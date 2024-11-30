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Новини Мобілізація
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45% чоловіків, які були "обмежено придатними", після повторної ВЛК визнають придатними, - Генштаб

У Генштабі розповіли, скільки чоловіків з обмеженою придатністю стали придатними до служби після повторної ВЛК

Близько 45% чоловіків, які раніше вважалися "обмежено придатними до військової служби", після повторного медогляду отримали статус придатності до служби. Решта 55% були визнані "непридатними".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske з посиланням на джерело у Генштабі ЗСУ.

За словами співрозмовника видання, значна частина громадян уже пройшла перекомісію, і до бази "Оберіг" внесені їхні оновлені дані.

Скасування статусу "обмежено придатний"

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

Також в Міноборони пояснили, що передбачає скасування статусу "обмежено придатний".

Усі військовозобов’язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заклади, які проводять ВЛК, планують перевірити, - речник Міноборони Лазуткін

Автор: 

Генштаб ЗС (6553) мобілізація (3048) військово-лікарська комісія (207)


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Топ коментарі
+42
І безногі встають і ідуть. Ісус нєрвна куріт в старонкє
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30.11.2024 10:28
+38
шо не кажи,а медицина при зеленському розквітла
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30.11.2024 10:28
+38
Даже Кашпировский в таких масштабах не исцелял
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30.11.2024 10:31
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Треба примусити нато ввести війська. У нас є аес.
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30.11.2024 10:27 Відповісти
І безногі встають і ідуть. Ісус нєрвна куріт в старонкє
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30.11.2024 10:28 Відповісти
ти щомь попутав, кацапе, путінюгенд - це у підоросії. юнармія називається.
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30.11.2024 11:02 Відповісти
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30.11.2024 12:38 Відповісти
шо не кажи,а медицина при зеленському розквітла
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30.11.2024 10:28 Відповісти
Найкраще ВЛК,93,9% одужання за 5 хвилин.
Нажаль з зеленим партбілетом,посвідченням прокурорів,судів,ментів поки що випадків одужання не зафіксовано.
В вовина
Л лавешна
К компанія
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30.11.2024 15:29 Відповісти
А скороход сказала, що 95 % виходять з ВЛК здоровими та придатними.
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30.11.2024 10:29 Відповісти
Вона сама була неходяча а після ВЛК стала скороход
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30.11.2024 10:41 Відповісти
Та чого так скромно 100 % стали придатними)
Бубочка наказ дав
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30.11.2024 10:30 Відповісти
Даже Кашпировский в таких масштабах не исцелял
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30.11.2024 10:31 Відповісти
Але це не означає, що будуть воювати прокурори, чиновники чи мажори. Це означає, що бусифікують хворих, калік, багатодітних і всіх решту хто не зможе заплатити відкупні
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30.11.2024 10:31 Відповісти
Непридатні стають придатними, а основну рушійну силу війни 18-25 річних мобілізувати ні ні
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30.11.2024 10:31 Відповісти
Воювати має нато, яке розпиляло наші літаки. Ніхто нічого не забуде
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30.11.2024 10:33 Відповісти
Чого ж тоді кордони закриті) Хай НАТО воює, а люди самі вирішують в якій армії їм бути, в радянсько-українській чи у військах Великої Британії.
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30.11.2024 10:38 Відповісти
Кордони закриті бо хабад робить геноцид українців.
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30.11.2024 10:39 Відповісти
То до чого тоді НАТО? І взагалі як би нам допомогли ті ту-шки, які тільки стартують години три. На початку війни їх би знесло як Мрію.
Інша справа, що ми 10 років могли закупляти Ф-16, хаймарси, пєтріоти та інші цікавинки, виробляти власні вільхи громи та нептуни. Нам ніхто не забороняв і грошей завжди вистачало.
Які питання до НАТО, якщо папуаси самі пиляли ті гілки на яких сидять.
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30.11.2024 10:46 Відповісти
Нато роззброїло Україну перед одвічним ворогом - моцковією. Нато так само винне у цій війні. Будапештських ухилянтів треба примусити воювати за Україну.
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30.11.2024 10:49 Відповісти
Та ну перестаньте, коли ми віддавали наші ракети та ЯО москалям та американцям, росія була найвільнішою країною за весь час свого існування і американці й гадки не мали, що через 20 років там знову відродиться фашизм. Досить перекладати свої про'би на інших, так лише роблять дуже недалекі люди, або зелені.
30 років розкрадали власну країну тепер маємо наслідки.
Шведи мають меншу країну, менше ресурсів та менше у 4 рази населення, але самостійно виробляють літаки 4+ покоління не кажучи про інше озброєння.
А ми що виробляти навчились за 30 років? Кругляк і катанку, зерно сіяти навчились в 21-му столітті? І це при тому, що на старті мали одну з найкращих на планеті виробничих баз...
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30.11.2024 11:25 Відповісти
Просте питання, чи змогли би шведи самостійно відбити подібний напад?
Зброї вони мають на порядок менше, чим було в Україні в 2022

