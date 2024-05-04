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Новости Война
18 063 100

Человек не может сам пройти ВВК. Направление на медкомиссию "ограниченно пригодным" должен выдавать ТЦК, - Минобороны

Людина не може сама пройти ВЛК. Направлення на медкомісію

Направление на прохождение повторной военно-врачебной комиссии для "ограниченно годных" лиц должен выдать военкомат.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Сухоруковой, ВВК граждане с "ограниченно годным" статусом должны пройти до 4 февраля 2025 года.

Читайте также: Через ВВК высшего порядка и суд: Минобороны объяснило, как обжаловать решение медкомиссии

"Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек стоит на учете", - пояснила она.

Чиновник рассказала, как это работает: военнообязанный стоит на учете в ТЦК, у которого, в свою очередь, есть информация об "ограниченно пригодном" статусе этого военнообязанного. В связи с этим именно ТЦК должен сообщить человеку о том, что тот должен пройти повторную медкомиссию.

Читайте также: В Минобороны подробно разъяснили, как будут определять пригодность военнообязанных: В зависимости от степени нарушения функций

"В любом случае я хочу подчеркнуть, что народные депутаты возложили на граждан обязанность пройти повторно ВВК. То есть если к вам не приходит в течение долгого периода времени сообщение от ТЦК, то стоит пойти и обновить свои данные самостоятельно", - заявила Сухорукова.

Отмена статуса "ограниченно годный"

Напомним, 4 мая вступает в силу приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий, согласно которому в Украине отменяется статус "ограниченно годных" к военной службе. В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.

Также в министерстве объяснили, что предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Подробно о новом перечне болезней, по которому будут оценивать пригодность к военной службе читайте по ссылке.

Автор: 

Минобороны (9288) мобилизация (2735) военно-врачебная комиссия (186)


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Топ комментарии
+26
"У будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян (это основное, дальше можно не читать)
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04.05.2024 21:08
+24
в києві "кілометрові" черги!
саморобні списки!
****, як же зайобує, оцей вибір 2019, українців!!!!!!!!!
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04.05.2024 21:08
+21
це вже яка по рахунку версія від МО? десята за два дня? так що ж робити? йти самому в 60-денний термін? чи чекати повістку? чи достатньо оновити дані? чи недостатньо?
Таке враження, що вони всі тупорилі, але кожен по своєму, і трактують той нещасний закон в межах їх розумових здібностей. Що, так важко знайти ОДНУ розумну людину, яка нормально пояснить, що робити? чи в них в МО таких нема?
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04.05.2024 21:16
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Правила форума Совет форумчан
Коротше,людина повинна "занести" в ТЦК і ВЛК.
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04.05.2024 21:07 Ответить
Це явно пише людина, яка ніколи не була, ні там, ні там.
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04.05.2024 21:34 Ответить
Ну то не пиши.
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04.05.2024 21:43 Ответить
А я там був на відміну від тебе.
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04.05.2024 21:47 Ответить
Не бреши,казкар.
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04.05.2024 22:01 Ответить
Брешеш тут ти. А я у березні пройшов ВЛК, у червні після підсрочки на лікування знову піду.
І так, прикинь - якщо у тебе є показники - тебе відправляють лікуватися.
І взагалі - якщо ти сам прийшов - до тебе геть інше ставлення.
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04.05.2024 22:36 Ответить
І по вашому це нормально? В законі десь написано що до того хто прийшов не сам треба ставитись як до скотини? Я от знаю інший приклад де прийшов на медкомісію непридатний а його мобілізували. Мій знайомий
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05.05.2024 00:11 Ответить
Це яким чином? У нього були результати обслідування від лікаря, що визнавали його непридатним? Якщо так, то він має подавати у суд, хоча суд, нажаль, довго йде.
І ні, я не вважаю, що це нормально. Я вважаю, що це злочин.
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05.05.2024 03:29 Ответить
Хочу тебя огорчить, но суд тебе вряд ли поможет. 402 приказ даёт влк возможность по многим болезням решать на свое усмотрение, насколько человек годен. А суд отмораживается на основании того, что они не медики и не шарят в этих вопросах
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06.05.2024 07:42 Ответить
Так суд ни в каких делах не шарит, кроме судейских 🤔
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06.05.2024 08:58 Ответить
Доведи що я брешу. Якщо ні,то ти балабол.
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05.05.2024 06:25 Ответить
Та ти й є балабол. Бо я пишу те, що я особисто робив. А ти балаболиш, що я, нібито, чогось не робив, а ти цього ніяк не можеш знати, тобто - ти просто брешеш.
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05.05.2024 17:56 Ответить
Так ти ще й стрілочник.Це ж ти розповідаєш казки про себе,а про мене брешеш що я в ТЦК не ходив. Звідки тобі про це знати ? Балабол.
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06.05.2024 06:04 Ответить
Я про себе розповыдаю правду, а не казки, а про тебе я зробив висновок, що ти не ходив до ТЦК через твої заяви.
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06.05.2024 21:57 Ответить
Балабол.
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07.05.2024 07:37 Ответить
Самокритично.
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07.05.2024 08:29 Ответить
Очікувано,балабол.🥴
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07.05.2024 16:29 Ответить
Так, я вже зрозумів, що ти - балабол, можеш не підписуватись.
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07.05.2024 20:48 Ответить
Блін,ну не роби ще з себе і тупу нікчему,балабол.🤦
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07.05.2024 21:07 Ответить
Питання у тому, що тупу брехливу нікчему з себе робиш саме ти. А підписуєшся ти правильно.
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08.05.2024 00:42 Ответить
кажеш, якшо сам прийшов інше ставлення? А це у нас десь в конституціі прописано? Чи може кожен собі в ТЦК/ВЛК має право ДО тебе відноситися як до скотини? Шо, серйозно?
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06.05.2024 10:13 Ответить
А если уже давно занес?
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06.05.2024 08:56 Ответить
в києві "кілометрові" черги!
саморобні списки!
****, як же зайобує, оцей вибір 2019, українців!!!!!!!!!
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04.05.2024 21:08 Ответить
"...народні депутати поклали на громадян обов'язок пройти повторно ВЛК" Джерело:

