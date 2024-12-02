Украина стремится призвать новых солдат на фоне роста дезертирства, пока РФ продвигается на востоке, - FT
За первые 10 месяцев этого года дезертировало или совершили СОЧ больше украинских солдат, чем за предыдущие два года полномасштабной войны. Это свидетельствует о борьбе Киева за пополнение своих передовых подразделений в то время, пока Россия продолжает захватывать все больше новых территорий на востоке Украины.
Об этом говорится в статье Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".
Случаи СОЧ на передовой
Издание пишет, что в конце октября сотни военнослужащих 123-й бригады оставили свои позиции в районе восточноукраинского города Угледар. Они вернулись в родную Николаевскую область и устроили довольно редкую акцию протеста, требуя больше вооружения и более качественной подготовки.
"Мы приехали [в Угледар] с автоматами. Говорили, что будет 150 танков, а их было 20... и нечем нас прикрыть", - сказал офицер 123 бригады, который говорил на условиях анонимности.
Так, с января по октябрь этого года украинские прокуроры возбудили 60 000 уголовных дел по фактам самовольного оставления военнослужащими своих позиций. Это почти вдвое больше, чем за весь 2022 и 2023 годы вместе взятые.
В случае признания виновными, солдатам грозит до 12 лет лишения свободы.
Некоторые военнослужащие 123-й бригады, которые оставили свои позиции, впоследствии вернулись на фронт. Другие продолжают скрываться, а часть, по информации местных властей, находится под стражей в рамках предварительного следствия.
Дезертирство за границей
Financial Times пишет, что военнообязанным мужчинам запрещено покидать Украину, но некоторые воспользовались возможностью быть отправленными в зарубежные тренировочные лагеря в странах-союзниках, чтобы дезертировать за рубежом.
В среднем ежемесячно около 12 человек сбегают с военных сборов в Польше, сообщил на условиях анонимности один из сотрудников польской службы безопасности.
Министерство обороны Польши переадресовало запросы по этому вопросу украинским властям.
Военные массово уходят в СОЧ из-за истощения и отсутствия ротации
Рост количества дезертиров еще больше усложняет и так тяжелую ситуацию для Киева. Начиная с лета, Россия, имея преимущество в живой силе, смогла ускорить захват новых территорий, достигнув темпов, которые не наблюдались с 2022 года.
В то же время, по словам военных аналитиков, неспособность Украины обеспечить ротацию солдат и предоставить возможность отдыха истощенным военным привела к потерям и отпугнула потенциальных новобранцев, которые могли бы присоединиться к рядам Вооруженных сил в других условиях.
Офицер 123-й бригады рассказал Financial Times, что за три года войны в его подразделении не было ни одной ротации. В нормальных условиях ротация предусматривает четырехнедельный период отдыха, во время которого солдаты возвращаются на базу, тренируют новобранцев и занимаются ремонтом поврежденной техники.
"Не было никакого, в черта, смысла оставаться в Угледаре", - заявил офицер 123-й бригады. По его словам, город лежал в руинах уже больше года, и рисковать жизнями военных ради его обороны было абсолютно бессмысленно.
"Они просто отправляют их на смерть, вместо того чтобы дать возможность отдохнуть и восстановить силы", - подчеркнул он.
Представитель 123-й бригады не ответил на запросы о комментариях.
Взгляды офицера разделяют десятки солдат в Николаевской и Запорожской областях. В разговоре с Financial Times они признались, что испытывают сильную усталость, разочарование и сталкиваются с проблемами психического здоровья.
Военные также отметили, что, хотя украинское гражданское население не хочет капитуляции, многие из них не готовы присоединиться к боевым действиям.
"Бусификация" и продвижение РФ на фронте
Общая численность Вооруженных сил Украины составляет около 1 миллиона человек, однако непосредственно в боевых действиях задействовано лишь около 350 тысяч. По словам представителя Генерального штаба Украины, большинство случаев дезертирства приходится на военнослужащих, которые длительное время находятся в зоне боевых действий, в частности на пехотинцев и штурмовые подразделения, говорится в материале Financial Times.
