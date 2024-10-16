УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5946 відвідувачів онлайн
Новини
3 264 14

З початку 2022 року зареєстровано майже 60 тис. кримінальних проваджень щодо СЗЧ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Статистика Офісу Генпрокурора зареєстрованих випадків СЗЧ і дезертирства за 2022–2024 роки

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч кримінальних правопорушень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) та близько 30 тисяч щодо дезертирства з січня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, таку статистику надав Офіс Генпрокурора на запит УП.

Як зазначається, з початку 2022 до вересня 2024 року зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за фактом СЗЧ (стаття 407 Кримінального кодексу України). 2 592 таких проваджень закрито. 

Водночас за такий самий період зареєстровано 29 521 правопорушення за фактом дезертирства (стаття 408 ККУ), з яких закрито 414.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 46 військових не повернулися в Україну з закордонного відпочинку з початку вторгнення РФ, - Міноборони

В Офісі генпрокурора повідомили, що за січень – вересень 2024 року зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже в чотири рази більше дезертирства, ніж за аналогічний період минулого року".

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ в армії з початку 2022 року
ІНФОГРАФІКА АНДРІЯ КАЛІСТРАТЕНКА, УП

Однак кількість судових вироків за самовільне залишення частини (СЗЧ) та дезертирство в десятки разів менша, ніж кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, пише "УП".

За даними пресцентру судової влади:

  • у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 – 2 165, впродовж січня – вересня 2024 – 766.
  • У 2022 році за дезертирство винесено 179 вироків, у 2023 році – 195, впродовж січня – вересня 2024 – 177.

Читайте також: Воїну 56 ОМПБр Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, повідомили про підозру, - адвокат Шадрін

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ в армії з початку 2022 року
Статистика судових вироків за СЗЧ і дезертирство за 2022–2024 роки. Інфографіка: УП

Співрозмовник УП з Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності не під запис зізнається, що ДБР не здатне розслідувати таку кількість справ.

"Як наслідок, ми приходимо до найжахливішого в правовій системі – до вибіркового правосуддя. Одного спіймали, другого не спіймали, а третього спіймали і відпустили, бо він заплатив хабар", - додав співрозмовник. 

Публічне СЗЧ воїна 56 ОМПБр Сергія Гнезділова

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть "беркутівців", які здійснили перші постріли по майданівцях 20 лютого 2014 року, - Офіс Генпрокурора

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Згодом військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства.

11 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділов - два місяці під вартою. Військового підозрюють у дезертирстві.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало воїна 56 ОМПБр Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ. ФОТО

Автор: 

дезертирство (300) Офіс Генпрокурора (3273) СЗЧ (76)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
16.10.2024 09:31
+4
Це результат діяльності (та бездіяльності) Зеленського.
Блазнював (рік тому) на пропозицію Залужного посилити мобілізацію - поступово призвати до 500 тисяч, навчати їх від півроку до року, а головне - перейти до стратегічної оборони, бо наступати в лоба на переважаючи сили противника (зокрема у повітрі) - це антинауково.
Але Блазень жадав якимось чином наступати "хоча би 500 метрів на день", ще й обіцяв "розібратися" - навіщо тому Залужному потрібні люди в Силах оборони....
Результат ми бачимо.
"Розібрався", ДБ.
показати весь коментар
16.10.2024 09:51
+2
Досить поширена практика, коли людина безвісти зникла, а подають як СЗЧ
показати весь коментар
16.10.2024 10:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.10.2024 09:31 Відповісти
Це результат діяльності (та бездіяльності) Зеленського.
Блазнював (рік тому) на пропозицію Залужного посилити мобілізацію - поступово призвати до 500 тисяч, навчати їх від півроку до року, а головне - перейти до стратегічної оборони, бо наступати в лоба на переважаючи сили противника (зокрема у повітрі) - це антинауково.
Але Блазень жадав якимось чином наступати "хоча би 500 метрів на день", ще й обіцяв "розібратися" - навіщо тому Залужному потрібні люди в Силах оборони....
Результат ми бачимо.
"Розібрався", ДБ.
показати весь коментар
16.10.2024 09:51 Відповісти
Не могло втекти 90 тисяч. Може так маскують втрати, щоб не платити?
показати весь коментар
16.10.2024 09:56 Відповісти
Досить поширена практика, коли людина безвісти зникла, а подають як СЗЧ
показати весь коментар
16.10.2024 10:11 Відповісти
Це одиничні випадки. Більшість тупо звалює з підрозділів бо понабирали люмпенів, поставили командирами г-нів, а багато кого ще й на передок покидали.
показати весь коментар
16.10.2024 10:16 Відповісти
Так Зе-слуги же відмінили кримінальну відповідальність за СЗЧ?!
Чи знов, як завжди, збрехати?!
показати весь коментар
16.10.2024 10:01 Відповісти
Не зовсім, змінили визначення СЗЧ. Але все-одно сзчешників вже стільки, що "всіх не пересажаєте".
показати весь коментар
16.10.2024 10:19 Відповісти
у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 - 2 165, впродовж січня - вересня 2024 - 766.У 2022 році за дезертирство винесено 179 вироків, у 2023 році - 195, впродовж січня - вересня 2024 - 177.
--------

ці живі, інших записали щоб не псувати статистику і вони на небесах
показати весь коментар
16.10.2024 10:47 Відповісти
Ні фіга, кількість вироків і кількість випадків - дуже різняться.
показати весь коментар
16.10.2024 11:41 Відповісти
60 тысяч дел,это же сколько прокуроров на брони от армии и на зарплате по 100 тысяч нужно иметь,чтобы их вести,плюс еще надзорный орган за тем как прокуроры работают,плюс наглядова рада по надзором за надзорщиками - этим уже по миллиону зарплату,получается сзчники хорошие работодатели.
показати весь коментар
16.10.2024 11:57 Відповісти
 
 