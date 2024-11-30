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Непридатних до служби військовозобов’язаних не виключатимуть з військового обліку, - наказ Міноборони

Військовозобов'язаних, які непридатні до служби, не виключатимуть з обліку

Визнаних непридатними до служби військовозобов’язаних не будуть виключати з військового обліку. Аналогічно не виключатимуться з обліку військовослужбовці, визнані ВЛК непридатними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Так, Міністерство оборони України наказом №686 затвердило значні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах.

Що змінюється?

Як зазначається, одна з ключових змін – скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби. 

У п. 22.1 Положення про те, що постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключення з військового обліку або непридатними з переоглядом через 6-12 місяців, повинні бути реалізовані негайно, прибирається норма про їх виключення з військового обліку, пояснює видання. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 45% чоловіків, які були "обмежено придатними", після повторної ВЛК визнають придатними, - Генштаб

"У п. 22.5, який встановлював, що свідоцтво про хворобу під час дії особливого періоду складається на військовозобов’язаних, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, аналогічно – прибирається норма про виключення з обліку", - додає видання. 

Хто підлягає виключенню з військового обліку

Як пояснюють журналісти, відповідно до статті 37 цього закону виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК підлягають громадяни України, які:

  • померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
  • припинили громадянство України;
  • визнані непридатними до військової служби;
  • досягли граничного віку перебування в запасі.

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Також після змін, внесених законом про посилення мобілізації у травні 2024 року, цей закон передбачає, що у громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4, тобто, зокрема і непридатного, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.

"Отже, якщо такі непридатні чоловіки не виключаються з обліку після відповідного рішення, виникає питання, як ці новели узгоджуються із законом про військовий обов’язок і які дані тоді мають вноситися до військово-облікового документа", - резюмує "Судово-юридична газета".

Скасування статусу "обмежено придатний"

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

Також в Міноборони пояснили, що передбачає скасування статусу "обмежено придатний".

Усі військовозобов’язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони напрацювало модель цифрової ВЛК: медичний висновок можна буде отримати в будь-якій лікарні. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7349) мобілізація (3048) військово-лікарська комісія (207)


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Топ коментарі
+32
Не всі, бо Володя Херпіду розділив Україну на своїх і чужих. Чужі йдуть навіть сильно зхворі, а свої- "Лисі" пікалови, портнови, шифіри, аристовичі...- мають вільний виїзд, нагороди, великі зарплати і доплати.
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30.11.2024 16:12
+29
це розумно бо може нога чи рука раптом відрости або зір повернеться у сліпого
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30.11.2024 15:46
+29
То о чем я и говорил и о чем говорят сейчас западные аналитики. На бумаге в Украине есть миллионная армия а в реале половина стариков которые не могут даже бронежилеты носить и больные которые отлеживаются по госпиталям, а вторая половина армия ТЦК и мусоров которые одних и тех же калек караулят под поликлинниками вытряхивают деньги и отпускают.
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30.11.2024 15:53
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хоч ви і сліпі, криві і глухі - все одно служитиме!
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30.11.2024 15:45 Відповісти
Не всі, бо Володя Херпіду розділив Україну на своїх і чужих. Чужі йдуть навіть сильно зхворі, а свої- "Лисі" пікалови, портнови, шифіри, аристовичі...- мають вільний виїзд, нагороди, великі зарплати і доплати.
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30.11.2024 16:12 Відповісти
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30.11.2024 20:58 Відповісти
це розумно бо може нога чи рука раптом відрости або зір повернеться у сліпого
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30.11.2024 15:46 Відповісти
В Міноборони працюють істинно віруючі в Бога нашого, Ісуса Христа!

5. У той час очі сліпих прозріють
і вуха глухих будуть чути.
6. Тоді кульгавий стрибатиме, як олень,
і язик німого співатиме з радості.
У пустелі проб'ється вода,
і в пустельній рівнині потечуть потоки.

Книга Ісаї 35:5-6
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30.11.2024 16:36 Відповісти
Это правильно. На следующей ВЛК 45% непригодных станут пригодными.
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30.11.2024 15:47 Відповісти
"І настануть останні часи, коли дев'ять придатних прийдуть до одного непридатного, і скажуть, - ти придатний, бо ми непридатні в силу волі Його. І непридатні стануть придатними, благословіння зціленням отримавши".

