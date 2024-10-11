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Суд відправив військового Гнезділова під варту на два місяці

Гнезділову ображи запобіжний захід

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділов - два місяці під вартою. Військового підозрюють у дезертирстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske

Прокуратура просила для Гнезділова 60 діб тримання під вартою, до 12 грудня, без права застави. Сторона захисту просила відхилити клопотання.

Сторона обвинувачення вважає, що тримання під вартою, зокрема, унеможливить ризик переховування. Прокурори посилалися на те, що Гнезділов після СЗЧ постійно змінював своє перебування та контактні дані.

Захисник Гнезділова Олександр Шадрін вказав, що суд може призначити заставу. Також він просив врахувати той факт, що Гнезділов пішов на фронт у 19 років, уклавши контракт із ЗСУ на 3 роки, і мав звільнитися у березі 2022-го. Крім того, військовому все ще немає 25 років.

Низка людей, які прийшли на суд підтримати Гнезділова, зголосилися взяти його на поруки. Вони також вимагали встановлення чітких термінів служби.

Зазначається, що адвокати Гнезділова на початку засідання подали клопотання про відвід судді. Зокрема, захисник Олександр Шадрін пояснив, що у справі Гнезділова розгляд судової справи мав відбутися негайно після затримання військовослужбовця, однак це сталося лише через день після арешту. Тому, за словами Шадріна, є підстави вважати, що сторона обвинувачення намагається підібрати конкретного суддю для розгляду цієї справи.

Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката про відвід судді. Так само було відхилене перенесення розгляду до Шевченківського райсуду.

Сам Гнезділов, як повідомлялося раніше, заявив, що готовий повернутися на військову службу, якщо Міністерство оборони внесе законодавчу ініціативу щодо встановлення чітких термінів військової служби.

Він також заявив, що оголосить голодування, якщо Міноборони не напрацюють законопроєкт про демобілізацію.

Читайте також: Адвокат Гнезділова Шадрін подав скаргу до суду через незаконне затримання військового

Що передувало?

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Згодом військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

Читайте також: Гнезділов заявив, що готовий повернутися до війська за умови встановлення чітких термінів служби: обіцяли зробити це 8 місяців тому і не зробили

Автор: 

суд (11731) Гнезділов Сергій (12)


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Топ коментарі
+28
Значит, четырежды ухилянта Боневтика надо отправить за решётку на 8 месяцев (для начала).
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11.10.2024 21:11
+11
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11.10.2024 22:01
+10
Корупціонерів які крадуть мільйони під час того як інші гинуть в окопах випускають під заставу невідомо ким внесену... а військового, який провів в окопах п'ять років і хотів знати коли його демобілізують... закривають за грати...
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11.10.2024 21:50
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Значит, четырежды ухилянта Боневтика надо отправить за решётку на 8 месяцев (для начала).
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11.10.2024 21:11 Відповісти
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11.10.2024 21:30 Відповісти
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11.10.2024 22:01 Відповісти
Я колись із цього плаката зробив такий фотошоп. Незадовго до Євромайдану.

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11.10.2024 22:08 Відповісти
ТГ Говорять снайпер
Весь фронт тримається на ентузіазмі командирів, яким не ***** на о/с та на територію за яку вони стоять.

Все інше по типу новостворених підрозділів, корпусів і бригад відверте лайно. Шкода лиш людей, які гинуть в таких підрозділах під керівництвом професійно не атестованих командирів-ідіотів.

Дивлячись на дану картину стає питання:

«Чому не створено вищий військовий орган, який визначає бойову ефективність того чи іншого підрозділу, чому не встановлені якісь мінімальні вимоги до новостворених підрозділів, чому не розформовують підрозділи, які не представляють жодної доцільності?»

Люди знімаються з позицій при будь-якій загрозі, навіть не розуміючи що таке «навʼязати бій», так стається коли в новостворених підрозділах немає координації управління, підтримки вогневих засобів, чітких задач та колективу, який міг би виховати «стержень бійця» у новеньких.

