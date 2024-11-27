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У Трампа рассматривают проведение прямых переговоров с Ким Чен Ыном, - Reuters

трамп

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет агентство Reuters, в команде Трампа считают, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта. В частности, рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже существующие отношения, как наиболее вероятный способ растопить лед с Кимом.

По словам источников, политические дискуссии являются изменчивыми, и новоизбранный президент не принял никаких окончательных решений. В то же время, не ясно, что может Ким Чен Ын предложить Трампу в ответ, поскольку Северная Корея проигнорировала четырехлетние призывы президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий. А в КНДР надеются на расширение ракетного арсенала и усиление отношений с Россией.

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Напомним, Трамп, во время своего президентского срока в 2017-2021 годах провел три встречи с Кимом: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе - тогда нога действующего президента США впервые ступила на территорию КНДР. Однако эта дипломатия не дала никаких результатов.

Автор: 

КНДР (1190) США (26528) Ким Чен Ын (178) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+20
Так це ж вже було.

До цих переговорів Кім взагалі був ніким. А після став суб'єктом Світової політики.

Трам по суті легалізував Кіма.
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27.11.2024 00:07
+16
Це вже було.
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27.11.2024 00:06
+12
ви мабуть дуже старий)
Я памятаю як трамп переможно повернувся після перемовин з кімом і заявив "я приніс вам мир". Страшно уявити, який мир він нам зараз принесе.
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27.11.2024 00:15
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Це вже було.
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27.11.2024 00:06 Ответить
Так це ж вже було.

До цих переговорів Кім взагалі був ніким. А після став суб'єктом Світової політики.

Трам по суті легалізував Кіма.
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27.11.2024 00:07 Ответить
Я такой старый, что помню переписку Трампа и Кима в твиттере, где они друг другу угрожали бомбой и весь интернет стоял на ушах. И тогда американцы отчего-то не боялись ядерной войны.
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27.11.2024 00:13 Ответить
ви мабуть дуже старий)
Я памятаю як трамп переможно повернувся після перемовин з кімом і заявив "я приніс вам мир". Страшно уявити, який мир він нам зараз принесе.
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27.11.2024 00:15 Ответить
Походу ти пам'ятаєш Чемберлена. 😁
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27.11.2024 00:18 Ответить
Туговастий ти одначе
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27.11.2024 01:03 Ответить
Повернувшись до Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир».
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27.11.2024 00:21 Ответить
Хоче ще раз кіму черевики вилизать?
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27.11.2024 00:15 Ответить
ну, сказано же - клоуни, обидва, з ЕрЗе.
Короче: довбойоби.
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27.11.2024 00:16 Ответить
проста нада пєрєстать стрілятттьь
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27.11.2024 00:17 Ответить
З Сі треба розмовляти.
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27.11.2024 00:18 Ответить
Си прямо сейчас кораблики строит, чтобы основательно с Трампом поговорить когда он будет ЧМ проводить в 2026 году.
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27.11.2024 00:21 Ответить
Ага, Китай же всегда был морским государством с опытом морских сражений. Ответ - нет. Китай и на суше воюет *****.
А в самом Китае сейчас кризис, на кризисе. Почитайте к примеру про то как китайцы новые города строят в которых никто не живёт.
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27.11.2024 00:25 Ответить
Все когда-то происходит в первый раз.
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27.11.2024 00:28 Ответить
Не перший.
Японці вже будували кораблики, щоб грунтовно з Рузвельтом поговорити.
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27.11.2024 01:22 Ответить
Япония была по уши в войне. Влияние США на вторую мировую сильно переоценено, так как они влезли в войну когда страны воевали уже десятилетие или лет пять. Точнее не влияние, а мощь США. Они свеженькими пришли на войну. Когда их военная машина и общество еще не начали давать сбои. Как бы выглядело США если бы их застали со спущенными штанами никто не знает будь они на месте Японии.
Китай же ни с кем не воюет прямо сейчас.
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27.11.2024 02:12 Ответить
Мощь США переоценено? З берези впало?
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27.11.2024 06:12 Ответить
Для США вступ во вторую мировую, это плавный переход от американо-японской войны.
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27.11.2024 08:18 Ответить
Диктатори кучкуються та домовляються між собою.
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27.11.2024 00:28 Ответить
І про що ж вони розмовлятимуть?
Трамп запропонує відмовитись від ядерної зброї та ракет? Дасть Кіму підписаний Будапештський меморандум?
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27.11.2024 00:36 Ответить
Хороша ідея, краще ніж палки за спиною ставити.
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27.11.2024 00:38 Ответить
не вже одного разу зганьбитись мало ?
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27.11.2024 00:52 Ответить
ну не один раз... кроме ына, он ещё обхезался выводом войск с афгана... хотя благодаря его джевелинам и стингерсам, мы выдержали первый натиск орков в 22м
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27.11.2024 08:18 Ответить
***** не вийде, бо американські президенти кожний раз інші, а ын той самий вже чотирнадцять років, і буде таким самим на тому ж місці ще двадцять.
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27.11.2024 01:01 Ответить
Будет хвалить диктатора и не осуждать его действия.Вот и весь "успех" его переговоров.Бизнесмена не напрягает чужая политика.Только тарифы волнуют и урезание расходов.
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27.11.2024 01:18 Ответить
Про що ? Тільки не про демократію,корейці чк їли миску сира в день так і будуть їсти.
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27.11.2024 01:43 Ответить
Make America North Korea Great Again
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27.11.2024 02:03 Ответить
Та нехай хоч відсмокче тому корейцю, хай шо хоче робить, аби завадити зближенню путіна з ним. Ви не розумієте, що відбувається? Північна корея фактично перетворюється на арсенал і приватну армію путіна. Це сьогодні кім дав декілька десятків тисяч вояків. А якщо завтра дасть кілька сотень тисяч, то що робити?
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27.11.2024 05:43 Ответить
а что потом киму делать без 100тыс бойцов против ЮжКореи, Японии и Штатов?
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27.11.2024 08:14 Ответить
Чтобы помешать сближению путина с ним, нужно вести разговор так, как это делал Израиль с лидерами "хамас". А не сидеть за одним столом.
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27.11.2024 08:59 Ответить
Трамп популіст.Провів змістовну зустріч,почав предметну дискусію,сторони висловили бажання продовжити переговори,і т.п. маячню почне нести
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27.11.2024 06:16 Ответить
Пони бегают по кругу ? Одних переговоров видать НЕ хватило ? Надо второй раз опозорится ?
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27.11.2024 08:32 Ответить
А почему не было переговоров с Усамой Бен ладеном ?
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27.11.2024 09:04 Ответить
Одного разу Трампу було мало? Для статусу притягнув авіаносну групу під КНДР. Не допомогло. Вимолив особисту зустріч, підняв Ина в очах всього світу, Ин його послухав, і на все, що Трамп наговорив поклав член - зразу пульнув в сторону Японії ракетою.
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27.11.2024 10:43 Ответить
 
 