РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12902 посетителя онлайн
Новости
3 897 17

Адвокат Гнездилова Шадрин подал жалобу в суд из-за незаконного задержания военного

Адвокат Гнезділова Шадрін подав скаргу

Адвокат Александр Шадрин, который защищает военнослужащего 56 бригады Сергея Гнездилова , обвиняемого в дезертирстве, уверяет, что военного задержали незаконно. Защитник подал жалобу в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Александра Шадрина в соцсетях.

"На первый взгляд - очевидная история. Но в нашем случае: за все время орган досудебного расследования и прокуратура так и не получили постановление о разрешении на задержание лица, а в протоколе задержания не написали, за что именно задерживается лицо (кроме указания номера статьи УК)", - отмечает адвокат.

По словам Шадрина, согласно международным обязательствам Украины суд должен проверить законность задержания и освободить человека, если задержание является незаконным (пункт 4 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека).

"Жалоба подана по месту содержания задержанного Сергея Гнездилова в соответствии со статьей 206 УПК", - добавил правозащитник

Смотрите: ГБР задержало воина 56-й ОМПБр Гнездилова, публично ушедшего в СЗЧ. ФОТО

Адвокат Гнезділова Шадрін подав скаргу

Что предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СЗЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

Читайте также: Прокуратура открыла уголовное производство о дезертирстве из-за публичного СЗЧ Гнездилова

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

Автор: 

адвокат (1435) жалоба (129) Сергей Гнездилов (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
а чому у нас чоловіки суді і прокурори не мобілізовані вони теж як адвокати учасники судового процесу?
ось би і замінили б тих хто уже 3 роки воює, а прокурорами і судями можуть бути і жінки
показать весь комментарий
11.10.2024 11:12
+3
А до чого тут думка невідомо кого.? Є правознавці, судді, законодавство, адвокати, обвинувачувачі. Це проблема сотень тисяч. От буде суд, апеляції і т. д. От тоді і побачимо хто в чому винен не винен. Війна не виключає прав. Досить совкової фігні. Написали конституцію і купу законів. Для чого? Для того щоб їх притримуватись. Він вже заявив що згідний з любими вироками. От зараз і побачимо. Тепер справа за правниками. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:24
+2
Потім як завжди - виявиться , що це той адвокат, що завжди захищає права колаборантів...
показать весь комментарий
11.10.2024 10:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потім як завжди - виявиться , що це той адвокат, що завжди захищає права колаборантів...
показать весь комментарий
11.10.2024 10:42 Ответить
Більш ніж 2 роки вони на передовій... кожен день щось прілітае або когось із побратимів вбивають... Психіка після цього просто зруйнована... А ще ні якої ротації немає, та і взагалі як далі воювати якщо ти не розуміеш коли це все закінчится...
показать весь комментарий
11.10.2024 10:54 Ответить
Це війна! Багато вікових вже висловили свою думку за цього звіздуна Гнєзділова...
показать весь комментарий
11.10.2024 10:57 Ответить
А до чого тут думка невідомо кого.? Є правознавці, судді, законодавство, адвокати, обвинувачувачі. Це проблема сотень тисяч. От буде суд, апеляції і т. д. От тоді і побачимо хто в чому винен не винен. Війна не виключає прав. Досить совкової фігні. Написали конституцію і купу законів. Для чого? Для того щоб їх притримуватись. Він вже заявив що згідний з любими вироками. От зараз і побачимо. Тепер справа за правниками. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:24 Ответить
Ви вже погралися в "демократію" на минулих виборах.... Наслідки без перебільшення руйнівні для держави.
Схоже не довго вам лишилось гратись...
показать весь комментарий
11.10.2024 11:36 Ответить
Так це ж не вам вирішувати хто в що грається. Якщо підняли проблему прав і законодавства, то дотримуйтеся цього. Перескоки з однієї проблеми на іншу це якраз ознаки совка. Демократія точно не для андрофагів. Хіба може комусь бути цікаве те що вам щось на щось там схоже. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.10.2024 12:23 Ответить
Чому адвокатів не мобілізують? Готовий надати свій бус.
показать весь комментарий
11.10.2024 10:45 Ответить
Адвокату тов. Щадріну, судячи по його сторінці, 35-40 років. Чому тов. Щадрін не мобілізований?
Замінив би тов. Гнєзділіна...
показать весь комментарий
11.10.2024 10:55 Ответить
а чому у нас чоловіки суді і прокурори не мобілізовані вони теж як адвокати учасники судового процесу?
ось би і замінили б тих хто уже 3 роки воює, а прокурорами і судями можуть бути і жінки
показать весь комментарий
11.10.2024 11:12 Ответить
Ну, теоретично, судді і прокурори це держслужба, там може бути бронь. А яка бронь у приватного адвоката?
показать весь комментарий
11.10.2024 11:21 Ответить
Там бронь не тільки на суддях і прокурорах. На охороні, на канцелярії, на технічних працівниках і т. д. Тобто навіть той водій який буде везти підозрюваного також бронь. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:28 Ответить
так українці 30 років платили їм гроші а тепер як війна то у нас бронь,
Держава по Конституції повина захищати людей, а Держава в першу чергу це держслужбовці
показать весь комментарий
11.10.2024 16:36 Ответить
Які ж дивні придивні. При всіх владах у всі часи прокурори, судді, менти і інші 16 позицій по бюджету були завжди з бронями. Навіть совкові партократи із ментами також завжди були заброньовані навіть при кобі. Тільки ж недавно все це було. Забули? Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.10.2024 20:25 Ответить
Ото здивував адвокат!
Гнезділова затримали не відповідно Закону, а по ЗеСправедливості, адептів якої його вчинок так обурив, що частина навіть з країни втекла і зараз Європою гасає.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:10 Ответить
Дивуюсь коментарям, як би там не було, якщо протоколу немає то на якій підставі він застриманий?
Півроку не пройшло, а про Червінського вже забули... Отакий у нас нарід, з пам'яттю як у гуппі.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:15 Ответить
протоколі затримання не написали, за що саме затримується особа (крім зазначення номера статті КК)", Джерело:

А почитати ту статтю, що у протоколі та зрозуміти "за що"?! адвокат не здатен?
показать весь комментарий
11.10.2024 12:11 Ответить
От і побачим що вирішить суд. Чи буде роз'яснювати положення статті цьому адвокату чи не буде. Адвокату щось там не зрозуміло. Тепер хід за судом. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.10.2024 12:27 Ответить
 
 