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С начала 2022 года зарегистрировано почти 60 тыс. уголовных производств по поводу СОЧ, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

Статистика Офісу Генпрокурора зареєстрованих випадків СЗЧ і дезертирства за 2022–2024 роки

Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч уголовных правонарушений по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч по дезертирству с января 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, такую статистику предоставил Офис Генпрокурора на запрос УП.

Как отмечается, с начала 2022 до сентября 2024 года зарегистрировано 59 606 уголовных производств по факту СОЧ (статья 407 Уголовного кодекса Украины). 2 592 таких производств закрыто.

В то же время за такой же период зарегистрировано 29 521 правонарушение по факту дезертирства (статья 408 УКУ), из которых закрыто 414.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что за январь - сентябрь 2024 года зарегистрировано втрое больше случаев СОЧ и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года".

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ в армії з початку 2022 року
ИНФОГРАФИКА АНДРЕЯ КАЛИСТРАТЕНКО, УП

Однако количество судебных приговоров за самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство в десятки раз меньше, чем количество зарегистрированных уголовных правонарушений, пишет "УП".

По данным пресс-центра судебной власти:

  • в 2022 году по СОЧ вынесено 1 505 приговоров, в 2023 - 2 165, в течение января - сентября 2024 - 766.
  • В 2022 году за дезертирство вынесено 179 приговоров, в 2023 году - 195, в течение января - сентября 2024 - 177.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воину 56 ОМПБр Гнездилову, который публично ушел в СОЧ, сообщили о подозрении, - адвокат Шадрин

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ в армії з початку 2022 року
Статистика судебных приговоров за СЗЧ и дезертирство за 2022-2024 годы. Инфографика: УП

Собеседник УП из Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности не под запись признается, что ГБР не способно расследовать такое количество дел.

"Как следствие, мы приходим к самому ужасному в правовой системе - к избирательному правосудию. Одного поймали, второго не поймали, а третьего поймали и отпустили, потому что он заплатил взятку", - добавил собеседник.

Публичное СОЧ воина 56 ОМПБр Сергея Гнездилова

Напомним, 21 сентября 2024 года Гнездилов написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

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56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СОЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

11 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для военнослужащего 56 бригады Сергея Гнездилова - два месяца под стражей. Военного подозревают в дезертирстве.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

Также смотрите: ГБР задержало воина 56-й ОМПБр Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ. ФОТО

Автор: 

дезертирство (336) Офис Генпрокурора (2491) СОЧ (76)


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Топ комментарии
+7
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16.10.2024 09:31
+4
Це результат діяльності (та бездіяльності) Зеленського.
Блазнював (рік тому) на пропозицію Залужного посилити мобілізацію - поступово призвати до 500 тисяч, навчати їх від півроку до року, а головне - перейти до стратегічної оборони, бо наступати в лоба на переважаючи сили противника (зокрема у повітрі) - це антинауково.
Але Блазень жадав якимось чином наступати "хоча би 500 метрів на день", ще й обіцяв "розібратися" - навіщо тому Залужному потрібні люди в Силах оборони....
Результат ми бачимо.
"Розібрався", ДБ.
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16.10.2024 09:51
+2
Досить поширена практика, коли людина безвісти зникла, а подають як СЗЧ
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16.10.2024 10:11
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16.10.2024 09:31 Ответить
Це результат діяльності (та бездіяльності) Зеленського.
Блазнював (рік тому) на пропозицію Залужного посилити мобілізацію - поступово призвати до 500 тисяч, навчати їх від півроку до року, а головне - перейти до стратегічної оборони, бо наступати в лоба на переважаючи сили противника (зокрема у повітрі) - це антинауково.
Але Блазень жадав якимось чином наступати "хоча би 500 метрів на день", ще й обіцяв "розібратися" - навіщо тому Залужному потрібні люди в Силах оборони....
Результат ми бачимо.
"Розібрався", ДБ.
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16.10.2024 09:51 Ответить
Не могло втекти 90 тисяч. Може так маскують втрати, щоб не платити?
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16.10.2024 09:56 Ответить
Досить поширена практика, коли людина безвісти зникла, а подають як СЗЧ
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16.10.2024 10:11 Ответить
Це одиничні випадки. Більшість тупо звалює з підрозділів бо понабирали люмпенів, поставили командирами г-нів, а багато кого ще й на передок покидали.
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16.10.2024 10:16 Ответить
Так Зе-слуги же відмінили кримінальну відповідальність за СЗЧ?!
Чи знов, як завжди, збрехати?!
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16.10.2024 10:01 Ответить
Не зовсім, змінили визначення СЗЧ. Але все-одно сзчешників вже стільки, що "всіх не пересажаєте".
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16.10.2024 10:19 Ответить
у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 - 2 165, впродовж січня - вересня 2024 - 766.У 2022 році за дезертирство винесено 179 вироків, у 2023 році - 195, впродовж січня - вересня 2024 - 177.
--------

ці живі, інших записали щоб не псувати статистику і вони на небесах
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16.10.2024 10:47 Ответить
Ні фіга, кількість вироків і кількість випадків - дуже різняться.
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16.10.2024 11:41 Ответить
60 тысяч дел,это же сколько прокуроров на брони от армии и на зарплате по 100 тысяч нужно иметь,чтобы их вести,плюс еще надзорный орган за тем как прокуроры работают,плюс наглядова рада по надзором за надзорщиками - этим уже по миллиону зарплату,получается сзчники хорошие работодатели.
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16.10.2024 11:57 Ответить
 
 