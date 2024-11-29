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Новости Война
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У военных есть время до 1 января, чтобы вернуться из СОЧ, - ГБР

Військові мають час до 1 січня, щоб повернутися після СЗЧ

Военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, имеют время до 1 января 2025 года, чтобы вернуться без наступления уголовной ответственности.

Об этом заявила советник директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Если вы ушли в СОЧ как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября до 1 января нового года, то есть за месяц. После того, как вы возвращаетесь на место своей службы, командир имеет 72 часа для продления действия контракта или восстановления вас на службе", - отметила она.

В таком случае, пояснила Сапьян, возобновляются денежные, продовольственные и вещевые выплаты, а также льготы и социальные гарантии.

"Когда военный вернется в свою воинскую часть, он обязан сообщить в орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины. Такой алгоритм действий на сегодняшний день", - подытожили в ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу после первого СОЧ или дезертирства

Возвращение на службу после СОЧ

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Читайте также: Баргилевич о СОЧ в армии: увеличение срока подготовки новобранцев должно помочь решить эту проблему

Автор: 

военнослужащие (6100) ГБР (2971) СОЧ (67)


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Топ комментарии
+23
До якого числа мають повернутися в Україну слуги-втікачі ДБР не уточнило?
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29.11.2024 15:35
+11
Тобто розпіарена тема що військові повертаються в частини чергова брехня.
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29.11.2024 15:36
+11
Так дискредитувати мобілізацію та настільки демотивувати та деморалізувати суспільство по відношенню до мобілізації міг лише затятий ворог української держави. За все це відповідає чотириразовий верховний ухилянт ЗЕлідор, бо за законом за мобілізацію відповідає президент. А цей імітатор президента валить та дискредитує все за що береться, причому робить це фахово. А свої провали одразу перекладає на будь кого, мовляв "рафік ні в чьом нє вінават".
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29.11.2024 16:07
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Правила форума Совет форумчан
Та дайте їм час хоча б до старого нового року.
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29.11.2024 15:33 Ответить
До якого числа мають повернутися в Україну слуги-втікачі ДБР не уточнило?
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29.11.2024 15:35 Ответить
Їх , чомусь , це не цікавить ...
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29.11.2024 15:41 Ответить
Монко забито ими с женами,любовницами и охранниками и даже отделение Новой почты открыли для волонтерской помощи.
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29.11.2024 16:55 Ответить
Тобто розпіарена тема що військові повертаються в частини чергова брехня.
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29.11.2024 15:36 Ответить
А якщо не повернуться, то що? Зе "заклеймит пазором"?
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29.11.2024 15:36 Ответить
Тебе пошлють , замість них
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29.11.2024 15:42 Ответить
Буде стаття
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29.11.2024 16:47 Ответить
А зараз що?
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30.11.2024 09:56 Ответить
Выглядит как "ну позязя".
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29.11.2024 15:43 Ответить
Після 1 січня продовжать
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29.11.2024 15:48 Ответить
Я так думаю ухилянти сміються з ДБР. Бо кажуть що їх стільки, що ніяке ДБР не впорається.
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29.11.2024 15:50 Ответить
Их то много. Но (извиняюсь перед дамой) каждый баран будет висеть за свои яйца.
Или как во вторую мировую, дезертиры будут в банды сбиваться.
Вы знаете чем закончил Промакашка? Можете фантазировать. А Левченко шлёпнули.
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29.11.2024 16:15 Ответить
А Тищенко депутат
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29.11.2024 17:29 Ответить
"А Мусоргский бухал"
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29.11.2024 18:21 Ответить
Сподіваюся, що ти на фронті
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29.11.2024 22:15 Ответить
"Останнє китайське попередження!"
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29.11.2024 15:54 Ответить
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29.11.2024 16:16 Ответить
В СМИ різні цифри кількості СЗЧшників, 80 - 100 тищ. а можливо і більше, пенітенціарна система України не розрахована на таку кількість. Якщо люди не повертаються, хай влада будує тюрми, хай оголошують потужну программу "Велике садівництво" як раз можна добре попиляти державні кошти.
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29.11.2024 15:58 Ответить
Какие тюрьмы? Окопы пусть копают на передовой, разминируют минные поля, эвакуируют двухсотых из очень невесёлых и небезопасных мест. То же касается и всех остальных зеков которые не хотят воевать, включая женщин.
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29.11.2024 16:15 Ответить
Welcome to Ukraine
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29.11.2024 16:27 Ответить
Які окопи???? Вони втекли з війська щоб лишитися живим.
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29.11.2024 16:27 Ответить
Приїжджай і ти, також будеш "окопы копать на передовой, разминировать минные поля, эвакуировать двухсотых из очень невесёлых и небезопасных мест." Тоді твої коменти ще можна буде більш-менш серйозно сприймати.
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29.11.2024 17:59 Ответить
А я не дезертир что бы именно этим заниматься.
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29.11.2024 21:05 Ответить
Не переживай, робота знайдеться. Приїжджай, проявиш себе не тільки на словах, але і справами.
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29.11.2024 21:19 Ответить
Я может ещё и приеду. Вряд ли конечно но это пока ещё возможно. Другой вопрос почему ГУР или ещё там кто не вербуют таких как я для более интересной работы за рубежом, для охоты на беглых депутатов/оликарков например, или каких нибудь критических инженеров/бюрократов из ерефии. Вот глядишь пропала бы доча какого нибудь генерала в Париже на пару дней, а там глядишь и самолёты припаркуют в нужном месте. Ведь у нас уже все готовое-- и языки, и паспорта, и легенды, и знание обычаев, привычек аборигенов.
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29.11.2024 21:47 Ответить
Так прояви себя - вальни кацапа в США (или где ты там), а мы рассмотрим!
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30.11.2024 09:58 Ответить
Я бы предпочел в Швеции или Норвегии. В Дании, на худой конец.
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30.11.2024 15:10 Ответить
Приїзжай покажеш як копати...
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30.11.2024 10:40 Ответить
А кримінальні провадження будуть просто тимчасово відкладені. На потім...
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29.11.2024 16:06 Ответить
Це погрожують ті хто в окопі точно не опиниться, і судити теж їх буде той що ніяк їбалом каб ловити не буде..... Чудово
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29.11.2024 16:07 Ответить
Так дискредитувати мобілізацію та настільки демотивувати та деморалізувати суспільство по відношенню до мобілізації міг лише затятий ворог української держави. За все це відповідає чотириразовий верховний ухилянт ЗЕлідор, бо за законом за мобілізацію відповідає президент. А цей імітатор президента валить та дискредитує все за що береться, причому робить це фахово. А свої провали одразу перекладає на будь кого, мовляв "рафік ні в чьом нє вінават".
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29.11.2024 16:07 Ответить
Що-що?! А що буде потім?! Ніхто не збирається, навіть гадки не має. Чи може по квартирах ходитимуть і шукатимуть ухилянтів й СЗЧ-шників??
Ніхто вже нічому не вірить. "Зе" пробрехались від голови до п'ят!!!
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29.11.2024 17:50 Ответить
Скоріше 100 000 СЗЧешніків візьмуть Банкову штурмом...

