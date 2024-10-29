РУС
Есть тенденция к увеличению случаев СОЧ, – председатель Верховного Суда Кравченко

військовий ЗСУ

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отмечает тенденцию к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части военнослужащими (СОЧ), дезертирства и невыполнения приказов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления части есть", - сказал Кравченко журналистам.

По его словам, речь идет и о СОЧ, дезертирстве и невыполнении приказов. Кравченко не конкретизировал цифру по этим преступлениям, однако добавил, что та, которая отмечается в СМИ, немного превышает реальную. Уточняя, насколько в целом ситуация является угрожающей, председатель суда сказал: "Угрожающей".

Отвечая на вопрос о том, что может сделать государство, конкретные ведомства и судебная власть, чтобы изменить ситуацию к лучшему, председатель Верховного Суда отметил, что этот вопрос лучше адресовать не ему:

"Мобилизация, общий порядок должны быть, но посмотрите, с каким негативом показывают ТЦК, "бусификацию" придумали.... Вопрос есть к патриотическому воспитанию... необходимо также стимулировать военнослужащих, той же заработной платой".

Верховный Суд (1105) дезертирство (343) Кравченко Станислав (12) СОЧ (101)
+36
Зі всією повагою до ЗСУ.

Чи це когось дивує? Громадянин, просто людина, жертвуючи здоров'ям і самим життям, прагне тільки справедливості, та щоб ця жертва хочаб не була даремною. А чи є зараз в Україні справедливість? І чи не будуть усі жертви даремними, якщо державні зрадники, невігласи, ворюги і бездарні воєгачальники заведуть країну у прірву?
В історії так було не раз - героїзм патріотів нівелюється продажністю влади.
29.10.2024 17:46 Ответить
+35
А голова Верховного Суду не помітив загрозливої кількості «інвалідів» у прокуратурі і корупцію з МСЕК?
29.10.2024 17:43 Ответить
+30
"Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показують ТЦК, "бусифікацію" придумали

Придумали, пля!
По єппалу б тобі та з ноги, падло!
29.10.2024 17:44 Ответить
Кому ж знати,як не тобі.
29.10.2024 22:45 Ответить
Мені 54 роки,я в совітській армії не служив ,так само не збираюсь служити і в український і будь-якій іншій армії. Нехай молоді і багаті служать ,Вони ж мотивовані, їм є що захищати.
30.10.2024 16:51 Ответить
Все йде до т ого що не виживе. Всих хто попав у військо живими або цілими відпускати не збираються. Повернутися можна або в труні або калікою. І це найбульше дизморалить і змушує багатьох тікати від ТЦК. В підсумку маємо що врешті решт "сточуть" тих хто вже "попав" і на цьому все закінчиться. Можливо в цьому і полягає план - винищити всих хто пішов у далекому 22-му.

