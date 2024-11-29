У военных есть время до 1 января, чтобы вернуться из СОЧ, - ГБР

Военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, имеют время до 1 января 2025 года, чтобы вернуться без наступления уголовной ответственности.

Об этом заявила советник директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Если вы ушли в СОЧ как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября до 1 января нового года, то есть за месяц. После того, как вы возвращаетесь на место своей службы, командир имеет 72 часа для продления действия контракта или восстановления вас на службе", - отметила она.

В таком случае, пояснила Сапьян, возобновляются денежные, продовольственные и вещевые выплаты, а также льготы и социальные гарантии.

"Когда военный вернется в свою воинскую часть, он обязан сообщить в орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины. Такой алгоритм действий на сегодняшний день", - подытожили в ГБР.

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Возвращение на службу после СОЧ

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

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