Швеція: 129 танків, 1500 бтр+бмп різних типів, 8 гаубиць, 300 мінометів, 16 ппо
Україна: 2000 танків, 1500 бмп, 1200 гаубиць, 403 ппо

На порядок менше, тому скоріш за все не відбилась, виходить потрібно закривати всі "соціальні" програми, та виробляти зброю.

Такий же результат буде, якщо взяти будь яку іншу країну в европі, та порівняти одна проти росії.

Про "умовний асфальт" проти зброї - мабуть тут баланс був не вірний.
Проте чи змогли би виробити стільки зброї, щоб самостійно відбитись.
Бюджети країн просто не співставні...

Також питання, що робити в майбутньому, як знайти цей баланс, щоб протистояти сам на сам?
Заморозити все відновлення, відбудову, надання втраченного житла, виплати пораненим та загиблим - щоб все пустити на виготовлення зброї?
Чи як знайти паритет, щоб протистояти через умовні 10 років, сам на сам?

Згідно вікі,
ввп Україні 186млрд, 5500 на людину
ввп росії 2200млрд,, 15000 на людину

Хто більше виробить зброї за умовні 10 років, якщо обидві країни будуть готуватись?

Без НАТО, або союза, або наявності зброї масового враження - задача скоріш за все не вирішується.
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30.11.2024 12:36 Відповісти
Ви зрівнюєте незрівнюванне.
Ви порівнюєте країну першого світу з країною третього світу... Чомусь досі у людей є звичка думати, що якщо інтернет є і тут і там і усі користуються фейсбуком то країни майже нічим не відрізняються.
Ви уявляєте як шведи мобілізувались, якби мали дані розвідки США і не тільки, що через півроку до них припруться москалі на танках з метою стерти їх з планети? Та вони б замінували все по десятому разу, закупили б озброєння на століття вперед, підготовили та навчили резерви та резерви резервів, сіли в глуху оборону де москалям для нападу прийшлось робити висадку по масштабам як союзники в Нормандії і навіть там були б розбиті.
Такі прості, взяли підрахували кількість техніки і на цьому все.
Хочу нагадати, що більшість нашої території москалі захопили на марші, просто їдучи дорогами. Думаєте шведи таке б допустили, маючи запас у часі півроку?
Не кажучи про те, що за шведів би одразу заступилась половина Європи.

путін напав, бо бачив, при наймі по доповідях, що наша країна під "мудрим" керівництвом Найвеличнішого максимально ослабла. І якщо на початках згуртованість дій військових та небайдужих громадян дали результат, то на зараз "мудре" керівництво робить максимум для того щоб остаточно послабити та здати країну.
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30.11.2024 15:01 Відповісти
В 2021 ніхто з союзників по НАТО не вірив тому що каже США.
Також визнають, що основними тригерами до початку, були дії США: те як вивели війська з Афганістану, промова про "незначне" вторгнення, виїзд посольства з країні і т.п.

Нічого би вони не закупили - зброї не достатньо для продажу у світі.
США надали зброї приблизно на 22млрд, та тепер склади "критично" пусті, хоча мають 45млрд на поповнення.
Південна Корея відмовилась пару днів тому, продати зброю Україні

Населення в 4 рази менше від України.
Грошей більше в 3 рази - проте гроші як виявилось не все вирішують
Президент має право PDA виражене в грошах, а надати вже відмовляється

Замінувати - так мабуть би це спрацювало, проти нападу в лоб.
Тоді би скоріше змінили тактику на удари ракетами та безпілотниками.

Умовно за 3 роки, втрати території були би нульові,
проте які би були втрати людей, ввп, інфраструктури та іншого?

