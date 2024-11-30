45% чоловіків, які були "обмежено придатними", після повторної ВЛК визнають придатними, - Генштаб

Близько 45% чоловіків, які раніше вважалися "обмежено придатними до військової служби", після повторного медогляду отримали статус придатності до служби. Решта 55% були визнані "непридатними".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske з посиланням на джерело у Генштабі ЗСУ.

За словами співрозмовника видання, значна частина громадян уже пройшла перекомісію, і до бази "Оберіг" внесені їхні оновлені дані.

Скасування статусу "обмежено придатний"

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

Також в Міноборони пояснили, що передбачає скасування статусу "обмежено придатний".

Усі військовозобов’язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заклади, які проводять ВЛК, планують перевірити, - речник Міноборони Лазуткін