Гнездилов заявил, что готов вернуться в армию при условии установления четких сроков службы: обещали сделать это 8 месяцев назад и не сделали

Военнослужащий 56 бригады Сергей Гнездилов в зале суда заявил, что готов вернуться на военную службу, если Министерство обороны внесет законодательную инициативу по установлению четких сроков военной службы.

Об этом из зала суда сообщает hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"Они обещали сделать это 8 месяцев назад и не сделали. Четкие сроки службы. Я за то, чтобы наконец в нашей стране соответствие было не только для военных, которые пошли в СЗЧ, но и для Верховного главнокомандующего, который обещал это (четкие сроки службы, - ред.) военным. Также для министра обороны, который также обещал. Я хочу, чтобы наконец нас услышали", - сказал военный.

Кроме этого, Гнездилов заявил, что не хочет, чтобы его возвращение в армию воспринималось как признак "слабости".

"Я все же жду, когда будет соответствующая инициатива от наших руководителей. Если ее не будет, кроме того, что я буду бороться за свою свободу, я буду применять другие методы воздействия. Такие как голодовка и прочее. Если наша страна дожилась до того, что тюрьмы заполнены военными и их не хотят слышать, тогда нам надо бороться даже ценой собственной жизни",- заявил военнослужащий.

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Что предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СЗЧ. В истории можно многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СЗЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

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