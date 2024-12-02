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Новости
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Военных, которые до 1 января добровольно вернутся с СОЧ, возобновят со всеми соцгарантиями, - ГБР

Повернення на службу після СЗЧ

Военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлены со всеми социальными гарантиями.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ.

Основная цель закона - это создать возможности для военнослужащих, которые ушли в СОЧ, вернуться до 1 января 2025 года в части и продолжить службу без угрызений совести и без конфликта с законодательством Украины", - подчеркнула она.

Сапьян напомнила, что на сегодня законодателем разработан специальный алгоритм по возвращению военнослужащих на службу.

В частности, закон устанавливает, что военнослужащие, самовольно оставившие воинские части или места прохождения службы или дезертировали до вступления в силу данного закона имеют возможность добровольно, но не позднее 1 января 2025 года, прибыть в соответствующие воинские части для продолжения военной службы.

Руководитель воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинскую часть или место прохождения службы продолжает действие контракта, а также возобновляет выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Кроме того, по ее словам, такому военнослужащему возобновляются все льготы, предусмотренные государством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У военных есть время до 1 января, чтобы вернуться из СОЧ, - ГБР

Также, командир должен сообщить орган досудебного расследования и военную службу правопорядка о том, что действие военного контракта военнослужащего продолжается.

"Это дает гарантию того, что начинается автоматическая процедура закрытия уголовного преследования, которое было начато в отношении военнослужащего", - отметила советник по коммуникациям ГБР.

В то же время если военнослужащий до первого января не вернется к месту прохождения службы, то уголовное производство может быть завершено приговором.

По СОЧ, за дезертирство можно лишиться свободы аж на десять лет. Но мы сегодня с вами говорим о том, что воинские части с радостью примут своих побратимов обратно на службу", - подчеркнула она.

Возвращение на службу после СОЧ

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также читайте: На Львовщине лейтенанта оштрафовали за выплаты военным, которые сбежали из лечебных учреждений

Автор: 

дезертирство (331) ГБР (2985) СОЧ (69)


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Топ комментарии
+6
продовжити службу без докорів сумління і без конфлікту зі законодавством України Джерело: https://censor.net/ua/n3522925

Конфлікти з командирамт нікуди не подінуться і ті їх на наступний же день відправлять в їх останній штурм. У ДБР їх всіх вважають ідіотами?
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02.12.2024 12:58
+6
Я так і не поняв в яку саме частину повертають. На старе місце, з якого вони втікли? А _причини_ втечі хіба зникли?
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02.12.2024 13:07
+4
Кого особисто ти-вирішив "прощати",ти про себе думай,"прощатель" хрінов,й від імені кого ти-"микаєш"?
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02.12.2024 13:03
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Всі розуміють,що після війни буде амністія,так що не неси маячню.
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02.12.2024 12:42 Ответить
амністія звичайно буде для корупціонерів та казнокрадів
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02.12.2024 12:45 Ответить
Тобто, ми всіх прощаємо, гуляйте собі далі? Ага, щаззззз. В кращому випадку заставлять повернутись й відслужити певний строк.
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02.12.2024 12:58 Ответить
Кого особисто ти-вирішив "прощати",ти про себе думай,"прощатель" хрінов,й від імені кого ти-"микаєш"?
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02.12.2024 13:03 Ответить
Ти мені не тикай - я з тобою з одного казанка не їв, диванний воЄн. Сказав як є, бо, просто так, ця держава не подарує свободу, й ти це чудово знаєш.
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02.12.2024 19:30 Ответить
Ти не заслуговуєш навіть на те, щоб я тобі "ти"-кав,а кукарікати будеш після того, як пройдеш хоча б один відсоток того, що пройшов я і повторюю тобі,блазень убогий -не тобі "прощати" того,хто беріг твою смердючу сраку й тим більше не "ми'-кати від імені незрозуміло кого,а якщо ти не розумієш,то повторюю ще раз -після війни буде амністія й це розуміють всі,окрім тупорилих крикунів-"диванних вояк".
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02.12.2024 19:45 Ответить
Який дєрзкій пенс.) Ти такий сміливий, бо знаєш, що тебе не заберуть у окоп, киздун клавіатурний.
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03.12.2024 08:50 Ответить
Псяка смердюча,ти знаєш що таке- окоп? Ти в курсі як вилітати з того окопа після приходу на три метри,а потім повзти на те місце де він був й бачити розірваних побратимів,ти звідки взагалі виповзло, убоге?
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03.12.2024 10:17 Ответить
"Я на війні воював, я кулі відрами ковтав". Знаємо, вже проходили.
По-перше: ніколи справжній воїн не буде писати про це. По-друге: ти сильно помиляєшся, якщо думаєш що якісь твої, типу, героїчні дії, це індульгенція від хамства. По-третє, хто перевірить що ти написав правду?
Так що сиди далі на своєму дивані й тихо перди, хамло невиховане. Й так...ще раз повторюю, сходи до психотерапевта - в тебе хвора нервова система.
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04.12.2024 07:49 Ответить
Невже ти, настільки тупорила істота,що вважаеш що я намагався щось тобі доводити? Ти що таке взагалі та ким себе вважаєш,убоге?
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04.12.2024 07:58 Ответить
Ну, то, щезни, вбоге, й не смерди тут
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04.12.2024 15:06 Ответить
Тебе,смердючий віслюк ще сьогодні не посилали? Ну то повзи нах...
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04.12.2024 16:06 Ответить
Серед військових безперечно теж є зебіли. Може хтось і повернеться
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02.12.2024 12:39 Ответить
Яким боком єрмаківське дбр до військових?
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02.12.2024 12:41 Ответить
Можливо,вся оця історія з поверненням і не є повним ідіотизмом.Можливо,в розумних жидівських головах наших керівників це буде підставою жорстокіше покарати тих,які не повернуться...тобто всіх...
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02.12.2024 12:47 Ответить
продовжити службу без докорів сумління і без конфлікту зі законодавством України Джерело: https://censor.net/ua/n3522925

