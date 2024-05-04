Человек не может сам пройти ВВК. Направление на медкомиссию "ограниченно пригодным" должен выдавать ТЦК, - Минобороны

Направление на прохождение повторной военно-врачебной комиссии для "ограниченно годных" лиц должен выдать военкомат.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Сухоруковой, ВВК граждане с "ограниченно годным" статусом должны пройти до 4 февраля 2025 года.

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"Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек стоит на учете", - пояснила она.

Чиновник рассказала, как это работает: военнообязанный стоит на учете в ТЦК, у которого, в свою очередь, есть информация об "ограниченно пригодном" статусе этого военнообязанного. В связи с этим именно ТЦК должен сообщить человеку о том, что тот должен пройти повторную медкомиссию.

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"В любом случае я хочу подчеркнуть, что народные депутаты возложили на граждан обязанность пройти повторно ВВК. То есть если к вам не приходит в течение долгого периода времени сообщение от ТЦК, то стоит пойти и обновить свои данные самостоятельно", - заявила Сухорукова.

Отмена статуса "ограниченно годный"

Напомним, 4 мая вступает в силу приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий, согласно которому в Украине отменяется статус "ограниченно годных" к военной службе. В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.

Также в министерстве объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

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