Ну і ще. У багатьох (більшості) житло вже є. І сімйя теж ) Для мене (і багатьох) наприклад набагато важливіше був би відпочинок. Типу три місяці в армії, три місяці вдома. Не на ППД з тими ж ідіотами і рабством, а саме пожити трохи вільною людиною. Але для цього потрібна мобілізація в 2 раза більшої кількості, а підарська держава не спроможна набрати навіть повний штат. Замкнуте коло. Тому... читай вище - все йде до того що винищать наявних рабів і доведеться капітулювати. Жаль ( І це ще більше дизморалить, бо приходить розуміння що всі жертви марні.
30.10.2024 01:44 Ответить
Та нічого,печальні невторопи, кацапи вас швидко "відстимулюють" держаком від швабри. Чи ви только етого і ждьотє?
29.10.2024 20:22 Ответить
Так тебе вже ,напевно ,"відстимулювали " ,ну як отримав задоволення ?
30.10.2024 16:52 Ответить
оманський піськограй і його шеф фсбшна потвора все робить для програшу у війні. Все інше - похідна.
29.10.2024 17:49 Ответить
Не в тому справа. Просто у дурня не вистачає розуму зрозуміти, що він дурень без найменшого політичного досвіду.
29.10.2024 17:51 Ответить
зеленский далеко не дурак, мимикрирует под дурачка, а на самом деле - циничная московская гнида
29.10.2024 18:16 Ответить
Одне іншому не заважає.
29.10.2024 18:17 Ответить
точно, він - "нелох" і не дурень. він - рідкісна сволота, яка набрала таку ж сволоту і свору гнид у свою команду і всі разом виконують план пуйла: максимально знищити українців, максимально викачати все що можна у Заходу, а потім все, що залишиться - подарувати пуйлу. ну і китаю найбільший шмат дістанеться
29.10.2024 18:46 Ответить
якщо тебе залякуванням, принижиннем або й кулаками тягнуть у військо, з якого вихід трупом або калікою, де зарплата неросте вже 2.5 роки, ти шо будеш "рватись у бій"?
29.10.2024 17:51 Ответить
Якщо дії ТЦК ви вважаєте залякуванням і приниженням, то у мене для вас погані новини. Це квіточки в порівнянні з тим що тебе чекає у війську. Тому вважайте це тренуванням. Курс молодого бійця ) Так шо все правильно ТЦК робить - сразу показує армію якою вона є, без всякого лицемірства.
30.10.2024 01:55 Ответить
Які Вам зарплати? В країні війна, всі мають працювати на фронт, бажано безкоштовно, бо ледве на 25% змогли підняти зарплату прокурорам на 2025 рік... грошей нема
30.10.2024 09:39 Ответить
Вся наша судова система працює
на злочинців
і проти людей.
Її представників потрібно першими
показово вішати
29.10.2024 17:51 Ответить
На рішення судів потрібно
всім масово срати
і не виконувати їх.
29.10.2024 17:52 Ответить
Яка влада в Україні ,
такі і порядки іі !!
Клептоманів і злодюх портібно гнати з Банкової ,
заради збереження Украіни 😕
29.10.2024 17:53 Ответить
Дизертир а не сзч .Сзч в мирний час а під час війни зрадник дизертир покарання саме суворе а краще на передову без зброї лом лопата і копать окопи бліндажі
29.10.2024 17:54 Ответить
війни нема є тільки військовий стан
29.10.2024 17:57 Ответить
у нас на папері війни немає.
і взагалі твої улюблені зелені гниди декреміналізували статтю, бо реальна кількість СЧЗ нереально велика, де величезна кількість бусифікованих тікає ще з навчальних центрів.
29.10.2024 18:10 Ответить
Якщо підтримувати методи совка, то навіщо тоді проти нього воювати? Чи "сіряки" мають гинути не задаючись зайвими питаннями - поки інваліди-прокурори чи МСЕКи "заробляють бабло"?
29.10.2024 18:30 Ответить
зеленська скумбрія псується з голови дермака..
29.10.2024 17:58 Ответить
от як би ту голову відтяти!...
29.10.2024 19:20 Ответить
з головки
30.10.2024 05:01 Ответить
Треба ще більше м'ясних дубів призначати на вищі командні посади.
Повинно допомогти.
29.10.2024 17:59 Ответить
ТЦК у нас є..порібно табори для тих хто ухиляється та тікає зі служби або не виконує дурні накази дуболомів в лампасах а також створити ще штрафбати та загороджувальні роти з беркутців та поліцаїв і головне-ввести смертну кару та родичів потім штрафувати щоб повертали кошти за утилізацію трупіт та кулі використані розстрільними ейзац-групами.
29.10.2024 17:59 Ответить
не давай їм підказки
29.10.2024 18:01 Ответить
бо суцільний негатив в країні - країна ГИНЕ!
29.10.2024 19:24 Ответить
Україна не загине НІКОЛИ-навіть не сподівайся!
29.10.2024 19:56 Ответить
тільки зменшиться зо розмірів ЗУНР
02.11.2024 11:45 Ответить
