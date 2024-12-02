Із 1 жовтня понад 2000 добровольців призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК, - Генштаб

Із 1 жовтня 2024 року командири військових частин отримали право здійснювати призов на службу без участі територіальних центрів комплектування. Цією процедурою вже скористалися понад дві тисячі військовозобов'язаних та резервістів.

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, новий підхід до мобілізації демонструє динаміку зростання. У жовтні 700 осіб почали службу за призовом від командирів військових частин, у листопаді - понад 1300 осіб.

Водночас Горбач уточнив, що на сьогодні призов через мобілізацію залишається найбільш вагомим інструментом поповнення ЗСУ та інших структур Сил безпеки й оборони.

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Система рекрутингу продовжує розвиватися. З ініціативи Генерального штабу впроваджуються механізми, що створюють більше можливостей для громадян, які виявляють добровільне бажання проходити військову службу під час мобілізації, зокрема у їхньому власному виборі військової частини", - пояснив він.

Крім того, наразі у Збройних Силах України у рамках військової системи рекрутингу функціонує п'ять таких центрів, включаючи Сухопутні та Десантно-штурмові війська, Військово-Морські Сили, Сили територіальної оборони та Сили спеціальних операцій.

"У найближчих планах – створення ще одного центру рекрутингу в Силах безпілотних систем. Триває активна робота з формування до кінця 2024 року штатних підрозділів з рекрутингу на рівні бойових бригад. Йдеться про створення окремих груп рекрутерів від трьох до семи чоловік в кожному такому підрозділі залежно від його чисельного складу", - додав Горбач.

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