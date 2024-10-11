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Гнезділов заявив, що готовий повернутися до війська за умови встановлення чітких термінів служби: обіцяли зробити це 8 місяців тому і не зробили

Гнезділов зробив заяву у суді

Військовослужбовець 56 бригади Сергій Гнезділов у залі суду заявив, що готовий повернутися на військову службу, якщо Міністерство оборони внесе законодавчу ініціативу щодо встановлення чітких термінів військової служби.

Про це із зали суду повідомляє hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони обіцяли зробити це 8 місяців тому  і не зробили. Чіткі терміни служби. Я за те, щоб нарешті у нашій країні відповідність була не тільки для військових, які пішли у СЗЧ, але й для Верховного головнокомандувача, що обіцяв це (чіткі терміни служби, - ред.) військовим. Також для міністра оборони, який також обіцяв. Я хочу, щоб нарешті нас почули", - сказав військовий.

Крім цього, Гнезділов заявив, що не хоче, щоб його повернення до війська сприймалося як ознака "слабкості".

"Я все ж таки чекаю, коли буде відповідна ініціатива від наших керманичів. Якщо її не буде, крім того, що я боротимуся за свою свободу, я застосовуватиму інші методи впливу. Як-от голодування та інше. Якщо наша країна дожилася до того, що тюрми заповнені військовими і їх не хочуть чути, тоді нам треба боротися навіть ціною власного життя",- заявив військовослужбовець.

Читайте також: Воїну 56 ОМПБр Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, повідомили про підозру, - адвокат Шадрін

Що передувало?

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Згодом військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

Читайте також: Прокуратура відкрила кримінальне провадження про дезертирство через публічне СЗЧ Гнезділова

Автор: 

суд (11731) Військова служба правопорядку ВСП (52) Гнезділов Сергій (12)