одна з версій, це розтягнути "плечо постачання та логістику" - щоб нанести втрати
наскільки це правильно, проти мінування - не зрозуміло
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30.11.2024 15:27 Відповісти
Це вже гадання на гущі кави)
Знову порівнюєте незрівнянне. Де Швеція, а де наша Папуасія. Одна Норвегія могла б вирішити усі питання Швеції з російським керівництвом і на тому б війна закінчилась. Надсилали б ф-35 доти доки не залишиться живих путіних міністрів та депутатів, просто фізично знищили б усе військово-політичне керівництво.
Продовжувати немає сенсу, залишимось при своїх та продовжуємо падати в прірву.
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30.11.2024 15:58 Відповісти
Враховуючи ******** розвиток зброї, керівництво будь якої країни може бути знищенне
Проте це не прийнято робити, та наслідки можуть буть непередбачувані

Що там зі "смоленською катастрофою" - відповіді нуль
якщо були б задіяні інші країни - то були би наслідки
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30.11.2024 16:11 Відповісти
ти і є сам папусія. Людина аргументовано написала тобі, людині з когнітивною недостатністю, що країна сама ніколи не вистояла б і не вистоїть. Проста арифметика. Але папусчанин настільки тупий, що мабуть 1ий клас не закінчив. Співчуваю. Лікуйся, друже. Може допоможе.
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30.11.2024 19:23 Відповісти
Яка ***** арифметика дибіле, при глухій обороні і втратах 1 до 5 хоча б, у війні до кінця москалям капець. А враховуючи перевагу в якості озброєння втрати можливо довести і до 1 до 10 та більше.
Далі сам порахуєш чи рожеві окуляри мішають?
Тим більше, що все, що нам треба було зробити це максимально тримати оборону з мінімум втрат, без героїзму, без фортець та дибільних контрнаступів чи курських авантюр. Їх економіка вже не витримує, ми мали лишень чекати, про що писав Залужний і що нам постійно радили союзники. Так ні, маємо наполеончика у владі, маємо шалені втрати, маємо про'б територій і все швидше падаємо у прірву.
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30.11.2024 21:43 Відповісти
А як там з прокурорами-інвалідами? Може їх теж через таку комісію пропустити.
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30.11.2024 10:32 Відповісти
Прокурори і без інвалідності мають бронь. Інвалідність їм потрібна із-за ненажерства.
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30.11.2024 11:35 Відповісти
охрініть. ВОНИ ЩЕ РАДІЮТЬ СХОЖЕ. Болчки тіж самі (а скоріш ще й прогресуючи), але тепер придатний- в окоп. Ну тварини.
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30.11.2024 10:35 Відповісти
Навіть якщо ми мобілізуємо школярів, жінок, собак - у параші рабів більше.
В нашому випадку мобілізація це геноцид.
Воювати має нато, і чим раніше тим більше українців виживе. Нато треба змусити воювати за Україну силою.
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30.11.2024 10:38 Відповісти
Ніяка сила в світі не змусить НАТО воювати за Україну. Не для того НАТО створювалось.
Та і не важливо, хто за кого буде воювати у ядерній війні...
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30.11.2024 11:54 Відповісти
Нато воює за ізраіль через samson option. Воно змушене.
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30.11.2024 13:51 Відповісти
у нас немає ніяких опцій змусити їх це робити. Ніяких
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30.11.2024 19:26 Відповісти
Ще є таки лохи??
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30.11.2024 10:39 Відповісти
Навіщо вони так брешуть?
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30.11.2024 10:39 Відповісти
А це такий український суспільний договір - чесність між громадянами й державою.
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30.11.2024 10:56 Відповісти
Прокурори-інваліди, суддівський персонал, муніципальна міліція, інша міліція, відомча невідомча охорона, інша охорона, фсбу, дбр та сотня інших контор йдуть воювати одразу як закінчаться усі жінки та неповнолітні.
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30.11.2024 10:41 Відповісти
А скільки прокурорів-інвалідів «зцілилися» після повторного ВЛК?
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30.11.2024 10:43 Відповісти
НАТО, введи війська!
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30.11.2024 10:44 Відповісти
Знову маніпуляція. Придатні, це дві категорії. Друга, це також що й раніше обмежено придатні.