Тобто ніхто з посадовців відповідати за чергове "проє@алі" не буде? За все відповість пересічний громадянин?

Нє, ну просто цікаво: невже найвеличніше вважає, що люди будуть повертатися в країну, де вся відповідальність буде перекладена на них, а чиновники будуть розводити руками і казати "ну ви ж самі винні"...
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04.05.2024 21:08 Ответить
Ну так і є Я ще з 97 року зрозумів, шо від держави треба триматись подалі, і жодних ідіотських ілюзій не мав (шо вчорашні совки з партхозактиву мені тут Хранцію побудують! Да!)
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06.05.2024 09:00 Ответить
"У будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян (это основное, дальше можно не читать)
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04.05.2024 21:08 Ответить
Зачем? Какой в этом смысл? ВЛК не может данные в ТЦК направить???
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04.05.2024 21:10 Ответить
Так куди бігти? В ТЦК в ЦНАП чи з дивана "оновити дані" в додатку?
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04.05.2024 21:15 Ответить
Я вот тоже в замешательстве.
Если ты работаешь на предприятии, у тебя в жизни ничего не изменилось, данные постоянно предприятием передаются в тцк, то что значит обновить?
Точно дауны закон принимали, не продумано ничего, тем более до мелочей. Идите все стадом обновляйте данные, на месте разберутся.
Я ещё на 99% процентов уверен что электронный кабинет или не начнет работу вовремя, или ляжет или в лучшем случае будет глючить. Я ещё не видел ни одного программного продукта от госструктур, который работает нормально.
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04.05.2024 22:03 Ответить
Згоден, підприємства самі централізовано оновлюють дані, і не треба всім бігти і створювати дурдом. А ТЦК самі повинні усіх зареєстрованих запрошувати на ВЛК повістками, а не заганяти усіх підряд, щоб було. Потрібна зараз ця конкретна людина в армії, то запрошуємо на ВЛК і дивимось чи можна її мобілізувати, чи ні. Якщо людину тут і зараз не мобілізують, немає сенсу в ВЛК. Бо людина може захворіти, травмуватись, перенести операцію, та інше. І що тоді? Знову бігти на ВЛК? КРАЇНА дурнів та свідків КВАРТАЛА...
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05.05.2024 11:25 Ответить
це вже яка по рахунку версія від МО? десята за два дня? так що ж робити? йти самому в 60-денний термін? чи чекати повістку? чи достатньо оновити дані? чи недостатньо?
Таке враження, що вони всі тупорилі, але кожен по своєму, і трактують той нещасний закон в межах їх розумових здібностей. Що, так важко знайти ОДНУ розумну людину, яка нормально пояснить, що робити? чи в них в МО таких нема?
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04.05.2024 21:16 Ответить
Забити, та чекати нових гуморесок. Цих "доповідачів" МО ніхто реально вже не сприймає. Шапіто!
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04.05.2024 21:20 Ответить
Ну, тут в цілому зрозуміло, - оновлювати дані мають усі (крім знятих з обліку), а проходити ВЛК, - тільки ті, кого направить ТЦК.
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04.05.2024 21:42 Ответить
та ви шо? а генерали кажуть, що всі від 18 до 60 повинні оновити дані, і включені і виключені з обліку, і ті хто не визначився теж. так шо не брешіть тут
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04.05.2024 21:45 Ответить
- Пані Наталя пише: «Чоловік виключений з військового обліку, чи потрібно приходити на оновлення даних?» Усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають прийти на оновлення даних?