З Нового року внесено до ВР від СН а саме Юрченко та ще група депутатів про зміни віку при мобілізації від 23 років до 63 років а при погіршені становища на театрі бойових дій з 18 років до 70 років та мризвати жінок з медичними професіями всіх 19 років до 65 років а також створити курси з чоловічих професій для заміни чоловіків.
29.10.2024 18:04 Ответить
Интеремсо,сколько верховных судей воюет на фронте,или хотя бы их дальних родственников.
29.10.2024 18:10 Ответить
один точно у війську, але чи воює це вже інше питання, бо по факту і пікалов є військовослужбовцем.
29.10.2024 18:14 Ответить
Много! Почти столько, как родственников Зеленского!
29.10.2024 20:21 Ответить
Ну вы ж тоже не воюете, так? И среди родственников наверное никто?
29.10.2024 22:31 Ответить
Где вы видели что бы депутат и его родня воевали,с ума сошли?
30.10.2024 07:06 Ответить
А голова ВС не хоче сформувати хоча б батальйон з судівського корпусу, очолити його і показати всім приклад під Покровськом?
А так в нього посада з хабараями від 1 млн $, я забув...
29.10.2024 18:13 Ответить
Перше бажання, коли хтось з судейських розкриває пельку - залити її свинцем, а всіх родичів - по сьоме коліно тільки по факту родинних стосунків з суддею. Розкажи краще на скільки скорочуються витрати на ЗСУ завдяки утриманню цього ненажерливого судейського кодла.
29.10.2024 18:18 Ответить
https://www.facebook.com/61559200032712/videos/1795978161207361/?app=fbl
29.10.2024 18:18 Ответить
платить нада не прокурорам инвалидам , а военным , тогда не будут оставлять части
29.10.2024 18:21 Ответить
У кислоокої кацапні не забалуєш!!! Будете ви невдовзі місити грязюку в окопах під Варшавою,а позаду стоятимуть загородзагони з кавказьких орлів кадирова.Не хочете захищати свою державу,будете захищати чужу,як було вже не один раз з нами.
29.10.2024 18:23 Ответить
Діду, прийміть пігулки на ніч. Яка Варшава? Проблема у відсутності техніки, авіації та озброєння. Треба було кадровим військовим не розбазарювати армію 30 років, що тепер бєрданкою проти КАБ-в воюємо, а бути такими грозними як ви по відношенню до тих, хто продавав майно армії. Тільки кадрові пабздьохівают завжди щось перечити свому керівництву
29.10.2024 18:56 Ответить
То вже парасдавацца? Якщо треба буде-берданкою воюватимемо. Все ж краще,ніж твій вибір : продати душу за кіслиє щі,а потім відпрацьовувати доширак україномовними постами на кацапській ботофермі.
29.10.2024 20:03 Ответить
Пора перестати нести маячню і визнати проблему. Берданка проти КАБ-ів - от і результат маємо
29.10.2024 20:12 Ответить
Тобі то що до наших проблем? Вже паспартізовался?
29.10.2024 20:25 Ответить
Онучок,арахамія зі стефанчуком формують батальони з депутатів та їхніх дітей і будуть ними командувати на фронті. Ти, до якого з них запишешся?
29.10.2024 21:00 Ответить
Проблема-це такі як ти і подібні до тебе ждуни.
29.10.2024 21:02 Ответить
Цей голова в/с Кравченко, хай розповість, на яких фронтах воює його син, або зять, та за одно дасть уточнення по іншим суддям та прокурорам. Доречі, там генпрокурора звільняють, бубочка наче прийняв відставку, то ж цікаво, якщо призивного віку, то чи пішов вже на ВЛК.
29.10.2024 18:25 Ответить
Він інвалід,тому повернеться додому у Монако.
29.10.2024 18:56 Ответить
щось людішкі не хочуть вмирати за Родіну за владу
29.10.2024 18:25 Ответить
А чому в МСЕК,ВЛК,ТЦК,прокуратурі,судах немає СЗЧ?
29.10.2024 18:25 Ответить
Уявіть собі два роки на нулю, серед крові та смертей побратимів, без шансів повернуся до мирного життя.
29.10.2024 18:27 Ответить
Уявляю. Бо сам пройшов через це... Тільки тоді були хоч якісь строки...
29.10.2024 21:12 Ответить
Или просто лизать зад ЗеЕрмаку...
29.10.2024 18:28 Ответить
Коли тобі за 50, 5 років може виявитися вічністю.
29.10.2024 18:41 Ответить
Коли ми від толєрастії одужаємо? В умовах загрози втрати державності вибір має бути один: людина,що йде в бій,має чітко усвідомлювати можливість героїчної смерті попереду-і НЕМИНУЧІСТЬ ганебної смерті позаду. Так було завжди,в усіх війнах і в усіх арміях світу. Хто цього принципу не дотримувався чи пізно усвідомив-той просрав все.
29.10.2024 20:14 Ответить
Чого ти ще досі тут пишеш, а не своїм прикладом не показуєш ганебним ухилянтам " как нужна да смєрті родіну любіть"? Віра не дозволяє чи анальна бронь від падалЬяка?
30.10.2024 09:06 Ответить
Сказав завідувач спарювання пінгвінів за кошти держбюджету.
30.10.2024 09:02 Ответить
ПОТОМУ ЧТО ХОРОШАЯ МЫСЛЯ ПРИХОДИТ ОПОСЛЯ !!!
29.10.2024 18:33 Ответить
