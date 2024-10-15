Будут судить "беркутовцев", осуществивших первые выстрелы по майдановцам 20 февраля 2014 года, - Офис Генпрокурора

В Киеве будут судить бывшего командира роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополе и двух милиционеров этого подразделения по делу о массовых убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что командир роты "Беркута" и его подчиненные 20 февраля 2014 года около 9:00 утра находились на улице Институтской в Киеве в районе пешеходного моста.

"Действуя согласованно с правоохранителями из других подразделений, в частности спецроты Киевского "Беркута", они незаконно применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие - помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью. В результате этого погибли трое митингующих, а еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Также читайте: Дела Майдана: Командирам Львовского, Харьковского и Севастопольского "Беркута" сообщено о новых подозрениях - за разгон митингующих в ночь на 19 февраля 2014 года. ФОТО

Отмечается, что эти преступления предшествовали дальнейшим массовым умышленным убийствам и ранениям участников акций протеста, совершенным милиционерами спецподразделений Киевского "Беркута" - так называемой "черной ротой" и внутренних войск МВД Украины с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия.

После этого обвиняемые вернулись в Севастополь, где впоследствии перешли на сторону РФ и способствовали оккупации полуострова.

Им инкриминируется превышение власти, исполнение явно преступного приказа, что сопровождалось насилием, незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленные убийства трех человек и покушения на убийства еще трех человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-командир "Беркута" Пацеляк, руководивший разгоном Майдана, освобожден под залог