Преподобний Антоній Великий
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30.11.2024 16:52 Відповісти
Чергове навантаження на ТЦК , яке зі своєю роботою і так хронічно не справляється ...
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30.11.2024 15:47 Відповісти
Підозрюю, що за нормативними документами штати ТЦК і кількість центрів залежать від кількості "облікованих".
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30.11.2024 16:44 Відповісти
Звичайні воєнкомати - міський , районний , областний...
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30.11.2024 19:44 Відповісти
А ти підсоби, рекрутер мамкін...
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30.11.2024 18:52 Відповісти
Правильно. Вдруг у етих инвалидов нога отрастет или бельма на глазах рассосутся и они снова в бой готовы будут. Сначала старых инвалидов и калек мобилизировали, оставив половину уже очень откровенных инвалидов. Потом подумали немного и половину инвалидов из калек опять мобилизировали. Теперь оставшихся уже самых видимо неходячих на всякий случай в запасе оставили на потом. Но призывной возраст снижать мы не будем хоть рашисты захватят всю Украину. ***** же нужны будут свежие молодые мобики для войны с НАТО и на ближнем востоке.
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30.11.2024 15:49 Відповісти
Та да! І купу молодих спецпенсіонерів, сторожів, охоронців та асяких силовиків теж треба берегти.
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30.11.2024 15:59 Відповісти
особливо бугаїв-ментів в метро.... їх як тарганів там ховається... що там роблять - незрозуміло... хоча зрозуміло бо я йду в офіс повз них - сплять та валять додому в 8.00
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30.11.2024 16:20 Відповісти
Після нічної зміни ? І що не так ? Ви думав, що вони роботи ?
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30.11.2024 16:29 Відповісти
ми думав що вони здорові бугаї, оснащені, заброньовані, марні...все що я про них думав....
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30.11.2024 21:24 Відповісти
Де Ви в ******** поліції знаходите здорових бугаїв. Із тих, що я бачу, може 2-3 з 10.
Інші доволі дрібні хлопці і дівчата.
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30.11.2024 22:30 Відповісти
ALEX SUROVV b687956a

Правильно. Вдруг у етих инвалидов нога отрастет или бельма на глазах рассосутся и они снова в бой готовы будут. Сначала старых инвалидов и калек мобилизировали, оставив половину уже очень откровенных инвалидов. Потом подумали немного и половину инвалидов из калек опять мобилизировали.

профанація і кривляння
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30.11.2024 16:30 Відповісти
профанація і кривляння
*********
Навіщо ви так про Міноборони? Адже вони лише виконують височайші накази.
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30.11.2024 16:58 Відповісти
ALEX SUROVV b687956a

Правильно. Вдруг у етих инвалидов нога отрастет или бельма на глазах рассосутся
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30.11.2024 19:15 Відповісти
Потім (раптом) критерії придатності можуть змінитися, то будуть готові списки знову-придатних
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30.11.2024 15:49 Відповісти
Тобто навіть якщо людина перестала бути громадянином України, вона все одно залишиться на військовому обліку? Оце так поворот. Тобто зараз вони зможуть включити до обліку, наприклад, всіх іноземних громадян? Громадяни США напряглись)))
Паноптікум якийсь.
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30.11.2024 15:52 Відповісти
припинили громадянство України; Джерело: https://censor.net/ua/n3522728

Читати вміємо, чи тільки рефлексувати з власних настроїв ??
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30.11.2024 16:31 Відповісти
То о чем я и говорил и о чем говорят сейчас западные аналитики. На бумаге в Украине есть миллионная армия а в реале половина стариков которые не могут даже бронежилеты носить и больные которые отлеживаются по госпиталям, а вторая половина армия ТЦК и мусоров которые одних и тех же калек караулят под поликлинниками вытряхивают деньги и отпускают.
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30.11.2024 15:53 Відповісти
о чем я и говорил и о чем говорят сейчас западные аналитики.
Парадокс -
- ти казав ...
- західні аналітики казали ...
Лише в Україні , схоже , це нікого не цікавить ...
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30.11.2024 16:02 Відповісти
Ти де у цій схемі?
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30.11.2024 16:13 Відповісти
ALEX SUROVV b687956a

То о чем я и говорил и о чем говорят сейчас западные аналитики. На бумаге в Украине есть миллионная армия а в реале половина стариков которые не могут даже бронежилеты носить и больные которые отлеживаются по госпиталям, а вторая половина армия ТЦК и мусоров которые одних и тех же калек караулят под поликлинниками вытряхивают деньги и отпускают.

