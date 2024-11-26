УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10662 відвідувача онлайн
Новини
4 256 34

У Трампа розглядають проведення прямих переговори з Кім Чен Ином, - Reuters

трамп

Команда новообраного президента США Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише агентство Reuters, у команді Трампа вважають, що новий дипломатичний поштовх може знизити ризики збройного конфлікту. Зокрема, розглядають прямий підхід, який би спирався на відносини, що вже існують, як найбільш ймовірний спосіб розтопити лід з Кімом.

За словами джерел, політичні дискусії є мінливими, і новообраний президент не прийняв жодних остаточних рішень. Водночас, не ясно, що може Кім Чен Ин запропонувати Трампу у відповідь. Адже Північна Корея проігнорувала чотирирічні заклики президента США Джо Байдена розпочати переговори без попередніх умов. А в КНДР надіються на розширення ракетного арсеналу і посилення відносин з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай і Північна Корея зміцнюватимуть стратегічну взаємодію, - Сі Цзіньпін

Нагадаємо, Трамп, під час свого президентського терміну у 2017-2021 роках провів три зустрічі з Кімом: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні - тоді нога чинного президента США вперше ступила на територію КНДР. Однак ця дипломатія не дала жодних результатів.

Автор: 

КНДР (1210) США (22417) Кім Чен Ин (170) Трамп (5429)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Так це ж вже було.

До цих переговорів Кім взагалі був ніким. А після став суб'єктом Світової політики.

Трам по суті легалізував Кіма.
показати весь коментар
27.11.2024 00:07
+16
Це вже було.
показати весь коментар
27.11.2024 00:06
+12
ви мабуть дуже старий)
Я памятаю як трамп переможно повернувся після перемовин з кімом і заявив "я приніс вам мир". Страшно уявити, який мир він нам зараз принесе.
показати весь коментар
27.11.2024 00:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже було.
показати весь коментар
27.11.2024 00:06 Відповісти
Так це ж вже було.

До цих переговорів Кім взагалі був ніким. А після став суб'єктом Світової політики.

