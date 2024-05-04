Людина не може сама пройти ВЛК. Направлення на медкомісію "обмежено придатним" має видавати ТЦК, - Міноборони

Направлення на проходження повторної військово-лікарської комісії для "обмежено придатних" осіб має видати військкомат.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Оксана Сухорукова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Сухорукової, ВЛК громадяни з "обмежено придатним" статусом мають пройти до 4 лютого 2025 року.

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"Людина не може сама пройти ВЛК. Людину мають направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язаного, то тоді його має направити ТЦК, в якому людина стоїть на обліку", – пояснила вона.

Посадовиця окреслила, як це працює: військовозобов'язаний стоїть на обліку у ТЦК, у якого, своєю чергою, є інформація про "обмежено придатний" статус цього військовозобов'язаного. У зв'язку з цим саме ТЦК має повідомити людину про те, що та має пройти повторну медкомісію.

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"У будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян обов’язок пройти повторно ВЛК. Тобто якщо до вас не приходить протягом довгого періоду часу повідомлення від ТЦК, то варто піти та оновити свої дані самостійно", – заявила Сухорукова.

Скасування статусу "обмежено придатний"

Нагадаємо, 4 травня набирає чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатних" до військової служби. У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

Також у міністерстві пояснили, що передбачає скасування статсу "обмежено придатний".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Детально про новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби читайте за посиланням.