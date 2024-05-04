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18 063 100

Людина не може сама пройти ВЛК. Направлення на медкомісію "обмежено придатним" має видавати ТЦК, - Міноборони

Людина не може сама пройти ВЛК. Направлення на медкомісію

Направлення на проходження повторної військово-лікарської комісії для "обмежено придатних" осіб має видати військкомат.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Оксана Сухорукова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Сухорукової, ВЛК громадяни з "обмежено придатним" статусом мають пройти до 4 лютого 2025 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через ВЛК вищого порядку та суд: Міноборони пояснило, як оскаржити рішення медкомісії

"Людина не може сама пройти ВЛК. Людину мають направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язаного, то тоді його має направити ТЦК, в якому людина стоїть на обліку", – пояснила вона.

Посадовиця окреслила, як це працює: військовозобов'язаний стоїть на обліку у ТЦК, у якого, своєю чергою, є інформація про "обмежено придатний" статус цього військовозобов'язаного. У зв'язку з цим саме ТЦК має повідомити людину про те, що та має пройти повторну медкомісію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони детально роз’яснили, як визначатимуть придатність військовозобов’язаних: Залежно від ступеня порушення функцій

"У будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян обов’язок пройти повторно ВЛК. Тобто якщо до вас не приходить протягом довгого періоду часу повідомлення від ТЦК, то варто піти та оновити свої дані самостійно", – заявила Сухорукова.

Скасування статусу "обмежено придатний"

Нагадаємо, 4 травня набирає чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатних" до військової служби. У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

Також у міністерстві пояснили, що передбачає скасування статсу "обмежено придатний".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Детально про новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби читайте за посиланням.

Автор: 

Міноборони (7307) мобілізація (3023) військово-лікарська комісія (204)


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Топ коментарі
+26
"У будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян (это основное, дальше можно не читать)
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04.05.2024 21:08
+24
в києві "кілометрові" черги!
саморобні списки!
****, як же зайобує, оцей вибір 2019, українців!!!!!!!!!
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04.05.2024 21:08
+21
це вже яка по рахунку версія від МО? десята за два дня? так що ж робити? йти самому в 60-денний термін? чи чекати повістку? чи достатньо оновити дані? чи недостатньо?
Таке враження, що вони всі тупорилі, але кожен по своєму, і трактують той нещасний закон в межах їх розумових здібностей. Що, так важко знайти ОДНУ розумну людину, яка нормально пояснить, що робити? чи в них в МО таких нема?
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04.05.2024 21:16
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Коротше,людина повинна "занести" в ТЦК і ВЛК.
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04.05.2024 21:07 Відповісти
Це явно пише людина, яка ніколи не була, ні там, ні там.
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04.05.2024 21:34 Відповісти
Ну то не пиши.
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04.05.2024 21:43 Відповісти
А я там був на відміну від тебе.
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04.05.2024 21:47 Відповісти
Не бреши,казкар.
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04.05.2024 22:01 Відповісти
Брешеш тут ти. А я у березні пройшов ВЛК, у червні після підсрочки на лікування знову піду.
І так, прикинь - якщо у тебе є показники - тебе відправляють лікуватися.
І взагалі - якщо ти сам прийшов - до тебе геть інше ставлення.
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04.05.2024 22:36 Відповісти
І по вашому це нормально? В законі десь написано що до того хто прийшов не сам треба ставитись як до скотини? Я от знаю інший приклад де прийшов на медкомісію непридатний а його мобілізували. Мій знайомий
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05.05.2024 00:11 Відповісти
Це яким чином? У нього були результати обслідування від лікаря, що визнавали його непридатним? Якщо так, то він має подавати у суд, хоча суд, нажаль, довго йде.
І ні, я не вважаю, що це нормально. Я вважаю, що це злочин.
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05.05.2024 03:29 Відповісти
Хочу тебя огорчить, но суд тебе вряд ли поможет. 402 приказ даёт влк возможность по многим болезням решать на свое усмотрение, насколько человек годен. А суд отмораживается на основании того, что они не медики и не шарят в этих вопросах
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06.05.2024 07:42 Відповісти
Так суд ни в каких делах не шарит, кроме судейских 🤔
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06.05.2024 08:58 Відповісти
Доведи що я брешу. Якщо ні,то ти балабол.
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05.05.2024 06:25 Відповісти
Та ти й є балабол. Бо я пишу те, що я особисто робив. А ти балаболиш, що я, нібито, чогось не робив, а ти цього ніяк не можеш знати, тобто - ти просто брешеш.
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05.05.2024 17:56 Відповісти
Так ти ще й стрілочник.Це ж ти розповідаєш казки про себе,а про мене брешеш що я в ТЦК не ходив. Звідки тобі про це знати ? Балабол.
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06.05.2024 06:04 Відповісти
Я про себе розповыдаю правду, а не казки, а про тебе я зробив висновок, що ти не ходив до ТЦК через твої заяви.
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06.05.2024 21:57 Відповісти
Балабол.
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07.05.2024 07:37 Відповісти
Самокритично.
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07.05.2024 08:29 Відповісти
Очікувано,балабол.🥴
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07.05.2024 16:29 Відповісти
Так, я вже зрозумів, що ти - балабол, можеш не підписуватись.
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07.05.2024 20:48 Відповісти
Блін,ну не роби ще з себе і тупу нікчему,балабол.🤦
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07.05.2024 21:07 Відповісти
Питання у тому, що тупу брехливу нікчему з себе робиш саме ти. А підписуєшся ти правильно.
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08.05.2024 00:42 Відповісти
кажеш, якшо сам прийшов інше ставлення? А це у нас десь в конституціі прописано? Чи може кожен собі в ТЦК/ВЛК має право ДО тебе відноситися як до скотини? Шо, серйозно?
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06.05.2024 10:13 Відповісти
А если уже давно занес?
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06.05.2024 08:56 Відповісти
в києві "кілометрові" черги!
саморобні списки!
****, як же зайобує, оцей вибір 2019, українців!!!!!!!!!
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04.05.2024 21:08 Відповісти
"...народні депутати поклали на громадян обов'язок пройти повторно ВЛК" Джерело:

