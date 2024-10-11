Адвокат Гнездилова Шадрин подал жалобу в суд из-за незаконного задержания военного

Адвокат Александр Шадрин, который защищает военнослужащего 56 бригады Сергея Гнездилова , обвиняемого в дезертирстве, уверяет, что военного задержали незаконно. Защитник подал жалобу в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Александра Шадрина в соцсетях.

"На первый взгляд - очевидная история. Но в нашем случае: за все время орган досудебного расследования и прокуратура так и не получили постановление о разрешении на задержание лица, а в протоколе задержания не написали, за что именно задерживается лицо (кроме указания номера статьи УК)", - отмечает адвокат.

По словам Шадрина, согласно международным обязательствам Украины суд должен проверить законность задержания и освободить человека, если задержание является незаконным (пункт 4 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека).

"Жалоба подана по месту содержания задержанного Сергея Гнездилова в соответствии со статьей 206 УПК", - добавил правозащитник

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Что предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СЗЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

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56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.