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Топ коментарі
+21
За себе скажу. От реально пішов би на крайні кроки (хоч в тюрму, хоч голодування, хоч на смерть, пофіг) задля того, щоб ТЦК не просто вибірково комусь видавало повістки чи там когось типу "бусифікувало".
А щоб повально усіх і кожного. Добре, від 25 до 50 за виключенням дійсно спеціалістів критичної інфраструктури.
Усіх в ЗСУ. Заміняти побратимів, що з 24.02.22 року на фронті.
Вас усіх, маминих вишенок, довбаних ухилянтів!!!
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11.10.2024 20:02
+15
Мах 3 роки, це за умови, що ви всі, повернетеся до України і вами будуть заміщати Гнєзділова.
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11.10.2024 19:55
+15
Якщо зaрaз йде війнa, то всі без виключення згідно Конституції мaють йти зaхищти Бaтьківщину, a якщо ні, то ті, кого призвaли вибірково мaють прaво нa ротaцію і відпочинок, мaють прaво нa безкоштовне лікувaння і допомоги сім'ям в рaзі смерті. Сьогодні всі однaкові перед Конституцією, чи одні трішечки рівніші бідних?
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11.10.2024 20:24
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Він правий, строк має бути 3 роки max.
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11.10.2024 19:45 Відповісти
Мах 3 роки, це за умови, що ви всі, повернетеся до України і вами будуть заміщати Гнєзділова.
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11.10.2024 19:55 Відповісти
Пане дебіло, він є громадянином США, це країна НАТО. Купить мапу світу собі.
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11.10.2024 20:05 Відповісти
Хто, Гнєзділов громадянин США? Якщо він іноземний громадянин та склав контракт і там вказано з якої дати по яку він діє. Якщо контракт закінчився то його повинні звільнити. В чому питання?
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11.10.2024 20:11 Відповісти
Ви мaли нa увaзі aристовичa, шифeрів,хaнумків, портнових..., тa і весь "95 квaртaл" нa місці. Якби хочaби половинa цих пішли служити, то і із-з кордону нікому не потрібно їхaти. A якби ще влaдa прийнялa зaкон, в якому були конкретні строки служби, то мaбуть і рештa приїхaли.
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11.10.2024 20:09 Відповісти
Конкретні строки служби в мирний час. А зараз війна. Про які конкретні строки може йти мова?
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11.10.2024 20:13 Відповісти
Якщо зaрaз йде війнa, то всі без виключення згідно Конституції мaють йти зaхищти Бaтьківщину, a якщо ні, то ті, кого призвaли вибірково мaють прaво нa ротaцію і відпочинок, мaють прaво нa безкоштовне лікувaння і допомоги сім'ям в рaзі смерті. Сьогодні всі однaкові перед Конституцією, чи одні трішечки рівніші бідних?
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11.10.2024 20:24 Відповісти
Так тоді не треба обурюватися на ТЦК. Треба ж комусь Україну захищати. А то одні шифруються та повтікали за кордон, а інші воюють.
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11.10.2024 20:57 Відповісти
Конституція за 30 років крім демографічної кризи нічим не допомогла.
З чого ви вирішили, що вона існує за для процвітання громадян, свободи на вибір?
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11.10.2024 23:45 Відповісти
Тут справа не в бідних чи не бідних. А в тому,що комусь державний борг,а комусь "Океан Ельзи",півас,дружбани,нехай поліція воює. А поліція,до речі,і так воює.
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12.10.2024 00:14 Відповісти
Війна з 14 року. При цьому були піврічні контракти, 3 роки і інші. Ха ха ха.
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11.10.2024 20:41 Відповісти
З 2014-го по 2022 був введений частковий воєнний стан, а зараз воєнний стан введений по всій країні. Це раз. По друге тоді не потрібно було такої кількості військовослужбовців як зараз.
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11.10.2024 20:55 Відповісти
Я не знаю і не хочу знати шо твориться в твоїй жопі, але війна ще не закінчилась.
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11.10.2024 22:34 Відповісти
Одне іншому не заважає. В 19 році вся верховна рада свідомо прийняла правки до закону про мобілізацію де вона закріплялася безстроковою. Тобто те що всі розвідки світу казали про бліц ривок кацапів насправді зелена шобла прийняла всерйоз. Проголосували. І підставили всіх добровольців. Тобто тупо кинули їх в котел. Вони думали що війна лише ними закінчиться 23 року, потім вже літом 24. А вона не припиняється. Ще в січні 22 року кожне гівно на всіх платформах розповідало про 3 - 5 мільйонів які Україна може виставити. Де вони? Не треба прикриватися масштабними наступами, воєнними станами, частковими не частковими. Справа в тому де те про що заявлялася? Ха ха ха.
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11.10.2024 21:24 Відповісти
Перепрошую в кінці 21 року були прийняті зміни до закону про мобілізацію. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:25 Відповісти
Де вони? А здриснули за кордон, решта шифрується та воює з ТЦКівцями. Велика кількість на жаль загинула захищаючи рідну землю, ще більше втратили здоров'я і тепер не можуть стати в стрій.
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11.10.2024 22:32 Відповісти
Легко є. Броні. Фіктивні хвороби. Фіктивні пункти по яких не мобілізують. Близько мільйона і не виїхало і невідоме місцеперебування. Список великий. Немає сенсу всіх описувати. Ну і частина тих що втікали. Одразу всіх зловити, виявити чи поставити на облік повна фігня. Треба поступово. Щоб індустрія нормально викачувала бабло з потенційних призовників. Ха ха ха.