В связи с быстрым продвижением России на восточном фронте аналитики предупреждают, что Украина теряет территорию, которую, возможно, не сможет вернуть в ближайшее время.
Украинские власти планируют призвать дополнительно около 160 000 мужчин в течение следующих трех месяцев.
"Однако репутация военных комиссаров в Украине серьезно пострадала после многочисленных скандалов. В сети появлялись видео, где они силой затягивают мужчин и применяют физическую силу. В то же время военно-врачебные комиссии обвиняли в выдаче освобождений от службы за взятки", - говорится в статье.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в понедельник, что положит конец принудительному призыву, в частности так называемой "бусификации", когда представители ТЦК забирают незарегистрированных мужчин прямо с улиц.
Союзники, в частности США и Великобритания, призвали Украину снизить призывной возраст от 25 лет и привлечь больше мужчин для пополнения армии.
Представитель США заявил, что Вашингтон хочет, чтобы Киев снизил призывной возраст до 18 лет.
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Нащо вкидати гроші на телеговнофон ?
Хіба потрібно бути цілим аналітиком? Москалям допомогло масове використання кабів.А протидії цьому серйозної немає.Літаків за рік москалі мало втратили
Але головна то "Ми приїхали [до Вугледара] з автоматами. Говорили, що буде 150 танків, а їх було 20... і нічим нас прикрити" А ще потім по них прилетіли каби і накрили артою, в чому у орків велика перевага.
Владі насрать на те що коїться насправді.
Хлопці просто виють.
і влада робить "все" на тлі дизертирства, ловить на дорогах нове м,ясо і ***** не розслідує,
а чому сзч 100к+
що породжує сзч???
чому в 2022му в тцк стояли кілометрові черги а наразі сзч, і цивільні по норах????
а відповідь проста!!!
уйобішні закони
гіперзарплати чиновників та держслужбовців
корупція та ******* влада
необгрунтована бронь хузнакого
шанс попасти позаштат.
я начальник ти дурак
повна безвідповідальність командирів!!!!
то ***** солдат винуватий в сзч, чи обставини які склалися навколо него????
я не знаю ніодного з місцевої влади Ладижина, їх рідних, компаньйонів щоб воювали
ніодного!!!!!!!!!!!!
Станом на дату дедлайна 1 жовтня 2024, не поставлено 12млрд
з урахуванням "згорівших" 1.7млрд в 2022, завищення цін на 8.3млрд, та не виконанного PDA 2024 року на 5.3млрд
Станом на 02.12.2024, фактичний залишок 8.7млрд
Як 12млрд - 1.7млрд згорівших - 1.5млрд поставлених після 1 жовтня = 8.7 - 8.8млрд
Адміністрація заявляє менше, на 2.1млрд, не враховуючи останній аудит, котрий додатково виявив ці кошти до раніше знайдених 6.2млрд
І тепер президент фактично забрав свою обіцянку використати наявні повноваження до 20 січня 2025
Таким чином наявні повноваження та проблеми перейдуть до нового президента.
Поточному президенту потрібно якось протриматись 2 місяці, виділяючи PDA, або говорячи про зниження мобілізаційного віку, щоб компенсувати недопоставку техніки
Конгрес 2022 - 11млрд, 2023 - 14.5млрд, 2024 - 7.8млрд
Загалом 33.3млрд, дедлайн 1 жовтня 2024
Згоріло в 2022 - 1.7млрд
Фактично підписані PDA 2022-2024 (до 02.12.2024) на суму 31.05млрд
Аудит знайшов завищення PDA за 2022-2023 роки: 6.2млрд + 2млрд + 119млн = 8.319млрд
Залишок PDA повноважень
33.3млрд - 31.95млрд + 8.319млрд - 1.7млрд = 8,869млрд
Або виконано на 68%
Займайтеся лише економікою, міжнародними справами, каналізацією.
Передайте повноваження щодо війни військовим. Досить грати у верховного генералісімуса. Немає для цього у вас освіти, що ви робили в житті, окрім виступу на сцені.