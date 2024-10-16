С начала 2022 года зарегистрировано почти 60 тыс. уголовных производств по поводу СОЧ, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч уголовных правонарушений по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч по дезертирству с января 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, такую статистику предоставил Офис Генпрокурора на запрос УП.

Как отмечается, с начала 2022 до сентября 2024 года зарегистрировано 59 606 уголовных производств по факту СОЧ (статья 407 Уголовного кодекса Украины). 2 592 таких производств закрыто.

В то же время за такой же период зарегистрировано 29 521 правонарушение по факту дезертирства (статья 408 УКУ), из которых закрыто 414.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что за январь - сентябрь 2024 года зарегистрировано втрое больше случаев СОЧ и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года".

ИНФОГРАФИКА АНДРЕЯ КАЛИСТРАТЕНКО, УП

Однако количество судебных приговоров за самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство в десятки раз меньше, чем количество зарегистрированных уголовных правонарушений, пишет "УП".

По данным пресс-центра судебной власти:

в 2022 году по СОЧ вынесено 1 505 приговоров, в 2023 - 2 165 , в течение января - сентября 2024 - 766 .

приговоров, в 2023 - , в течение января - сентября 2024 - . В 2022 году за дезертирство вынесено 179 приговоров, в 2023 году - 195, в течение января - сентября 2024 - 177.

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Статистика судебных приговоров за СЗЧ и дезертирство за 2022-2024 годы. Инфографика: УП

Собеседник УП из Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности не под запись признается, что ГБР не способно расследовать такое количество дел.

"Как следствие, мы приходим к самому ужасному в правовой системе - к избирательному правосудию. Одного поймали, второго не поймали, а третьего поймали и отпустили, потому что он заплатил взятку", - добавил собеседник.

Публичное СОЧ воина 56 ОМПБр Сергея Гнездилова

Напомним, 21 сентября 2024 года Гнездилов написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

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56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СОЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

11 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для военнослужащего 56 бригады Сергея Гнездилова - два месяца под стражей. Военного подозревают в дезертирстве.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

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