Головна причина - відсутність хороших командирів.
29.10.2024 18:34 Ответить
а як ви хотіли? якщо систематично міняють командрів як рукавички, через що і бездарне керування командирами, бездарне командування в штабі та бездарний недоучка і невіглас бубочка - якого результату можна очікувати? а якщо ще згадати про неймовірну кількість агентів кремля, починаючи з найвищого керівництва державою, то все стає на свої місця: весь цей кривавий сценарій започаткував кремль і керує тим кремль. хіба не очевидно, що курськ - авантюра, яка коштує тисяч життів бійців і техніки, які могли би захищати нашу територію, натомістьвідвойована Залужним територія з кожним днем швидше здається ворогу. куди дівається зброя, яку поставляють партнери? і де ота розхвалена балістична ракета? Тож люба номальна людина розуміє - хлопці гинуть заради сценарію актора в ролі "я-патріот". от звідси і СЗЧ
29.10.2024 18:39 Ответить
Птах луґанскаво пальота...
29.10.2024 20:28 Ответить
Всім зрозуміло,що луанський півник прокукурікав? Українські воїни гинуть не за Україну,а "заради сценарію".. Всі тут згодні,я так розумію.
29.10.2024 21:37 Ответить
Ну ок поясни нам сенс курської операції і за що саме гинуть ті кого бусифікували, бо добровольці які гинули за країну, вже скоріш за все закінчились, здебільшого через дуже " потужні" накази командування.
29.10.2024 21:55 Ответить
Та я в курсі повістки вашої ботофєрми: "нащо та курська операція? Нащо кошмарити кацапів на їх території маневренними операціями,де їм неможливо застосувати у повну силу авіа і артперевагу,не ризикуючи зачепити своїх? Треба тримати чітку лінію фронту на Донбасі,дохнучи під масованими обстрілами і втрачаючи техніку-і головне,без будь-яких маневрів чи флангових "підрізань". Єдиний можливий маневр для ЗСУ-це "відхід на нові позиції задля збереження життів" Я нічого не пропустив?
29.10.2024 22:26 Ответить
Якщо новий комбат каже: "Кому не подобається, валіть в СЗЧ!". Це є підбурюванням до злочину?
29.10.2024 18:46 Ответить
А якщо комбату сказати чому це треба йти у сзч? Просто не виконувати наказ якщо він має ознаки порушень статутів. Не буду виконувати те то і те то бо це є порушення такої то статті такого то статуту. І тут комбат буде скликати всіх замполітів для розмови,. Буде везти до комбрига. Нехай викликають всп. Складають акти. Роблять перевірки. Показують згідно якого бойового розпорядження поступає той чи інший наказ. Може бути що взагалі немає ніякого бойового розпорядження, а є лише балаканина. То просто слова тоді просто до сраки. А якщо є бойове розпорядження чи наказ задокументований, то можна проконсультуватися з контрозвідкою наприклад чи не є він злочинним. Штук сто відмов від особового складу за раз і комбриг передумає щось там таке наказувати. А якщо піти в сзч, то це гора з плеч всім комбатам. Солдат втік значить автоматично у всьому винен. Ха ха ха.
29.10.2024 19:11 Ответить
Тоді треба батальон з капітанів під командуванням комбата Раз солдат в усьому винен
29.10.2024 21:21 Ответить
При сзч оформляється просто сам факт залишення частини. Службове розслідування без розслідування. А невиконання наказу залучається набагато більше матеріалу. І судити буде цивільний суддя. Тобто є поле для гри адвоката. Ха ха ха.
29.10.2024 21:31 Ответить
Та зрозуміло. Не весело це все ((
29.10.2024 21:45 Ответить
Верховному Суду в 2025 році планують виділити 1,948 млрд грн за загальним фондом. Разом зі спецфондом - 2,43 млрд грн.
29.10.2024 18:54 Ответить
Бо треба підняти голий оклад суді верховного суду з 157,6 тисяч до 227,1 тисячі грн, тому так гроші потрібно. Не може наш суддя отримувати менше чим суддя верховного суду Польщі! Затягуйте пояси та платіть додаткові податку, мовчки...
Скотиняки такі
30.10.2024 09:57 Ответить
Тобто цей суддя нічого запропонувати не може, не хоче і не буде. Це питання не до нього. Потім щось там про мобілізацію. А тим часом запрос іще не 160 тис. мобілізованих. Може таки порушити його права на утримання його. І на ці кошти розвивати військові технології. Щоб воювати технологіями, а не сікстільйонами солдат. Для того щоб тієї мобілізації взагалі не було. Йому виписати продовольчий пайок. У солдата взяти сухпай в зеленому пакетику і передати судді в якості оплати за його якоби роботу. А на "суддівські" кошти купити дрон чи гармату. Ха ха ха.
29.10.2024 18:59 Ответить
"бусифікацію" придумали.... Питання є до патріотичного виховання...

