Адвокат Гнездилова Шадрин подал жалобу в суд из-за незаконного задержания военного
Адвокат Александр Шадрин, который защищает военнослужащего 56 бригады Сергея Гнездилова , обвиняемого в дезертирстве, уверяет, что военного задержали незаконно. Защитник подал жалобу в суд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Александра Шадрина в соцсетях.
"На первый взгляд - очевидная история. Но в нашем случае: за все время орган досудебного расследования и прокуратура так и не получили постановление о разрешении на задержание лица, а в протоколе задержания не написали, за что именно задерживается лицо (кроме указания номера статьи УК)", - отмечает адвокат.
По словам Шадрина, согласно международным обязательствам Украины суд должен проверить законность задержания и освободить человека, если задержание является незаконным (пункт 4 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека).
"Жалоба подана по месту содержания задержанного Сергея Гнездилова в соответствии со статьей 206 УПК", - добавил правозащитник
Что предшествовало?
Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.
"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СЗЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.
Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.
56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.
Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.
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Схоже не довго вам лишилось гратись...
Замінив би тов. Гнєзділіна...
ось би і замінили б тих хто уже 3 роки воює, а прокурорами і судями можуть бути і жінки
Держава по Конституції повина захищати людей, а Держава в першу чергу це держслужбовці
Гнезділова затримали не відповідно Закону, а по ЗеСправедливості, адептів якої його вчинок так обурив, що частина навіть з країни втекла і зараз Європою гасає.
Півроку не пройшло, а про Червінського вже забули... Отакий у нас нарід, з пам'яттю як у гуппі.
А почитати ту статтю, що у протоколі та зрозуміти "за що"?! адвокат не здатен?