Тобто ніхто з посадовців відповідати за чергове "проє@алі" не буде? За все відповість пересічний громадянин?

Нє, ну просто цікаво: невже найвеличніше вважає, що люди будуть повертатися в країну, де вся відповідальність буде перекладена на них, а чиновники будуть розводити руками і казати "ну ви ж самі винні"...
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04.05.2024 21:08 Відповісти
Ну так і є Я ще з 97 року зрозумів, шо від держави треба триматись подалі, і жодних ідіотських ілюзій не мав (шо вчорашні совки з партхозактиву мені тут Хранцію побудують! Да!)
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06.05.2024 09:00 Відповісти
"У будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян (это основное, дальше можно не читать)
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04.05.2024 21:08 Відповісти
Зачем? Какой в этом смысл? ВЛК не может данные в ТЦК направить???
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04.05.2024 21:10 Відповісти
Так куди бігти? В ТЦК в ЦНАП чи з дивана "оновити дані" в додатку?
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04.05.2024 21:15 Відповісти
Я вот тоже в замешательстве.
Если ты работаешь на предприятии, у тебя в жизни ничего не изменилось, данные постоянно предприятием передаются в тцк, то что значит обновить?
Точно дауны закон принимали, не продумано ничего, тем более до мелочей. Идите все стадом обновляйте данные, на месте разберутся.
Я ещё на 99% процентов уверен что электронный кабинет или не начнет работу вовремя, или ляжет или в лучшем случае будет глючить. Я ещё не видел ни одного программного продукта от госструктур, который работает нормально.
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04.05.2024 22:03 Відповісти
Згоден, підприємства самі централізовано оновлюють дані, і не треба всім бігти і створювати дурдом. А ТЦК самі повинні усіх зареєстрованих запрошувати на ВЛК повістками, а не заганяти усіх підряд, щоб було. Потрібна зараз ця конкретна людина в армії, то запрошуємо на ВЛК і дивимось чи можна її мобілізувати, чи ні. Якщо людину тут і зараз не мобілізують, немає сенсу в ВЛК. Бо людина може захворіти, травмуватись, перенести операцію, та інше. І що тоді? Знову бігти на ВЛК? КРАЇНА дурнів та свідків КВАРТАЛА...
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05.05.2024 11:25 Відповісти
це вже яка по рахунку версія від МО? десята за два дня? так що ж робити? йти самому в 60-денний термін? чи чекати повістку? чи достатньо оновити дані? чи недостатньо?
Таке враження, що вони всі тупорилі, але кожен по своєму, і трактують той нещасний закон в межах їх розумових здібностей. Що, так важко знайти ОДНУ розумну людину, яка нормально пояснить, що робити? чи в них в МО таких нема?
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04.05.2024 21:16 Відповісти
Забити, та чекати нових гуморесок. Цих "доповідачів" МО ніхто реально вже не сприймає. Шапіто!
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04.05.2024 21:20 Відповісти
Ну, тут в цілому зрозуміло, - оновлювати дані мають усі (крім знятих з обліку), а проходити ВЛК, - тільки ті, кого направить ТЦК.
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04.05.2024 21:42 Відповісти
та ви шо? а генерали кажуть, що всі від 18 до 60 повинні оновити дані, і включені і виключені з обліку, і ті хто не визначився теж. так шо не брешіть тут
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04.05.2024 21:45 Відповісти
- Пані Наталя пише: «Чоловік виключений з військового обліку, чи потрібно приходити на оновлення даних?» Усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають прийти на оновлення даних?