Змішав грішне з праведним і раденький собі.
29.10.2024 19:12 Ответить
і як же примусити одних українців патріотично воювати в окопах, коли інша частина українців патріотично звалює за кордон, або вже давно патріотично "воює" в країнах НАТО за інтереси НАТО на економічному чи інформаційному "фронті"? І як же виховати той "патріотизм", якщо він має по різному проявлятися у різних людей, залежно від того до якого соціального прошарку вони належать?
29.10.2024 19:24 Ответить
Так слуги ж декриміналізували СЗЧ..
29.10.2024 20:00 Ответить
Насильно бусифіковані тікають з фронту. І чого б це?
29.10.2024 20:08 Ответить
Бо їм за це нічєвонєбудєт. А коли будєт-тікати пеестануть. І за кордон-теж.
29.10.2024 20:31 Ответить
Треба не бійців робити винними що в сзч йдуть в усіх бідах а корупціонерів що розкрадають бюджет який міг бути витрачений на зброю, тоді і втрат було менше та відповідно і сзч. Судяи з озвученої статистики пару днів назад майже немає посаджених корупціонерів за період 22 року.

Та командирів за накази піди туди незнати куди, займи посадку незнати яку, де щей орки окопались в більшій кількості і ворожа арта пристрілялась.

Тих хто просрав будівництво укріплень або тих хто збудував ті укріплення в місцях які не підходять для оборони.

Добре притягнуть 200 тис до відповідальності, посадять їх на 5 років, що дальше держава від цього отримає, втрачених 200 тис платників податків, та витрати на їх утримання і переповнені тюрми.
29.10.2024 21:12 Ответить
Авжеж. Крупа винна ,що вознєсєнська тероборона відмовилась йти на підкріплення Чорним ЗапорожцямІ обісравшись втекла,оголивши фланг. Сцикун і мерзота завжди виних шукатиме у своїх вчинках.
29.10.2024 21:44 Ответить
Тобто їм може щось загрожувати більше ніж смерть ? Серйозно ? 🤣
29.10.2024 21:40 Ответить
А в нас дезертирів вже розстрілюють? не знав.
29.10.2024 21:46 Ответить
"бусификацию" придумали....
(оторви зад от Верховного Кресла и увидишь реальность )
Вопрос есть к патриотическому воспитанию...
(покажи пример патриотизма , и не будет вопроса)
Источник:
29.10.2024 20:46 Ответить
Ой а давайте просрочка складе свої повноваження і піде воювати, хай покаже приклад, тільки не кудись там в тил, а як у нас *******, через тиждень в окоп, в саме пекло.
29.10.2024 21:42 Ответить
А ти? Не хочеш повоювати? Чи лише після "просрочки",та всіх депутатів підеш?
29.10.2024 22:31 Ответить
Я піду тільки тоді, коли буде контракт на півроку без врахування підготовки (мінімум три місяці) з прозорою зарплатнею і місцем служби. Але ні не хочу , я хочу щоб відкрили кордони і я повернувся до свого звичног життя, своєї сім'ї і своїх друзів. А не сидів тут, бо мені захотілось з'їздити у відпустку в Київ. А тут як виявилось я всім щось винен, а мені ніхто нічого не винен, бо бач я тут народився і такі закони.
30.10.2024 18:34 Ответить
З якого ху.я. Цей дон Ган лізе туди де його нюхало немає бути? Чому це дон Ган мовчав про антиконституційні закони? Про Володькине продовження строку? Про нелегітимну нині Зраду яка типу верховна?
Але, блть, з'ясувалось, що він володіє інформацією, яку Сирок не оприлюднює! Дайте вгадаю, в парті ЗЕлупеньок перепутали посади - Сирок повинен бути в конституційному суді, а цей хй головнокомандувачем!
29.10.2024 22:39 Ответить
Людина повинна бачити хоч якусь перспективу. А навкруги сама безнадія. Типу, просто здохни. За що, про що...хз.
30.10.2024 02:25 Ответить
Створюйте військові суд, прокуратуру і поліцію. "Верховний" нехай порядок наведе серед генералів і думає не про вибори, а ОБОРОНУ! Поміняти закон і ЗВІЛЬНИТИ всіх офіцерів 55-60 років від майора до полковника, вони руйнують армію своїм совком, генералів ВСІХ старше 60 років, а негідних одразу....
30.10.2024 09:33 Ответить
