Баргилевич о СОЧ в армии: увеличение срока подготовки новобранцев должно помочь решить эту проблему

Увеличение срока подготовки новобранцев в учебных центрах с одного месяца до полутора должно помочь решить проблему самовольного оставления части (СОЧ) в армии.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, информирует Цензор.НЕТ.

Баргилевич признал, что СОЧ является проблемой для украинской армии.

На вопрос, какова главная причина СОЧ в армии, Баргилевич ответил, что чаще всего это вызвано психологической неготовностью новобранцев.

"В армию приходят служить разные люди. Кто-то стойко стоит на позиции. Кто-то из гражданской жизни менее психологически подготовлен. Соответственно и были увеличены сроки базовой военной подготовки с месяца до полутора. Это даст возможность человеку более качественно подготовиться к выполнению задач", - заявил начальник Генштаба.

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Напомним, что 21 ноября Верховная Рада приняла закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставили воинские части или дезертировали.

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