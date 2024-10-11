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Гнездилов заявил, что готов вернуться в армию при условии установления четких сроков службы: обещали сделать это 8 месяцев назад и не сделали

Гнезділов зробив заяву у суді

Военнослужащий 56 бригады Сергей Гнездилов в зале суда заявил, что готов вернуться на военную службу, если Министерство обороны внесет законодательную инициативу по установлению четких сроков военной службы.

Об этом из зала суда сообщает hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"Они обещали сделать это 8 месяцев назад и не сделали. Четкие сроки службы. Я за то, чтобы наконец в нашей стране соответствие было не только для военных, которые пошли в СЗЧ, но и для Верховного главнокомандующего, который обещал это (четкие сроки службы, - ред.) военным. Также для министра обороны, который также обещал. Я хочу, чтобы наконец нас услышали", - сказал военный.

Кроме этого, Гнездилов заявил, что не хочет, чтобы его возвращение в армию воспринималось как признак "слабости".

"Я все же жду, когда будет соответствующая инициатива от наших руководителей. Если ее не будет, кроме того, что я буду бороться за свою свободу, я буду применять другие методы воздействия. Такие как голодовка и прочее. Если наша страна дожилась до того, что тюрьмы заполнены военными и их не хотят слышать, тогда нам надо бороться даже ценой собственной жизни",- заявил военнослужащий.

Читайте также: Воину 56 ОМПБр Гнездилову, который публично ушел в СЗЧ, сообщили о подозрении, - адвокат Шадрин

Что предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СЗЧ. В истории можно многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СЗЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

Читайте также: Прокуратура открыла уголовное производство о дезертирстве из-за публичного СЗЧ Гнездилова

Автор: 

суд (25135) Военная служба правопорядка (46) Сергей Гнездилов (12)


