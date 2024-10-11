Суд отправил военного Гнездилова под стражу на два месяца

Суд избрал меру пресечения для военнослужащего 56-й бригады Сергея Гнездилова - два месяца под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Прокуратура просила для Гнездилова 60 суток содержания под стражей, до 12 декабря, без права залога. Сторона защиты просила отклонить ходатайство.

Сторона обвинения считает, что содержание под стражей, в частности, сделает невозможным риск сокрытия. Прокуроры ссылались на то, что Гнездилов после СЗЧ постоянно менял свое место пребывания и контактные данные.

Защитник Гнездилева Александр Шадрин отметил, что суд может назначить залог. Также он просил учесть тот факт, что Гнездилов ушел на фронт в 19 лет, заключив контракт с ВСУ на 3 года, и должен был уволиться в марте 2022-го. Кроме того, военному все еще нет 25 лет.

Ряд людей, пришедших на суд поддержать Гнездилова, вызвались взять его на поруки. Они также потребовали установления четких сроков службы.

Отмечается, что адвокаты Гнездилова в начале заседания подали ходатайство об отводе судьи. В частности, защитник Александр Шадрин объяснил, что по делу Гнездилова рассмотрение судебного дела должно было состояться немедленно после задержания военнослужащего, однако это произошло только через день после ареста. Поэтому, по словам Шадрина, есть основания полагать, что сторона обвинения пытается подобрать конкретного судью для рассмотрения этого дела.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката об отводе судьи. Также был отклонен перенос рассмотрения в Шевченковский райсуд.

Сам Гнездилов, как сообщалось ранее, заявил, что готов вернуться на военную службу, если Министерство обороны внесет законодательную инициативу по установлению четких сроков военной службы.

Он также заявил, что объявит голодовку, если Минобороны не наработают законопроект о демобилизации.

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Что предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СЗЧ. В истории можно многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СЗЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

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