зелені клоуни зеленський і дєрьмак цього дуже бояться!
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29.11.2024 18:43 Ответить
И дальше что? Сдадут страну ерефии? Или мобилизуются? Так смысл тогда брать Банковую
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30.11.2024 15:12 Ответить
Повернутися до тої вйськової частини з якої "втекли"? Ви в своєму розумі? Їх же там тупо вб'ють, в прямому смислі цтого слова. Ну, принамі у нас як мінімум до самогубства доведуть. А може навпаки до массового убивства.
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29.11.2024 18:46 Ответить
Чергова п.о.є.б.є.н.ь.
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29.11.2024 19:57 Ответить
а каким боком ДБР к тем кто ушел в СЗЧ?
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29.11.2024 20:23 Ответить
Отака подяка від ухилянтів тим, хто роками захищав Україну на передовій…
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29.11.2024 21:14 Ответить
PS. "отака подяка" - за те, що перешкодили ухилянтам їх мрії: "Київ за три дні".
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29.11.2024 21:21 Ответить
Знову хлопцям якісь дивні ультиматуми від чуваків з потрійною (як мінімум) мораллю.
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29.11.2024 22:22 Ответить
Ці чорти на чолі з Зе показують все, що їм насрати на бійців і їхнє життя і тут дають місяць на роздуми.
Гадаю що більшість СЗЧшників їх вже почало.
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29.11.2024 22:27 Ответить
А ШО ЗА АРМЯНИ В ВСУ !?)
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30.11.2024 17:04 Ответить
 
 