Ефективність підрозділів, які не мають свого відбору та часу на підготовку піхоти, повністю залежать від РУБпАК.

Немає дронів і забезпечення? Підрозділ - «Дирка», таких у нас багато.

Для того щоб нормально налагодити з нуля роботу одного взводу РУБпАК треба +-4 млн ₴(не враховуючи дрони)… якщо у тебе немає можливості добути ці кошти - бери і вішайся, за БпАК я взагалі мовчу.

Жувати соплі можна довго, але моя думка незмінна:

Замість того, щоб дати людей бойовим бригадам з готовою базою, наше командування створює купу нових організмів, розпихує туди офіцерів, який вигнали з інших бригад, не дає цим бригадам достатньої кількості часу для комплектування, а потім «запитує» з них, як від умовної 3 ОШБр.

Що з цього виходить всі і так бачать.
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11.10.2024 22:22 Відповісти
Війна може тривати невизначений час,
тому стався такий випадок...
Шевченко служив у ракрутах 25 років,
половину життя...
Не можна,щоб одні воювали,а інші пили
пиво.Якщо живеш в нашій країні,то
повинен її захищати.
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11.10.2024 21:39 Відповісти
Здається служив 10 років на Мангєшлакє. І його здається знову чи викупили чи помілували. Тобто чорна демобілізація. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:45 Відповісти
Шевченку за "височайшим наказом" заповіли безстрокову службу в солдатах. Відслужив неповні 10 років, - з літа 1847 до початку 1857.

