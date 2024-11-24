Баргилевич о СОЧ в армии: увеличение срока подготовки новобранцев должно помочь решить эту проблему
Увеличение срока подготовки новобранцев в учебных центрах с одного месяца до полутора должно помочь решить проблему самовольного оставления части (СОЧ) в армии.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, информирует Цензор.НЕТ.
Баргилевич признал, что СОЧ является проблемой для украинской армии.
На вопрос, какова главная причина СОЧ в армии, Баргилевич ответил, что чаще всего это вызвано психологической неготовностью новобранцев.
"В армию приходят служить разные люди. Кто-то стойко стоит на позиции. Кто-то из гражданской жизни менее психологически подготовлен. Соответственно и были увеличены сроки базовой военной подготовки с месяца до полутора. Это даст возможность человеку более качественно подготовиться к выполнению задач", - заявил начальник Генштаба.
Напомним, что 21 ноября Верховная Рада приняла закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставили воинские части или дезертировали.
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А хто буде зараз вибудовивати? Оце грабувало армію а зараз у радниках ходить? То він нарадить та навідбудовує.
А по ділу - вперше чую, щоб тривалість так званої "підготовки" якось впливала на мотивацію. А саме в мотивації (її відсутності) основна біда. Немає її у більшості насильно мобілізованих. Нікого не виправдовую, захищати державу потрібно. Але не слід очікувати від людей дива під кінець третього року повномасштабної війни. Коли навіть у добровольців опускаються руки.
Чи у вас вже є нові, більш адекватні ідеї?
Треба Богу молитись, оце наша єдина і справжня надія на перемогу.