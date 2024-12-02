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Із 1 жовтня понад 2000 добровольців призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК, - Генштаб

Понад 2000 добровольців вже призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК

Із 1 жовтня 2024 року командири військових частин отримали право здійснювати призов на службу без участі територіальних центрів комплектування. Цією процедурою вже скористалися понад дві тисячі військовозобов'язаних та резервістів.

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

За його словами, новий підхід до мобілізації демонструє динаміку зростання. У жовтні 700 осіб почали службу за призовом від командирів військових частин, у листопаді - понад 1300 осіб.

Водночас Горбач уточнив, що на сьогодні призов через мобілізацію залишається найбільш вагомим інструментом поповнення ЗСУ та інших структур Сил безпеки й оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Горбенко про рекрутинг-центри у бригадах: Це перший крок реформування ТЦК, наступний - закріплення ТЦК за кожною військовою частиною

Система рекрутингу продовжує розвиватися. З ініціативи Генерального штабу впроваджуються механізми, що створюють більше можливостей для громадян, які виявляють добровільне бажання проходити військову службу під час мобілізації, зокрема у їхньому власному виборі військової частини", - пояснив він.

Крім того, наразі у Збройних Силах України у рамках військової системи рекрутингу функціонує п'ять таких центрів, включаючи Сухопутні та Десантно-штурмові війська, Військово-Морські Сили, Сили територіальної оборони та Сили спеціальних операцій.

"У найближчих планах – створення ще одного центру рекрутингу в Силах безпілотних систем. Триває активна робота з формування до кінця 2024 року штатних підрозділів з рекрутингу на рівні бойових бригад. Йдеться про створення окремих груп рекрутерів від трьох до семи чоловік в кожному такому підрозділі залежно від його чисельного складу", - додав Горбач.

Читайте також: Сирський доручив бригадам створити штатні підрозділи рекрутингу

Автор: 

Генштаб ЗС (6507) призов (431) мобілізація (3025) ТЦК та СП (561) Рекрутинг (138)


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на тилові посади?
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02.12.2024 15:14 Відповісти
а ви куди мобілізувались? в піхоту?
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02.12.2024 15:38 Відповісти
І що, за лаври ткунам не дісталися?
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02.12.2024 15:14 Відповісти
О, то якшо все так круто, то пакуйте ТЦКшників в армію. Уявіть собі офігєваніє кацапів, які сидять в окопі, тут підлітає бусик, з нього вискакує натовп бугаїв і пакують кацапів у бусік. А потім відпускають, але за гроші. В кого нема грошей - того киздять.
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02.12.2024 15:16 Відповісти
У кацапів майже стільки за один день у м'ясних штурмах гине.
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02.12.2024 15:47 Відповісти
 
 