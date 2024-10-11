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Суд отправил военного Гнездилова под стражу на два месяца

Гнезділову ображи запобіжний захід

Суд избрал меру пресечения для военнослужащего 56-й бригады Сергея Гнездилова - два месяца под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Прокуратура просила для Гнездилова 60 суток содержания под стражей, до 12 декабря, без права залога. Сторона защиты просила отклонить ходатайство.

Сторона обвинения считает, что содержание под стражей, в частности, сделает невозможным риск сокрытия. Прокуроры ссылались на то, что Гнездилов после СЗЧ постоянно менял свое место пребывания и контактные данные.

Защитник Гнездилева Александр Шадрин отметил, что суд может назначить залог. Также он просил учесть тот факт, что Гнездилов ушел на фронт в 19 лет, заключив контракт с ВСУ на 3 года, и должен был уволиться в марте 2022-го. Кроме того, военному все еще нет 25 лет.

Ряд людей, пришедших на суд поддержать Гнездилова, вызвались взять его на поруки. Они также потребовали установления четких сроков службы.

Отмечается, что адвокаты Гнездилова в начале заседания подали ходатайство об отводе судьи. В частности, защитник Александр Шадрин объяснил, что по делу Гнездилова рассмотрение судебного дела должно было состояться немедленно после задержания военнослужащего, однако это произошло только через день после ареста. Поэтому, по словам Шадрина, есть основания полагать, что сторона обвинения пытается подобрать конкретного судью для рассмотрения этого дела.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката об отводе судьи. Также был отклонен перенос рассмотрения в Шевченковский райсуд.

Сам Гнездилов, как сообщалось ранее, заявил, что готов вернуться на военную службу, если Министерство обороны внесет законодательную инициативу по установлению четких сроков военной службы.

Он также заявил, что объявит голодовку, если Минобороны не наработают законопроект о демобилизации.

Читайте также: Адвокат Гнездилова Шадрин подал жалобу в суд из-за незаконного задержания военного

Что предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СЗЧ. В истории можно многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СЗЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

Читайте также: Гнездилов заявил, что готов вернуться в армию при условии установления четких сроков службы: обещали сделать это 8 месяцев назад и не сделали

Автор: 

суд (25135) Сергей Гнездилов (12)


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Топ комментарии
+28
Значит, четырежды ухилянта Боневтика надо отправить за решётку на 8 месяцев (для начала).
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11.10.2024 21:11
+11
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11.10.2024 22:01
+10
Корупціонерів які крадуть мільйони під час того як інші гинуть в окопах випускають під заставу невідомо ким внесену... а військового, який провів в окопах п'ять років і хотів знати коли його демобілізують... закривають за грати...
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11.10.2024 21:50
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Значит, четырежды ухилянта Боневтика надо отправить за решётку на 8 месяцев (для начала).
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11.10.2024 21:11 Ответить
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11.10.2024 21:30 Ответить
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11.10.2024 22:01 Ответить
Я колись із цього плаката зробив такий фотошоп. Незадовго до Євромайдану.

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11.10.2024 22:08 Ответить
ТГ Говорять снайпер
Весь фронт тримається на ентузіазмі командирів, яким не ***** на о/с та на територію за яку вони стоять.

Все інше по типу новостворених підрозділів, корпусів і бригад відверте лайно. Шкода лиш людей, які гинуть в таких підрозділах під керівництвом професійно не атестованих командирів-ідіотів.

Дивлячись на дану картину стає питання:

«Чому не створено вищий військовий орган, який визначає бойову ефективність того чи іншого підрозділу, чому не встановлені якісь мінімальні вимоги до новостворених підрозділів, чому не розформовують підрозділи, які не представляють жодної доцільності?»

Люди знімаються з позицій при будь-якій загрозі, навіть не розуміючи що таке «навʼязати бій», так стається коли в новостворених підрозділах немає координації управління, підтримки вогневих засобів, чітких задач та колективу, який міг би виховати «стержень бійця» у новеньких.

