО нас никто брать не обязан был, тем более, что половина страны голосовала за дважды несидевшего любителя дружбы с россией, а потом за клоуна, который обещал "просто перестать стрелять".
показать весь комментарий
28.11.2024 17:23 Ответить
Немного не так
Если считать, что США "мировой полицейский", то в зависимости кто из демократов у власти (шериф), получается
полицейский заставил отдать яо, чтобы ничего не вышло - при этом получил экономию в 30млрд в год. Оружия за 3 года да на меньшую сумму.
Потом этот же полицейский, предложил не сопротивляться и отдать Крым+Донбас
Потом, почемуто воспользовался ультиматумом "не дам 1млрд, если не снимете генпрокурора"
Потом, он начал провоцировать:
- разрешил достроить сп2
- прекратил полеты стратегической авиации и вывел флот, которое ввел предыдущий "шериф"
- предыдущий шериф дал джавелины, новый пару катеров и каски
- если вторгнетесь не сильно, то мы будем обсуждать, что делать
- закрыл посольство
- вам 3 дня. Оружия не дадим, лучше бегите. мы поможем бежать
- "помощники предыдущего шерифа" в Конгрессе в январе 2022, вот закон про лендлиз, давайте превентивно дадим оружие Украине, введем реальные санкции.
Но новому шерифу, это кажется эскалацией. Поэтому ни оружия, ни санкций
и т.д.

"маньяк" сидит и думает, ну когда еще такие будут условия....
показать весь комментарий
28.11.2024 18:38 Ответить
А з Адольфом вели переговори Рузвельт чи Черчилль ???
Як можна сідати за стіл із вбивцею, терористом, злочинцем ???
показать весь комментарий
28.11.2024 14:45 Ответить
это когда 18-летние пойдут в окопы и возьмут москву?бред!!!!!!с каждым днем ситуация будет ухудшаться- все это понимают
показать весь комментарий
28.11.2024 14:52 Ответить
Кацапам тоже не сладко. Они на пределе своих возможностей.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:56 Ответить
Ну так посильте позиції-дайте побільше зброї.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:15 Ответить
А коли ця позиція стане сильнішою, планокур чомусь забув сказати.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:19 Ответить
Рютте живе в якомусь паралельному світі? Нащо кацапам переговори? Кацап згадує про переговори лише коли у них проблеми.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:24 Ответить
Так путін хоч зараз готовий вести перемовини. Він їх з самого початку готовий був проводити. Перемовини про умови капітуляції України.
А от якщо Рютте хоче чогось іншого ніж оці всі "демілітарізация-денацифікация" - то тут уже треба щось робити.
Якісь висловлювання у всіх... дибільнуваті трохи. Переговори заради переговорів? Спочатку б визначились чого саме вони хочуть, умови і т.д., а тоді вже за стіл переговорів сідали.
показать весь комментарий
28.11.2024 19:02 Ответить
 
 