- Так. Якщо громадянин віком від 18 до 60 років виключений з військового обліку (це зазначено в відповідних державних реєстрах, у його військовому квитку), такому громадянину не потрібно приходити для оновлення своїх даних.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobilizaciya-chergi-v-tck-do-18-travnya-shcho-bude-pislya-vidpovidaye-genshtab-zsu-novini-ukrajini-50415156.html
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04.05.2024 22:08 Ответить


У Генштабі ЗСУ наголосили, що з 18 травня абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК.

Як інформує , про це в https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobilizaciya-chergi-v-tck-do-18-travnya-shcho-bude-pislya-vidpovidaye-genshtab-zsu-novini-ukrajini-50415156.html інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков. Джерело:
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04.05.2024 23:10 Ответить
Так. Всі, хто стоїть на обліку, мають оновити свої дані.
Відповідно, тих, кого немає на обліку, це не стосується. Про що представник Генштабу і повідомив у вищенаведеній цитаті з його інтерв'ю.
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04.05.2024 23:24 Ответить
"абсолютно всі " і "Всі, хто стоїть на обліку" - це трохи різне. чи ви не доганяєте?
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05.05.2024 00:03 Ответить
Ви те інтерв'ю, на яке посилаєтеся, читали взагалі?
Чи ви читаєте тільки заголовки у ЗМІ? Заголовки, як я переконувався вже не один раз, часто не відповідають змісту.
Мені теж не подобаються ці нововведення, але я, на відміну від вас, прочитав усе інтерв'ю.

Зверніться хоча б до елементарної логіки. "Оновлення облікових даних" апріорі означає, що це стосується тільки тих, хто уже стоїть на обліку. Інваліди дитинства, наприклад, ніколи не були на обліку в ТЦК. Значить, їм немає чого оновлювати. А отже, той гучний заголовок про "абсолютно всіх", - не відповідає дійсності.
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05.05.2024 00:58 Ответить
Христос воскрес.
Я ще з першого вашого комента зрозумів, що ви не сама розумна людина і не доганяєте.

Так я читав ту статтю, ось заголовок
"Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, - Генштаб ЗСУ ".

