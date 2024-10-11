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Адвокат Гнезділова Шадрін подав скаргу до суду через незаконне затримання військового

Адвокат Гнезділова Шадрін подав скаргу

Адвокат Олександр Шадрін, який захищає військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова, обвинуваченого у дезертирстві, запевняє, що військового затримали незаконно. Захисник подав скаргу до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Олександра Шадріна в соцмережах.

"На перший погляд очевидна історія. Але в нашому випадку: за весь час орган досудового розслідування і прокуратура так і не отримали ухвалу про дозвіл на затримання особи, а в протоколі затримання не написали, за що саме затримується особа (крім зазначення номера статті КК)", — зауважує адвокат.

За словами Шадріна, відповідно до міжнародних зобовʼязань України суд має перевірити законність затримання та звільнити особу, якщо затримання є незаконним (пункт 4 статті 5 Європейської конвенції з прав людини).

"Скарга подана за місцем тримання затриманого Сергія Гнезділова відповідно до статті 206 КПК", - додав правозахисник

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало воїна 56 ОМПБр Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ. ФОТО

Адвокат Гнезділова Шадрін подав скаргу

Що передувало?

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 ОМПБр призначила службове розслідування щодо публічного СЗЧ Гнезділова

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

Автор: 

адвокат (939) скарга (135) Гнезділов Сергій (12)


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Топ коментарі
+4
а чому у нас чоловіки суді і прокурори не мобілізовані вони теж як адвокати учасники судового процесу?
ось би і замінили б тих хто уже 3 роки воює, а прокурорами і судями можуть бути і жінки
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11.10.2024 11:12
+3
А до чого тут думка невідомо кого.? Є правознавці, судді, законодавство, адвокати, обвинувачувачі. Це проблема сотень тисяч. От буде суд, апеляції і т. д. От тоді і побачимо хто в чому винен не винен. Війна не виключає прав. Досить совкової фігні. Написали конституцію і купу законів. Для чого? Для того щоб їх притримуватись. Він вже заявив що згідний з любими вироками. От зараз і побачимо. Тепер справа за правниками. Ха ха ха.
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11.10.2024 11:24
+2
Потім як завжди - виявиться , що це той адвокат, що завжди захищає права колаборантів...
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11.10.2024 10:42
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Потім як завжди - виявиться , що це той адвокат, що завжди захищає права колаборантів...
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11.10.2024 10:42 Відповісти
Більш ніж 2 роки вони на передовій... кожен день щось прілітае або когось із побратимів вбивають... Психіка після цього просто зруйнована... А ще ні якої ротації немає, та і взагалі як далі воювати якщо ти не розуміеш коли це все закінчится...
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11.10.2024 10:54 Відповісти
Це війна! Багато вікових вже висловили свою думку за цього звіздуна Гнєзділова...
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11.10.2024 10:57 Відповісти
А до чого тут думка невідомо кого.? Є правознавці, судді, законодавство, адвокати, обвинувачувачі. Це проблема сотень тисяч. От буде суд, апеляції і т. д. От тоді і побачимо хто в чому винен не винен. Війна не виключає прав. Досить совкової фігні. Написали конституцію і купу законів. Для чого? Для того щоб їх притримуватись. Він вже заявив що згідний з любими вироками. От зараз і побачимо. Тепер справа за правниками. Ха ха ха.
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11.10.2024 11:24 Відповісти
Ви вже погралися в "демократію" на минулих виборах.... Наслідки без перебільшення руйнівні для держави.
Схоже не довго вам лишилось гратись...
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11.10.2024 11:36 Відповісти
Так це ж не вам вирішувати хто в що грається. Якщо підняли проблему прав і законодавства, то дотримуйтеся цього. Перескоки з однієї проблеми на іншу це якраз ознаки совка. Демократія точно не для андрофагів. Хіба може комусь бути цікаве те що вам щось на щось там схоже. Ха ха ха.
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11.10.2024 12:23 Відповісти
Чому адвокатів не мобілізують? Готовий надати свій бус.
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11.10.2024 10:45 Відповісти
Адвокату тов. Щадріну, судячи по його сторінці, 35-40 років. Чому тов. Щадрін не мобілізований?
Замінив би тов. Гнєзділіна...
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11.10.2024 10:55 Відповісти
а чому у нас чоловіки суді і прокурори не мобілізовані вони теж як адвокати учасники судового процесу?
ось би і замінили б тих хто уже 3 роки воює, а прокурорами і судями можуть бути і жінки
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11.10.2024 11:12 Відповісти
Ну, теоретично, судді і прокурори це держслужба, там може бути бронь. А яка бронь у приватного адвоката?
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11.10.2024 11:21 Відповісти
Там бронь не тільки на суддях і прокурорах. На охороні, на канцелярії, на технічних працівниках і т. д. Тобто навіть той водій який буде везти підозрюваного також бронь. Ха ха ха.
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11.10.2024 11:28 Відповісти
так українці 30 років платили їм гроші а тепер як війна то у нас бронь,
Держава по Конституції повина захищати людей, а Держава в першу чергу це держслужбовці
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11.10.2024 16:36 Відповісти
Які ж дивні придивні. При всіх владах у всі часи прокурори, судді, менти і інші 16 позицій по бюджету були завжди з бронями. Навіть совкові партократи із ментами також завжди були заброньовані навіть при кобі. Тільки ж недавно все це було. Забули? Ха ха ха.
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11.10.2024 20:25 Відповісти
Ото здивував адвокат!
Гнезділова затримали не відповідно Закону, а по ЗеСправедливості, адептів якої його вчинок так обурив, що частина навіть з країни втекла і зараз Європою гасає.
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11.10.2024 11:10 Відповісти
Дивуюсь коментарям, як би там не було, якщо протоколу немає то на якій підставі він застриманий?
Півроку не пройшло, а про Червінського вже забули... Отакий у нас нарід, з пам'яттю як у гуппі.
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11.10.2024 11:15 Відповісти
протоколі затримання не написали, за що саме затримується особа (крім зазначення номера статті КК)", Джерело:

А почитати ту статтю, що у протоколі та зрозуміти "за що"?! адвокат не здатен?
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11.10.2024 12:11 Відповісти
От і побачим що вирішить суд. Чи буде роз'яснювати положення статті цьому адвокату чи не буде. Адвокату щось там не зрозуміло. Тепер хід за судом. Ха ха ха.
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11.10.2024 12:27 Відповісти
 
 