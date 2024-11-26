У Трампа розглядають проведення прямих переговори з Кім Чен Ином, - Reuters
Команда новообраного президента США Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як пише агентство Reuters, у команді Трампа вважають, що новий дипломатичний поштовх може знизити ризики збройного конфлікту. Зокрема, розглядають прямий підхід, який би спирався на відносини, що вже існують, як найбільш ймовірний спосіб розтопити лід з Кімом.
За словами джерел, політичні дискусії є мінливими, і новообраний президент не прийняв жодних остаточних рішень. Водночас, не ясно, що може Кім Чен Ин запропонувати Трампу у відповідь. Адже Північна Корея проігнорувала чотирирічні заклики президента США Джо Байдена розпочати переговори без попередніх умов. А в КНДР надіються на розширення ракетного арсеналу і посилення відносин з Росією.
Нагадаємо, Трамп, під час свого президентського терміну у 2017-2021 роках провів три зустрічі з Кімом: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні - тоді нога чинного президента США вперше ступила на територію КНДР. Однак ця дипломатія не дала жодних результатів.
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До цих переговорів Кім взагалі був ніким. А після став суб'єктом Світової політики.
Трам по суті легалізував Кіма.
Я памятаю як трамп переможно повернувся після перемовин з кімом і заявив "я приніс вам мир". Страшно уявити, який мир він нам зараз принесе.
Короче: довбойоби.
А в самом Китае сейчас кризис, на кризисе. Почитайте к примеру про то как китайцы новые города строят в которых никто не живёт.
Японці вже будували кораблики, щоб грунтовно з Рузвельтом поговорити.
Китай же ни с кем не воюет прямо сейчас.
Трамп запропонує відмовитись від ядерної зброї та ракет? Дасть Кіму підписаний Будапештський меморандум?
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