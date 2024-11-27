У Трампа рассматривают проведение прямых переговоров с Ким Чен Ыном, - Reuters

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет агентство Reuters, в команде Трампа считают, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта. В частности, рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже существующие отношения, как наиболее вероятный способ растопить лед с Кимом.

По словам источников, политические дискуссии являются изменчивыми, и новоизбранный президент не принял никаких окончательных решений. В то же время, не ясно, что может Ким Чен Ын предложить Трампу в ответ, поскольку Северная Корея проигнорировала четырехлетние призывы президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий. А в КНДР надеются на расширение ракетного арсенала и усиление отношений с Россией.

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Напомним, Трамп, во время своего президентского срока в 2017-2021 годах провел три встречи с Кимом: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе - тогда нога действующего президента США впервые ступила на территорию КНДР. Однако эта дипломатия не дала никаких результатов.