30.11.2024 15:53

Знову кривляння і провокація - жодного разу не бачив
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30.11.2024 16:33 Відповісти
А чи не хоче наш мудрий нарід знову петицію скласти про підвищення доплат працівникам ТЦК? 30 тис. доплати за умов зростання долара це вже мало. Чи ви вже наїлися своїми петиціями?
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30.11.2024 15:55 Відповісти
То й раніше не виключали. Сусід постійно у військоматі демонструє відсутність ноги. В чому новина?
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30.11.2024 15:59 Відповісти
Сусід постійно у військоматі демонструє відсутність ноги.
- ну , правильно - а що як , раптом , нова виросте ?
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30.11.2024 16:04 Відповісти
А покійників теж не виключатимуть з обліку? Вони ж теж непридатні і ухилянти!
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30.11.2024 16:18 Відповісти
Зайшли прокривлятися ? Читайте уважно !
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30.11.2024 16:34 Відповісти
Мало того - лежать собі і хер ложили на всіх. А це бісить.
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30.11.2024 17:01 Відповісти
Прислали Укрпоштою повістку лежачому інваліду першої групи. 23-му році воєнкомат був повідомлений що особа інвалід першої групи принесла відповідні документи. Складається враження що вони будуть штрафувати навіть інвалідів. Таких виродків ще треба пошукати.
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30.11.2024 16:21 Відповісти
Це сумно, але пояснення просте - у базі ТЦК не видно, що він лежачий. Зазначено інвалідність.

Можливо з нового року щось зміниться. Систему МСЕК поміняють. Обіцяли.
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30.11.2024 16:37 Відповісти
у базі ТЦК не видно, що він лежачий. Зазначено інвалідність.
***********
А тягати інвалідів по ТЦК, - це від великого ума, певно?
Поясніть, що там взагалі хочуть від інвалідів?
Хіба що в ТЦК працюють ісуси христоси, які можуть зцілювати одним дотиком...