- Так. Якщо громадянин віком від 18 до 60 років виключений з військового обліку (це зазначено в відповідних державних реєстрах, у його військовому квитку), такому громадянину не потрібно приходити для оновлення своїх даних.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobilizaciya-chergi-v-tck-do-18-travnya-shcho-bude-pislya-vidpovidaye-genshtab-zsu-novini-ukrajini-50415156.html
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04.05.2024 22:08 Відповісти


У Генштабі ЗСУ наголосили, що з 18 травня абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК.

Як інформує , про це в https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobilizaciya-chergi-v-tck-do-18-travnya-shcho-bude-pislya-vidpovidaye-genshtab-zsu-novini-ukrajini-50415156.html інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков. Джерело:
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04.05.2024 23:10 Відповісти
Так. Всі, хто стоїть на обліку, мають оновити свої дані.
Відповідно, тих, кого немає на обліку, це не стосується. Про що представник Генштабу і повідомив у вищенаведеній цитаті з його інтерв'ю.
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04.05.2024 23:24 Відповісти
"абсолютно всі " і "Всі, хто стоїть на обліку" - це трохи різне. чи ви не доганяєте?
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05.05.2024 00:03 Відповісти
Ви те інтерв'ю, на яке посилаєтеся, читали взагалі?
Чи ви читаєте тільки заголовки у ЗМІ? Заголовки, як я переконувався вже не один раз, часто не відповідають змісту.
Мені теж не подобаються ці нововведення, але я, на відміну від вас, прочитав усе інтерв'ю.

Зверніться хоча б до елементарної логіки. "Оновлення облікових даних" апріорі означає, що це стосується тільки тих, хто уже стоїть на обліку. Інваліди дитинства, наприклад, ніколи не були на обліку в ТЦК. Значить, їм немає чого оновлювати. А отже, той гучний заголовок про "абсолютно всіх", - не відповідає дійсності.
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05.05.2024 00:58 Відповісти
Христос воскрес.
Я ще з першого вашого комента зрозумів, що ви не сама розумна людина і не доганяєте.

Так я читав ту статтю, ось заголовок
"Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, - Генштаб ЗСУ ".