А ось текст в середині статті ""Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це тісно пов'язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний, обмежено придатний, або непридатний до військової служби. "
я вам виділив про знятих з обліку, бо ви не доганяєте.
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05.05.2024 08:30 Ответить
я вам виділив про знятих з обліку, бо ви не доганяєте.
************
Добре. Якщо ви такий розумний, підіть зніміть з військового обліку інваліда дитинства, який ніколи не перебував, і не перебуває на цьому обліку. Зможете? Ну, тоді ви кудєснік-коперфільд.
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05.05.2024 09:48 Ответить
Яка різниця хто він? Всі мають стати на облік інваліди підараси криві горбаті без ні без рук, вони всі будуть на обліку!!! А воювати підуть тільки ті хто "здоровий"! Що тут не зрозумілого, звідки ТЦК знає що ви інвалід дитинства, чи колись були зняті з обліку? Зараз прийшли оновили дані і далі будьте собі інвалідом дитинства!
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05.05.2024 10:20 Ответить
Що тут не зрозумілого, звідки ТЦК знає що ви інвалід дитинства
**************
Так в тому то й справа, що ТЦК взагалі не повинен знати, що існують такі громадяни! (інваліди дитинства). В ТЦК ніколи не було жодних даних про їхнє існування! Тому, що вони ніколи не перебували на обліку!
Наприклад, - я не знаю про ваше існування. Як я можу дізнатися, що ви є, - коли я не знаю, що ви є? Абсурд!
ТЦК не повинен знати про інвалідів дитинства, бо інваліди дитинства ніколи не перебували на обліку в ТЦК!
Я, наприклад, вважаю, що вас можна брати служити в ТЦК, - адже саме туди можна мобілізовувати громадян з розумовою відсталістю легкого ступеня.

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05.05.2024 17:32 Ответить
о, як все запущено у вас. це ж не я заявляв про непридатних, а ГЕНЕРАЛ З МО. я ж кажу, що ви не доганяєте.
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05.05.2024 10:21 Ответить
це ж не я заявляв про непридатних, а ГЕНЕРАЛ З МО.
**************
Знову збрехали. Ви ж самі писали, що він ПОЛКОВНИК!

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05.05.2024 16:01 Ответить
То він ляпнув про непридатних до купи. Хоча буває і таке, що непридатний просто знятий а не виключений, тобто по логіці або знаходиться на ньому, або підлягає постановці на нього. До виключених це не має ніякого відношення, бо він там сам каже, "держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку". Ну і наприкінці інтерв'ю він більш людською мовою це роз'яснив, цитата знаходиться вище.
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05.05.2024 10:59 Ответить
"держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку".
**************
Так ото ж. Тільки ті, хто перебуває на військовому обліку, має оновити свої облікові дані.
Логічно? - Логічно!
І нєхєр мозги їбать!
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05.05.2024 17:45 Ответить
Інтерв'ю це взагалі річ, яка про "а пагаваріть?". Через місяць вона скаже, шо не правильно зрозуміли, вирвали з контексту, і ой, всьо!
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06.05.2024 09:34 Ответить
Я б послухав висновки юристів.
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06.05.2024 09:04 Ответить
ви прям в люстерко дивитесь. Обмежено придатні вже раніше ПРОЙШЛИ ВЛК,а значить стоять на обліку, їм треба пройти повторно до 04.02.2025. А Тобі 18.05.2024
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04.05.2024 23:30 Ответить