Ефективність підрозділів, які не мають свого відбору та часу на підготовку піхоти, повністю залежать від РУБпАК.

Немає дронів і забезпечення? Підрозділ - «Дирка», таких у нас багато.

Для того щоб нормально налагодити з нуля роботу одного взводу РУБпАК треба +-4 млн ₴(не враховуючи дрони)… якщо у тебе немає можливості добути ці кошти - бери і вішайся, за БпАК я взагалі мовчу.

Жувати соплі можна довго, але моя думка незмінна:

Замість того, щоб дати людей бойовим бригадам з готовою базою, наше командування створює купу нових організмів, розпихує туди офіцерів, який вигнали з інших бригад, не дає цим бригадам достатньої кількості часу для комплектування, а потім «запитує» з них, як від умовної 3 ОШБр.

Що з цього виходить всі і так бачать.
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11.10.2024 22:22 Ответить
Війна може тривати невизначений час,
тому стався такий випадок...
Шевченко служив у ракрутах 25 років,
половину життя...
Не можна,щоб одні воювали,а інші пили
пиво.Якщо живеш в нашій країні,то
повинен її захищати.
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11.10.2024 21:39 Ответить
Здається служив 10 років на Мангєшлакє. І його здається знову чи викупили чи помілували. Тобто чорна демобілізація. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:45 Ответить
Шевченку за "височайшим наказом" заповіли безстрокову службу в солдатах. Відслужив неповні 10 років, - з літа 1847 до початку 1857.