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Топ комментарии
+21
За себе скажу. От реально пішов би на крайні кроки (хоч в тюрму, хоч голодування, хоч на смерть, пофіг) задля того, щоб ТЦК не просто вибірково комусь видавало повістки чи там когось типу "бусифікувало".
А щоб повально усіх і кожного. Добре, від 25 до 50 за виключенням дійсно спеціалістів критичної інфраструктури.
Усіх в ЗСУ. Заміняти побратимів, що з 24.02.22 року на фронті.
Вас усіх, маминих вишенок, довбаних ухилянтів!!!
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11.10.2024 20:02
+15
Мах 3 роки, це за умови, що ви всі, повернетеся до України і вами будуть заміщати Гнєзділова.
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11.10.2024 19:55
+15
Якщо зaрaз йде війнa, то всі без виключення згідно Конституції мaють йти зaхищти Бaтьківщину, a якщо ні, то ті, кого призвaли вибірково мaють прaво нa ротaцію і відпочинок, мaють прaво нa безкоштовне лікувaння і допомоги сім'ям в рaзі смерті. Сьогодні всі однaкові перед Конституцією, чи одні трішечки рівніші бідних?
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11.10.2024 20:24
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Правила форума Совет форумчан
Він правий, строк має бути 3 роки max.
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11.10.2024 19:45 Ответить
Мах 3 роки, це за умови, що ви всі, повернетеся до України і вами будуть заміщати Гнєзділова.
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11.10.2024 19:55 Ответить
Пане дебіло, він є громадянином США, це країна НАТО. Купить мапу світу собі.
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11.10.2024 20:05 Ответить
Хто, Гнєзділов громадянин США? Якщо він іноземний громадянин та склав контракт і там вказано з якої дати по яку він діє. Якщо контракт закінчився то його повинні звільнити. В чому питання?
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11.10.2024 20:11 Ответить
Ви мaли нa увaзі aристовичa, шифeрів,хaнумків, портнових..., тa і весь "95 квaртaл" нa місці. Якби хочaби половинa цих пішли служити, то і із-з кордону нікому не потрібно їхaти. A якби ще влaдa прийнялa зaкон, в якому були конкретні строки служби, то мaбуть і рештa приїхaли.
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11.10.2024 20:09 Ответить
Конкретні строки служби в мирний час. А зараз війна. Про які конкретні строки може йти мова?
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11.10.2024 20:13 Ответить
Якщо зaрaз йде війнa, то всі без виключення згідно Конституції мaють йти зaхищти Бaтьківщину, a якщо ні, то ті, кого призвaли вибірково мaють прaво нa ротaцію і відпочинок, мaють прaво нa безкоштовне лікувaння і допомоги сім'ям в рaзі смерті. Сьогодні всі однaкові перед Конституцією, чи одні трішечки рівніші бідних?
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11.10.2024 20:24 Ответить
Так тоді не треба обурюватися на ТЦК. Треба ж комусь Україну захищати. А то одні шифруються та повтікали за кордон, а інші воюють.
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11.10.2024 20:57 Ответить
Конституція за 30 років крім демографічної кризи нічим не допомогла.
З чого ви вирішили, що вона існує за для процвітання громадян, свободи на вибір?
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11.10.2024 23:45 Ответить
Тут справа не в бідних чи не бідних. А в тому,що комусь державний борг,а комусь "Океан Ельзи",півас,дружбани,нехай поліція воює. А поліція,до речі,і так воює.
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12.10.2024 00:14 Ответить
Війна з 14 року. При цьому були піврічні контракти, 3 роки і інші. Ха ха ха.
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11.10.2024 20:41 Ответить
З 2014-го по 2022 був введений частковий воєнний стан, а зараз воєнний стан введений по всій країні. Це раз. По друге тоді не потрібно було такої кількості військовослужбовців як зараз.
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11.10.2024 20:55 Ответить
Я не знаю і не хочу знати шо твориться в твоїй жопі, але війна ще не закінчилась.
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11.10.2024 22:34 Ответить
Одне іншому не заважає. В 19 році вся верховна рада свідомо прийняла правки до закону про мобілізацію де вона закріплялася безстроковою. Тобто те що всі розвідки світу казали про бліц ривок кацапів насправді зелена шобла прийняла всерйоз. Проголосували. І підставили всіх добровольців. Тобто тупо кинули їх в котел. Вони думали що війна лише ними закінчиться 23 року, потім вже літом 24. А вона не припиняється. Ще в січні 22 року кожне гівно на всіх платформах розповідало про 3 - 5 мільйонів які Україна може виставити. Де вони? Не треба прикриватися масштабними наступами, воєнними станами, частковими не частковими. Справа в тому де те про що заявлялася? Ха ха ха.
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11.10.2024 21:24 Ответить
Перепрошую в кінці 21 року були прийняті зміни до закону про мобілізацію. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:25 Ответить
Де вони? А здриснули за кордон, решта шифрується та воює з ТЦКівцями. Велика кількість на жаль загинула захищаючи рідну землю, ще більше втратили здоров'я і тепер не можуть стати в стрій.
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11.10.2024 22:32 Ответить
Легко є. Броні. Фіктивні хвороби. Фіктивні пункти по яких не мобілізують. Близько мільйона і не виїхало і невідоме місцеперебування. Список великий. Немає сенсу всіх описувати. Ну і частина тих що втікали. Одразу всіх зловити, виявити чи поставити на облік повна фігня. Треба поступово. Щоб індустрія нормально викачувала бабло з потенційних призовників. Ха ха ха.