так я стою на обліку, не те що ти, ухилянт
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05.05.2024 00:04 Ответить
Кожен царьок на місці буде читати цей висер типу закон так, як йому заманеться
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05.05.2024 00:20 Ответить
"Они сами не знают чего они хочут" ( из фильма не может быть)
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05.05.2024 19:14 Ответить
Вони, схоже, спеціально створюють невизначеність, щоби в цій "каламутній воді" розводити "схематоз".
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06.05.2024 09:11 Ответить
А чим їх не влаштовують попередні дані діагнозу? Підніміть архіви і перегляньте. Ні, треба людям мізки ''кохати''!
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04.05.2024 21:17 Ответить
А може ті попередні дані були куплені? Чи ви виключаєте таку можливість, адже у нас всі-всі-всі дуже чесні і хабарів не беруть?
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05.05.2024 07:41 Ответить
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04.05.2024 21:18 Ответить
Одні обмеження і обов'язки. А права у кого?
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04.05.2024 21:18 Ответить
У вас БУЛО право обирати президента і депутатів , вас попереджали "думайте"... Ви скористались ним "по пріколу".. Тепер не питайте, де Ваші права, коли Конституцію вже "ваш вибір" поставив на паузу....
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05.05.2024 08:36 Ответить
Що ви хотіли сказати?
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05.05.2024 09:08 Ответить
Те, що блазень - гівно. ЗЕлене.
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05.05.2024 16:03 Ответить
Ясно. Тому путєн оголосив його в розшук. Кацапи теж його ненавидять, як і ти.
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05.05.2024 16:07 Ответить
А що,є люди, які поважають цю ЗЕлену дрислю, яка тікала від призову 4 (чотири ) рази
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05.05.2024 16:12 Ответить
Так його весь світ поважає. Ну крім деяких наших сектантів.
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05.05.2024 16:16 Ответить
Це тобі твій хозяїн, начальник блазневої ж...ОПи д,,,Ермак заставив таке писати? Шо, блазнева ботоферма працюе і на празник? Точно вам, блазнеботам подвійний тариф заплатять, не 200 а 400 гр. стекломою наллють і півкіла кошерної ліверки дадуть на закуску.
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05.05.2024 16:25 Ответить
Шось тобі голову сонце нагріло. Попроси таваріща прапорщика, щоб пересадив тебе від вікна. І свої смокталні цукерки не забудь.
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05.05.2024 16:30 Ответить
Шо, і тебе обдурив ЗЕбанутий блазень буба криворогий? Не закінчилася епоха бідності? Так вам лошарам і треба, а у пейсатих не вважаеться гріхом обдурити гоїв, утрись, проковтни, і жди, може блазень на дембель, 21 травня, шось таки дасть, і може це буде не дуля.
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05.05.2024 16:50 Ответить
Якийсь ти знервований. Зелені від корита відігнали?
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05.05.2024 16:54 Ответить
Я гімно не їм, це тільки ЗЕбануте бидло таким кормиться. Так що не бійся конкуренції, їж ЗЕлене гівно, тільки не обляпайся.
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05.05.2024 17:00 Ответить
Весь світ його майже не знає і слухає тільки те, що він читає з бамажки.