Конфлікти з командирамт нікуди не подінуться і ті їх на наступний же день відправлять в їх останній штурм. У ДБР їх всіх вважають ідіотами?
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02.12.2024 12:58 Ответить
Я так і не поняв в яку саме частину повертають. На старе місце, з якого вони втікли? А _причини_ втечі хіба зникли?
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02.12.2024 13:07 Ответить
Чесно кажучи, я також не зрозумів. Якщо людина втекла, то, мабуть, вона мала достатньо підстав. Я б зрозумів, якщо б людина мала право піти в інший підрозділ, але про це нічого не вказано.
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02.12.2024 13:18 Ответить
Якщо під час СЗЧ зробили відношення - переведуть в іншу частину. А якщо повертались у частину, на скільки знаю, у нас у той самий підрозділ нікого не повертали. Переводили в інші підрозділи, резервну роту або тимчасово брали "рабами", у зовсім клінічних случаях - у зведену роту.
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02.12.2024 15:22 Ответить
Таке кажуть
100 тис. дезертирів...на 60 тис. відкрили кримінальні справи
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02.12.2024 13:52 Ответить
і добав але!!!
але ніхто не розбирається, чому люди йдуть в сзч....
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02.12.2024 13:54 Ответить
багато разів чув що краще нари ніж тай, командирський беспрєдєл.
тож висновок...
обісрався ОПа з своїми до 12 років за сзч.
тому що цифра 100к+ а це 20 брг!!
а вони можуть згуртуватися...
а ще, нема кому воювати а підараси як не призивались. так і не призиваються!!!!
от і дали задню, бо обісралися,
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02.12.2024 13:52 Ответить
12 мало. Треба ще трьошку накинути. Щоб ні у кого вже не було сумнівів йти в СЗЧ чи пристрелити пару підарасів. Строк то один і такий самий.
Може тому ми ще не чули щоб когось посадили? Бо якщо пару чоловік посадять, то масові вбивства гарантовані.
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02.12.2024 15:33 Ответить
тому я й пишу що обісралися...
бо ніхто не думає а лиш з плеча рубають.
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02.12.2024 16:31 Ответить
Я хз. Якщо людина вже втекла з частини, знаючи про наслідки, то там повинно було бути все доволі ******. Настільки ******, що не зупинила навіть перспектива кримінальної справи. З якого дива вона візьме і повернеться під чесне слово, що все буде ок? Чи в частині життя після того їй стане легше?
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02.12.2024 13:53 Ответить
Не обов'язково: міг початися запій, міг потрапити до в'язниці, лягти в лікарню без направлення, сімейні обставини, психічний розлад, можливість звалити з країни, прийняли до 95-го кварталу, ну міг просто затриматись у відпустці.
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02.12.2024 15:28 Ответить
Так, не для того вони втiкали, щоб повертатись... Зауважте-я нiкого не засуджую...
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02.12.2024 17:40 Ответить
У Харкові люди у військовій формі вибили скло автомобіля і силою витягли водія
https://focus.ua/uk/*******-novosti/681419-lyudi-u-viyskoviy-formi-vibili-sklo-avtomobilya-i-siloyu-vityagli-vodiya-video
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02.12.2024 14:10 Ответить
Не розумію нашо таких мобілізовувати. Сразу хай арештовують всях підряд і пятьорік паяють. Нашо оті посередники.

І головне ті хто взагалі ухилився і послав нахєр - максимум пятьорік. А якщо ти прийшов, кілька років відслужив і тільки потім послав всіх - тут тобі уже двєнашка.
Але почекайте, ми ще не знаємо яка "нагорода" чекає тих хто стерпить весь строк. Я думаю після війни пожиттєве будуть давати всій родині. Щоб діти таких "придурків" не мали шанса в цій країні.
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02.12.2024 15:53 Ответить
 
 