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30.11.2024 17:10 Відповісти
А шо тут не правильно? Інваліди бувають 1, 2, 3 груп. Інвалідність 2 групи дає преференції при оподаткуванні особисто і для підприємства-роботодавця. Отримати 2 групу при деяких розладах здоров'я нескладно. Серед другої групи дуже БАГАТО фейкових інвалідів.
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30.11.2024 18:09 Відповісти
"Інвалідність 2 групи дає преференції при оподаткуванні особисто ",,,, детальніше про особисті преференції , бо ПДФО та ВЗ із платні інваліда береться так само як і в інших , ЄСВ сплачує роботодавець , додаткова відпустка не залежить від групи.
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30.11.2024 20:46 Відповісти
Роботодавець зобов'язаний мати в штаті 4% інвалідів. За це він має
1. Пільгові кредити
2. Безповоротну фінансову допомогу))
3. Декілька видів фінансової допомоги для облаштування та апгрейду робочих місць
4. Знижену ставку ЄСВ (десь там біля 8%)
Фізособа інвалід має право на зменшення розміру ПДФО. Там дуже намучено, але для інваліда, що живе на одну зарплатню може бути більш ніж 50%.
ФОП-інвалід 2 групи ЄСВ не платить.
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01.12.2024 09:46 Відповісти
1. Пільгові кредити - у вигляді дулі з маком (( , недотримання тих відсотків не дає пільги , а боком може вилізти штрафами за порушення КЗПП , потрібно себе підстраховувати постійно довідками що на вакантні посади інваліди не претендували.
2. Фіндопомога це коли створюється нове робоче місце і її виплачують незалежно від того для кого це місце створене - інваліда чи ні , при цьому є умови досить жорсткі щодо сплати податків і т.п.
3.Чиста дурня , звісно може на папері десь і написано , у житті - просто певний час держава бере на себе зобов'язання виплачувати цьому працівнику ЗП.
4. Не біля , а 8.41 % замість 22 % , це так , про ПДФО - дурня , як і з інших -18% , бо ПСП - 4240 грн , а мінімальна ЗП - 8000 грн та іще і плюс пенсія , тому на ПСП може розраховувати лише той, хто на неповній зайнятості. Ну і про ФОП .....ФОП звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058., тобто не все так просто у Датському королівстві ((
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01.12.2024 19:09 Відповісти
Якщо він інвалід першої групи(першої!), то певно що людина, якщо не лежить, то на інвалідному візку пересувається. Ганебний цирк
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30.11.2024 17:13 Відповісти
Знайомий (53 роки, інсульт був цього року) розповів, що зустрів у ТЦК людину, яку везли на інвалідному візку. Запитав його, що він тут робить, а той відповів, що прибув за повісткою.
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30.11.2024 17:25 Відповісти
Якщо на функціональному ліжку будуть по ТЦК кататись, то не буду сильно здивований
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30.11.2024 17:49 Відповісти
після інсульту буває чудово відновлюються. І те що він зараз у каталці, через рік може стрибати
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30.11.2024 18:47 Відповісти
Той хто "за рік стрибатиме" у каталці не сидить , хіба поки в реанімації перебуває , той кого з неї у каталці повезуть хер коли відновиться до "стрибунця", від сили на трьох стрибатиме ціпка переставляючи ((
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30.11.2024 20:56 Відповісти
Якщо в першу годину доправили в реанімацію, зразу зробили КТ та тромболізіс, а потім він пройшов шикарну реабілітацію, то якісь шанси є, що буде стрибати. ТІльки скільки таких везунчиків в цій країні? Правда шанси, що його другий інсульт догоне в окопі, більші
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30.11.2024 21:34 Відповісти
Фантастика за годину діагностувати, госпіталізувати, та зробити той тромболізіс. Це міжнародні стандарти, про які нам тільки мріяти
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01.12.2024 00:19 Відповісти
Ну це не завжди лежачі , 1 дають онкохворим , з правом працювати .
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30.11.2024 20:52 Відповісти
Якщо онкохворому дають першу групу, то це це вже на термінальній стадії. Яка там праця
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30.11.2024 21:30 Відповісти
Нічого не скажу про стадії , моя колега з такою групою працювала два роки , бо потрібно було кошти на лікування збирати , а вона сама із сином-школярем була , тому у кожного складається по своєму .
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30.11.2024 22:16 Відповісти
А гундосий анальний клован придатний??? Або ленка ополченка???
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30.11.2024 16:25 Відповісти
А прийдеться . Тому що ЩАКОНИ НЕ МАЮТЬ ЗВОРОТНЬОЇ ДІЇ В ЧАСІ!!! Крапка.і решта є популізмом. Ідіть нвхер. Вставайте на облік і до себе застосовуйте ці правила.
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30.11.2024 16:25 Відповісти
Усі військовозобов'язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію. - розформовані МСЕК , переходять на роботу в МО.
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30.11.2024 16:31 Відповісти
Нє прячьте ваши дєнєжкі по банкам і углам
Нєсітє ваші дєнєжкі іначє бить бєдє!!!
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30.11.2024 16:47 Відповісти
а ті хо законно виїхали по непридатності?
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30.11.2024 18:48 Відповісти
Красавчики
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30.11.2024 19:01 Відповісти
спірно. Може так статися, що вони тепер ніколи не зможуть повернутися. І з конфіскацією.
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30.11.2024 19:08 Відповісти
Регочу до неможу - " і з конфіскацією " ...... на підставі чого конфіскація проводитеметься ? Ну а щодо "не зможуть повернутися" залежить лише від них самих
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30.11.2024 20:59 Відповісти
Якщо держава залишиться у правовому полі , то незалежно від того "які закони будуть " не існує принципу зворотної дії закону і дія любо чого новоприйнятого не поширюється на те , що вже відбулося коли діяли інші закони . У випадкові коли вона вийде з правового поля , тоді це вже не держава і про які закони можна говорити .
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01.12.2024 00:48 Відповісти
У вас , вочевидь , проблеми із пам'яттю , то я вам нагадаю ось це із чого почалося : "а ті хо законно виїхали по непридатності? " , написане вами Їх ваші оновлення даних не стосуються бо закон не має зворотної дії . Решту своїх ілюзій і фантазій собі залиште під своїм британським прапором - спіть спокійно на островах , ніхто те що ви не зуміли із собою у Британію перетягти у вас не відбере , звісно , якщо кацапи не дійдуть до вашого майна .
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01.12.2024 01:15 Відповісти
Не знаю хворий ти . чи просто ідіот , вирішуй сам ось тут : => Коли там , дебіле , насидишся - останній шанс тобі : той хто виїздив як непридатний - знятий із обліку , поставити його на облік повторно не можуть , може це тобі важко буде осягнути , але то вже не моя проблема
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01.12.2024 01:44 Відповісти
Коли вже приймуть закон за яким смерть не є приводом для виключення з військового обліку. І всі померлі чоловіки за 30 років незалежності мають до такої то дати прийти у тцк?
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30.11.2024 16:32 Відповісти
Сумний сарказм, ясно. Чомусь згадались кадри з "Володаря кілець", де духи воювали.
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30.11.2024 16:38 Відповісти
і (або) сплатити штраф
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30.11.2024 18:27 Відповісти
Только смерть является уважительной причиной опоздания в ТЦК.
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30.11.2024 16:37 Відповісти
Навіть вона ні.
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30.11.2024 16:47 Відповісти
В зеленому *банарію дурість прогресує! Під кінець на виході з ВР мають чергувати санітари з гамівними сорочками!
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30.11.2024 16:53 Відповісти
Тут є і свій сенс. Орки перебили на війні частину алкашів, наркоманів, бандитів, інвалідів.
Це полегшило навантаження на бюджет.
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30.11.2024 16:58 Відповісти
Але і це їм не допомогло.
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30.11.2024 19:18 Відповісти
В першу чергу переформувати Міноборони. Не був на фронті, нема чого сидіти в Мінобороні. Ті, хто воював знають, що потрібно фронту в першу чергу. Дебілів з Міноборони кинути на передову, Україна від цього тільки чистіше стане.
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30.11.2024 17:14 Відповісти
Певною мірою вірно. Але скільки в ОС МО людей ??