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11.10.2024 23:20 Відповісти
Так я ж і кажу про це. Масове ухилянстао.
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11.10.2024 23:46 Відповісти
От і солдати питають де тих заявлених мільйонів про які тренділи всі роки до 22 року. Де відповідальність всіх депутатів , командувачів і посадовців. Які брехали тоді і брешуть зараз. Ха ха ха.
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12.10.2024 07:48 Відповісти
якби плоловина цих пішла служити у вас би було 50 душ - погоди не зробить
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11.10.2024 20:23 Відповісти
ЗСУ зараз міліон людей.
Навіть десять Абдристовичей ніяк не вплинуть на ротації. Закордоном міліонів 6- 7, з них переховуються 2 млн військовозобов'язаних, спроможних замістити бригади на фронті.Так що не надо ля- ля.
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11.10.2024 20:49 Відповісти
для того прийдется призывать ВСЕХ и по-кругу, но пикаловым в печерских бригадах, это не интересно
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11.10.2024 19:56 Відповісти
Так і ти наче не герой ахмату. Краще йди як білгородець, вже 3 ляма платять, коли ще ведмедчук вам таке відвалить ?
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11.10.2024 20:02 Відповісти
идмот)
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11.10.2024 20:04 Відповісти
Дурнику!
Ти не уявляєш, наскільки їм вигідно вас усіх повбивати нах, та скільки гнид на цьому робить фантастичні гроші!
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11.10.2024 19:46 Відповісти
А що ти так розпереживався за українців?
В тебе під вікнами твоя корова в калюжі загрузла, пиши губєрнатору вологодської губєрнії, нехай трахтор шле
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11.10.2024 20:00 Відповісти
Не треба. Сиди вже)
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11.10.2024 19:46 Відповісти
угу - ще умови ставить
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11.10.2024 20:32 Відповісти
Оце чувак валить! Красавчик.
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11.10.2024 19:53 Відповісти
Ничего, скоро понизят мобилизационный возраст, аргументируя это тем, что это позволит провести "демобилизацию"... Правда в очередной раз обманут, вряд ли кого то демобилизуют. Главное, красивые речи.
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11.10.2024 19:54 Відповісти
Під час війни не може бути демобілізації, від слова зовсім, ротація - так, а не демобілізація і крапка!
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11.10.2024 19:55 Відповісти
сначала думали что война на 2-3 месяца, сейчас, когда принимали Закон все забили на ротации, гарантированный отпуск, допустим 3 месяца в году, гражданским норм и плевать на тех кто в Армии.... а войне и края не видно(
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11.10.2024 19:59 Відповісти
Без демобілізації (у т.ч.) у нас немає нормальної мобілізації.
Демобілізація - рік відстрочка (можете назвати це відпустка)- нова мобілізація з правом вибору бригади...
Є ще купа варіантів. Люди не залізні... від слова зовсім.
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11.10.2024 20:06 Відповісти
Понамобілізовували дідків за 50, дві третини з них вже прийшли у небоєздатний стан. Вони три роки просто не протягнуть.
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11.10.2024 20:13 Відповісти
Час війни у шмигаля закінчився літом. Війна буде доти доки є гроші. Ха ха ха.
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11.10.2024 20:44 Відповісти
умничка, должны за это отвечать ВСЕ почему одни по два года без ротации воюют, а другие в фитнес клубах, бассейнах, в интернети сидят, на машинах с музыкой ездят, людей ловят, а воевать им слабо или вся страна инвалиды
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11.10.2024 20:00 Відповісти
За себе скажу. От реально пішов би на крайні кроки (хоч в тюрму, хоч голодування, хоч на смерть, пофіг) задля того, щоб ТЦК не просто вибірково комусь видавало повістки чи там когось типу "бусифікувало".
А щоб повально усіх і кожного. Добре, від 25 до 50 за виключенням дійсно спеціалістів критичної інфраструктури.
Усіх в ЗСУ. Заміняти побратимів, що з 24.02.22 року на фронті.
Вас усіх, маминих вишенок, довбаних ухилянтів!!!
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11.10.2024 20:02 Відповісти
Подібна істерика призведе до того, що головними ворогами стануть не русня, а тцк-шники і такі як ти. З усіма наступними наслідками.
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11.10.2024 20:38 Відповісти
Так пар в коментарях краще випустити.
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11.10.2024 21:10 Відповісти
А так скажуть вам у відповідь ми вас туди не посилали. Бережіть нерви.
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11.10.2024 21:12 Відповісти
Ви не туди претензії пред'являєте. Вас зрадила політична "иліта", а до неї ви дотягнутися не можете. Да і страшно, дешевше для себе натовкти пику якомусь цивільному
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11.10.2024 21:30 Відповісти
Мрій, хворе.
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11.10.2024 21:37 Відповісти
Ключове тут "пішов би". Бо нікуди ти не підеш. Спати в коментарях - твій максимум
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12.10.2024 08:45 Відповісти
Звичайно не піду. Бо повернувся. Бачу тепер таких як ти на вулицях, інколи психую, збираюся назад, але щоразу вчасно згадую, що вже "укатали сивку круті гірки".