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30.11.2024 10:48 Відповісти
Друга зараз, це третя раніше. Колишня категорія "обмежено придатні" зобов'язані були служити в бойових підрозділах, а нинішня - ні.
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30.11.2024 11:18 Відповісти
Та шо ви кажете? 55% обмежено придатних на ВЛК визнають непридатними?) Нуну. Новина для тих, хто не в курсі, що там зараз відбувається і які вказівки зверху спущені.
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30.11.2024 10:55 Відповісти
Чудотворці ) По масштабам зцілення сам Іїсус Іосіфович нервово курить ладан в сторонці )
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30.11.2024 10:56 Відповісти
Трохи маніпулятивний заголовок у Цензора-"55 відсотків придатних,хоч і обмежено,виявилися непридатними"! Так буде чесніше й достовірніше!
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30.11.2024 11:12 Відповісти
Не "придатиними", а "Придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони". Такі можуть вимагати переводу в тилові частини.
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30.11.2024 11:15 Відповісти
вимагати , вони , звичайно можуть ... от лише тилові підрозділи , вже давно , укомплектовані "ким треба" на 100%
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30.11.2024 11:19 Відповісти
Ну по-перше, вакансії є, бо через брак о/с, кого могли перевели в бойові підроздли. А по-друге, для таких випадків, поки вони їм або вони самі собі не підберуть місце служби, в частинах на ППД є такі тилові підрозділи як резервна рота та зведена рота.
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30.11.2024 11:27 Відповісти
"Темники" лікарям ВЛК , які легко перевіряються їх висновками -
- лише 1-2% з усіх можуть визнати непридатними
- близько 10% дають обмежено придатних
- всі решта - придатні
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30.11.2024 11:17 Відповісти
Та це брехня з області "сідай в бус поїхали з нами, там тільки твою відстрочку перевірити і все"
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30.11.2024 11:20 Відповісти
"... нам тільки твою відстрочку перевірити і все ... лише телефон , на всяк випадок , ми в тебе заберем" ...))
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30.11.2024 11:30 Відповісти
"... Переночуєш тут, а зранку приїде автобус і завезе тебе... додому"
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30.11.2024 11:33 Відповісти
«"Кажу тобі: Встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому." Устав той - і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очу всіх» (Мр. 2, 11-12)
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30.11.2024 11:34 Відповісти
Підбурювання до СЗЧ + крадіжки військового майна (ліжко армійське).
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30.11.2024 11:39 Відповісти
За п.1 - згоден.
За п.2 - це навряд. Там в англійській версії "take your mat", тобто підстилку, а каремат зазвичай власний, у кращому випадку - волонтерський.
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30.11.2024 12:30 Відповісти
Є така психічна хвороба - хронічне скиглення. Але треба не скиглити на зєлю, а вимагати вибори.
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30.11.2024 11:45 Відповісти
Зараз поряд із розповсюдженою психічною хворобою "нафронтпосилання" поширюється ще одна - "виборивимагання".
А ось епідемію "юлювибирання" колись вдалося подолати.
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30.11.2024 12:38 Відповісти
Ну я був непридатний бо зір був -10, а непридатний з -8. Тобто я все життя просидів на фізкультурі на стільці, всі 10 років, бо будь які навантаження були заборонені - тяжче ніж літр, в руки не можна було підіймати.
В універі, так як я знятий з обліку і не придатний, ходив на шахи. Про військову кафедру навіть мови не могло бути - немає навіть документів.
У травні змінили критерії - з -8 підняли до -12. Зір у мене на апараті перевірили -11. Чесно кажучі, мінус 8, мінус 11 чи мінус 12 - різниці не має - ти нікуя не бачишь без лінз.
Бусифікували, визнали придатним служити у окремих частинах. Я просився в ТЦК, що б клятих ******* ухилянтів у буса пхати, але вони сказали що мість не має і є тільки логістика. А ту логістику я теж мав у ротовину, бо там треба щось фізично робити, а я не можу.
Пішов на переотестацію на міську ВЛК, а поки вони не зателефонували намагаюсь знайти дронойобну вакансію, щоб з бронюванням...