Генералів у шанці, замість рядових, а рядових у штаби.
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30.11.2024 19:21 Відповісти
А яким боком міністерство оборони з очкастими рєзніковичами та бородастими умєровічами до генштабу ? ((
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30.11.2024 21:01 Відповісти
Це приклад схибленої логіки.
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30.11.2024 22:31 Відповісти
Співчуваю тобі із твоєю схибленою логікою , більше питань не маю , одужуй !
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30.11.2024 22:41 Відповісти
👨‍⚕️
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01.12.2024 17:13 Відповісти
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01.12.2024 19:10 Відповісти
Змінюють свої ж правила, а потім дивуються що інші не поспішають їх виконувати. Бо завтра ще хтось ні з тієї ноги встане...
Відсутність виконання закону каже про його не приналежність до сприйняття оба відсутність його користі для суспільства.
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30.11.2024 17:15 Відповісти
В армії купа роботи для всіх знайдеться, нема чого ухилятись
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30.11.2024 17:16 Відповісти
О в мене є ідея в дусі "слуг" і таких як ти відбитих давайте зробимо податок для непридатних, типу якщо непридатний то плати бабло бо свій обов'язок виконати не можеш , ну і що що в тебе руки немає чи якийсь рак, будеш ліхтар тримати !!! Поки не здохнеш ух ухилянт мамина царапка🤦
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30.11.2024 17:44 Відповісти
Від дурної голови й інвалідам лихо. Для перемоги України потрібна розумна влада та лідер. Зараз в Україні на жаль одні злодії при владі, яким не потрібна перемога. Їм головне знищити більше людей на фронті, щоб удержатися при владі.
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30.11.2024 18:07 Відповісти
Та да , знаємо . Прокурори , судді , поліціанти , зняті по інвалідності з військового обліку , а психічно хворі всі на обліку .
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30.11.2024 18:21 Відповісти
Die nächtliche Heerschau

Nachts um die zwölfte Stunde
Verläßt der Tambour sein Grab,
Macht mit der Trommel die Runde,
Geht emsig auf und ab.

Mit seinen entfleischten Armen
Rührt er die Schlegel zugleich,
Schlägt manchen guten Wirbel,
Reveill' und Zapfenstreich.

Die Trommel klingt seltsam,
Hat gar keinen starken Ton;
Die alten todten Soldaten
Erwachen im Grab davon.

(фон Цедліц)
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30.11.2024 19:44 Відповісти
хай ідуть розміновувати поля. а за хабар може ще получать металошукчі
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30.11.2024 21:25 Відповісти
 
 