А ти? Причетний? Сумніваюсь. Шо бісить в вас, ухилянтах, так це та ваша нікчемна агресивність в відношенні до нас, ветеранів.
Агресивність ховрашка, що встав на задні лапки.
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12.10.2024 10:02 Відповісти
скільки народу в СЗЧ? напевно що чимало. Тобто проблема є і очевидно ця влада не здатна її вирішити. Але він нічого не зможе довести, щоб він не казав бо як не крути формально це порушення уставу і за це передбачено відповідальність.
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11.10.2024 20:07 Відповісти
З новим керівництвом бригади у СЗЧ пруть з позицій підрозділами...
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11.10.2024 20:17 Відповісти
Понимаете после 2 лет и 8 месяцев войны уже как то похер ,пойду отсижу сколько дадут в тепле в добре не в окопах и блиндажах, живой,свиданок с семьёй больше чем в армии. Наш пидроздил два раза выводили на ротацию ,и тут ******* на полигоне слаживаниями,нарядами,смотрами,построениями ,служба на шлагбауме а домой нихуя не отпускают. Так что уже как то похер,это не только мое мнение,это мнение всех нас кто тут с первых дней.
Недавно в сзч ушел капитан,к нему жена в Житомир приехала а его к ней не отпустили ,он нашему очень умному командованию сказал ,,да пошли вы наху,, и уехал. Вот так,я уж не говорю про нас ,простых солдат.
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11.10.2024 20:19 Відповісти
Ложкомойник, ты спалился когда-нибудь? Представляешь себе, что есть тюрьма или зона? В тепле, в добре? Такие и моют потом параши
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12.10.2024 08:47 Відповісти
Вафледрон,представляешь себе месяц в окопе и ****** блиндаже под кабами ,артой,фпв,сбросами и т.д? Плюс дождь ,невозможность просохнуТь ,без жратвы и одной пляшкой воды на неделю. Нихера ты олень не представляешь. А прикинь, ещё рядом затрехсоченых побратимов ,которых невозможно эвакуировать и они потихоньку на твоих глазах превращаются в двухсотых. Ну про парашу ты видать по опыту знаешь.
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12.10.2024 08:58 Відповісти
Ну да, в СЗЧ людей не мало. Даже официальные представители власти это признают. И вряд ли кто то их активно разыскивает. А Гнездилова сейчас будут показательно судить, что бы другим неповадно было публично озвучивать проблемы. Ведь логика власти проста, если про проблемы молчать - значит их как бы нету... И оно само как то рассосется.
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11.10.2024 20:48 Відповісти
Вот на днях приняли закон о том, чтобы не призывать 18-25. Перед этим снизили ответственность за дезертирство. За ухилянство смешные штрафы. В законодательстве куча дыр, позволяющая работодателям укрывать своих сотрудников от ТЦК и себя, любимых, от ответственности за это. Ну и вся силовая рать, призванная защищать элиту от возможных бунтов, под пассивной и активной бронёй. Кто, блин, будет воевать?! И все все понимают. Но для власти лучше отдать пол Украины, чем лишиться потенциальные голосов своего электората. Ох и выбрали мы козлов на свою голову! Ох и выбрали!
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11.10.2024 20:29 Відповісти
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11.10.2024 20:37 Відповісти
Згадайте, що було щось подібне серед пілотів армії США. Тих, хто відлітає 20 вильотів на бомбардування окупованої нацистами Європи, ті могли звільнитися чи продовжувати воювати за власним бажанням. Про це навіть знімали пропагандистську кіно.

