Военных, которые до 1 января добровольно вернутся с СОЧ, возобновят со всеми соцгарантиями, - ГБР
Военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлены со всеми социальными гарантиями.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ.
Основная цель закона - это создать возможности для военнослужащих, которые ушли в СОЧ, вернуться до 1 января 2025 года в части и продолжить службу без угрызений совести и без конфликта с законодательством Украины", - подчеркнула она.
Сапьян напомнила, что на сегодня законодателем разработан специальный алгоритм по возвращению военнослужащих на службу.
В частности, закон устанавливает, что военнослужащие, самовольно оставившие воинские части или места прохождения службы или дезертировали до вступления в силу данного закона имеют возможность добровольно, но не позднее 1 января 2025 года, прибыть в соответствующие воинские части для продолжения военной службы.
Руководитель воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинскую часть или место прохождения службы продолжает действие контракта, а также возобновляет выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Кроме того, по ее словам, такому военнослужащему возобновляются все льготы, предусмотренные государством.
Также, командир должен сообщить орган досудебного расследования и военную службу правопорядка о том, что действие военного контракта военнослужащего продолжается.
"Это дает гарантию того, что начинается автоматическая процедура закрытия уголовного преследования, которое было начато в отношении военнослужащего", - отметила советник по коммуникациям ГБР.
В то же время если военнослужащий до первого января не вернется к месту прохождения службы, то уголовное производство может быть завершено приговором.
По СОЧ, за дезертирство можно лишиться свободы аж на десять лет. Но мы сегодня с вами говорим о том, что воинские части с радостью примут своих побратимов обратно на службу", - подчеркнула она.
Возвращение на службу после СОЧ
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.
Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.
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По-перше: ніколи справжній воїн не буде писати про це. По-друге: ти сильно помиляєшся, якщо думаєш що якісь твої, типу, героїчні дії, це індульгенція від хамства. По-третє, хто перевірить що ти написав правду?
Так що сиди далі на своєму дивані й тихо перди, хамло невиховане. Й так...ще раз повторюю, сходи до психотерапевта - в тебе хвора нервова система.
Конфлікти з командирамт нікуди не подінуться і ті їх на наступний же день відправлять в їх останній штурм. У ДБР їх всіх вважають ідіотами?
100 тис. дезертирів...на 60 тис. відкрили кримінальні справи
але ніхто не розбирається, чому люди йдуть в сзч....
тож висновок...
обісрався ОПа з своїми до 12 років за сзч.
тому що цифра 100к+ а це 20 брг!!
а вони можуть згуртуватися...
а ще, нема кому воювати а підараси як не призивались. так і не призиваються!!!!
от і дали задню, бо обісралися,
Може тому ми ще не чули щоб когось посадили? Бо якщо пару чоловік посадять, то масові вбивства гарантовані.
бо ніхто не думає а лиш з плеча рубають.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/681419-lyudi-u-viyskoviy-formi-vibili-sklo-avtomobilya-i-siloyu-vityagli-vodiya-video
І головне ті хто взагалі ухилився і послав нахєр - максимум пятьорік. А якщо ти прийшов, кілька років відслужив і тільки потім послав всіх - тут тобі уже двєнашка.
Але почекайте, ми ще не знаємо яка "нагорода" чекає тих хто стерпить весь строк. Я думаю після війни пожиттєве будуть давати всій родині. Щоб діти таких "придурків" не мали шанса в цій країні.