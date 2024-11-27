У Трампа рассматривают проведение прямых переговоров с Ким Чен Ыном, - Reuters
Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как пишет агентство Reuters, в команде Трампа считают, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта. В частности, рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже существующие отношения, как наиболее вероятный способ растопить лед с Кимом.
По словам источников, политические дискуссии являются изменчивыми, и новоизбранный президент не принял никаких окончательных решений. В то же время, не ясно, что может Ким Чен Ын предложить Трампу в ответ, поскольку Северная Корея проигнорировала четырехлетние призывы президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий. А в КНДР надеются на расширение ракетного арсенала и усиление отношений с Россией.
Напомним, Трамп, во время своего президентского срока в 2017-2021 годах провел три встречи с Кимом: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе - тогда нога действующего президента США впервые ступила на территорию КНДР. Однако эта дипломатия не дала никаких результатов.
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До цих переговорів Кім взагалі був ніким. А після став суб'єктом Світової політики.
Трам по суті легалізував Кіма.
Я памятаю як трамп переможно повернувся після перемовин з кімом і заявив "я приніс вам мир". Страшно уявити, який мир він нам зараз принесе.
Короче: довбойоби.
А в самом Китае сейчас кризис, на кризисе. Почитайте к примеру про то как китайцы новые города строят в которых никто не живёт.
Японці вже будували кораблики, щоб грунтовно з Рузвельтом поговорити.
Китай же ни с кем не воюет прямо сейчас.
Трамп запропонує відмовитись від ядерної зброї та ракет? Дасть Кіму підписаний Будапештський меморандум?
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