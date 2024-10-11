Адвокат Гнезділова Шадрін подав скаргу до суду через незаконне затримання військового

Адвокат Олександр Шадрін, який захищає військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова, обвинуваченого у дезертирстві, запевняє, що військового затримали незаконно. Захисник подав скаргу до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Олександра Шадріна в соцмережах.

"На перший погляд очевидна історія. Але в нашому випадку: за весь час орган досудового розслідування і прокуратура так і не отримали ухвалу про дозвіл на затримання особи, а в протоколі затримання не написали, за що саме затримується особа (крім зазначення номера статті КК)", — зауважує адвокат.

За словами Шадріна, відповідно до міжнародних зобовʼязань України суд має перевірити законність затримання та звільнити особу, якщо затримання є незаконним (пункт 4 статті 5 Європейської конвенції з прав людини).

"Скарга подана за місцем тримання затриманого Сергія Гнезділова відповідно до статті 206 КПК", - додав правозахисник

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Що передувало?

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 ОМПБр призначила службове розслідування щодо публічного СЗЧ Гнезділова

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.