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11.10.2024 23:20 Ответить
Так я ж і кажу про це. Масове ухилянстао.
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11.10.2024 23:46 Ответить
От і солдати питають де тих заявлених мільйонів про які тренділи всі роки до 22 року. Де відповідальність всіх депутатів , командувачів і посадовців. Які брехали тоді і брешуть зараз. Ха ха ха.
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12.10.2024 07:48 Ответить
якби плоловина цих пішла служити у вас би було 50 душ - погоди не зробить
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11.10.2024 20:23 Ответить
ЗСУ зараз міліон людей.
Навіть десять Абдристовичей ніяк не вплинуть на ротації. Закордоном міліонів 6- 7, з них переховуються 2 млн військовозобов'язаних, спроможних замістити бригади на фронті.Так що не надо ля- ля.
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11.10.2024 20:49 Ответить
для того прийдется призывать ВСЕХ и по-кругу, но пикаловым в печерских бригадах, это не интересно
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11.10.2024 19:56 Ответить
Так і ти наче не герой ахмату. Краще йди як білгородець, вже 3 ляма платять, коли ще ведмедчук вам таке відвалить ?
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11.10.2024 20:02 Ответить
идмот)
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11.10.2024 20:04 Ответить
Дурнику!
Ти не уявляєш, наскільки їм вигідно вас усіх повбивати нах, та скільки гнид на цьому робить фантастичні гроші!
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11.10.2024 19:46 Ответить
А що ти так розпереживався за українців?
В тебе під вікнами твоя корова в калюжі загрузла, пиши губєрнатору вологодської губєрнії, нехай трахтор шле
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11.10.2024 20:00 Ответить
Не треба. Сиди вже)
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11.10.2024 19:46 Ответить
угу - ще умови ставить
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11.10.2024 20:32 Ответить
Оце чувак валить! Красавчик.
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11.10.2024 19:53 Ответить
Ничего, скоро понизят мобилизационный возраст, аргументируя это тем, что это позволит провести "демобилизацию"... Правда в очередной раз обманут, вряд ли кого то демобилизуют. Главное, красивые речи.
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11.10.2024 19:54 Ответить
Під час війни не може бути демобілізації, від слова зовсім, ротація - так, а не демобілізація і крапка!
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11.10.2024 19:55 Ответить
сначала думали что война на 2-3 месяца, сейчас, когда принимали Закон все забили на ротации, гарантированный отпуск, допустим 3 месяца в году, гражданским норм и плевать на тех кто в Армии.... а войне и края не видно(
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11.10.2024 19:59 Ответить
Без демобілізації (у т.ч.) у нас немає нормальної мобілізації.
Демобілізація - рік відстрочка (можете назвати це відпустка)- нова мобілізація з правом вибору бригади...
Є ще купа варіантів. Люди не залізні... від слова зовсім.
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11.10.2024 20:06 Ответить
Понамобілізовували дідків за 50, дві третини з них вже прийшли у небоєздатний стан. Вони три роки просто не протягнуть.
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11.10.2024 20:13 Ответить
Час війни у шмигаля закінчився літом. Війна буде доти доки є гроші. Ха ха ха.
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11.10.2024 20:44 Ответить
умничка, должны за это отвечать ВСЕ почему одни по два года без ротации воюют, а другие в фитнес клубах, бассейнах, в интернети сидят, на машинах с музыкой ездят, людей ловят, а воевать им слабо или вся страна инвалиды
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11.10.2024 20:00 Ответить
За себе скажу. От реально пішов би на крайні кроки (хоч в тюрму, хоч голодування, хоч на смерть, пофіг) задля того, щоб ТЦК не просто вибірково комусь видавало повістки чи там когось типу "бусифікувало".
А щоб повально усіх і кожного. Добре, від 25 до 50 за виключенням дійсно спеціалістів критичної інфраструктури.
Усіх в ЗСУ. Заміняти побратимів, що з 24.02.22 року на фронті.
Вас усіх, маминих вишенок, довбаних ухилянтів!!!
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11.10.2024 20:02 Ответить
Подібна істерика призведе до того, що головними ворогами стануть не русня, а тцк-шники і такі як ти. З усіма наступними наслідками.
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11.10.2024 20:38 Ответить
Так пар в коментарях краще випустити.
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11.10.2024 21:10 Ответить
А так скажуть вам у відповідь ми вас туди не посилали. Бережіть нерви.
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11.10.2024 21:12 Ответить
Ви не туди претензії пред'являєте. Вас зрадила політична "иліта", а до неї ви дотягнутися не можете. Да і страшно, дешевше для себе натовкти пику якомусь цивільному
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11.10.2024 21:30 Ответить
Мрій, хворе.
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11.10.2024 21:37 Ответить
Ключове тут "пішов би". Бо нікуди ти не підеш. Спати в коментарях - твій максимум
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12.10.2024 08:45 Ответить
Звичайно не піду. Бо повернувся. Бачу тепер таких як ти на вулицях, інколи психую, збираюся назад, але щоразу вчасно згадую, що вже "укатали сивку круті гірки".

