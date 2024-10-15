Судитимуть "беркутівців", які здійснили перші постріли по майданівцях 20 лютого 2014 року, - Офіс Генпрокурора

У Києві судитимуть колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в місті Севастополі та двох міліціонерів цього підрозділу у справі щодо масових вбивств активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що командир роти "Беркуту" та його підлеглі 20 лютого 2014 року близько 9:00 ранку перебували на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту.

"Діючи погоджено з правоохоронцями з інших підрозділів, зокрема спецроти Київського "Беркуту", вони незаконно застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю. Внаслідок цього загинуло троє мітингувальників, а ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та пораненням учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами спецпідрозділів Київського "Беркуту" – так званою "чорною ротою" та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї.

Після цього обвинувачені повернулися до Севастополя, де згодом перейшли на бік РФ та сприяли окупації півострова.

Їм інкриміновано перевищення влади, на виконання явно злочинного наказу, що супроводжувалося насильством, незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисні вбивства трьох осіб та замахи на вбивства ще трьох осіб.

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