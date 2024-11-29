У военных есть время до 1 января, чтобы вернуться из СОЧ, - ГБР
Военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, имеют время до 1 января 2025 года, чтобы вернуться без наступления уголовной ответственности.
Об этом заявила советник директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Если вы ушли в СОЧ как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября до 1 января нового года, то есть за месяц. После того, как вы возвращаетесь на место своей службы, командир имеет 72 часа для продления действия контракта или восстановления вас на службе", - отметила она.
В таком случае, пояснила Сапьян, возобновляются денежные, продовольственные и вещевые выплаты, а также льготы и социальные гарантии.
"Когда военный вернется в свою воинскую часть, он обязан сообщить в орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины. Такой алгоритм действий на сегодняшний день", - подытожили в ГБР.
Возвращение на службу после СОЧ
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.
Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.
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Или как во вторую мировую, дезертиры будут в банды сбиваться.
Вы знаете чем закончил Промакашка? Можете фантазировать. А Левченко шлёпнули.
Ніхто вже нічому не вірить. "Зе" пробрехались від голови до п'ят!!!
зелені клоуни зеленський і дєрьмак цього дуже бояться!
Гадаю що більшість СЗЧшників їх вже почало.