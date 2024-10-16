З початку 2022 року зареєстровано майже 60 тис. кримінальних проваджень щодо СЗЧ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч кримінальних правопорушень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) та близько 30 тисяч щодо дезертирства з січня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, таку статистику надав Офіс Генпрокурора на запит УП.

Як зазначається, з початку 2022 до вересня 2024 року зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за фактом СЗЧ (стаття 407 Кримінального кодексу України). 2 592 таких проваджень закрито.

Водночас за такий самий період зареєстровано 29 521 правопорушення за фактом дезертирства (стаття 408 ККУ), з яких закрито 414.

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В Офісі генпрокурора повідомили, що за січень – вересень 2024 року зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже в чотири рази більше дезертирства, ніж за аналогічний період минулого року".

ІНФОГРАФІКА АНДРІЯ КАЛІСТРАТЕНКА, УП

Однак кількість судових вироків за самовільне залишення частини (СЗЧ) та дезертирство в десятки разів менша, ніж кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, пише "УП".

За даними пресцентру судової влади:

у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 – 2 165 , впродовж січня – вересня 2024 – 766 .

вироків, у 2023 – , впродовж січня – вересня 2024 – . У 2022 році за дезертирство винесено 179 вироків, у 2023 році – 195, впродовж січня – вересня 2024 – 177.

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Статистика судових вироків за СЗЧ і дезертирство за 2022–2024 роки. Інфографіка: УП

Співрозмовник УП з Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності не під запис зізнається, що ДБР не здатне розслідувати таку кількість справ.

"Як наслідок, ми приходимо до найжахливішого в правовій системі – до вибіркового правосуддя. Одного спіймали, другого не спіймали, а третього спіймали і відпустили, бо він заплатив хабар", - додав співрозмовник.

Публічне СЗЧ воїна 56 ОМПБр Сергія Гнезділова

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.

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56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Згодом військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства.

11 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділов - два місяці під вартою. Військового підозрюють у дезертирстві.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

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