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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Будут судить "беркутовцев", осуществивших первые выстрелы по майдановцам 20 февраля 2014 года, - Офис Генпрокурора

Справи Майдану: Судитимуть беркутівців, які першими вистрілили по майданівцях

В Киеве будут судить бывшего командира роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополе и двух милиционеров этого подразделения по делу о массовых убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что командир роты "Беркута" и его подчиненные 20 февраля 2014 года около 9:00 утра находились на улице Институтской в Киеве в районе пешеходного моста.

"Действуя согласованно с правоохранителями из других подразделений, в частности спецроты Киевского "Беркута", они незаконно применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие - помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью. В результате этого погибли трое митингующих, а еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти преступления предшествовали дальнейшим массовым умышленным убийствам и ранениям участников акций протеста, совершенным милиционерами спецподразделений Киевского "Беркута" - так называемой "черной ротой" и внутренних войск МВД Украины с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия.

После этого обвиняемые вернулись в Севастополь, где впоследствии перешли на сторону РФ и способствовали оккупации полуострова.

Им инкриминируется превышение власти, исполнение явно преступного приказа, что сопровождалось насилием, незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленные убийства трех человек и покушения на убийства еще трех человек.

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Автор: 

Беркут (8690) Киев (25663) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+8
ПотужНо..... Заочно?
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15.10.2024 17:24
+6
Оправдают и ещё наградят. Нынешние зелёные рыги своих предшественников не бросят.
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15.10.2024 17:17
+6
Украинские оперативные сотрудники самые оперативные в мире.
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15.10.2024 17:25
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Оправдают и ещё наградят. Нынешние зелёные рыги своих предшественников не бросят.
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15.10.2024 17:17 Ответить
ПотужНо..... Заочно?
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15.10.2024 17:24 Ответить
...через 10 років

як просувається справа вбивства Президента Кенеді у Печорному суді ?

.
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15.10.2024 17:48 Ответить
Украинские оперативные сотрудники самые оперативные в мире.
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15.10.2024 17:25 Ответить
як Ви так вірно підмітили....?
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15.10.2024 17:31 Ответить
Це тих, що що були під слідством , а зеля обміняв , віддав в мордор ? Він же їх помилував ? А двоє повернулися в Київ -Тамтура і Мариченко . До речі де вони , знову повернулися на роботу ? Щось про них нічого не чути , і живуть собі спокійно ...
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15.10.2024 17:48 Ответить
не на часі....
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15.10.2024 18:12 Ответить
Десять з половиною років. І суд на стільки ж. У нашої "правоохоронної" системи немає ні честі, ні совісті.
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15.10.2024 18:00 Ответить
за то є бабло.... і не хіло є
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15.10.2024 18:13 Ответить
В Украине, при любом президенте, бодро и беспощадно судят только убежавщих пи@арасов. Которые на местах - как в шапке-невидимке.
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15.10.2024 18:04 Ответить
" Кара буде незворотньою, і мстя моя буде сташною, і бо я єзьм царь і...." Й...б вашу мать як потужно , і головне "вчасно" !!!
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15.10.2024 18:20 Ответить
Ну шо беркутня Кива не сниться )))
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15.10.2024 18:49 Ответить
Саме час.
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16.10.2024 05:28 Ответить
 
 