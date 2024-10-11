Суд відправив військового Гнезділова під варту на два місяці

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділов - два місяці під вартою. Військового підозрюють у дезертирстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Прокуратура просила для Гнезділова 60 діб тримання під вартою, до 12 грудня, без права застави. Сторона захисту просила відхилити клопотання.

Сторона обвинувачення вважає, що тримання під вартою, зокрема, унеможливить ризик переховування. Прокурори посилалися на те, що Гнезділов після СЗЧ постійно змінював своє перебування та контактні дані.

Захисник Гнезділова Олександр Шадрін вказав, що суд може призначити заставу. Також він просив врахувати той факт, що Гнезділов пішов на фронт у 19 років, уклавши контракт із ЗСУ на 3 роки, і мав звільнитися у березі 2022-го. Крім того, військовому все ще немає 25 років.

Низка людей, які прийшли на суд підтримати Гнезділова, зголосилися взяти його на поруки. Вони також вимагали встановлення чітких термінів служби.

Зазначається, що адвокати Гнезділова на початку засідання подали клопотання про відвід судді. Зокрема, захисник Олександр Шадрін пояснив, що у справі Гнезділова розгляд судової справи мав відбутися негайно після затримання військовослужбовця, однак це сталося лише через день після арешту. Тому, за словами Шадріна, є підстави вважати, що сторона обвинувачення намагається підібрати конкретного суддю для розгляду цієї справи.

Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката про відвід судді. Так само було відхилене перенесення розгляду до Шевченківського райсуду.

Сам Гнезділов, як повідомлялося раніше, заявив, що готовий повернутися на військову службу, якщо Міністерство оборони внесе законодавчу ініціативу щодо встановлення чітких термінів військової служби.

Він також заявив, що оголосить голодування, якщо Міноборони не напрацюють законопроєкт про демобілізацію.

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Що передувало?

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Згодом військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

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