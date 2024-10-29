Есть тенденция к увеличению случаев СОЧ, – председатель Верховного Суда Кравченко
Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отмечает тенденцию к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части военнослужащими (СОЧ), дезертирства и невыполнения приказов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления части есть", - сказал Кравченко журналистам.
По его словам, речь идет и о СОЧ, дезертирстве и невыполнении приказов. Кравченко не конкретизировал цифру по этим преступлениям, однако добавил, что та, которая отмечается в СМИ, немного превышает реальную. Уточняя, насколько в целом ситуация является угрожающей, председатель суда сказал: "Угрожающей".
Отвечая на вопрос о том, что может сделать государство, конкретные ведомства и судебная власть, чтобы изменить ситуацию к лучшему, председатель Верховного Суда отметил, что этот вопрос лучше адресовать не ему:
"Мобилизация, общий порядок должны быть, но посмотрите, с каким негативом показывают ТЦК, "бусификацию" придумали.... Вопрос есть к патриотическому воспитанию... необходимо также стимулировать военнослужащих, той же заработной платой".
Ну і ще. У багатьох (більшості) житло вже є. І сімйя теж ) Для мене (і багатьох) наприклад набагато важливіше був би відпочинок. Типу три місяці в армії, три місяці вдома. Не на ППД з тими ж ідіотами і рабством, а саме пожити трохи вільною людиною. Але для цього потрібна мобілізація в 2 раза більшої кількості, а підарська держава не спроможна набрати навіть повний штат. Замкнуте коло. Тому... читай вище - все йде до того що винищать наявних рабів і доведеться капітулювати. Жаль ( І це ще більше дизморалить, бо приходить розуміння що всі жертви марні.
на злочинців
і проти людей.
Її представників потрібно першими
показово вішати
всім масово срати
і не виконувати їх.
такі і порядки іі !!
Клептоманів і злодюх портібно гнати з Банкової ,
заради збереження Украіни 😕
і взагалі твої улюблені зелені гниди декреміналізували статтю, бо реальна кількість СЧЗ нереально велика, де величезна кількість бусифікованих тікає ще з навчальних центрів.
Повинно допомогти.
А так в нього посада з хабараями від 1 млн $, я забув...
за Родінуза владу
Скотиняки такі
Змішав грішне з праведним і раденький собі.
Та командирів за накази піди туди незнати куди, займи посадку незнати яку, де щей орки окопались в більшій кількості і ворожа арта пристрілялась.
Тих хто просрав будівництво укріплень або тих хто збудував ті укріплення в місцях які не підходять для оборони.
Добре притягнуть 200 тис до відповідальності, посадять їх на 5 років, що дальше держава від цього отримає, втрачених 200 тис платників податків, та витрати на їх утримання і переповнені тюрми.
(оторви зад от Верховного Кресла и увидишь реальность )
Вопрос есть к патриотическому воспитанию...
(покажи пример патриотизма , и не будет вопроса)
Але, блть, з'ясувалось, що він володіє інформацією, яку Сирок не оприлюднює! Дайте вгадаю, в парті ЗЕлупеньок перепутали посади - Сирок повинен бути в конституційному суді, а цей хй головнокомандувачем!