Человек не может сам пройти ВВК. Направление на медкомиссию "ограниченно пригодным" должен выдавать ТЦК, - Минобороны
Направление на прохождение повторной военно-врачебной комиссии для "ограниченно годных" лиц должен выдать военкомат.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам Сухоруковой, ВВК граждане с "ограниченно годным" статусом должны пройти до 4 февраля 2025 года.
"Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек стоит на учете", - пояснила она.
Чиновник рассказала, как это работает: военнообязанный стоит на учете в ТЦК, у которого, в свою очередь, есть информация об "ограниченно пригодном" статусе этого военнообязанного. В связи с этим именно ТЦК должен сообщить человеку о том, что тот должен пройти повторную медкомиссию.
"В любом случае я хочу подчеркнуть, что народные депутаты возложили на граждан обязанность пройти повторно ВВК. То есть если к вам не приходит в течение долгого периода времени сообщение от ТЦК, то стоит пойти и обновить свои данные самостоятельно", - заявила Сухорукова.
Отмена статуса "ограниченно годный"
Напомним, 4 мая вступает в силу приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий, согласно которому в Украине отменяется статус "ограниченно годных" к военной службе. В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.
Также в министерстве объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Подробно о новом перечне болезней, по которому будут оценивать пригодность к военной службе читайте по ссылке.
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І так, прикинь - якщо у тебе є показники - тебе відправляють лікуватися.
І взагалі - якщо ти сам прийшов - до тебе геть інше ставлення.
І ні, я не вважаю, що це нормально. Я вважаю, що це злочин.
саморобні списки!
****, як же зайобує, оцей вибір 2019, українців!!!!!!!!!
Тобто ніхто з посадовців відповідати за чергове "проє@алі" не буде? За все відповість пересічний громадянин?
Нє, ну просто цікаво: невже найвеличніше вважає, що люди будуть повертатися в країну, де вся відповідальність буде перекладена на них, а чиновники будуть розводити руками і казати "ну ви ж самі винні"...
Если ты работаешь на предприятии, у тебя в жизни ничего не изменилось, данные постоянно предприятием передаются в тцк, то что значит обновить?
Точно дауны закон принимали, не продумано ничего, тем более до мелочей. Идите все стадом обновляйте данные, на месте разберутся.
Я ещё на 99% процентов уверен что электронный кабинет или не начнет работу вовремя, или ляжет или в лучшем случае будет глючить. Я ещё не видел ни одного программного продукта от госструктур, который работает нормально.
Таке враження, що вони всі тупорилі, але кожен по своєму, і трактують той нещасний закон в межах їх розумових здібностей. Що, так важко знайти ОДНУ розумну людину, яка нормально пояснить, що робити? чи в них в МО таких нема?
- Так. Якщо громадянин віком від 18 до 60 років виключений з військового обліку (це зазначено в відповідних державних реєстрах, у його військовому квитку), такому громадянину не потрібно приходити для оновлення своїх даних.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobilizaciya-chergi-v-tck-do-18-travnya-shcho-bude-pislya-vidpovidaye-genshtab-zsu-novini-ukrajini-50415156.html
У Генштабі ЗСУ наголосили, що з 18 травня абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК.
Як інформує , про це в https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobilizaciya-chergi-v-tck-do-18-travnya-shcho-bude-pislya-vidpovidaye-genshtab-zsu-novini-ukrajini-50415156.html інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков. Джерело:
Відповідно, тих, кого немає на обліку, це не стосується. Про що представник Генштабу і повідомив у вищенаведеній цитаті з його інтерв'ю.
Чи ви читаєте тільки заголовки у ЗМІ? Заголовки, як я переконувався вже не один раз, часто не відповідають змісту.
Мені теж не подобаються ці нововведення, але я, на відміну від вас, прочитав усе інтерв'ю.
Зверніться хоча б до елементарної логіки. "Оновлення облікових даних" апріорі означає, що це стосується тільки тих, хто уже стоїть на обліку. Інваліди дитинства, наприклад, ніколи не були на обліку в ТЦК. Значить, їм немає чого оновлювати. А отже, той гучний заголовок про "абсолютно всіх", - не відповідає дійсності.
Я ще з першого вашого комента зрозумів, що ви не сама розумна людина і не доганяєте.
Так я читав ту статтю, ось заголовок
"Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, - Генштаб ЗСУ ".
А ось текст в середині статті ""Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це тісно пов'язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний, обмежено придатний, або непридатний до військової служби. "
я вам виділив про знятих з обліку, бо ви не доганяєте.
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Добре. Якщо ви такий розумний, підіть зніміть з військового обліку інваліда дитинства, який ніколи не перебував, і не перебуває на цьому обліку. Зможете? Ну, тоді ви кудєснік-коперфільд.
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Так в тому то й справа, що ТЦК взагалі не повинен знати, що існують такі громадяни! (інваліди дитинства). В ТЦК ніколи не було жодних даних про їхнє існування! Тому, що вони ніколи не перебували на обліку!
Наприклад, - я не знаю про ваше існування. Як я можу дізнатися, що ви є, - коли я не знаю, що ви є? Абсурд!
ТЦК не повинен знати про інвалідів дитинства, бо інваліди дитинства ніколи не перебували на обліку в ТЦК!
Я, наприклад, вважаю, що вас можна брати служити в ТЦК, - адже саме туди можна мобілізовувати громадян з розумовою відсталістю легкого ступеня.
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Знову збрехали. Ви ж самі писали, що він ПОЛКОВНИК!
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Так ото ж. Тільки ті, хто перебуває на військовому обліку, має оновити свої облікові дані.
Логічно? - Логічно!
І нєхєр мозги їбать!
Але правда таки пробивається потроху
пойти и обновить свои данные самостоятельнопродолжить донатить на ЗСУ и жить дальше. Источник:
Не смішіть людей, сьогодні не 1 квітня.
Всі матимуть право стягувати. Революція Гідності завершилася. Небесну сотню можна використати.
Якби наш Головнокомандуючий оплачував би такі подвійні походеньки зі своєї кишені (є приказка "Час - це гроші"), він би такого дежавю за рахунок простих громадян не творив.
Взагалі незрозуміло де той мільйон військових з 22-го зник проти 500к росіян, а то таке враження що 2/3 армії то тцк і чиїсь куми в тилу.
Вася....
Совпадение?👈
Головне щоб гучно, лячно і показушно на увесь світ, чисто в радянському дусі і ще дороги прямо коло фронту асфальтувати замість будувати бетоні бліндажи і загородження для ЗСУ, які вояки самі собі лопатами копають....