ДБР затримало воїна 56 ОМПБр Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ. ФОТО

ДБР затримало Гнезділова

Воїна 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який публічно заявив про СЗЧ, затримано.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медичного огляду військово-лікарською комісією, однак насправді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше – впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання.

Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові", - зазначили в Бюро.

ДБР затримало воїна Гнезділова

Гнезділова затримали за підозрою у  самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте: У ВР працюють над законопроєктом про повне звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ, - "слуга народу" Веніславський

Факт затримання Гнезділов підтвердив у Facebook.

Гнезділова затримали за СЗЧ

Зазначимо, що 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, замість ув’язнення почали повертатись на фронт, - ДБР

Автор: 

затримання (4365) дезертирство (303) 56 окрема мотопіхотна бригада (53) ДБР (3704) Гнезділов Сергій (13)
Топ коментарі
+29
*******,затримали винного в зриві мобілізації та бусофикації.Підозрюю що ікришував гнєзділов бізнез голови мсек хмельницького.Ще б причетність до відсутності фортифікацій на харківщині перевірити його.
показати весь коментар
09.10.2024 15:58 Відповісти
+22
якщо ти з 19 року на фронті, ще невідомо, як працює твоя голова..., ми ж нічого не знаємо про сотні тих, хто здійснили сзч...
показати весь коментар
09.10.2024 15:55 Відповісти
+20
Його затримали не через СЗЧ. Такий десятки тисяч, і їх не шукають. Його затримали за публічне висвітлення критичного положення в Армії.
показати весь коментар
09.10.2024 16:21 Відповісти
Пан Гнезділов - правоохоронець, суддя чи найвищий службовець?
"Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ)"
показати весь коментар
09.10.2024 18:21 Відповісти
вважаю що звинувачувати його мають право лише ті хто був чи перебуває на ЛБЗ...всі інші, засуджуючи його, просто займаються дешевим піздєжом
показати весь коментар
09.10.2024 19:07 Відповісти
Та хоч би не на ЛБЗ, хай хоч би просто в армію сходили, десь в тилову частину під Житомиром. А то *******, а пофакту виявляється що ухилянт і прсото сциться демобілізації, бо вона різко підвищить шанси що ним ТЦК зацікавиться.
показати весь коментар
09.10.2024 19:42 Відповісти
в тилову частину під Житомиром
- ще спробуй туди потрапити ... хіба що за хабар
показати весь коментар
09.10.2024 20:09 Відповісти
Сборище идиотов или фантазёров?
А давайте ЗАВТРА объявим демобилизацию всех, кто прослужил год - СКОЛЬКО останется на фронте?
Цыфру, сестра!
показати весь коментар
09.10.2024 19:55 Відповісти
600 000 поліцаїв
показати весь коментар
10.10.2024 18:33 Відповісти
Ты, Жырный, для начала гуголь почитай: Згідно з постановою Кабінету міністрів №450 від 5 травня 2023 року, чисельність співробітників національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб
показати весь коментар
10.10.2024 18:39 Відповісти
Це із сексотами-ухилянтами на прикормі у поліцаїв
показати весь коментар
10.10.2024 19:13 Відповісти
Для начала треба провести МОБІЛІЗАЦІЮ тих хто сидить на гражданці. Але влада у нас *********, така сама як і народ, тому понятно шо ніколи цього не буде.
показати весь коментар
10.10.2024 20:44 Відповісти
Зеленский-четырежды уклонист. Пора бы и его арестовать.
показати весь коментар
09.10.2024 20:06 Відповісти
Гнездвллв правий на 100%. А зараз ти кого він захищав збираються його судити, бо холоп захищати їх більше не хоче.
показати весь коментар
09.10.2024 20:35 Відповісти
Саме ідіотське що купа народу замість того щоб його підтримати почали хейтити. Ну то сидить довбойоби воюйте поки вас не знищать. Якщо вас хочеться - сидіть в армії, тільки якого хєра ви хейтити тих кого ваша ******* армія заїбала? Може краще хейтити ухилянтів? Заставити вдладу провести мобілізацію-демобілазацію. Я розумію гражданських-ухилянтів, але не розумію військових. Хіба що якщо військовий це підар-кромандир, якому на підлеглих насрати. Тоді зрозуміло чому він за те щоб експлуатувати своїх рабів до самої їх смерті. Бо то відборні покрні раби, а нові хз яких пришлють.
Короче країна - сплошні підари. І з кожним днем все менше і менше хочеться щось робити для підарів.
показати весь коментар
10.10.2024 20:50 Відповісти
А друзів зеленського не затримали...
показати весь коментар
09.10.2024 20:44 Відповісти
Молодець! не побоявся казати
правду
показати весь коментар
10.10.2024 12:43 Відповісти
Знову ВОЇН !? Костенко ж наче зайняв цю нішу вже !
показати весь коментар
10.10.2024 16:04 Відповісти
Во Время Второй Мировой войны когда Родина была в опасности таких могли приговорить к высшей мере наказания. Или "это другое"? )
показати весь коментар
11.10.2024 12:12 Відповісти
Їбать коментатори, почитав та прихуїв...
Хлопчина хотів висвітлити пробему армії своїм сзч а майже всі накинулись на нього як на дезертира.
Очкуєте?! Що замість нього когось із вас відправлять ?? Такими темпами всі повоюють навіть 45 річні пенси !!
Слава Україні !!
Смерть підарам !!
показати весь коментар
11.10.2024 12:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 