Непридатних до служби військовозобов’язаних не виключатимуть з військового обліку, - наказ Міноборони
Визнаних непридатними до служби військовозобов’язаних не будуть виключати з військового обліку. Аналогічно не виключатимуться з обліку військовослужбовці, визнані ВЛК непридатними.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".
Так, Міністерство оборони України наказом №686 затвердило значні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах.
Що змінюється?
Як зазначається, одна з ключових змін – скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби.
У п. 22.1 Положення про те, що постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключення з військового обліку або непридатними з переоглядом через 6-12 місяців, повинні бути реалізовані негайно, прибирається норма про їх виключення з військового обліку, пояснює видання.
"У п. 22.5, який встановлював, що свідоцтво про хворобу під час дії особливого періоду складається на військовозобов’язаних, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, аналогічно – прибирається норма про виключення з обліку", - додає видання.
Хто підлягає виключенню з військового обліку
Як пояснюють журналісти, відповідно до статті 37 цього закону виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК підлягають громадяни України, які:
- померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
- припинили громадянство України;
- визнані непридатними до військової служби;
- досягли граничного віку перебування в запасі.
Також після змін, внесених законом про посилення мобілізації у травні 2024 року, цей закон передбачає, що у громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4, тобто, зокрема і непридатного, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.
"Отже, якщо такі непридатні чоловіки не виключаються з обліку після відповідного рішення, виникає питання, як ці новели узгоджуються із законом про військовий обов’язок і які дані тоді мають вноситися до військово-облікового документа", - резюмує "Судово-юридична газета".
Скасування статусу "обмежено придатний"
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.
Також в Міноборони пояснили, що передбачає скасування статусу "обмежено придатний".
Усі військовозобов’язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію.
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5. У той час очі сліпих прозріють
і вуха глухих будуть чути.
6. Тоді кульгавий стрибатиме, як олень,
і язик німого співатиме з радості.
У пустелі проб'ється вода,
і в пустельній рівнині потечуть потоки.
Книга Ісаї 35:5-6
Преподобний Антоній Великий
Інші доволі дрібні хлопці і дівчата.
Правильно. Вдруг у етих инвалидов нога отрастет или бельма на глазах рассосутся и они снова в бой готовы будут. Сначала старых инвалидов и калек мобилизировали, оставив половину уже очень откровенных инвалидов. Потом подумали немного и половину инвалидов из калек опять мобилизировали.
профанація і кривляння
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Навіщо ви так про Міноборони? Адже вони лише виконують височайші накази.
Правильно. Вдруг у етих инвалидов нога отрастет или бельма на глазах рассосутся
Паноптікум якийсь.
Читати вміємо, чи тільки рефлексувати з власних настроїв ??
Парадокс -
- ти казав ...
- західні аналітики казали ...
Лише в Україні , схоже , це нікого не цікавить ...
То о чем я и говорил и о чем говорят сейчас западные аналитики. На бумаге в Украине есть миллионная армия а в реале половина стариков которые не могут даже бронежилеты носить и больные которые отлеживаются по госпиталям, а вторая половина армия ТЦК и мусоров которые одних и тех же калек караулят под поликлинниками вытряхивают деньги и отпускают.
30.11.2024 15:53
Знову кривляння і провокація - жодного разу не бачив
- ну , правильно - а що як , раптом , нова виросте ?
Можливо з нового року щось зміниться. Систему МСЕК поміняють. Обіцяли.
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А тягати інвалідів по ТЦК, - це від великого ума, певно?
Поясніть, що там взагалі хочуть від інвалідів?
Хіба що в ТЦК працюють ісуси христоси, які можуть зцілювати одним дотиком...
1. Пільгові кредити
2. Безповоротну фінансову допомогу))
3. Декілька видів фінансової допомоги для облаштування та апгрейду робочих місць
4. Знижену ставку ЄСВ (десь там біля 8%)
Фізособа інвалід має право на зменшення розміру ПДФО. Там дуже намучено, але для інваліда, що живе на одну зарплатню може бути більш ніж 50%.
ФОП-інвалід 2 групи ЄСВ не платить.
2. Фіндопомога це коли створюється нове робоче місце і її виплачують незалежно від того для кого це місце створене - інваліда чи ні , при цьому є умови досить жорсткі щодо сплати податків і т.п.
3.Чиста дурня , звісно може на папері десь і написано , у житті - просто певний час держава бере на себе зобов'язання виплачувати цьому працівнику ЗП.
4. Не біля , а 8.41 % замість 22 % , це так , про ПДФО - дурня , як і з інших -18% , бо ПСП - 4240 грн , а мінімальна ЗП - 8000 грн та іще і плюс пенсія , тому на ПСП може розраховувати лише той, хто на неповній зайнятості. Ну і про ФОП .....ФОП звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058., тобто не все так просто у Датському королівстві ((
Нєсітє ваші дєнєжкі іначє бить бєдє!!!
Це полегшило навантаження на бюджет.
Генералів у шанці, замість рядових, а рядових у штаби.
Відсутність виконання закону каже про його не приналежність до сприйняття оба відсутність його користі для суспільства.
Nachts um die zwölfte Stunde
Verläßt der Tambour sein Grab,
Macht mit der Trommel die Runde,
Geht emsig auf und ab.
Mit seinen entfleischten Armen
Rührt er die Schlegel zugleich,
Schlägt manchen guten Wirbel,
Reveill' und Zapfenstreich.
Die Trommel klingt seltsam,
Hat gar keinen starken Ton;
Die alten todten Soldaten
Erwachen im Grab davon.
(фон Цедліц)