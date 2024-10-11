Гнезділов заявив, що готовий повернутися до війська за умови встановлення чітких термінів служби: обіцяли зробити це 8 місяців тому і не зробили
Військовослужбовець 56 бригади Сергій Гнезділов у залі суду заявив, що готовий повернутися на військову службу, якщо Міністерство оборони внесе законодавчу ініціативу щодо встановлення чітких термінів військової служби.
Про це із зали суду повідомляє hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони обіцяли зробити це 8 місяців тому і не зробили. Чіткі терміни служби. Я за те, щоб нарешті у нашій країні відповідність була не тільки для військових, які пішли у СЗЧ, але й для Верховного головнокомандувача, що обіцяв це (чіткі терміни служби, - ред.) військовим. Також для міністра оборони, який також обіцяв. Я хочу, щоб нарешті нас почули", - сказав військовий.
Крім цього, Гнезділов заявив, що не хоче, щоб його повернення до війська сприймалося як ознака "слабкості".
"Я все ж таки чекаю, коли буде відповідна ініціатива від наших керманичів. Якщо її не буде, крім того, що я боротимуся за свою свободу, я застосовуватиму інші методи впливу. Як-от голодування та інше. Якщо наша країна дожилася до того, що тюрми заповнені військовими і їх не хочуть чути, тоді нам треба боротися навіть ціною власного життя",- заявив військовослужбовець.
Що передувало?
Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.
"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.
Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.
56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.
Згодом військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства.
Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.
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З чого ви вирішили, що вона існує за для процвітання громадян, свободи на вибір?
Навіть десять Абдристовичей ніяк не вплинуть на ротації. Закордоном міліонів 6- 7, з них переховуються 2 млн військовозобов'язаних, спроможних замістити бригади на фронті.Так що не надо ля- ля.
Ти не уявляєш, наскільки їм вигідно вас усіх повбивати нах, та скільки гнид на цьому робить фантастичні гроші!
В тебе під вікнами твоя корова в калюжі загрузла, пиши губєрнатору вологодської губєрнії, нехай трахтор шле
Демобілізація - рік відстрочка (можете назвати це відпустка)- нова мобілізація з правом вибору бригади...
Є ще купа варіантів. Люди не залізні... від слова зовсім.
А щоб повально усіх і кожного. Добре, від 25 до 50 за виключенням дійсно спеціалістів критичної інфраструктури.
Усіх в ЗСУ. Заміняти побратимів, що з 24.02.22 року на фронті.
Вас усіх, маминих вишенок, довбаних ухилянтів!!!
А ти? Причетний? Сумніваюсь. Шо бісить в вас, ухилянтах, так це та ваша нікчемна агресивність в відношенні до нас, ветеранів.
Агресивність ховрашка, що встав на задні лапки.
Недавно в сзч ушел капитан,к нему жена в Житомир приехала а его к ней не отпустили ,он нашему очень умному командованию сказал ,,да пошли вы наху,, и уехал. Вот так,я уж не говорю про нас ,простых солдат.
Але, в США тоді не було війни на їх території, також 20 вильотів підряд провело дуже мало літаків. Як правило їх збивали раніше.