А ось текст в середині статті ""Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це тісно пов'язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний, обмежено придатний, або непридатний до військової служби. "
я вам виділив про знятих з обліку, бо ви не доганяєте.
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05.05.2024 08:30 Відповісти
я вам виділив про знятих з обліку, бо ви не доганяєте.
************
Добре. Якщо ви такий розумний, підіть зніміть з військового обліку інваліда дитинства, який ніколи не перебував, і не перебуває на цьому обліку. Зможете? Ну, тоді ви кудєснік-коперфільд.
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05.05.2024 09:48 Відповісти
Яка різниця хто він? Всі мають стати на облік інваліди підараси криві горбаті без ні без рук, вони всі будуть на обліку!!! А воювати підуть тільки ті хто "здоровий"! Що тут не зрозумілого, звідки ТЦК знає що ви інвалід дитинства, чи колись були зняті з обліку? Зараз прийшли оновили дані і далі будьте собі інвалідом дитинства!
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05.05.2024 10:20 Відповісти
Що тут не зрозумілого, звідки ТЦК знає що ви інвалід дитинства
**************
Так в тому то й справа, що ТЦК взагалі не повинен знати, що існують такі громадяни! (інваліди дитинства). В ТЦК ніколи не було жодних даних про їхнє існування! Тому, що вони ніколи не перебували на обліку!
Наприклад, - я не знаю про ваше існування. Як я можу дізнатися, що ви є, - коли я не знаю, що ви є? Абсурд!
ТЦК не повинен знати про інвалідів дитинства, бо інваліди дитинства ніколи не перебували на обліку в ТЦК!
Я, наприклад, вважаю, що вас можна брати служити в ТЦК, - адже саме туди можна мобілізовувати громадян з розумовою відсталістю легкого ступеня.

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05.05.2024 17:32 Відповісти
о, як все запущено у вас. це ж не я заявляв про непридатних, а ГЕНЕРАЛ З МО. я ж кажу, що ви не доганяєте.
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05.05.2024 10:21 Відповісти
це ж не я заявляв про непридатних, а ГЕНЕРАЛ З МО.
**************
Знову збрехали. Ви ж самі писали, що він ПОЛКОВНИК!

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05.05.2024 16:01 Відповісти
То він ляпнув про непридатних до купи. Хоча буває і таке, що непридатний просто знятий а не виключений, тобто по логіці або знаходиться на ньому, або підлягає постановці на нього. До виключених це не має ніякого відношення, бо він там сам каже, "держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку". Ну і наприкінці інтерв'ю він більш людською мовою це роз'яснив, цитата знаходиться вище.
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05.05.2024 10:59 Відповісти
"держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку".
**************
Так ото ж. Тільки ті, хто перебуває на військовому обліку, має оновити свої облікові дані.
Логічно? - Логічно!
І нєхєр мозги їбать!
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05.05.2024 17:45 Відповісти
Інтерв'ю це взагалі річ, яка про "а пагаваріть?". Через місяць вона скаже, шо не правильно зрозуміли, вирвали з контексту, і ой, всьо!
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06.05.2024 09:34 Відповісти
Я б послухав висновки юристів.
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06.05.2024 09:04 Відповісти
ви прям в люстерко дивитесь. Обмежено придатні вже раніше ПРОЙШЛИ ВЛК,а значить стоять на обліку, їм треба пройти повторно до 04.02.2025. А Тобі 18.05.2024
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04.05.2024 23:30 Відповісти