Шевченко розказує з глибоким болем і огидою про знущання над ним поручика
Кампіньоні - це був аморальний тип, п'яниця, грубіян, тупий армійський солдафон. Тараса
Григоровича викликає комендант, в душі він сподівався, що комендант вручить йому таку
довгожданну й очікувану бумагу про його свободу. "Прихожу. И комендант, вместо приветствия,
молча подает мне какую-то бумагу. Я вздрогнул, принимая эту бумагу как несомненную вестницу
свободы. Читаю и глазам не верю. Это рапорт на имя коменданта от поручика Кампиньони о том,
что я в нетрезвом состоянии наделал ему мерзости матерными словами. В чем свидетельствуют и
вновь прибывшие офицеры. И в заключении рапорта он просит и требует поступить со мной по
всей строгости закона, то есть немедленно провести следствие. Я остолбенел, прочитав эту
неожиданную мерзость. "Посоветуйте, что мне делать с этой гадиной?" - спросил я коменданта,
придя в себя. "Одно средство - сказал он, - просите прощения, или по смыслу дисциплины вы
арестант. Вы имеете свидетелей, что вы были трезвы, а он имеет свидетелей, что вы его ругали". "Я
приму присягу, что это неправда", - сказал я. "А он примет присягу, что это правда. Он офицер, а
вы все еще солдат". Делать нечего, спрятал гордость в карман, напялил мундир и отправился
просить прощения. Простоял я в прихожей у мерзавца битых два часа. Наконец, он допустил меня к
своей опохмелившейся особе. И после многих извинений, прошений, унижений даровано мне было
прощение условием сейчас же послать за водкой. Я послал за водкой.
"Что, Батюшка, - сказал один из них, подавая мне дрожащую с похмелья руку, - вам не
угодно было познакомиться с нами добровольно, как следует с благородными людьми, так мы вас
заставили". На эту краткую и поучительную речь уже пьяная компания захохотала, а я чуть-чуть не
проговорил: мерзавцы! да еще и патентованные мерзавцы" [4, c. 388].
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11.10.2024 21:56 Ответить
А до чого тут Шевченко?
Його ввідали в солдати і в той час термін служби був 25 років.
В ХІХ сторіччі не було світових війн і воювали тільки солдати, призову на війну не було, на вулицях нікого не ловили і на возах до військ не привозили.
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11.10.2024 22:04 Ответить
Але Гнезділов добровільно підписав контракт ще у 2019 році. Тобто це той самий кадровий військовий, якім зараз всі ухилянти кажуть - воюйте замість нас, бо ми цивільні, а ви професійні воїни.
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11.10.2024 22:46 Ответить
А потім ще два місяця дайте. Краще в камері.Не треба буде рити бліндаж. Постійно рубати дрова, носити воду, щось там думати поїсти. Зимою постійно ніч навкруги. Слизько. Холодно. В Бахмуті руки і ноги відморажували. Потім пневмонії. Вилетівші диски з хребта. І командир дибілоїд. Зима пройде . А коли буде тепліше, то можливо буде взагалі інший розклад. Головне побільше інтерв'ю міжнародним журналістам. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:43 Ответить
Штрафні роти створювати з таких як персонаж статті
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11.10.2024 21:53 Ответить
Для того щоб були штрафні роти треба і заградотряди. Тобто збільшувати чисельність мобілізованих. І в такому разі звичайному солдату краще спочатку любими засобами знищити цей загрядотряд, а потім вже іншого ворога. Ха ха ха.
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11.10.2024 22:05 Ответить
Наприклад для початку отруїти воду. Ніхто ніколи не доведе хто саме це зробив. Ха ха ха.
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11.10.2024 22:06 Ответить
І в чому "персонаж" не правий?
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11.10.2024 22:08 Ответить
Корупціонерів які крадуть мільйони під час того як інші гинуть в окопах випускають під заставу невідомо ким внесену... а військового, який провів в окопах п'ять років і хотів знати коли його демобілізують... закривають за грати...
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11.10.2024 21:50 Ответить
Його не за це закрили
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11.10.2024 21:54 Ответить
Його закрили за це:
"что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных."
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11.10.2024 22:10 Ответить
Прівльок. Влада плюнула в лице захисникам і сказала що вони мають здохнути на цій війні. А ті хто гуляє - еліта.
На початку повномасштабки було популярне гасло "Рабів до раю не пускають". І якось останнім часом давно не бачив його. Схоже всі зрозуміли хто тут "раби".
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11.10.2024 22:37 Ответить
Доповню. Влада каже - ти або раб, або зек. Вибирай. Третього не дано. Не хочеш бути рабом - велкам в тюрму.
Але це тільки для чесних, які не ховалися а пішли служити. Ті хто косить - ті вільні люди, їх це не стосується.
А потім дивуються чому ніхто в армію не хоче. Та тому що людині притаманно бути вільною, рабом ставати не хоче ніхто, це природно.
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11.10.2024 23:06 Ответить
Тобто якщо дезертир, але зробив собі піар-тобі персональну новину жирним шріфтом і він буде на цьому далі грати?
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11.10.2024 22:13 Ответить
Саме так. В любій іншій бригаді таких сотні якщо не тисячі. Проблема виходить на інший рівень. Ще може так статися, що оті всі засуджуючі військові будуть не в вигідному світлі. Чому? Тому що почали розказувати не про причини десятирічної проблеми, а про побратимів, патріотизм, як так і тому подібне. А в розслідуванні могтиме виявитися конкретний командир з ім'ям і прізвищем дії якого привели до дій цього солдата. Що толку з того що його зараз посадили? На його місце немає нікого. Тобто за нього його роботу буде робити хтось інший, на якому буде в два рази більше навантаження. Тобто у підрозділі буде не мінус одна одиниця а навіть дві. Той хто робить роботу за двох виходить зі строю на раз два. Ще в 19 році британські інструктори називали наших командирів ступідами. Ха ха ха.
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11.10.2024 22:32 Ответить
Вони думають ща таким чином (методом залякування) вони зупинять потік СЗЧшників. Дибіли, не можуть збагнути причину. ВТРАТА МОТИВАЦІЇ!!! А залякування аж ніяк мотивацію не підвищує.
Може хтось і зассить іти в СЗЧ, але працювати від цього краще не стане, а якраз навпаки. А хтось взагалі почне шукати інші способи - через медічку (правда ВЛК ті самі підари) , самострєл і т.п. Ну або прсото пошле всіх накуй і влаштує італійський страйк.
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12.10.2024 14:58 Ответить
Дезертир зробив для країни більше ніж сотня ухилянтів. Мені не так цікаво чи посадять його, мене більше цікавить чому мільйони ухилянтів, які для країни ще нічого не зробили, до сих пір на свободі?
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11.10.2024 22:41 Ответить
Та ухилянти це взагалі окрема розмова. Я вважаю що якщо оцей солдат буде діти до кінця своєї задумки, то це буде вже інший рівень вже так би мовити " боротьби" за права солдата. Сяде. Об'явить голодування. Буде ще більше уваги міжнародних партнерів. Червоних хрестів всяких. Зараз полоненому кацапу мають класти у миску клітчатку. Щоб він не похуд згідно конвенцій. А західні партнери до речі також не розуміють критеріїв нашої мобілізації. А тут ще по цьому питанню хтось візьме і помре з голоду. Бубочку просто заклюють. Викличуть Джонсона щоб знову по морді врізав. Ха ха ха.
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11.10.2024 23:09 Ответить
Не зрозуміло чому немає конвенцій які б слідкували за тим що дають не полоненим, а НАШИМ солдатам. В яких умовах живуть, що їдять.
Я коли дивлюсь на полонених тупо заздрю. І от дійсно, якби це працювало і вони здавались пачками то ок. Але ні, на кількисть полонених це ніяк не впливає, тепличні умови роблять прсото так - чисто щоб партнери не обідєлісь.
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12.10.2024 15:13 Ответить
Четирижды ухилянт зе решил показательное выступление устроить. Цирк уродов🤣
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11.10.2024 22:16 Ответить
кастове суспільство
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11.10.2024 22:31 Ответить
Служи дурачок, получиш значок. (С)
Того хто відтарабанив п'ять років - під варту. А ті хто весь цей час гуляв в генделиках - продовжує гуляти. Справедливість по-українські.
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11.10.2024 22:32 Ответить
Мені імпонує сміливість вчинку, тому вважаю злочином державу.
Яка так дякує людини за службу.
Якщо достатньо одного протесту, щоб забути вчинки - то держава не варта порятунку.
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11.10.2024 23:08 Ответить
а на сколько лет нужно отправить этих судей, где их дети,где дбр ,
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11.10.2024 23:15 Ответить
Ого яка "честь", цілий печерський суд, найчесніший та найсправедливіший суд у всесвіті.
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11.10.2024 23:22 Ответить
Проблему несправедливої мобілізації та +- 160 тис. СЗЧ не вирішується арештами :