Трам по суті легалізував Кіма.
показати весь коментар
27.11.2024 00:07 Відповісти
Я такой старый, что помню переписку Трампа и Кима в твиттере, где они друг другу угрожали бомбой и весь интернет стоял на ушах. И тогда американцы отчего-то не боялись ядерной войны.
показати весь коментар
27.11.2024 00:13 Відповісти
ви мабуть дуже старий)
Я памятаю як трамп переможно повернувся після перемовин з кімом і заявив "я приніс вам мир". Страшно уявити, який мир він нам зараз принесе.
показати весь коментар
27.11.2024 00:15 Відповісти
Походу ти пам'ятаєш Чемберлена. 😁
показати весь коментар
27.11.2024 00:18 Відповісти
Туговастий ти одначе
показати весь коментар
27.11.2024 01:03 Відповісти
Повернувшись до Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир».
показати весь коментар
27.11.2024 00:21 Відповісти
Хоче ще раз кіму черевики вилизать?
показати весь коментар
27.11.2024 00:15 Відповісти
ну, сказано же - клоуни, обидва, з ЕрЗе.
Короче: довбойоби.
показати весь коментар
27.11.2024 00:16 Відповісти
проста нада пєрєстать стрілятттьь
показати весь коментар
27.11.2024 00:17 Відповісти
З Сі треба розмовляти.
показати весь коментар
27.11.2024 00:18 Відповісти
Си прямо сейчас кораблики строит, чтобы основательно с Трампом поговорить когда он будет ЧМ проводить в 2026 году.
показати весь коментар
27.11.2024 00:21 Відповісти
Ага, Китай же всегда был морским государством с опытом морских сражений. Ответ - нет. Китай и на суше воюет *****.
А в самом Китае сейчас кризис, на кризисе. Почитайте к примеру про то как китайцы новые города строят в которых никто не живёт.
показати весь коментар
27.11.2024 00:25 Відповісти
Все когда-то происходит в первый раз.
показати весь коментар
27.11.2024 00:28 Відповісти
Не перший.
Японці вже будували кораблики, щоб грунтовно з Рузвельтом поговорити.
показати весь коментар
27.11.2024 01:22 Відповісти
Япония была по уши в войне. Влияние США на вторую мировую сильно переоценено, так как они влезли в войну когда страны воевали уже десятилетие или лет пять. Точнее не влияние, а мощь США. Они свеженькими пришли на войну. Когда их военная машина и общество еще не начали давать сбои. Как бы выглядело США если бы их застали со спущенными штанами никто не знает будь они на месте Японии.
Китай же ни с кем не воюет прямо сейчас.
показати весь коментар
27.11.2024 02:12 Відповісти
Мощь США переоценено? З берези впало?
показати весь коментар
27.11.2024 06:12 Відповісти
Для США вступ во вторую мировую, это плавный переход от американо-японской войны.
показати весь коментар
27.11.2024 08:18 Відповісти
Диктатори кучкуються та домовляються між собою.
показати весь коментар
27.11.2024 00:28 Відповісти
І про що ж вони розмовлятимуть?
Трамп запропонує відмовитись від ядерної зброї та ракет? Дасть Кіму підписаний Будапештський меморандум?
показати весь коментар
27.11.2024 00:36 Відповісти
Хороша ідея, краще ніж палки за спиною ставити.
показати весь коментар
27.11.2024 00:38 Відповісти
не вже одного разу зганьбитись мало ?
показати весь коментар
27.11.2024 00:52 Відповісти
ну не один раз... кроме ына, он ещё обхезался выводом войск с афгана... хотя благодаря его джевелинам и стингерсам, мы выдержали первый натиск орков в 22м
показати весь коментар
27.11.2024 08:18 Відповісти
***** не вийде, бо американські президенти кожний раз інші, а ын той самий вже чотирнадцять років, і буде таким самим на тому ж місці ще двадцять.
показати весь коментар
27.11.2024 01:01 Відповісти
Будет хвалить диктатора и не осуждать его действия.Вот и весь "успех" его переговоров.Бизнесмена не напрягает чужая политика.Только тарифы волнуют и урезание расходов.
показати весь коментар
27.11.2024 01:18 Відповісти
Про що ? Тільки не про демократію,корейці чк їли миску сира в день так і будуть їсти.
показати весь коментар
27.11.2024 01:43 Відповісти
Make America North Korea Great Again
показати весь коментар
27.11.2024 02:03 Відповісти
Та нехай хоч відсмокче тому корейцю, хай шо хоче робить, аби завадити зближенню путіна з ним. Ви не розумієте, що відбувається? Північна корея фактично перетворюється на арсенал і приватну армію путіна. Це сьогодні кім дав декілька десятків тисяч вояків. А якщо завтра дасть кілька сотень тисяч, то що робити?
показати весь коментар
27.11.2024 05:43 Відповісти
а что потом киму делать без 100тыс бойцов против ЮжКореи, Японии и Штатов?
показати весь коментар
27.11.2024 08:14 Відповісти
Чтобы помешать сближению путина с ним, нужно вести разговор так, как это делал Израиль с лидерами "хамас". А не сидеть за одним столом.
показати весь коментар
27.11.2024 08:59 Відповісти
Трамп популіст.Провів змістовну зустріч,почав предметну дискусію,сторони висловили бажання продовжити переговори,і т.п. маячню почне нести
показати весь коментар
27.11.2024 06:16 Відповісти
Пони бегают по кругу ? Одних переговоров видать НЕ хватило ? Надо второй раз опозорится ?
показати весь коментар
27.11.2024 08:32 Відповісти
А почему не было переговоров с Усамой Бен ладеном ?
показати весь коментар
27.11.2024 09:04 Відповісти
Одного разу Трампу було мало? Для статусу притягнув авіаносну групу під КНДР. Не допомогло. Вимолив особисту зустріч, підняв Ина в очах всього світу, Ин його послухав, і на все, що Трамп наговорив поклав член - зразу пульнув в сторону Японії ракетою.
показати весь коментар
27.11.2024 10:43 Відповісти
 
 