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С 1 октября более 2000 добровольцев призывались в избранные воинские части без участия ТЦК, - Генштаб

Понад 2000 добровольців вже призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК

С 1 октября 2024 года командиры воинских частей получили право осуществлять призыв на службу без участия территориальных центров комплектования. Этой процедурой уже воспользовались более двух тысяч военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ Роман Горбач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, новый подход к мобилизации демонстрирует динамику роста. В октябре 700 человек начали службу по призыву от командиров воинских частей, в ноябре - более 1300 человек.

В то же время Горбач уточнил, что на сегодня призыв через мобилизацию остается наиболее весомым инструментом пополнения ВСУ и других структур Сил безопасности и обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Горбенко о рекрутинг-центрах в бригадах: Это первый шаг реформирования ТЦК, следующий – закрепление ТЦК за каждой воинской частью

Система рекрутинга продолжает развиваться. По инициативе Генерального штаба внедряются механизмы, создающие больше возможностей для граждан, которые изъявляют добровольное желание проходить военную службу по мобилизации, в частности в их собственном выборе воинской части", - пояснил он.

Кроме того, сейчас в Вооруженных Силах Украины в рамках военной системы рекрутинга функционирует пять таких центров, включая Сухопутные и Десантно-штурмовые войска, Военно-Морские Силы, Силы территориальной обороны и Силы специальных операций.

"В ближайших планах - создание еще одного центра рекрутинга в Силах беспилотных систем. Продолжается активная работа по формированию до конца 2024 года штатных подразделений по рекрутингу на уровне боевых бригад. Речь идет о создании отдельных групп рекрутеров от трех до семи человек в каждом таком подразделении в зависимости от его численного состава", - добавил Горбач.

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Автор: 

Генштаб ВС (6254) призыв (742) мобилизация (2757) ТЦК (526) рекрутинг (132)


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на тилові посади?
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02.12.2024 15:14 Ответить
а ви куди мобілізувались? в піхоту?
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02.12.2024 15:38 Ответить
І що, за лаври ткунам не дісталися?
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02.12.2024 15:14 Ответить
О, то якшо все так круто, то пакуйте ТЦКшників в армію. Уявіть собі офігєваніє кацапів, які сидять в окопі, тут підлітає бусик, з нього вискакує натовп бугаїв і пакують кацапів у бусік. А потім відпускають, але за гроші. В кого нема грошей - того киздять.
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02.12.2024 15:16 Ответить
У кацапів майже стільки за один день у м'ясних штурмах гине.
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02.12.2024 15:47 Ответить
 
 