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Новости Война
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Украина стремится призвать новых солдат на фоне роста дезертирства, пока РФ продвигается на востоке, - FT

У 2024 році дезертирувало більше українських військових, ніж за попередні 2 роки

За первые 10 месяцев этого года дезертировало или совершили СОЧ больше украинских солдат, чем за предыдущие два года полномасштабной войны. Это свидетельствует о борьбе Киева за пополнение своих передовых подразделений в то время, пока Россия продолжает захватывать все больше новых территорий на востоке Украины.

Об этом говорится в статье Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

Случаи СОЧ на передовой

Издание пишет, что в конце октября сотни военнослужащих 123-й бригады оставили свои позиции в районе восточноукраинского города Угледар. Они вернулись в родную Николаевскую область и устроили довольно редкую акцию протеста, требуя больше вооружения и более качественной подготовки.

"Мы приехали [в Угледар] с автоматами. Говорили, что будет 150 танков, а их было 20... и нечем нас прикрыть", - сказал офицер 123 бригады, который говорил на условиях анонимности.

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Так, с января по октябрь этого года украинские прокуроры возбудили 60 000 уголовных дел по фактам самовольного оставления военнослужащими своих позиций. Это почти вдвое больше, чем за весь 2022 и 2023 годы вместе взятые.

В случае признания виновными, солдатам грозит до 12 лет лишения свободы.

Некоторые военнослужащие 123-й бригады, которые оставили свои позиции, впоследствии вернулись на фронт. Другие продолжают скрываться, а часть, по информации местных властей, находится под стражей в рамках предварительного следствия.

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Дезертирство за границей

Financial Times пишет, что военнообязанным мужчинам запрещено покидать Украину, но некоторые воспользовались возможностью быть отправленными в зарубежные тренировочные лагеря в странах-союзниках, чтобы дезертировать за рубежом.

В среднем ежемесячно около 12 человек сбегают с военных сборов в Польше, сообщил на условиях анонимности один из сотрудников польской службы безопасности.

Министерство обороны Польши переадресовало запросы по этому вопросу украинским властям.

Военные массово уходят в СОЧ из-за истощения и отсутствия ротации

Рост количества дезертиров еще больше усложняет и так тяжелую ситуацию для Киева. Начиная с лета, Россия, имея преимущество в живой силе, смогла ускорить захват новых территорий, достигнув темпов, которые не наблюдались с 2022 года.

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В то же время, по словам военных аналитиков, неспособность Украины обеспечить ротацию солдат и предоставить возможность отдыха истощенным военным привела к потерям и отпугнула потенциальных новобранцев, которые могли бы присоединиться к рядам Вооруженных сил в других условиях.

Офицер 123-й бригады рассказал Financial Times, что за три года войны в его подразделении не было ни одной ротации. В нормальных условиях ротация предусматривает четырехнедельный период отдыха, во время которого солдаты возвращаются на базу, тренируют новобранцев и занимаются ремонтом поврежденной техники.

"Не было никакого, в черта, смысла оставаться в Угледаре", - заявил офицер 123-й бригады. По его словам, город лежал в руинах уже больше года, и рисковать жизнями военных ради его обороны было абсолютно бессмысленно.

"Они просто отправляют их на смерть, вместо того чтобы дать возможность отдохнуть и восстановить силы", - подчеркнул он.

Представитель 123-й бригады не ответил на запросы о комментариях.

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Взгляды офицера разделяют десятки солдат в Николаевской и Запорожской областях. В разговоре с Financial Times они признались, что испытывают сильную усталость, разочарование и сталкиваются с проблемами психического здоровья.

Военные также отметили, что, хотя украинское гражданское население не хочет капитуляции, многие из них не готовы присоединиться к боевым действиям.

"Бусификация" и продвижение РФ на фронте

Общая численность Вооруженных сил Украины составляет около 1 миллиона человек, однако непосредственно в боевых действиях задействовано лишь около 350 тысяч. По словам представителя Генерального штаба Украины, большинство случаев дезертирства приходится на военнослужащих, которые длительное время находятся в зоне боевых действий, в частности на пехотинцев и штурмовые подразделения, говорится в материале Financial Times.

