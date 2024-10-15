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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Судитимуть "беркутівців", які здійснили перші постріли по майданівцях 20 лютого 2014 року, - Офіс Генпрокурора

Справи Майдану: Судитимуть беркутівців, які першими вистрілили по майданівцях

У Києві судитимуть колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в місті Севастополі та двох міліціонерів цього підрозділу у справі щодо масових вбивств активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що командир роти "Беркуту" та його підлеглі 20 лютого 2014 року близько 9:00 ранку перебували на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту. 

"Діючи погоджено з правоохоронцями з інших підрозділів, зокрема спецроти Київського "Беркуту", вони незаконно застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю. Внаслідок цього загинуло троє мітингувальників, а ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Справи Майдану: Командирам Львівського, Харківського та Севастопольського "Беркуту" повідомлено про нові підозри - за розгін мітингувальників у ніч на 19 лютого 2014 року. ФОТО

Зазначається, що ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та пораненням учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами спецпідрозділів Київського "Беркуту" – так званою "чорною ротою" та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї.

Після цього обвинувачені повернулися до Севастополя, де згодом перейшли на бік РФ та сприяли окупації півострова.

Їм інкриміновано перевищення влади, на виконання явно злочинного наказу, що супроводжувалося насильством, незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисні вбивства трьох осіб та замахи на вбивства ще трьох осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскомандира "Беркута" Пацеляка, який керував розгоном Майдану, звільнено під заставу

Автор: 

Беркут (533) Київ (19636) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+8
ПотужНо..... Заочно?
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15.10.2024 17:24
+6
Оправдают и ещё наградят. Нынешние зелёные рыги своих предшественников не бросят.
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15.10.2024 17:17
+6
Украинские оперативные сотрудники самые оперативные в мире.
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15.10.2024 17:25
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Оправдают и ещё наградят. Нынешние зелёные рыги своих предшественников не бросят.
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15.10.2024 17:17 Відповісти
ПотужНо..... Заочно?
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15.10.2024 17:24 Відповісти
...через 10 років

як просувається справа вбивства Президента Кенеді у Печорному суді ?

.
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15.10.2024 17:48 Відповісти
Украинские оперативные сотрудники самые оперативные в мире.
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15.10.2024 17:25 Відповісти
як Ви так вірно підмітили....?
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15.10.2024 17:31 Відповісти
Це тих, що що були під слідством , а зеля обміняв , віддав в мордор ? Він же їх помилував ? А двоє повернулися в Київ -Тамтура і Мариченко . До речі де вони , знову повернулися на роботу ? Щось про них нічого не чути , і живуть собі спокійно ...
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15.10.2024 17:48 Відповісти
не на часі....
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15.10.2024 18:12 Відповісти
Десять з половиною років. І суд на стільки ж. У нашої "правоохоронної" системи немає ні честі, ні совісті.
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15.10.2024 18:00 Відповісти
за то є бабло.... і не хіло є
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15.10.2024 18:13 Відповісти
В Украине, при любом президенте, бодро и беспощадно судят только убежавщих пи@арасов. Которые на местах - как в шапке-невидимке.
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15.10.2024 18:04 Відповісти
" Кара буде незворотньою, і мстя моя буде сташною, і бо я єзьм царь і...." Й...б вашу мать як потужно , і головне "вчасно" !!!
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15.10.2024 18:20 Відповісти
Ну шо беркутня Кива не сниться )))
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15.10.2024 18:49 Відповісти
Саме час.
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16.10.2024 05:28 Відповісти
 
 