Шевченко розказує з глибоким болем і огидою про знущання над ним поручика
Кампіньоні - це був аморальний тип, п'яниця, грубіян, тупий армійський солдафон. Тараса
Григоровича викликає комендант, в душі він сподівався, що комендант вручить йому таку
довгожданну й очікувану бумагу про його свободу. "Прихожу. И комендант, вместо приветствия,
молча подает мне какую-то бумагу. Я вздрогнул, принимая эту бумагу как несомненную вестницу
свободы. Читаю и глазам не верю. Это рапорт на имя коменданта от поручика Кампиньони о том,
что я в нетрезвом состоянии наделал ему мерзости матерными словами. В чем свидетельствуют и
вновь прибывшие офицеры. И в заключении рапорта он просит и требует поступить со мной по
всей строгости закона, то есть немедленно провести следствие. Я остолбенел, прочитав эту
неожиданную мерзость. "Посоветуйте, что мне делать с этой гадиной?" - спросил я коменданта,
придя в себя. "Одно средство - сказал он, - просите прощения, или по смыслу дисциплины вы
арестант. Вы имеете свидетелей, что вы были трезвы, а он имеет свидетелей, что вы его ругали". "Я
приму присягу, что это неправда", - сказал я. "А он примет присягу, что это правда. Он офицер, а
вы все еще солдат". Делать нечего, спрятал гордость в карман, напялил мундир и отправился
просить прощения. Простоял я в прихожей у мерзавца битых два часа. Наконец, он допустил меня к
своей опохмелившейся особе. И после многих извинений, прошений, унижений даровано мне было
прощение условием сейчас же послать за водкой. Я послал за водкой.
"Что, Батюшка, - сказал один из них, подавая мне дрожащую с похмелья руку, - вам не
угодно было познакомиться с нами добровольно, как следует с благородными людьми, так мы вас
заставили". На эту краткую и поучительную речь уже пьяная компания захохотала, а я чуть-чуть не
проговорил: мерзавцы! да еще и патентованные мерзавцы" [4, c. 388].
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11.10.2024 21:56 Відповісти
А до чого тут Шевченко?
Його ввідали в солдати і в той час термін служби був 25 років.
В ХІХ сторіччі не було світових війн і воювали тільки солдати, призову на війну не було, на вулицях нікого не ловили і на возах до військ не привозили.
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11.10.2024 22:04 Відповісти
Але Гнезділов добровільно підписав контракт ще у 2019 році. Тобто це той самий кадровий військовий, якім зараз всі ухилянти кажуть - воюйте замість нас, бо ми цивільні, а ви професійні воїни.
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11.10.2024 22:46 Відповісти
А потім ще два місяця дайте. Краще в камері.Не треба буде рити бліндаж. Постійно рубати дрова, носити воду, щось там думати поїсти. Зимою постійно ніч навкруги. Слизько. Холодно. В Бахмуті руки і ноги відморажували. Потім пневмонії. Вилетівші диски з хребта. І командир дибілоїд. Зима пройде . А коли буде тепліше, то можливо буде взагалі інший розклад. Головне побільше інтерв'ю міжнародним журналістам. Ха ха ха.
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11.10.2024 21:43 Відповісти
Штрафні роти створювати з таких як персонаж статті
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11.10.2024 21:53 Відповісти
Для того щоб були штрафні роти треба і заградотряди. Тобто збільшувати чисельність мобілізованих. І в такому разі звичайному солдату краще спочатку любими засобами знищити цей загрядотряд, а потім вже іншого ворога. Ха ха ха.
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11.10.2024 22:05 Відповісти
Наприклад для початку отруїти воду. Ніхто ніколи не доведе хто саме це зробив. Ха ха ха.
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11.10.2024 22:06 Відповісти
І в чому "персонаж" не правий?
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11.10.2024 22:08 Відповісти
Корупціонерів які крадуть мільйони під час того як інші гинуть в окопах випускають під заставу невідомо ким внесену... а військового, який провів в окопах п'ять років і хотів знати коли його демобілізують... закривають за грати...
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11.10.2024 21:50 Відповісти
Його не за це закрили
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11.10.2024 21:54 Відповісти
Його закрили за це:
"что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных."
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11.10.2024 22:10 Відповісти
Прівльок. Влада плюнула в лице захисникам і сказала що вони мають здохнути на цій війні. А ті хто гуляє - еліта.
На початку повномасштабки було популярне гасло "Рабів до раю не пускають". І якось останнім часом давно не бачив його. Схоже всі зрозуміли хто тут "раби".
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11.10.2024 22:37 Відповісти
Доповню. Влада каже - ти або раб, або зек. Вибирай. Третього не дано. Не хочеш бути рабом - велкам в тюрму.
Але це тільки для чесних, які не ховалися а пішли служити. Ті хто косить - ті вільні люди, їх це не стосується.
А потім дивуються чому ніхто в армію не хоче. Та тому що людині притаманно бути вільною, рабом ставати не хоче ніхто, це природно.
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11.10.2024 23:06 Відповісти
Тобто якщо дезертир, але зробив собі піар-тобі персональну новину жирним шріфтом і він буде на цьому далі грати?
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11.10.2024 22:13 Відповісти
Саме так. В любій іншій бригаді таких сотні якщо не тисячі. Проблема виходить на інший рівень. Ще може так статися, що оті всі засуджуючі військові будуть не в вигідному світлі. Чому? Тому що почали розказувати не про причини десятирічної проблеми, а про побратимів, патріотизм, як так і тому подібне. А в розслідуванні могтиме виявитися конкретний командир з ім'ям і прізвищем дії якого привели до дій цього солдата. Що толку з того що його зараз посадили? На його місце немає нікого. Тобто за нього його роботу буде робити хтось інший, на якому буде в два рази більше навантаження. Тобто у підрозділі буде не мінус одна одиниця а навіть дві. Той хто робить роботу за двох виходить зі строю на раз два. Ще в 19 році британські інструктори називали наших командирів ступідами. Ха ха ха.
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11.10.2024 22:32 Відповісти
Вони думають ща таким чином (методом залякування) вони зупинять потік СЗЧшників. Дибіли, не можуть збагнути причину. ВТРАТА МОТИВАЦІЇ!!! А залякування аж ніяк мотивацію не підвищує.
Може хтось і зассить іти в СЗЧ, але працювати від цього краще не стане, а якраз навпаки. А хтось взагалі почне шукати інші способи - через медічку (правда ВЛК ті самі підари) , самострєл і т.п. Ну або прсото пошле всіх накуй і влаштує італійський страйк.
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12.10.2024 14:58 Відповісти
Дезертир зробив для країни більше ніж сотня ухилянтів. Мені не так цікаво чи посадять його, мене більше цікавить чому мільйони ухилянтів, які для країни ще нічого не зробили, до сих пір на свободі?
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11.10.2024 22:41 Відповісти
Та ухилянти це взагалі окрема розмова. Я вважаю що якщо оцей солдат буде діти до кінця своєї задумки, то це буде вже інший рівень вже так би мовити " боротьби" за права солдата. Сяде. Об'явить голодування. Буде ще більше уваги міжнародних партнерів. Червоних хрестів всяких. Зараз полоненому кацапу мають класти у миску клітчатку. Щоб він не похуд згідно конвенцій. А західні партнери до речі також не розуміють критеріїв нашої мобілізації. А тут ще по цьому питанню хтось візьме і помре з голоду. Бубочку просто заклюють. Викличуть Джонсона щоб знову по морді врізав. Ха ха ха.
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11.10.2024 23:09 Відповісти
Не зрозуміло чому немає конвенцій які б слідкували за тим що дають не полоненим, а НАШИМ солдатам. В яких умовах живуть, що їдять.
Я коли дивлюсь на полонених тупо заздрю. І от дійсно, якби це працювало і вони здавались пачками то ок. Але ні, на кількисть полонених це ніяк не впливає, тепличні умови роблять прсото так - чисто щоб партнери не обідєлісь.
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12.10.2024 15:13 Відповісти
Четирижды ухилянт зе решил показательное выступление устроить. Цирк уродов🤣
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11.10.2024 22:16 Відповісти
кастове суспільство
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11.10.2024 22:31 Відповісти
Служи дурачок, получиш значок. (С)
Того хто відтарабанив п'ять років - під варту. А ті хто весь цей час гуляв в генделиках - продовжує гуляти. Справедливість по-українські.
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11.10.2024 22:32 Відповісти
Мені імпонує сміливість вчинку, тому вважаю злочином державу.
Яка так дякує людини за службу.
Якщо достатньо одного протесту, щоб забути вчинки - то держава не варта порятунку.
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11.10.2024 23:08 Відповісти
а на сколько лет нужно отправить этих судей, где их дети,где дбр ,
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11.10.2024 23:15 Відповісти
Ого яка "честь", цілий печерський суд, найчесніший та найсправедливіший суд у всесвіті.
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11.10.2024 23:22 Відповісти
Проблему несправедливої мобілізації та +- 160 тис. СЗЧ не вирішується арештами :

