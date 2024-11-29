Гнездилову, ушедшему в публичное СОЧ, продлили арест до 15 января
29 ноября Печерский районный суд Киева продлил до 15 января меру пресечения для военнослужащего 56-й бригады Сергея Гнездилова, который в сентябре самовольно оставил часть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Прокурор отметил, что правоохранители не успеют закончить досудебное расследование до 9 декабря, как определил Печерский суд в октябре. Поэтому нужно продлить меру пресечения военнослужащему.
Защита Гнездилова выступила против ходатайства стороны обвинения. Как сказала адвокат Анастасия Бурковская, сторона защиты признает, что Гнездилов самовольно оставил часть, но не соглашается с тем, что он совершил дезертирство, что ему инкриминирует прокуратура.
"Сергей публично говорил, что готов вернуться на службу, поэтому это, по нашему мнению, - не дезертирство. Его СОЧ - это манифест, чтобы власть услышала военнослужащих о необходимости демобилизации", - добавила адвокат. Она считает, что подозрение является необоснованным.
Бурковская отметила, что среди желающих взять на поруки Гнездилова есть журналисты, военнослужащие, общественные деятели. В частности, режиссер фильма "Бачення метелика" Максим Наконечный и журналист-расследователь Ярослава Вольвач. Всего было более 10 человек, которые хотели стать поручителями.
Еще один адвокат возразил, что подозреваемый скрывался после того, как ушел в СОЧ. И добавил, что расследование уже завершено, а потому его подзащитный не сможет уничтожить или исказить доказательства.
Сам Гнездилов сказал, что 5 лет пробыл на службе, а "потом решил спросить, сколько еще".
Что предшествовало?
Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.
"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.
Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.
56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.
Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СОЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.
Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.
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так як на взятки у нього бабла немає 😡