А ти? Причетний? Сумніваюсь. Шо бісить в вас, ухилянтах, так це та ваша нікчемна агресивність в відношенні до нас, ветеранів.
Агресивність ховрашка, що встав на задні лапки.
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12.10.2024 10:02 Ответить
скільки народу в СЗЧ? напевно що чимало. Тобто проблема є і очевидно ця влада не здатна її вирішити. Але він нічого не зможе довести, щоб він не казав бо як не крути формально це порушення уставу і за це передбачено відповідальність.
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11.10.2024 20:07 Ответить
З новим керівництвом бригади у СЗЧ пруть з позицій підрозділами...
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11.10.2024 20:17 Ответить
Понимаете после 2 лет и 8 месяцев войны уже как то похер ,пойду отсижу сколько дадут в тепле в добре не в окопах и блиндажах, живой,свиданок с семьёй больше чем в армии. Наш пидроздил два раза выводили на ротацию ,и тут ******* на полигоне слаживаниями,нарядами,смотрами,построениями ,служба на шлагбауме а домой нихуя не отпускают. Так что уже как то похер,это не только мое мнение,это мнение всех нас кто тут с первых дней.
Недавно в сзч ушел капитан,к нему жена в Житомир приехала а его к ней не отпустили ,он нашему очень умному командованию сказал ,,да пошли вы наху,, и уехал. Вот так,я уж не говорю про нас ,простых солдат.
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11.10.2024 20:19 Ответить
Ложкомойник, ты спалился когда-нибудь? Представляешь себе, что есть тюрьма или зона? В тепле, в добре? Такие и моют потом параши
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12.10.2024 08:47 Ответить
Вафледрон,представляешь себе месяц в окопе и ****** блиндаже под кабами ,артой,фпв,сбросами и т.д? Плюс дождь ,невозможность просохнуТь ,без жратвы и одной пляшкой воды на неделю. Нихера ты олень не представляешь. А прикинь, ещё рядом затрехсоченых побратимов ,которых невозможно эвакуировать и они потихоньку на твоих глазах превращаются в двухсотых. Ну про парашу ты видать по опыту знаешь.
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12.10.2024 08:58 Ответить
Ну да, в СЗЧ людей не мало. Даже официальные представители власти это признают. И вряд ли кто то их активно разыскивает. А Гнездилова сейчас будут показательно судить, что бы другим неповадно было публично озвучивать проблемы. Ведь логика власти проста, если про проблемы молчать - значит их как бы нету... И оно само как то рассосется.
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11.10.2024 20:48 Ответить
Вот на днях приняли закон о том, чтобы не призывать 18-25. Перед этим снизили ответственность за дезертирство. За ухилянство смешные штрафы. В законодательстве куча дыр, позволяющая работодателям укрывать своих сотрудников от ТЦК и себя, любимых, от ответственности за это. Ну и вся силовая рать, призванная защищать элиту от возможных бунтов, под пассивной и активной бронёй. Кто, блин, будет воевать?! И все все понимают. Но для власти лучше отдать пол Украины, чем лишиться потенциальные голосов своего электората. Ох и выбрали мы козлов на свою голову! Ох и выбрали!
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11.10.2024 20:29 Ответить
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11.10.2024 20:37 Ответить
Згадайте, що було щось подібне серед пілотів армії США. Тих, хто відлітає 20 вильотів на бомбардування окупованої нацистами Європи, ті могли звільнитися чи продовжувати воювати за власним бажанням. Про це навіть знімали пропагандистську кіно.