Але все одно моя мрія не здійснилася. Я хотів відстрілювати клятих ухилянтів....
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30.11.2024 12:00 Відповісти
Так сам застрелься, ухилянт )))))
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30.11.2024 12:22 Відповісти
Ололошка какой-то опущ слепошарый, собрался "ухылянтив рострилювать". Этому чмохе очки разхреначат и он свой родной подъезд не найдёт, на ощупь ползти будет🤣
Гроза ухылянтов.
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30.11.2024 12:51 Відповісти
Ще воно пише що фізичні навантаження заборонені і більше літру йому не підняти. А тоді той клоун збирається когось там в бус пхати.
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30.11.2024 13:38 Відповісти
Чого це я ухилянт? Вчасно обновив данні, пройшов ВЛК, написав заяву на перепроходження, бо логістику у рота 'бав, а що зробив ти?
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30.11.2024 15:42 Відповісти
Закосив по зору, відмазався від логістики, підмазав, щоб повторно ВЛК пройти, здриснув до Німеччини, саме що нє нає ухилянт )))) До речі, стидаюсь спитати, а як це ти в Німеччині бронь собі шукаєш?
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01.12.2024 09:06 Відповісти
Яка в сраку Німеччина, я в Київа не виїзджав, то старлінк так працює, і нічого я нікому не підмазував. І по зору це не "закосив", це по закону так було, навпаки, те що вони підвищили планку до -12, то є дебілізм. У москальскій армії беруть всіх, навіть зеків, але навіть вони не беруть з навіть -6 не те що -11.