так я стою на обліку, не те що ти, ухилянт
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05.05.2024 00:04 Відповісти
Кожен царьок на місці буде читати цей висер типу закон так, як йому заманеться
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05.05.2024 00:20 Відповісти
"Они сами не знают чего они хочут" ( из фильма не может быть)
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05.05.2024 19:14 Відповісти
Вони, схоже, спеціально створюють невизначеність, щоби в цій "каламутній воді" розводити "схематоз".
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06.05.2024 09:11 Відповісти
А чим їх не влаштовують попередні дані діагнозу? Підніміть архіви і перегляньте. Ні, треба людям мізки ''кохати''!
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04.05.2024 21:17 Відповісти
А може ті попередні дані були куплені? Чи ви виключаєте таку можливість, адже у нас всі-всі-всі дуже чесні і хабарів не беруть?
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05.05.2024 07:41 Відповісти
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04.05.2024 21:18 Відповісти
Одні обмеження і обов'язки. А права у кого?
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04.05.2024 21:18 Відповісти
У вас БУЛО право обирати президента і депутатів , вас попереджали "думайте"... Ви скористались ним "по пріколу".. Тепер не питайте, де Ваші права, коли Конституцію вже "ваш вибір" поставив на паузу....
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05.05.2024 08:36 Відповісти
Що ви хотіли сказати?
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05.05.2024 09:08 Відповісти
Те, що блазень - гівно. ЗЕлене.
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05.05.2024 16:03 Відповісти
Ясно. Тому путєн оголосив його в розшук. Кацапи теж його ненавидять, як і ти.
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05.05.2024 16:07 Відповісти
А що,є люди, які поважають цю ЗЕлену дрислю, яка тікала від призову 4 (чотири ) рази
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05.05.2024 16:12 Відповісти
Так його весь світ поважає. Ну крім деяких наших сектантів.
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05.05.2024 16:16 Відповісти
Це тобі твій хозяїн, начальник блазневої ж...ОПи д,,,Ермак заставив таке писати? Шо, блазнева ботоферма працюе і на празник? Точно вам, блазнеботам подвійний тариф заплатять, не 200 а 400 гр. стекломою наллють і півкіла кошерної ліверки дадуть на закуску.
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05.05.2024 16:25 Відповісти
Шось тобі голову сонце нагріло. Попроси таваріща прапорщика, щоб пересадив тебе від вікна. І свої смокталні цукерки не забудь.
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05.05.2024 16:30 Відповісти
Шо, і тебе обдурив ЗЕбанутий блазень буба криворогий? Не закінчилася епоха бідності? Так вам лошарам і треба, а у пейсатих не вважаеться гріхом обдурити гоїв, утрись, проковтни, і жди, може блазень на дембель, 21 травня, шось таки дасть, і може це буде не дуля.
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05.05.2024 16:50 Відповісти
Якийсь ти знервований. Зелені від корита відігнали?
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05.05.2024 16:54 Відповісти
Я гімно не їм, це тільки ЗЕбануте бидло таким кормиться. Так що не бійся конкуренції, їж ЗЕлене гівно, тільки не обляпайся.
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05.05.2024 17:00 Відповісти
Весь світ його майже не знає і слухає тільки те, що він читає з бамажки.