1) поліцію та МВС треба відправляти на фронт, бо їх потужне лоббі завжди "вирішить" питання з Татаровим та єрмаком

2) держслужбовці мають бути на фронті

3) оплата в 470 тис грн в місяць (та страхування життя і здоров'я у страхових структурах ЄС та США) кожній особі на передку. Треба взяти до уваги, що фактично ці кошти солдати ЗСУ на 70% витрачають на пальне, автозапчастини, etc.

4) строк служби саме на фронті по мобілізації має бути 3 роки (з можливісю повернутись за власним бажанням на фронт)
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11.10.2024 23:24 Ответить
ну, а як же: дмитрук-гантеля спокійнісінько поїхав до лондону, а солдат - до буцегарні... що ж, давно не співчуваю публіці у містах, куди прилітають каб'и - ви на них не прросто заслужили, ви їх самі запросили...
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12.10.2024 00:13 Ответить
Йому можна а тоді іншим тисячам на фронті чому нізя??
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12.10.2024 01:11 Ответить
Будут "ломать" парня, пока официально не скажет что был не прав. Демократия по Украински?
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12.10.2024 15:55 Ответить
Немає у нас ніяких судів і суддів.
Тому ці слова треба брати в лапки.
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14.10.2024 07:58 Ответить
 
 