Але, в США тоді не було війни на їх території, також 20 вильотів підряд провело дуже мало літаків. Як правило їх збивали раніше.
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11.10.2024 20:44 Ответить
В СРСР воювали з початку війни і до завершення якщо пощастить залишитися цілими і вижити.
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11.10.2024 20:46 Ответить
Навіть в СРСР частини відводили на відпочинок та доукомплектування. Ротація на фронтах була звичним явищем. А ще були штрафбати, дисциплінарні батальони і заградзагони. А ще особісти. Протягом війни комісари розстріляли більше мільйона вланих солдат, а в полон здалися більше 6 мільйоні чевоноармійів...
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11.10.2024 20:56 Ответить
Які такі війни сересере проводило 10 років? У нас війна з 14 року. Уявіть собі що є люди, які вже воюють 10 років. Тобто хай ще років з 20 собі там копирсаються. А я собі в інтернеті буду писати про війни білої і алої троянди. І згадувати інший брєд. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:07 Ответить
І? Немає сенсу в коментарях конфліктувати. Проблема ж від цього не зникне.
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11.10.2024 21:14 Ответить
Проблема від коментарів не зникне ніколи. Для чого завідомо заводити в оману прикладами совка? Мені до вподоби пунічні війни наприклад. Там Ганібал взагалі на слонах через Альпи наступав і нічого. Ніхто не ставить перед собою високих планок. А саме як організувати не аби як оборону. А з розрахунком на довгий період. Совок просто тупо набирає і тупо гробить. От і вся стратегія. Дискусія зводиться давайте як совок. Для мене особисто совкові методи нафіг не потрібні. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:34 Ответить
Було б варто в першу чергу мобілізовувати чиновників та держслужбовців. Це легіони паразитів та ухилянтів! Це ж так просто - 33% службовців будь якого міністерства та відомства мають в кожний поточний момент знаходитись у війську. Через рік наступні 33%. За три роки відслужать всі і підуть по другому колу. Впевнений що постачання та забезпечення війська відразу радикально поліпшиться. Зараз їм відверто по фігу життя та забезпечення захисників бо у всіх придурків бронь і вони лише роздуваються від відчуття власної величі.
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11.10.2024 20:50 Ответить
Так вони і йшли на держслужбу бо бронь входить у пакет. Коли я пішов працювати на залізницю мені постійно наголошували що за мною є бронь. Тобто мені буде люба війна до сраки. У ментів був навіть інший облік. Їм до лампочки був військомат із своїми приколами. При виході на пенсію мент знімається із свого обліку у МСЕК робить липову паперу що він вже не здатен ні до якої служби і несе все це у військомат. Там ставлять штамп не придатний. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:13 Ответить
Наївна людина. Завтра Рада прийме закон, що строк - 3 роки, а післязавтра - що 5. Наші депутати легко закони переписують
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11.10.2024 20:53 Ответить
Голодування! І головне щоб було побільше міжнародних журналістів і інститутів війни з усіма конвенціями. Це удар під дих бубочкам. Посадять і амністують. Можливо що одномоментно. Чорна демобілізація це вже ціла індустрія якщо що. Якщо не можете визначити строк служби, то проводьте ротації командирам в яких незадовільний морально психологічний стан у підрозділах. Ну хоч щось з цим робіть. Бігають з паперами щоб розписалися про статті відповідальностей за порушення. Але солдатам вже начхати на ваші статті. Масово. Вже напряму кажуть що командування гівно. Послухали і викликали замполіта щоб у кожного вже уточняв що кому не подобається і які скарги. Наговорили кучу всього. А ці майори як кошенята не знають що з цими невдоволенням робити. Думають взагалі переводитись з підрозділа. Ну переведуться. Пришлють тіпа лютого якогось там знову майора. Буде брєд нести то так само пошлють на хєр. А чому так? А тому що солдата замінити вже немає як. От і буде слухати про себе. А строк у в'язниці вже тепер не такий вже і страшний . Вже не для всіх. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:02 Ответить