Але, в США тоді не було війни на їх території, також 20 вильотів підряд провело дуже мало літаків. Як правило їх збивали раніше.
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11.10.2024 20:44 Відповісти
В СРСР воювали з початку війни і до завершення якщо пощастить залишитися цілими і вижити.
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11.10.2024 20:46 Відповісти
Навіть в СРСР частини відводили на відпочинок та доукомплектування. Ротація на фронтах була звичним явищем. А ще були штрафбати, дисциплінарні батальони і заградзагони. А ще особісти. Протягом війни комісари розстріляли більше мільйона вланих солдат, а в полон здалися більше 6 мільйоні чевоноармійів...
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11.10.2024 20:56 Відповісти
Які такі війни сересере проводило 10 років? У нас війна з 14 року. Уявіть собі що є люди, які вже воюють 10 років. Тобто хай ще років з 20 собі там копирсаються. А я собі в інтернеті буду писати про війни білої і алої троянди. І згадувати інший брєд. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:07 Відповісти
І? Немає сенсу в коментарях конфліктувати. Проблема ж від цього не зникне.
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11.10.2024 21:14 Відповісти
Проблема від коментарів не зникне ніколи. Для чого завідомо заводити в оману прикладами совка? Мені до вподоби пунічні війни наприклад. Там Ганібал взагалі на слонах через Альпи наступав і нічого. Ніхто не ставить перед собою високих планок. А саме як організувати не аби як оборону. А з розрахунком на довгий період. Совок просто тупо набирає і тупо гробить. От і вся стратегія. Дискусія зводиться давайте як совок. Для мене особисто совкові методи нафіг не потрібні. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:34 Відповісти
Було б варто в першу чергу мобілізовувати чиновників та держслужбовців. Це легіони паразитів та ухилянтів! Це ж так просто - 33% службовців будь якого міністерства та відомства мають в кожний поточний момент знаходитись у війську. Через рік наступні 33%. За три роки відслужать всі і підуть по другому колу. Впевнений що постачання та забезпечення війська відразу радикально поліпшиться. Зараз їм відверто по фігу життя та забезпечення захисників бо у всіх придурків бронь і вони лише роздуваються від відчуття власної величі.
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11.10.2024 20:50 Відповісти
Так вони і йшли на держслужбу бо бронь входить у пакет. Коли я пішов працювати на залізницю мені постійно наголошували що за мною є бронь. Тобто мені буде люба війна до сраки. У ментів був навіть інший облік. Їм до лампочки був військомат із своїми приколами. При виході на пенсію мент знімається із свого обліку у МСЕК робить липову паперу що він вже не здатен ні до якої служби і несе все це у військомат. Там ставлять штамп не придатний. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:13 Відповісти
Наївна людина. Завтра Рада прийме закон, що строк - 3 роки, а післязавтра - що 5. Наші депутати легко закони переписують
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11.10.2024 20:53 Відповісти
Голодування! І головне щоб було побільше міжнародних журналістів і інститутів війни з усіма конвенціями. Це удар під дих бубочкам. Посадять і амністують. Можливо що одномоментно. Чорна демобілізація це вже ціла індустрія якщо що. Якщо не можете визначити строк служби, то проводьте ротації командирам в яких незадовільний морально психологічний стан у підрозділах. Ну хоч щось з цим робіть. Бігають з паперами щоб розписалися про статті відповідальностей за порушення. Але солдатам вже начхати на ваші статті. Масово. Вже напряму кажуть що командування гівно. Послухали і викликали замполіта щоб у кожного вже уточняв що кому не подобається і які скарги. Наговорили кучу всього. А ці майори як кошенята не знають що з цими невдоволенням робити. Думають взагалі переводитись з підрозділа. Ну переведуться. Пришлють тіпа лютого якогось там знову майора. Буде брєд нести то так само пошлють на хєр. А чому так? А тому що солдата замінити вже немає як. От і буде слухати про себе. А строк у в'язниці вже тепер не такий вже і страшний . Вже не для всіх. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:02 Відповісти
