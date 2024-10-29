Есть тенденция к увеличению случаев СОЧ, – председатель Верховного Суда Кравченко

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отмечает тенденцию к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части военнослужащими (СОЧ), дезертирства и невыполнения приказов.

"Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления части есть", - сказал Кравченко журналистам.

По его словам, речь идет и о СОЧ, дезертирстве и невыполнении приказов. Кравченко не конкретизировал цифру по этим преступлениям, однако добавил, что та, которая отмечается в СМИ, немного превышает реальную. Уточняя, насколько в целом ситуация является угрожающей, председатель суда сказал: "Угрожающей".

Отвечая на вопрос о том, что может сделать государство, конкретные ведомства и судебная власть, чтобы изменить ситуацию к лучшему, председатель Верховного Суда отметил, что этот вопрос лучше адресовать не ему:

"Мобилизация, общий порядок должны быть, но посмотрите, с каким негативом показывают ТЦК, "бусификацию" придумали.... Вопрос есть к патриотическому воспитанию... необходимо также стимулировать военнослужащих, той же заработной платой".

