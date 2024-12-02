Военных, которые до 1 января добровольно вернутся с СОЧ, возобновят со всеми соцгарантиями, - ГБР

Военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлены со всеми социальными гарантиями.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ.

Основная цель закона - это создать возможности для военнослужащих, которые ушли в СОЧ, вернуться до 1 января 2025 года в части и продолжить службу без угрызений совести и без конфликта с законодательством Украины", - подчеркнула она.

Сапьян напомнила, что на сегодня законодателем разработан специальный алгоритм по возвращению военнослужащих на службу.

В частности, закон устанавливает, что военнослужащие, самовольно оставившие воинские части или места прохождения службы или дезертировали до вступления в силу данного закона имеют возможность добровольно, но не позднее 1 января 2025 года, прибыть в соответствующие воинские части для продолжения военной службы.

Руководитель воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинскую часть или место прохождения службы продолжает действие контракта, а также возобновляет выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Кроме того, по ее словам, такому военнослужащему возобновляются все льготы, предусмотренные государством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У военных есть время до 1 января, чтобы вернуться из СОЧ, - ГБР

Также, командир должен сообщить орган досудебного расследования и военную службу правопорядка о том, что действие военного контракта военнослужащего продолжается.

"Это дает гарантию того, что начинается автоматическая процедура закрытия уголовного преследования, которое было начато в отношении военнослужащего", - отметила советник по коммуникациям ГБР.

В то же время если военнослужащий до первого января не вернется к месту прохождения службы, то уголовное производство может быть завершено приговором.

По СОЧ, за дезертирство можно лишиться свободы аж на десять лет. Но мы сегодня с вами говорим о том, что воинские части с радостью примут своих побратимов обратно на службу", - подчеркнула она.

Возвращение на службу после СОЧ

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также читайте: На Львовщине лейтенанта оштрафовали за выплаты военным, которые сбежали из лечебных учреждений