В связи с быстрым продвижением России на восточном фронте аналитики предупреждают, что Украина теряет территорию, которую, возможно, не сможет вернуть в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть тенденция к увеличению случаев СОЧ, - глава Верховного Суда Кравченко

Украинские власти планируют призвать дополнительно около 160 000 мужчин в течение следующих трех месяцев.

"Однако репутация военных комиссаров в Украине серьезно пострадала после многочисленных скандалов. В сети появлялись видео, где они силой затягивают мужчин и применяют физическую силу. В то же время военно-врачебные комиссии обвиняли в выдаче освобождений от службы за взятки", - говорится в статье.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в понедельник, что положит конец принудительному призыву, в частности так называемой "бусификации", когда представители ТЦК забирают незарегистрированных мужчин прямо с улиц.

Союзники, в частности США и Великобритания, призвали Украину снизить призывной возраст от 25 лет и привлечь больше мужчин для пополнения армии.

Представитель США заявил, что Вашингтон хочет, чтобы Киев снизил призывной возраст до 18 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 45% мужчин, которые были "ограниченно пригодными", после повторной ВВК признают пригодными, - Генштаб

Автор: 

мобилизация (2757) дезертирство (331) СОЧ (69)


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Топ комментарии
+26
Ну так призовите полицию, депутатов, плокулолов, суддей, ТЦКунов, ДБРовцев, НАБУШников, САПовцев, КОРДовцев, 45 летних пенсионеров-офицелов, охранников частных фирм, титушек, решал и ОСТАЛЬНУЮ СВОЛОЧЬ, раз хлопцы устали!!!
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02.12.2024 15:50
+25
Боротись з дезертирством призивом нових солдатів - це як боротись з протіканням бочки, доливаючи туди воду.
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02.12.2024 16:04
+17
...Остальную сволочь, сволочь котороая давала присягу и умеет обращаться с оружием, а не работягу скрывдженого на проходной пидпрыемства!!!!
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02.12.2024 15:52
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так призовите полицию, депутатов, плокулолов, суддей, ТЦКунов, ДБРовцев, НАБУШников, САПовцев, КОРДовцев, 45 летних пенсионеров-офицелов, охранников частных фирм, титушек, решал и ОСТАЛЬНУЮ СВОЛОЧЬ, раз хлопцы устали!!!
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02.12.2024 15:50 Ответить
...Остальную сволочь, сволочь котороая давала присягу и умеет обращаться с оружием, а не работягу скрывдженого на проходной пидпрыемства!!!!
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02.12.2024 15:52 Ответить
І щоб Україна без тебе розумного робила?
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02.12.2024 15:54 Ответить
Земеть, я не предлагаю призвать детей 18-25 лет, потому что у министров и олигархов тоже есть дети
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02.12.2024 15:56 Ответить
а хто ж хабарі брати буде?
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02.12.2024 15:54 Ответить
Ні.Потрібно призвати робітників.
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02.12.2024 15:55 Ответить
Они нужны для защиты жОПы президента.
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02.12.2024 18:06 Ответить
Тільки від буржуїв останнім часом правду і взнаєш...

Нащо вкидати гроші на телеговнофон ?
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02.12.2024 15:52 Ответить
Щоб друзі Зеленського мали стабільний дохід.
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02.12.2024 16:33 Ответить
Дочекаємось потужне звернення найвеличнішого до своїх шанувальників із закликом: б
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02.12.2024 15:54 Ответить
У зв'язку зі швидким просуванням Росії на східному фронті аналітики попереджають, що Україна втрачає територію, яку, можливо, не зможе повернути найближчим часом. Джерело: https://censor.net/ua/n3522980