Але правда таки пробивається потроху
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05.05.2024 19:20 Ответить
Весь світ КВН просто не дивився
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06.05.2024 09:05 Ответить
Тобто ви рахуєте, що коли якийсь актор грає злочинця в кіно, то він такий і в житті? Ваш рівень розумового розвитку засмучує.
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06.05.2024 09:08 Ответить
если к вам не приходит в течение долгого периода времени сообщение от ТЦК, то стоит пойти и обновить свои данные самостоятельно продолжить донатить на ЗСУ и жить дальше. Источник:
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04.05.2024 21:20 Ответить
Який піп - такий і прихід. У нас нарешті президент українцем став. На свята - дива стаються)))
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04.05.2024 21:20 Ответить
/президент українцем став/
Не смішіть людей, сьогодні не 1 квітня.
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05.05.2024 07:43 Ответить
Уточнення від Міністерства оборони будуть регулярними до кінця року - вони тільки почали здогадуватися, яку дурість вигадали
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04.05.2024 21:34 Ответить
У людей в житті лише ТЦК... Оце збудувала зелень країну... І це заявляють 50 раз в день ті, що узурпували владу. Ті, що не дають вибору.. В нас щоденно забирають права, свободи, цинічно, нахабно під тези, що все навколо іпсо. Розмови про "іпсо" і "не на часі" наи втуляють з усіх прасок.
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04.05.2024 21:48 Ответить
ЗЕбанутий блазень думає, що чоловіки в Україні такі, як воно, і всі будуть 4 рази, як воно, ЗЕлене гівно, тікати від призову.
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05.05.2024 16:07 Ответить
Очевидно, що наказ готували і підписували обмежено придатні, які тепер самі не знають, що скажуть завтра.
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04.05.2024 21:49 Ответить
То так зроблено щоб лишати громадянина постійно винним, якби він себе не поводив. Тільки при такому розкладі бонуси матимуть всі окрім "лоха-кріпака": влк, тцк в грошовому еквіваленті, майбутнє нащадків владних сімейств і кланів в часовому просторі.
Всі матимуть право стягувати. Революція Гідності завершилася. Небесну сотню можна використати.
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04.05.2024 21:56 Ответить
А ще громадяни мають покинути постійне місце роботи, щоб з'явився час на відвідування та черги в "цтк", "влк" та у лікарів. Але гроші на хабарі/штрафи потрібно мати при собі.
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05.05.2024 07:47 Ответить
Вкраїнчики за таке не голосували!
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04.05.2024 22:19 Ответить
А ВЛК начнёт нормально работать, или с нынешних 2 дня в неделю сократят до одного дня на 3 часа?
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04.05.2024 22:51 Ответить
А шо тобі «ненормально»? Дана команда нагребсти мʼяса. Все. Тому шо До, шо Після це ВЛК - профанація. Ага, ото особливо в 1-й годині ночі воно актуальне і чесне. Ага
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06.05.2024 10:10 Ответить
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04.05.2024 22:57 Ответить
Фірма ЧВК - ТЦК СП
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04.05.2024 23:20 Ответить
Щось законодавці таке нагородили, щоб по новому колу стрясти гроші з тих хто вже відкупився
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05.05.2024 10:17 Ответить
Швидше, щоб в цьому хаосі, мобілізація зайшла в глухий кут. путін заборонив з'Єрмакам проводити мобілізацію і чекає на капітуляцію
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05.05.2024 14:44 Ответить
От цікаво! Я медкомісію пройшов три місяці тому, свій вільний час на неї витратив. Тепер знову проходити, бо обмежено придатний!
Якби наш Головнокомандуючий оплачував би такі подвійні походеньки зі своєї кишені (є приказка "Час - це гроші"), він би такого дежавю за рахунок простих громадян не творив.
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05.05.2024 18:06 Ответить
За свій майже полтиник я переконався: тут нікого не хвилюють чужий час, та чужа власність. Ти усім винен, просто по факту народження.
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06.05.2024 09:08 Ответить
Та ну нафіг їх комісії, я був непридатний ще 100500 років назад, хоча об'єктивно поки руки і очі є стріляти можуть усі і вони це знають, тому все чистий рандом і розмір гаманця. Правда тут одна чим пізніше попадеш на війну тим більше шансів вижити. І командири-м'ясники дивись навчаться воювати, і влада чомусь може навчиться.
Взагалі незрозуміло де той мільйон військових з 22-го зник проти 500к росіян, а то таке враження що 2/3 армії то тцк і чиїсь куми в тилу.
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05.05.2024 19:31 Ответить
Насправді їм треба обстежувати тільки дві речі, розмір яєць і iq
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05.05.2024 19:48 Ответить
"мертвi душi"👈
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05.05.2024 20:25 Ответить
Дивиться на цей так званий закон уважно: великоi державноi печатки нема, пiдпису Стефанчука нема, напис "В.Зеленський"????? (хто такий "В"??? Валя, Вольфганг- Амадей,
Вася....
Совпадение?👈
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05.05.2024 20:41 Ответить
хто дав право тцк визначати придатність до військової служби людину ? чи в Миргородського курорта нема ліцензії міністерства охорони здоровя,що тцк ставить під сумнів МРТ Миргорода ? коли в той же час в Миргороді лікуються депутати і міністри,а для тцк не проходить.а може побіжите *****,фокусніки ?
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05.05.2024 22:22 Ответить
Всі ці вистави Зе влади з мобілізацієй і сувороими покараннями мені нагадують радянські народні вислови на кшталт : "Ми так працюємо як ви нам платите"
Головне щоб гучно, лячно і показушно на увесь світ, чисто в радянському дусі і ще дороги прямо коло фронту асфальтувати замість будувати бетоні бліндажи і загородження для ЗСУ, які вояки самі собі лопатами копають....
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06.05.2024 00:23 Ответить
Судячи по тому чіткому переліку хвороб всі будуть мати статус «годен». Бо там навіть гепатитники та спідозніки , та навіть псіхи повинні соужити. П…зц. Я би з таким не хотів стояти в дозор
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06.05.2024 10:07 Ответить
 
 