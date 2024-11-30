45% чоловіків, які були "обмежено придатними", після повторної ВЛК визнають придатними, - Генштаб
Близько 45% чоловіків, які раніше вважалися "обмежено придатними до військової служби", після повторного медогляду отримали статус придатності до служби. Решта 55% були визнані "непридатними".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske з посиланням на джерело у Генштабі ЗСУ.
За словами співрозмовника видання, значна частина громадян уже пройшла перекомісію, і до бази "Оберіг" внесені їхні оновлені дані.
Скасування статусу "обмежено придатний"
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.
Також в Міноборони пояснили, що передбачає скасування статусу "обмежено придатний".
Усі військовозобов’язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію.
Будь ласка, зачекайте...
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Нажаль з зеленим партбілетом,посвідченням прокурорів,судів,ментів поки що випадків одужання не зафіксовано.
В вовина
Л лавешна
К компанія
Бубочка наказ дав
Інша справа, що ми 10 років могли закупляти Ф-16, хаймарси, пєтріоти та інші цікавинки, виробляти власні вільхи громи та нептуни. Нам ніхто не забороняв і грошей завжди вистачало.
Які питання до НАТО, якщо папуаси самі пиляли ті гілки на яких сидять.
30 років розкрадали власну країну тепер маємо наслідки.
Шведи мають меншу країну, менше ресурсів та менше у 4 рази населення, але самостійно виробляють літаки 4+ покоління не кажучи про інше озброєння.
А ми що виробляти навчились за 30 років? Кругляк і катанку, зерно сіяти навчились в 21-му столітті? І це при тому, що на старті мали одну з найкращих на планеті виробничих баз...
Зброї вони мають на порядок менше, чим було в Україні в 2022
Швеція: 129 танків, 1500 бтр+бмп різних типів, 8 гаубиць, 300 мінометів, 16 ппо
Україна: 2000 танків, 1500 бмп, 1200 гаубиць, 403 ппо
На порядок менше, тому скоріш за все не відбилась, виходить потрібно закривати всі "соціальні" програми, та виробляти зброю.
Такий же результат буде, якщо взяти будь яку іншу країну в европі, та порівняти одна проти росії.
Про "умовний асфальт" проти зброї - мабуть тут баланс був не вірний.
Проте чи змогли би виробити стільки зброї, щоб самостійно відбитись.
Бюджети країн просто не співставні...
Також питання, що робити в майбутньому, як знайти цей баланс, щоб протистояти сам на сам?
Заморозити все відновлення, відбудову, надання втраченного житла, виплати пораненим та загиблим - щоб все пустити на виготовлення зброї?
Чи як знайти паритет, щоб протистояти через умовні 10 років, сам на сам?
Згідно вікі,
ввп Україні 186млрд, 5500 на людину
ввп росії 2200млрд,, 15000 на людину
Хто більше виробить зброї за умовні 10 років, якщо обидві країни будуть готуватись?
Без НАТО, або союза, або наявності зброї масового враження - задача скоріш за все не вирішується.
Ви порівнюєте країну першого світу з країною третього світу... Чомусь досі у людей є звичка думати, що якщо інтернет є і тут і там і усі користуються фейсбуком то країни майже нічим не відрізняються.
Ви уявляєте як шведи мобілізувались, якби мали дані розвідки США і не тільки, що через півроку до них припруться москалі на танках з метою стерти їх з планети? Та вони б замінували все по десятому разу, закупили б озброєння на століття вперед, підготовили та навчили резерви та резерви резервів, сіли в глуху оборону де москалям для нападу прийшлось робити висадку по масштабам як союзники в Нормандії і навіть там були б розбиті.
Такі прості, взяли підрахували кількість техніки і на цьому все.
Хочу нагадати, що більшість нашої території москалі захопили на марші, просто їдучи дорогами. Думаєте шведи таке б допустили, маючи запас у часі півроку?
Не кажучи про те, що за шведів би одразу заступилась половина Європи.
путін напав, бо бачив, при наймі по доповідях, що наша країна під "мудрим" керівництвом Найвеличнішого максимально ослабла. І якщо на початках згуртованість дій військових та небайдужих громадян дали результат, то на зараз "мудре" керівництво робить максимум для того щоб остаточно послабити та здати країну.
Також визнають, що основними тригерами до початку, були дії США: те як вивели війська з Афганістану, промова про "незначне" вторгнення, виїзд посольства з країні і т.п.
Нічого би вони не закупили - зброї не достатньо для продажу у світі.
США надали зброї приблизно на 22млрд, та тепер склади "критично" пусті, хоча мають 45млрд на поповнення.
Південна Корея відмовилась пару днів тому, продати зброю Україні
Населення в 4 рази менше від України.
Грошей більше в 3 рази - проте гроші як виявилось не все вирішують
Президент має право PDA виражене в грошах, а надати вже відмовляється
Замінувати - так мабуть би це спрацювало, проти нападу в лоб.
Тоді би скоріше змінили тактику на удари ракетами та безпілотниками.
Умовно за 3 роки, втрати території були би нульові,
проте які би були втрати людей, ввп, інфраструктури та іншого?
одна з версій, це розтягнути "плечо постачання та логістику" - щоб нанести втрати
наскільки це правильно, проти мінування - не зрозуміло
Знову порівнюєте незрівнянне. Де Швеція, а де наша Папуасія. Одна Норвегія могла б вирішити усі питання Швеції з російським керівництвом і на тому б війна закінчилась. Надсилали б ф-35 доти доки не залишиться живих путіних міністрів та депутатів, просто фізично знищили б усе військово-політичне керівництво.
