С 1 октября более 2000 добровольцев призывались в избранные воинские части без участия ТЦК, - Генштаб

С 1 октября 2024 года командиры воинских частей получили право осуществлять призыв на службу без участия территориальных центров комплектования. Этой процедурой уже воспользовались более двух тысяч военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ Роман Горбач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, новый подход к мобилизации демонстрирует динамику роста. В октябре 700 человек начали службу по призыву от командиров воинских частей, в ноябре - более 1300 человек.

В то же время Горбач уточнил, что на сегодня призыв через мобилизацию остается наиболее весомым инструментом пополнения ВСУ и других структур Сил безопасности и обороны.

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Система рекрутинга продолжает развиваться. По инициативе Генерального штаба внедряются механизмы, создающие больше возможностей для граждан, которые изъявляют добровольное желание проходить военную службу по мобилизации, в частности в их собственном выборе воинской части", - пояснил он.

Кроме того, сейчас в Вооруженных Силах Украины в рамках военной системы рекрутинга функционирует пять таких центров, включая Сухопутные и Десантно-штурмовые войска, Военно-Морские Силы, Силы территориальной обороны и Силы специальных операций.

"В ближайших планах - создание еще одного центра рекрутинга в Силах беспилотных систем. Продолжается активная работа по формированию до конца 2024 года штатных подразделений по рекрутингу на уровне боевых бригад. Речь идет о создании отдельных групп рекрутеров от трех до семи человек в каждом таком подразделении в зависимости от его численного состава", - добавил Горбач.

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