ГБР задержало воина 56-й ОМПБр Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ. ФОТО
Воин 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов, публично заявивший о СОЧ, задержан.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медицинского осмотра военно-врачебной комиссией, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а после завершения определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся, более того - в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания.
Демонстративное и публичное оставление воинской части в условиях военного времени является не только аморальным по отношению к побратимам, которые остались на фронте, но и деморализует общество и инициирует ложную дискуссию, что однозначно работает на руку нашему врагу", - отметили в Бюро.
Гнездилова задержали по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины).
Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Факт задержания Гнездилов подтвердил в Facebook.
Отметим, что 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.
"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.
Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.
56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.
Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ)"
- ще спробуй туди потрапити ... хіба що за хабар
А давайте ЗАВТРА объявим демобилизацию всех, кто прослужил год - СКОЛЬКО останется на фронте?
Цыфру, сестра!
Короче країна - сплошні підари. І з кожним днем все менше і менше хочеться щось робити для підарів.
правду
Хлопчина хотів висвітлити пробему армії своїм сзч а майже всі накинулись на нього як на дезертира.
Очкуєте?! Що замість нього когось із вас відправлять ?? Такими темпами всі повоюють навіть 45 річні пенси !!
Слава Україні !!
Смерть підарам !!