Непридатних до служби військовозобов’язаних не виключатимуть з військового обліку, - наказ Міноборони

Визнаних непридатними до служби військовозобов’язаних не будуть виключати з військового обліку. Аналогічно не виключатимуться з обліку військовослужбовці, визнані ВЛК непридатними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Так, Міністерство оборони України наказом №686 затвердило значні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах.

Що змінюється?

Як зазначається, одна з ключових змін – скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби.

У п. 22.1 Положення про те, що постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключення з військового обліку або непридатними з переоглядом через 6-12 місяців, повинні бути реалізовані негайно, прибирається норма про їх виключення з військового обліку, пояснює видання.

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"У п. 22.5, який встановлював, що свідоцтво про хворобу під час дії особливого періоду складається на військовозобов’язаних, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, аналогічно – прибирається норма про виключення з обліку", - додає видання.

Хто підлягає виключенню з військового обліку

Як пояснюють журналісти, відповідно до статті 37 цього закону виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК підлягають громадяни України, які:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

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Також після змін, внесених законом про посилення мобілізації у травні 2024 року, цей закон передбачає, що у громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4, тобто, зокрема і непридатного, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.

"Отже, якщо такі непридатні чоловіки не виключаються з обліку після відповідного рішення, виникає питання, як ці новели узгоджуються із законом про військовий обов’язок і які дані тоді мають вноситися до військово-облікового документа", - резюмує "Судово-юридична газета".

Скасування статусу "обмежено придатний"

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

Також в Міноборони пояснили, що передбачає скасування статусу "обмежено придатний".

Усі військовозобов’язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію.

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