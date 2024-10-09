РУС
18 703 117

ГБР задержало воина 56-й ОМПБр Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ. ФОТО

ДБР затримало Гнезділова

Воин 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов, публично заявивший о СОЧ, задержан.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медицинского осмотра военно-врачебной комиссией, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а после завершения определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся, более того - в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания.

Демонстративное и публичное оставление воинской части в условиях военного времени является не только аморальным по отношению к побратимам, которые остались на фронте, но и деморализует общество и инициирует ложную дискуссию, что однозначно работает на руку нашему врагу", - отметили в Бюро.

ДБР затримало воїна Гнезділова

Гнездилова задержали по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также читайте: Военные, впервые самовольно покинувшие свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт, - ГБР

Факт задержания Гнездилов подтвердил в Facebook.

Гнезділова затримали за СЗЧ

Отметим, что 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВР работают над законопроектом о полном освобождении от уголовной ответственности за СЗЧ, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

задержание (6700) дезертирство (341) 56 отдельная мотопехотная бригада (53) ГБР (3184)
Топ комментарии
+29
*******,затримали винного в зриві мобілізації та бусофикації.Підозрюю що ікришував гнєзділов бізнез голови мсек хмельницького.Ще б причетність до відсутності фортифікацій на харківщині перевірити його.
09.10.2024 15:58 Ответить
09.10.2024 15:58 Ответить
+22
якщо ти з 19 року на фронті, ще невідомо, як працює твоя голова..., ми ж нічого не знаємо про сотні тих, хто здійснили сзч...
09.10.2024 15:55 Ответить
09.10.2024 15:55 Ответить
+20
Його затримали не через СЗЧ. Такий десятки тисяч, і їх не шукають. Його затримали за публічне висвітлення критичного положення в Армії.
09.10.2024 16:21 Ответить
09.10.2024 16:21 Ответить
Пан Гнезділов - правоохоронець, суддя чи найвищий службовець?
"Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ)"
09.10.2024 18:21 Ответить
09.10.2024 18:21 Ответить
вважаю що звинувачувати його мають право лише ті хто був чи перебуває на ЛБЗ...всі інші, засуджуючи його, просто займаються дешевим піздєжом
09.10.2024 19:07 Ответить
09.10.2024 19:07 Ответить
Та хоч би не на ЛБЗ, хай хоч би просто в армію сходили, десь в тилову частину під Житомиром. А то *******, а пофакту виявляється що ухилянт і прсото сциться демобілізації, бо вона різко підвищить шанси що ним ТЦК зацікавиться.
09.10.2024 19:42 Ответить
09.10.2024 19:42 Ответить
в тилову частину під Житомиром
- ще спробуй туди потрапити ... хіба що за хабар
09.10.2024 20:09 Ответить
09.10.2024 20:09 Ответить
Сборище идиотов или фантазёров?
А давайте ЗАВТРА объявим демобилизацию всех, кто прослужил год - СКОЛЬКО останется на фронте?
Цыфру, сестра!
09.10.2024 19:55 Ответить
09.10.2024 19:55 Ответить
600 000 поліцаїв
10.10.2024 18:33 Ответить
10.10.2024 18:33 Ответить
Ты, Жырный, для начала гуголь почитай: Згідно з постановою Кабінету міністрів №450 від 5 травня 2023 року, чисельність співробітників національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб
10.10.2024 18:39 Ответить
10.10.2024 18:39 Ответить
Це із сексотами-ухилянтами на прикормі у поліцаїв
10.10.2024 19:13 Ответить
10.10.2024 19:13 Ответить
Для начала треба провести МОБІЛІЗАЦІЮ тих хто сидить на гражданці. Але влада у нас *********, така сама як і народ, тому понятно шо ніколи цього не буде.
10.10.2024 20:44 Ответить
10.10.2024 20:44 Ответить
Зеленский-четырежды уклонист. Пора бы и его арестовать.
09.10.2024 20:06 Ответить
09.10.2024 20:06 Ответить
Гнездвллв правий на 100%. А зараз ти кого він захищав збираються його судити, бо холоп захищати їх більше не хоче.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:35 Ответить
Саме ідіотське що купа народу замість того щоб його підтримати почали хейтити. Ну то сидить довбойоби воюйте поки вас не знищать. Якщо вас хочеться - сидіть в армії, тільки якого хєра ви хейтити тих кого ваша ******* армія заїбала? Може краще хейтити ухилянтів? Заставити вдладу провести мобілізацію-демобілазацію. Я розумію гражданських-ухилянтів, але не розумію військових. Хіба що якщо військовий це підар-кромандир, якому на підлеглих насрати. Тоді зрозуміло чому він за те щоб експлуатувати своїх рабів до самої їх смерті. Бо то відборні покрні раби, а нові хз яких пришлють.
Короче країна - сплошні підари. І з кожним днем все менше і менше хочеться щось робити для підарів.
10.10.2024 20:50 Ответить
10.10.2024 20:50 Ответить
А друзів зеленського не затримали...
09.10.2024 20:44 Ответить
09.10.2024 20:44 Ответить
Молодець! не побоявся казати
правду
10.10.2024 12:43 Ответить
10.10.2024 12:43 Ответить
Знову ВОЇН !? Костенко ж наче зайняв цю нішу вже !
10.10.2024 16:04 Ответить
10.10.2024 16:04 Ответить
Во Время Второй Мировой войны когда Родина была в опасности таких могли приговорить к высшей мере наказания. Или "это другое"? )
11.10.2024 12:12 Ответить
11.10.2024 12:12 Ответить
Їбать коментатори, почитав та прихуїв...
Хлопчина хотів висвітлити пробему армії своїм сзч а майже всі накинулись на нього як на дезертира.
Очкуєте?! Що замість нього когось із вас відправлять ?? Такими темпами всі повоюють навіть 45 річні пенси !!
Слава Україні !!
Смерть підарам !!
11.10.2024 12:18 Ответить
11.10.2024 12:18 Ответить