Продовжувати немає сенсу, залишимось при своїх та продовжуємо падати в прірву.
Проте це не прийнято робити, та наслідки можуть буть непередбачувані
Що там зі "смоленською катастрофою" - відповіді нуль
якщо були б задіяні інші країни - то були би наслідки
Далі сам порахуєш чи рожеві окуляри мішають?
Тим більше, що все, що нам треба було зробити це максимально тримати оборону з мінімум втрат, без героїзму, без фортець та дибільних контрнаступів чи курських авантюр. Їх економіка вже не витримує, ми мали лишень чекати, про що писав Залужний і що нам постійно радили союзники. Так ні, маємо наполеончика у владі, маємо шалені втрати, маємо про'б територій і все швидше падаємо у прірву.
В нашому випадку мобілізація це геноцид.
Воювати має нато, і чим раніше тим більше українців виживе. Нато треба змусити воювати за Україну силою.
Та і не важливо, хто за кого буде воювати у ядерній війні...
- лише 1-2% з усіх можуть визнати непридатними
- близько 10% дають обмежено придатних
- всі решта - придатні
За п.2 - це навряд. Там в англійській версії "take your mat", тобто підстилку, а каремат зазвичай власний, у кращому випадку - волонтерський.
А ось епідемію "юлювибирання" колись вдалося подолати.
В універі, так як я знятий з обліку і не придатний, ходив на шахи. Про військову кафедру навіть мови не могло бути - немає навіть документів.
У травні змінили критерії - з -8 підняли до -12. Зір у мене на апараті перевірили -11. Чесно кажучі, мінус 8, мінус 11 чи мінус 12 - різниці не має - ти нікуя не бачишь без лінз.
Бусифікували, визнали придатним служити у окремих частинах. Я просився в ТЦК, що б клятих ******* ухилянтів у буса пхати, але вони сказали що мість не має і є тільки логістика. А ту логістику я теж мав у ротовину, бо там треба щось фізично робити, а я не можу.
Пішов на переотестацію на міську ВЛК, а поки вони не зателефонували намагаюсь знайти дронойобну вакансію, щоб з бронюванням...
Але все одно моя мрія не здійснилася. Я хотів відстрілювати клятих ухилянтів....
Гроза ухылянтов.
Ну добре, я вже згоден служити, то дайте мені нормальну посаду, по закону. Наприклад в ТЦК. Я з радістю буду пхати ухилянтів до буса. Ще зменьшити призовний вік до 18 і звільнити від бронювання студентів, як у 83.
Це був би рай, як тьма бусів тягнеться до факультетів та пхає довбану студоту до бусів, по дорозі виписуючи благодатної пи*ди. Згоден на всі 100.
Непридатний за мирного часу, але придатний під час воєнного стану, так? Ти не міг бути знятим з обліку, бо для цього потрібно -12. І вчитись з таким зором теж
забороненоне рекомендується, але який є вибір, так? Робот, де треба нічого не робити, не ходити, не тягати, не бігати в принципі не існує. А ти послухав "розумних" лікарів... Вони тобі "організували" зону комфорту і ти там і сидів. Ти просто скористався сприятливою кон'юктурою))) А треба було робити все навпаки - активно займатися спортом, етс.
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Міська ВЛК покаже тобі те, що ти й так знаєш - 2 групу.
Окрім -10 в тебе там повинно бути щось типа "складний астигматизм", "деградація сітківки". Можеш звернуться з цим до суду, лікарі кажуть що знімають з обліку
але я думаю ні.
ПС. Йди в зв'язківці або адміном чи діловодом в штаб якщо шариш. Але робот де не треба щось тягати і там нема.
Якщо попадеш в бат там скажуть у нас всі здорові іди копай або носи БК)). Власне на який посаді ти б не був там буде потрібно тягати БК, снарягу, їдло, воду, етс.
В усі часи -6Д і нижче на обидва ока вважалось "Придатний до нестройової служби"
Спроба надурити саміх себе ! Якщо зараз , з армії , відпустит всіх обмежених і тих кому під 60 - з'ясується що більше половини армії не стане , а отже - виникне багато неприємних запитань - і про зниження призовного віку , і про мобілізацію мєнтів та інших "силовіків" , і про скорочення тилових частин , які роздуті без всякої потреби !
або не знає. Броня тут обов'язкова для всіх навіть якщо носити її не можна або не треба. Тих, хто обмежено придатний але з бойовим досвідом забирають на чергування на "пункт управління", в інженерні служби, в штаб, етс. Частина іде інструкторами.
Тут люди не так вже й хочуть іти в тил - там зарплатня значно нижче.
Неймовірне зцілення нації!!! Поспішайте побачити!!
Кашпіровський та Алан Чумак просто хлопчики в коротеньких штанцях порівняно з Українськими
лікарями ВЛК!!! Радимо й експертам НАТО відвідати наші ВЛК!
Поздоровішають років на 15!
Чим це не золотий дощ? Га, підлідорки з 73%?)
Таким образом большинство нашей армии это мясо для забоя.... - больное и без мотивации.
Здесь не учитывают ни опыта, ни образования, ни здоровья, ни тем более твоих желаний.
(Личное мнение, только на своем опыте.. )