Хіба потрібно бути цілим аналітиком? Москалям допомогло масове використання кабів.А протидії цьому серйозної немає.Літаків за рік москалі мало втратили
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02.12.2024 15:56 Ответить
а жополизи в штабах замість того шоб тормошити київ шукати рішення, тихо замовчують проблему, щоб сміливіше лізли в деревяні ями.
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02.12.2024 17:10 Ответить
FT не хоче паралельно написати, як диктатори допомагають агресору, і, в одночас, як Захід не поспішає це робити щодо України, пропонуючи відсутність зброї затикати людьми. Про..бів зеленої недовлади багато, проте це не єдина причина
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02.12.2024 15:57 Ответить
Боротись з дезертирством призивом нових солдатів - це як боротись з протіканням бочки, доливаючи туди воду.
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02.12.2024 16:04 Ответить
Предлагаешь расстреливать на месте?
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03.12.2024 15:42 Ответить
Якщо зелень вважає, що можна простим людом закидувати фронти, в той час, як еліти та їх мажори будуть ********* на яхтах, то вона дуже помиляється. Народ таку "народну війну" просто саботуватиме. Потікають і ці.
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02.12.2024 16:05 Ответить
Баканов в якому окопі мобілізований? А татаров?
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02.12.2024 16:07 Ответить
Є мєнти. Всі абсолютно здорові і навчені поводитися зі зброєю.
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02.12.2024 16:08 Ответить
Ну они же понимают что если призвать ментов то пусть допустим при мобилизации тех кто вышел за хлебом или погулять с собакой убегут пусть просто гипотетически 20-30%, то в случае с ментами там будет 99%.
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02.12.2024 16:12 Ответить
Тут напроти магазинчиків тцк отаборилась, уже кілька днів підряд. Зайшла, а там дві продавчині дрімають і жодного покупця. Я їх хвилин 10 розважала, за той час ніхто не зайшов. Кажуть, що вже виходили сваритись з тцк. Так до Нового Року поторгують і збанкрутують.
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02.12.2024 16:40 Ответить
А запросити війська дружніх нам країн слабо? Смарагдовий боїться що випливе бардак який вони розвели довкола ЗСУ.
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02.12.2024 16:13 Ответить
***** собі масштаби
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02.12.2024 16:14 Ответить
Логіка дебілів. Призивати ще більше солдатів щоб ще більше дезертували.
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02.12.2024 16:14 Ответить
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02.12.2024 16:28 Ответить
Картинка з вк.
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02.12.2024 16:38 Ответить
какую нашел в гугле
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02.12.2024 16:43 Ответить
Ну призвуть 160 тисяч роботяг, колишніх студентів, бідних та хворих, так із них 100 підуть в СЗЧ. Якщо не зміниться відношення до солдата у його забезпеченні, фінансові мотивації, хочаб на рівні русні, захисті його прав, можливості вибору підрозділу згідно навичок, забезпечення його зброєю в необхідні кількості і якості. Також до цього всього треба повноцінну підтримку не партнерів, а союзників із промисловими поставками зброї. І реформа влади, яка хоч трохи перестане красти на всьому, а по справжньому вкладеться в ЗСУ - от тоді і призив покращиться, і мотивація буд, і може навіть кордони 91. А так, ці 160 тисяч людей як мертвому припарка, лиш відтягнуть програш і ще більш спустошать країну, у які вже і так величезна демографічна криза. Бо лишаться мєнти, всякі різношерстні держслужбовці, багаті та пенсіонери..
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02.12.2024 16:22 Ответить
"...яка хоч трохи перестане красти..." - хай крадуть але трохи менше офігенна логіка. Мало хто піде у військо після всього, що сталося чим би не заманювали, бо ніхто не віритиме обіцянкам, чого янелох і добивався.
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02.12.2024 18:18 Ответить
Закінчаться ці воїни - закінчиться і Україна. Хоча на Цензорі агресивних ухилянтів менше не стає.
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02.12.2024 16:28 Ответить
Зе одна нафронтниця яка не розуміє суть проблеми.
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02.12.2024 16:40 Ответить
У The Spectator також стаття про дезертирство. Там військовий каже що багато хто встановив собі термін 3 роки, після чого вони звалять.
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02.12.2024 16:45 Ответить
Чому ти агресивна ухилянтка ще не на фронті?
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02.12.2024 18:20 Ответить
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02.12.2024 20:24 Ответить
Причини СЗЧ погане навчання, відсутність мотивації через корупцію, совкове відношення у підрозділах.

