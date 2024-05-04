Людина не може сама пройти ВЛК. Направлення на медкомісію "обмежено придатним" має видавати ТЦК, - Міноборони
Направлення на проходження повторної військово-лікарської комісії для "обмежено придатних" осіб має видати військкомат.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Оксана Сухорукова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами Сухорукової, ВЛК громадяни з "обмежено придатним" статусом мають пройти до 4 лютого 2025 року.
"Людина не може сама пройти ВЛК. Людину мають направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язаного, то тоді його має направити ТЦК, в якому людина стоїть на обліку", – пояснила вона.
Посадовиця окреслила, як це працює: військовозобов'язаний стоїть на обліку у ТЦК, у якого, своєю чергою, є інформація про "обмежено придатний" статус цього військовозобов'язаного. У зв'язку з цим саме ТЦК має повідомити людину про те, що та має пройти повторну медкомісію.
"У будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян обов’язок пройти повторно ВЛК. Тобто якщо до вас не приходить протягом довгого періоду часу повідомлення від ТЦК, то варто піти та оновити свої дані самостійно", – заявила Сухорукова.
Скасування статусу "обмежено придатний"
Нагадаємо, 4 травня набирає чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатних" до військової служби. У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.
Також у міністерстві пояснили, що передбачає скасування статсу "обмежено придатний".
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.
Детально про новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби читайте за посиланням.
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І так, прикинь - якщо у тебе є показники - тебе відправляють лікуватися.
І взагалі - якщо ти сам прийшов - до тебе геть інше ставлення.
І ні, я не вважаю, що це нормально. Я вважаю, що це злочин.
саморобні списки!
****, як же зайобує, оцей вибір 2019, українців!!!!!!!!!
Тобто ніхто з посадовців відповідати за чергове "проє@алі" не буде? За все відповість пересічний громадянин?
Нє, ну просто цікаво: невже найвеличніше вважає, що люди будуть повертатися в країну, де вся відповідальність буде перекладена на них, а чиновники будуть розводити руками і казати "ну ви ж самі винні"...
Если ты работаешь на предприятии, у тебя в жизни ничего не изменилось, данные постоянно предприятием передаются в тцк, то что значит обновить?
Точно дауны закон принимали, не продумано ничего, тем более до мелочей. Идите все стадом обновляйте данные, на месте разберутся.
Я ещё на 99% процентов уверен что электронный кабинет или не начнет работу вовремя, или ляжет или в лучшем случае будет глючить. Я ещё не видел ни одного программного продукта от госструктур, который работает нормально.
Таке враження, що вони всі тупорилі, але кожен по своєму, і трактують той нещасний закон в межах їх розумових здібностей. Що, так важко знайти ОДНУ розумну людину, яка нормально пояснить, що робити? чи в них в МО таких нема?
- Так. Якщо громадянин віком від 18 до 60 років виключений з військового обліку (це зазначено в відповідних державних реєстрах, у його військовому квитку), такому громадянину не потрібно приходити для оновлення своїх даних.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobilizaciya-chergi-v-tck-do-18-travnya-shcho-bude-pislya-vidpovidaye-genshtab-zsu-novini-ukrajini-50415156.html
У Генштабі ЗСУ наголосили, що з 18 травня абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК.
Як інформує , про це в https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobilizaciya-chergi-v-tck-do-18-travnya-shcho-bude-pislya-vidpovidaye-genshtab-zsu-novini-ukrajini-50415156.html інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков. Джерело:
Відповідно, тих, кого немає на обліку, це не стосується. Про що представник Генштабу і повідомив у вищенаведеній цитаті з його інтерв'ю.
Чи ви читаєте тільки заголовки у ЗМІ? Заголовки, як я переконувався вже не один раз, часто не відповідають змісту.
Мені теж не подобаються ці нововведення, але я, на відміну від вас, прочитав усе інтерв'ю.
Зверніться хоча б до елементарної логіки. "Оновлення облікових даних" апріорі означає, що це стосується тільки тих, хто уже стоїть на обліку. Інваліди дитинства, наприклад, ніколи не були на обліку в ТЦК. Значить, їм немає чого оновлювати. А отже, той гучний заголовок про "абсолютно всіх", - не відповідає дійсності.
Я ще з першого вашого комента зрозумів, що ви не сама розумна людина і не доганяєте.
Так я читав ту статтю, ось заголовок
"Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, - Генштаб ЗСУ ".
А ось текст в середині статті ""Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це тісно пов'язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний, обмежено придатний, або непридатний до військової служби. "
я вам виділив про знятих з обліку, бо ви не доганяєте.
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Добре. Якщо ви такий розумний, підіть зніміть з військового обліку інваліда дитинства, який ніколи не перебував, і не перебуває на цьому обліку. Зможете? Ну, тоді ви кудєснік-коперфільд.
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Так в тому то й справа, що ТЦК взагалі не повинен знати, що існують такі громадяни! (інваліди дитинства). В ТЦК ніколи не було жодних даних про їхнє існування! Тому, що вони ніколи не перебували на обліку!
Наприклад, - я не знаю про ваше існування. Як я можу дізнатися, що ви є, - коли я не знаю, що ви є? Абсурд!
ТЦК не повинен знати про інвалідів дитинства, бо інваліди дитинства ніколи не перебували на обліку в ТЦК!
Я, наприклад, вважаю, що вас можна брати служити в ТЦК, - адже саме туди можна мобілізовувати громадян з розумовою відсталістю легкого ступеня.
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Знову збрехали. Ви ж самі писали, що він ПОЛКОВНИК!
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Так ото ж. Тільки ті, хто перебуває на військовому обліку, має оновити свої облікові дані.
Логічно? - Логічно!
І нєхєр мозги їбать!
Але правда таки пробивається потроху
пойти и обновить свои данные самостоятельнопродолжить донатить на ЗСУ и жить дальше. Источник:
Не смішіть людей, сьогодні не 1 квітня.
Всі матимуть право стягувати. Революція Гідності завершилася. Небесну сотню можна використати.
Якби наш Головнокомандуючий оплачував би такі подвійні походеньки зі своєї кишені (є приказка "Час - це гроші"), він би такого дежавю за рахунок простих громадян не творив.
Взагалі незрозуміло де той мільйон військових з 22-го зник проти 500к росіян, а то таке враження що 2/3 армії то тцк і чиїсь куми в тилу.
Вася....
Совпадение?👈
Головне щоб гучно, лячно і показушно на увесь світ, чисто в радянському дусі і ще дороги прямо коло фронту асфальтувати замість будувати бетоні бліндажи і загородження для ЗСУ, які вояки самі собі лопатами копають....