1) поліцію та МВС треба відправляти на фронт, бо їх потужне лоббі завжди "вирішить" питання з Татаровим та єрмаком

2) держслужбовці мають бути на фронті

3) оплата в 470 тис грн в місяць (та страхування життя і здоров'я у страхових структурах ЄС та США) кожній особі на передку. Треба взяти до уваги, що фактично ці кошти солдати ЗСУ на 70% витрачають на пальне, автозапчастини, etc.

4) строк служби саме на фронті по мобілізації має бути 3 роки (з можливісю повернутись за власним бажанням на фронт)
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11.10.2024 23:24 Відповісти
ну, а як же: дмитрук-гантеля спокійнісінько поїхав до лондону, а солдат - до буцегарні... що ж, давно не співчуваю публіці у містах, куди прилітають каб'и - ви на них не прросто заслужили, ви їх самі запросили...
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12.10.2024 00:13 Відповісти
Йому можна а тоді іншим тисячам на фронті чому нізя??
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12.10.2024 01:11 Відповісти
Будут "ломать" парня, пока официально не скажет что был не прав. Демократия по Украински?
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12.10.2024 15:55 Відповісти
Немає у нас ніяких судів і суддів.
Тому ці слова треба брати в лапки.
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14.10.2024 07:58 Відповісти
 
 