Ну добре, я вже згоден служити, то дайте мені нормальну посаду, по закону. Наприклад в ТЦК. Я з радістю буду пхати ухилянтів до буса. Ще зменьшити призовний вік до 18 і звільнити від бронювання студентів, як у 83.
Це був би рай, як тьма бусів тягнеться до факультетів та пхає довбану студоту до бусів, по дорозі виписуючи благодатної пи*ди. Згоден на всі 100.
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01.12.2024 09:21 Відповісти
Не скигли, ухилянте, дуй на фронт. Старлінк, ага ))))
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01.12.2024 09:30 Відповісти
>>>Ну я був непридатний бо зір був -10
Непридатний за мирного часу, але придатний під час воєнного стану, так? Ти не міг бути знятим з обліку, бо для цього потрібно -12. І вчитись з таким зором теж заборонено не рекомендується, але який є вибір, так? Робот, де треба нічого не робити, не ходити, не тягати, не бігати в принципі не існує. А ти послухав "розумних" лікарів... Вони тобі "організували" зону комфорту і ти там і сидів. Ти просто скористався сприятливою кон'юктурою))) А треба було робити все навпаки - активно займатися спортом, етс.
--------------------------------
Міська ВЛК покаже тобі те, що ти й так знаєш - 2 групу.
Окрім -10 в тебе там повинно бути щось типа "складний астигматизм", "деградація сітківки". Можеш звернуться з цим до суду, лікарі кажуть що знімають з обліку але я думаю ні.
ПС. Йди в зв'язківці або адміном чи діловодом в штаб якщо шариш. Але робот де не треба щось тягати і там нема.
Якщо попадеш в бат там скажуть у нас всі здорові іди копай або носи БК)). Власне на який посаді ти б не був там буде потрібно тягати БК, снарягу, їдло, воду, етс.
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30.11.2024 19:06 Відповісти
Так ти нічого не вибираєшь. От я їм казав шо хочу в ТЦК та СП служити, а вони ржали ))) Зараз намагаюся в фірму що РЕБом займається влаштуватися, бо всі нормальні бригади тіпа 3 штурмова, Хортиця і т.д. Відмовили коли я сказав шо тягати нічого не можу, можу програмувати і всяку хню робити...
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01.12.2024 00:58 Відповісти
Ololosh
В усі часи -6Д і нижче на обидва ока вважалось "Придатний до нестройової служби"
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01.12.2024 06:11 Відповісти
Знакомый недавно окончил учебку после мобилизации. Человек 10 из его группы в учебке так и остались торчать в учебном центре после окончания, потому что у них там всякие категории С и т.п. Их нельзя на фронт, а в тылу итак уже все места давно заняты. Приехал на фронт, там та-же картина. Куча ограниченно пригодных, из тех кто получил ранее тяжелые ранения просто сидят на базе. Броник им не положен, а без броника оружие нельзя выдавать. Тоже месяцами ждут когда им найдут место в тылу. Спрашивается зачем кошмарить и набирать в армию людей которые воевать не будут? Отрывать их от работы, которая приносит пользу государству. А ведь в армии им еще деньги надо регулярно платить.
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30.11.2024 12:01 Відповісти
Бо це є шкідництво і саботаж у чистому вигляді
Спроба надурити саміх себе ! Якщо зараз , з армії , відпустит всіх обмежених і тих кому під 60 - з'ясується що більше половини армії не стане , а отже - виникне багато неприємних запитань - і про зниження призовного віку , і про мобілізацію мєнтів та інших "силовіків" , і про скорочення тилових частин , які роздуті без всякої потреби !
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30.11.2024 12:23 Відповісти
Ти зробив це разом.
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30.11.2024 12:29 Відповісти
Звикай - тебе завжди "робили" , роблять і робити будуть ! ...))
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30.11.2024 13:30 Відповісти
Бреше або не знає. Броня тут обов'язкова для всіх навіть якщо носити її не можна або не треба. Тих, хто обмежено придатний але з бойовим досвідом забирають на чергування на "пункт управління", в інженерні служби, в штаб, етс. Частина іде інструкторами.
Тут люди не так вже й хочуть іти в тил - там зарплатня значно нижче.
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30.11.2024 19:20 Відповісти
О, диво! Так швидко повиліковували всі свої хронічні болячки?!
Неймовірне зцілення нації!!! Поспішайте побачити!!
Кашпіровський та Алан Чумак просто хлопчики в коротеньких штанцях порівняно з Українськими
лікарями ВЛК!!! Радимо й експертам НАТО відвідати наші ВЛК!
Поздоровішають років на 15!
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30.11.2024 12:54 Відповісти
були обмежено придатні а стали НЕобмежено .. і всі 100%
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30.11.2024 13:31 Відповісти
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30.11.2024 13:38 Відповісти
Коли мова заходить особо за ГШ і про рішення ВЛК, то мені стає непособі, ця ****** контора, своїм наказом, три неділі назад відправила навіть інвалідів в район Курахово, про обмежених вже зовсім промовчу, говорю не словами чиїмись, а саме від себе
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30.11.2024 13:52 Відповісти
Україна підписала низку документів, щоб підготовитись до вступу в НАТО, серед яких є стандарт визначення стану здоров'я людини згідно тих же правил НАТО, а тут вони таааак чудово - .уяк на ці стандарти і скільки придатних стало, при цьому Валодька кричить "Вазьміте нас в НАТО!"
Чим це не золотий дощ? Га, підлідорки з 73%?)
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30.11.2024 14:35 Відповісти
Такої корупції як в М03 не має в жодному міністерстві. Що значить 1400 аптек в Києві при нормі 200 ,вільні ціни на ліки, злочинний аптечний бізнес замість ідеальної аптечної служби.
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30.11.2024 14:49 Відповісти
Кого ви цим здивувати хочете?! Трансплантологи х#єви!....
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30.11.2024 17:00 Відповісти
ТАК А ГДЕ НАЁМНИКИ !?)
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30.11.2024 17:03 Відповісти
Дивні коментарі. Що незрозуміло? Ті,хто купив довідки раніше - придатні. Ті,хто не захотів/не зміг дати гроші ВЛК насправді непридатні. Все логічно цілком вкладається в реалії з нашими "інвалідами".
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30.11.2024 22:15 Відповісти
Ну то так інваліди стали придатними а на віп інвалідів це не подіяло.
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01.12.2024 03:55 Відповісти
ухилянти це сіруни та недоразвиті, які сидять під спідницями своїх жінок та сцуть, хітророзроблені ананаси, їх всіх в штрафбат,! і за баланду хай риють окопи, або ухилянтів знищувати, вони непотріб для країни, факт .
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01.12.2024 08:51 Відповісти
Хто їм доктор, що не скористувалися можливістю і не виїхали? Якщо нема бабла на другий раз, то якого х сиділи?
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01.12.2024 10:23 Відповісти
Глухі,напівсліпі,артрозніки всі на ВЛК !!!!! Зцілення гарантується!!!!!
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01.12.2024 13:35 Відповісти
Весела у нас Верховна рада ... Але що зробиш ...самі обрали і самі зараз нею насолоджуйтесь Відторгнення тоді Порошенко було зрозуміло і питань щодо цього не було і зараз їх нема. Бо все логічно.... Ладно Зеленського обрали по приколу ...А ось нафіга було обирати цих "Слуг народів" про що думав тоді український народ (якщо взагалі думав) ?
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01.12.2024 16:53 Відповісти
Це дуже некорректна відповідь. Обмежені дорінюють придатним до тцк і тилових частин, а непридатні якими були такими і залишаються. Тобто новина, взагалі, невірна по суті.
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02.12.2024 05:41 Відповісти
Вранье чинуш-погононосителей ЗСУ зашкаливает.
Таким образом большинство нашей армии это мясо для забоя.... - больное и без мотивации.
Здесь не учитывают ни опыта, ни образования, ни здоровья, ни тем более твоих желаний.
(Личное мнение, только на своем опыте.. )
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02.12.2024 06:10 Відповісти
Все правильно, а то «обмежено придатні» - це була лазейка, щоб не служити. Добре що її прикрили. А то в спортзалах обмежено придатних пруд пруди
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04.12.2024 07:35 Відповісти
 
 