Це тема вічна і знайома ще з періоду пунічних війн - командир гівно, сержант гад, майор кошеня, гарант зрадник і т.д. Ти сам хто будеш синку? А Неню ти не спробував захищати? А присягу з твоїм підписом що тепер
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12.10.2024 00:11 Відповісти
Це все з практики. Перш ніж задавати питання чемна людина пише що я гівнячий офіцер. Із бані не вилажу і тому подібне. Я пишу тому що воюю з 15 року. Командири гівнюки не вмирають від поранень, а втікають і переводяться бо гівнюки. В чому тема може бути знайома цивільному? Напиши про свій досвід якщо він є. Тільки давай без тридцяти років якогось там стажу на складах. Який досвід з 14 року? Ха ха ха.
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12.10.2024 07:55 Відповісти
І про неню розказуй своїй дружині на кухні, якщо вона ще не померла. Іди краще і спитай чому податки збільшують.. Оце тема якраз для пенсіонерів. Ха ха ха.
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12.10.2024 08:04 Відповісти
Як що ти такий справний та моторний то чому ти в офіцери не пішов, показував би приклад яким треба командиром бути. А так я розцінюю твій досвід як кидання з дивану лайно на вентилятор. І чому ти вирішив що я на пенсії? Коли мене призвали як офіцера запаса в АТО я там на вас, всім незадоволених бійців, надивився до не хочу. Те я буду те не буду то мені не подобається то офіцери винуваті і т.д. Пісня стара як світ, а хто Неню буде захищати Іван Франко. Що б командир взводу чи роти тікав - це ти сам придумав? Може комбат чи комполка? Так вони і так на КП а це далі від нуля. А може начальник тилу? Так в нього теж свій пункт управління. Ось тобі і податки….
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12.10.2024 13:04 Відповісти
Дуже прикро але армія у нас і досі совкова а мобілізація вібіркова.
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11.10.2024 22:24 Відповісти
Ну і як ти собі це уявляєш - повернутися на службу, якщо виконують мої умови? На яку службу синку? Думаєш що все так просто - сьогодні гуляю як мені хочеться, а завтра служу? Ти спочатку покарання відбудеш за дезертирство, а вже потім на службу. Присяга, вона для всіх присяга!
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12.10.2024 00:06 Відповісти
о чём шепчете , а присяга для тех кто бродит по городу в форме, и клялся народу Украины где
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12.10.2024 01:39 Відповісти
Це ви про тцкашників, так я читав статистику з МОУ, що близько 80% їх вже пройшло через війну більшість мають поранення та контузії, через те шановна Тетяна Миколаївна ( дивно - аватар у вас українською а пишете пости кацапською) вони і дуже злі на тих хто ховається від війни або свої вечори проводить на різноманітних шоу, у півбарах, кафе та ресторанах. Чому я цій статистики не повинен довіряти. Звичайно що є й таки як екс одеський обласний воєнком Борисові але це вже зелена номенклатура. Особисто я знаю районних воєнкомів з протезами (рука) і на протезах (нога) то що ці люди теж присягу не виконують? Дурню ви пишете шановна
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12.10.2024 12:51 Відповісти
Саме так і буде. Адвокати на те і адвокати. Хабарі на те і хабарі. Поцікався як по чорному можна вийти на дємбєль. Не знаю жодного сзч який би сидів в в'язниці, а потім дослужував. У нас такого жоден командир не візьме. І ніхто йому його не втюхає. Якщо командир не гівно. То совкові приколи йому до лампочки. Ха ха ха.
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12.10.2024 08:01 Відповісти
 
 