Це тема вічна і знайома ще з періоду пунічних війн - командир гівно, сержант гад, майор кошеня, гарант зрадник і т.д. Ти сам хто будеш синку? А Неню ти не спробував захищати? А присягу з твоїм підписом що тепер
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12.10.2024 00:11 Ответить
Це все з практики. Перш ніж задавати питання чемна людина пише що я гівнячий офіцер. Із бані не вилажу і тому подібне. Я пишу тому що воюю з 15 року. Командири гівнюки не вмирають від поранень, а втікають і переводяться бо гівнюки. В чому тема може бути знайома цивільному? Напиши про свій досвід якщо він є. Тільки давай без тридцяти років якогось там стажу на складах. Який досвід з 14 року? Ха ха ха.
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12.10.2024 07:55 Ответить
І про неню розказуй своїй дружині на кухні, якщо вона ще не померла. Іди краще і спитай чому податки збільшують.. Оце тема якраз для пенсіонерів. Ха ха ха.
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12.10.2024 08:04 Ответить
Як що ти такий справний та моторний то чому ти в офіцери не пішов, показував би приклад яким треба командиром бути. А так я розцінюю твій досвід як кидання з дивану лайно на вентилятор. І чому ти вирішив що я на пенсії? Коли мене призвали як офіцера запаса в АТО я там на вас, всім незадоволених бійців, надивився до не хочу. Те я буду те не буду то мені не подобається то офіцери винуваті і т.д. Пісня стара як світ, а хто Неню буде захищати Іван Франко. Що б командир взводу чи роти тікав - це ти сам придумав? Може комбат чи комполка? Так вони і так на КП а це далі від нуля. А може начальник тилу? Так в нього теж свій пункт управління. Ось тобі і податки….
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12.10.2024 13:04 Ответить
Дуже прикро але армія у нас і досі совкова а мобілізація вібіркова.
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11.10.2024 22:24 Ответить
Ну і як ти собі це уявляєш - повернутися на службу, якщо виконують мої умови? На яку службу синку? Думаєш що все так просто - сьогодні гуляю як мені хочеться, а завтра служу? Ти спочатку покарання відбудеш за дезертирство, а вже потім на службу. Присяга, вона для всіх присяга!
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12.10.2024 00:06 Ответить
о чём шепчете , а присяга для тех кто бродит по городу в форме, и клялся народу Украины где
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12.10.2024 01:39 Ответить
Це ви про тцкашників, так я читав статистику з МОУ, що близько 80% їх вже пройшло через війну більшість мають поранення та контузії, через те шановна Тетяна Миколаївна ( дивно - аватар у вас українською а пишете пости кацапською) вони і дуже злі на тих хто ховається від війни або свої вечори проводить на різноманітних шоу, у півбарах, кафе та ресторанах. Чому я цій статистики не повинен довіряти. Звичайно що є й таки як екс одеський обласний воєнком Борисові але це вже зелена номенклатура. Особисто я знаю районних воєнкомів з протезами (рука) і на протезах (нога) то що ці люди теж присягу не виконують? Дурню ви пишете шановна
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12.10.2024 12:51 Ответить
Саме так і буде. Адвокати на те і адвокати. Хабарі на те і хабарі. Поцікався як по чорному можна вийти на дємбєль. Не знаю жодного сзч який би сидів в в'язниці, а потім дослужував. У нас такого жоден командир не візьме. І ніхто йому його не втюхає. Якщо командир не гівно. То совкові приколи йому до лампочки. Ха ха ха.
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12.10.2024 08:01 Ответить
 
 