Але головна то "Ми приїхали [до Вугледара] з автоматами. Говорили, що буде 150 танків, а їх було 20... і нічим нас прикрити" А ще потім по них прилетіли каби і накрили артою, в чому у орків велика перевага.
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02.12.2024 16:29 Ответить
А все тому що влада бреше.
Владі насрать на те що коїться насправді.
Хлопці просто виють.
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02.12.2024 16:43 Ответить
то сзч чи всеж дизертирство????
і влада робить "все" на тлі дизертирства, ловить на дорогах нове м,ясо і ***** не розслідує,
а чому сзч 100к+
що породжує сзч???
чому в 2022му в тцк стояли кілометрові черги а наразі сзч, і цивільні по норах????
а відповідь проста!!!
уйобішні закони
гіперзарплати чиновників та держслужбовців
корупція та ******* влада
необгрунтована бронь хузнакого
шанс попасти позаштат.
я начальник ти дурак
повна безвідповідальність командирів!!!!
то ***** солдат винуватий в сзч, чи обставини які склалися навколо него????
я не знаю ніодного з місцевої влади Ладижина, їх рідних, компаньйонів щоб воювали
ніодного!!!!!!!!!!!!
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02.12.2024 16:51 Ответить
Готовые воевать в Украине закончились.Все кого сейчас выгребают - воевать не будут.Власти нужно решать как выруливать
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02.12.2024 17:00 Ответить
По факту з виділених Конгресом США 33.3млрд за майже три роки
Станом на дату дедлайна 1 жовтня 2024, не поставлено 12млрд
з урахуванням "згорівших" 1.7млрд в 2022, завищення цін на 8.3млрд, та не виконанного PDA 2024 року на 5.3млрд

Станом на 02.12.2024, фактичний залишок 8.7млрд
Як 12млрд - 1.7млрд згорівших - 1.5млрд поставлених після 1 жовтня = 8.7 - 8.8млрд

Адміністрація заявляє менше, на 2.1млрд, не враховуючи останній аудит, котрий додатково виявив ці кошти до раніше знайдених 6.2млрд

І тепер президент фактично забрав свою обіцянку використати наявні повноваження до 20 січня 2025

Таким чином наявні повноваження та проблеми перейдуть до нового президента.

Поточному президенту потрібно якось протриматись 2 місяці, виділяючи PDA, або говорячи про зниження мобілізаційного віку, щоб компенсувати недопоставку техніки
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02.12.2024 17:02 Ответить
Більш простіше
Конгрес 2022 - 11млрд, 2023 - 14.5млрд, 2024 - 7.8млрд
Загалом 33.3млрд, дедлайн 1 жовтня 2024

Згоріло в 2022 - 1.7млрд

Фактично підписані PDA 2022-2024 (до 02.12.2024) на суму 31.05млрд

Аудит знайшов завищення PDA за 2022-2023 роки: 6.2млрд + 2млрд + 119млн = 8.319млрд

Залишок PDA повноважень
33.3млрд - 31.95млрд + 8.319млрд - 1.7млрд = 8,869млрд
Або виконано на 68%
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02.12.2024 17:18 Ответить
У перший рік війни ще було бачення нашої перемоги за рахунок допомоги від Заходу. Була мотивація у бійців. Тому менша кількість дезертирств. Наразі ми побачили жорсткі реалії в яких нашій країні уготована роль брандера допоки Європа готується до війни, чи до цілувань в десна з ******, вже хзна. Тому бійці не бачать перспектив і вибирають хоч і сором та підсудність, але життя. Байден пропонує ще й 18-річних кинути в атаку фактично з умовною трьохлінєйкою. Ну, чи з тими 30 абрамсами коли їх потрібно тисячі. Не розумію ******* західну політику щодо нас. Абсолютно. Тому вже давно маю на них злість замість захвату. І тому бажаю щоб у разі нашого знищення кацапня поперла б до Лісабону. Хай все йде до пекла. Бо за хитросракість потрібно відповідати.
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02.12.2024 17:21 Ответить
Таке буває. Коли "стачуються" 27 % процентів и настає черга " потужних" 73 -ох.
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02.12.2024 18:05 Ответить
як бл"ть?
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02.12.2024 19:57 Ответить
У всьому цьому бардаку винна влада арахамії. Якщо не можете.
Займайтеся лише економікою, міжнародними справами, каналізацією.
Передайте повноваження щодо війни військовим. Досить грати у верховного генералісімуса. Немає для цього у вас освіти, що ви робили в житті, окрім виступу на сцені.
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02.12.2024 20:07 Ответить
 
 