Але правда таки пробивається потроху
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05.05.2024 19:20 Відповісти
Весь світ КВН просто не дивився
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06.05.2024 09:05 Відповісти
Тобто ви рахуєте, що коли якийсь актор грає злочинця в кіно, то він такий і в житті? Ваш рівень розумового розвитку засмучує.
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06.05.2024 09:08 Відповісти
если к вам не приходит в течение долгого периода времени сообщение от ТЦК, то стоит пойти и обновить свои данные самостоятельно продолжить донатить на ЗСУ и жить дальше. Источник:
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04.05.2024 21:20 Відповісти
Який піп - такий і прихід. У нас нарешті президент українцем став. На свята - дива стаються)))
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04.05.2024 21:20 Відповісти
/президент українцем став/
Не смішіть людей, сьогодні не 1 квітня.
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05.05.2024 07:43 Відповісти
Уточнення від Міністерства оборони будуть регулярними до кінця року - вони тільки почали здогадуватися, яку дурість вигадали
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04.05.2024 21:34 Відповісти
У людей в житті лише ТЦК... Оце збудувала зелень країну... І це заявляють 50 раз в день ті, що узурпували владу. Ті, що не дають вибору.. В нас щоденно забирають права, свободи, цинічно, нахабно під тези, що все навколо іпсо. Розмови про "іпсо" і "не на часі" наи втуляють з усіх прасок.
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04.05.2024 21:48 Відповісти
ЗЕбанутий блазень думає, що чоловіки в Україні такі, як воно, і всі будуть 4 рази, як воно, ЗЕлене гівно, тікати від призову.
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05.05.2024 16:07 Відповісти
Очевидно, що наказ готували і підписували обмежено придатні, які тепер самі не знають, що скажуть завтра.
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04.05.2024 21:49 Відповісти
То так зроблено щоб лишати громадянина постійно винним, якби він себе не поводив. Тільки при такому розкладі бонуси матимуть всі окрім "лоха-кріпака": влк, тцк в грошовому еквіваленті, майбутнє нащадків владних сімейств і кланів в часовому просторі.
Всі матимуть право стягувати. Революція Гідності завершилася. Небесну сотню можна використати.
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04.05.2024 21:56 Відповісти
А ще громадяни мають покинути постійне місце роботи, щоб з'явився час на відвідування та черги в "цтк", "влк" та у лікарів. Але гроші на хабарі/штрафи потрібно мати при собі.
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05.05.2024 07:47 Відповісти
Вкраїнчики за таке не голосували!
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04.05.2024 22:19 Відповісти
А ВЛК начнёт нормально работать, или с нынешних 2 дня в неделю сократят до одного дня на 3 часа?
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04.05.2024 22:51 Відповісти
А шо тобі «ненормально»? Дана команда нагребсти мʼяса. Все. Тому шо До, шо Після це ВЛК - профанація. Ага, ото особливо в 1-й годині ночі воно актуальне і чесне. Ага
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06.05.2024 10:10 Відповісти
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04.05.2024 22:57 Відповісти
Фірма ЧВК - ТЦК СП
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04.05.2024 23:20 Відповісти
Щось законодавці таке нагородили, щоб по новому колу стрясти гроші з тих хто вже відкупився
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05.05.2024 10:17 Відповісти
Швидше, щоб в цьому хаосі, мобілізація зайшла в глухий кут. путін заборонив з'Єрмакам проводити мобілізацію і чекає на капітуляцію
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05.05.2024 14:44 Відповісти
От цікаво! Я медкомісію пройшов три місяці тому, свій вільний час на неї витратив. Тепер знову проходити, бо обмежено придатний!
Якби наш Головнокомандуючий оплачував би такі подвійні походеньки зі своєї кишені (є приказка "Час - це гроші"), він би такого дежавю за рахунок простих громадян не творив.
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05.05.2024 18:06 Відповісти
За свій майже полтиник я переконався: тут нікого не хвилюють чужий час, та чужа власність. Ти усім винен, просто по факту народження.
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06.05.2024 09:08 Відповісти
Та ну нафіг їх комісії, я був непридатний ще 100500 років назад, хоча об'єктивно поки руки і очі є стріляти можуть усі і вони це знають, тому все чистий рандом і розмір гаманця. Правда тут одна чим пізніше попадеш на війну тим більше шансів вижити. І командири-м'ясники дивись навчаться воювати, і влада чомусь може навчиться.
Взагалі незрозуміло де той мільйон військових з 22-го зник проти 500к росіян, а то таке враження що 2/3 армії то тцк і чиїсь куми в тилу.
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05.05.2024 19:31 Відповісти
Насправді їм треба обстежувати тільки дві речі, розмір яєць і iq
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05.05.2024 19:48 Відповісти
"мертвi душi"👈
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05.05.2024 20:25 Відповісти
Дивиться на цей так званий закон уважно: великоi державноi печатки нема, пiдпису Стефанчука нема, напис "В.Зеленський"????? (хто такий "В"??? Валя, Вольфганг- Амадей,
Вася....
Совпадение?👈
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05.05.2024 20:41 Відповісти
хто дав право тцк визначати придатність до військової служби людину ? чи в Миргородського курорта нема ліцензії міністерства охорони здоровя,що тцк ставить під сумнів МРТ Миргорода ? коли в той же час в Миргороді лікуються депутати і міністри,а для тцк не проходить.а може побіжите *****,фокусніки ?
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05.05.2024 22:22 Відповісти
Всі ці вистави Зе влади з мобілізацієй і сувороими покараннями мені нагадують радянські народні вислови на кшталт : "Ми так працюємо як ви нам платите"
Головне щоб гучно, лячно і показушно на увесь світ, чисто в радянському дусі і ще дороги прямо коло фронту асфальтувати замість будувати бетоні бліндажи і загородження для ЗСУ, які вояки самі собі лопатами копають....
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06.05.2024 00:23 Відповісти
Судячи по тому чіткому переліку хвороб всі будуть мати статус «годен». Бо там навіть гепатитники та спідозніки , та навіть псіхи повинні соужити. П…зц. Я би з таким не хотів стояти в дозор
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06.05.2024 10:07 Відповісти
 
 