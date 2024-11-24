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Баргилевич о СОЧ в армии: увеличение срока подготовки новобранцев должно помочь решить эту проблему

Баргилевич про СЗЧ в армії

Увеличение срока подготовки новобранцев в учебных центрах с одного месяца до полутора должно помочь решить проблему самовольного оставления части (СОЧ) в армии.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, информирует Цензор.НЕТ.

Баргилевич признал, что СОЧ является проблемой для украинской армии.

На вопрос, какова главная причина СОЧ в армии, Баргилевич ответил, что чаще всего это вызвано психологической неготовностью новобранцев.

"В армию приходят служить разные люди. Кто-то стойко стоит на позиции. Кто-то из гражданской жизни менее психологически подготовлен. Соответственно и были увеличены сроки базовой военной подготовки с месяца до полутора. Это даст возможность человеку более качественно подготовиться к выполнению задач", - заявил начальник Генштаба.

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Напомним, что 21 ноября Верховная Рада приняла закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставили воинские части или дезертировали.

Читайте также: Количество тех, кто добровольно возвращается в армию после СОЧ, увеличивается, - ВСП

Автор: 

подготовка (225) ВСУ (6564) Баргилевич Анатолий (14) СОЧ (69)


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Топ комментарии
+15
Щоб зменшити СЗЧ, потрібно вибудовувати довіру між солдатами та тими хто ними керує. Зменшувати прірву між окопом і штабом
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24.11.2024 23:10
+11
Мотивація з`явилась 30 років тому, коли бидлонаселенню видали приватизаційні сертифікати оціночною вартістю $10, таким чином оцінили все державне майно України у смішні $500 млн. Ось з того моменту і відбувся поділ людей: на тих, хто насолоджується життям, і тих, хто має захищати це солодке життя.
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24.11.2024 23:57
+10
А ми то думали, що проблема в тому, що вони один ріжок вистрілюють в кращому випадку і кидають 2 гранати за 4 тижні. А якщо будуть те ж саме робити не за 4, а за 6 тижнів, то відразу мотивація з'явиться після такого навчання... Ну й голова.
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24.11.2024 23:12
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Щоб зменшити СЗЧ, потрібно вибудовувати довіру між солдатами та тими хто ними керує. Зменшувати прірву між окопом і штабом
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24.11.2024 23:10 Ответить
Нажаль тіх хто мав довіру солдатів Зеленський-дЕрьмаков звільнив з лав ЗСУ. І на рівні бригаг також.
А хто буде зараз вибудовивати? Оце грабувало армію а зараз у радниках ходить? То він нарадить та навідбудовує.
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25.11.2024 04:07 Ответить
якщо воїна рахують за скотину і до нього таке ж відношення, то може хтось цього і не хоче помічати. А потім питають ЧОМУ?
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25.11.2024 06:11 Ответить
Так в СВЧ - в більшості випадків -- идуть після 2- х - 3 х років віини
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24.11.2024 23:11 Ответить
Діди так сказати.
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24.11.2024 23:17 Ответить
СВЧ???
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25.11.2024 00:17 Ответить
Ні, навпаки, найбільше СЗЧ серед бусифікованих рабів - вони тікають при першій нагоді.
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25.11.2024 09:48 Ответить
А ми то думали, що проблема в тому, що вони один ріжок вистрілюють в кращому випадку і кидають 2 гранати за 4 тижні. А якщо будуть те ж саме робити не за 4, а за 6 тижнів, то відразу мотивація з'явиться після такого навчання... Ну й голова.
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24.11.2024 23:12 Ответить
Три дні.
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24.11.2024 23:15 Ответить
... голова і ... 2-а вуха
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24.11.2024 23:32 Ответить
...і шнурочок, що тримає ці вуха.
А по ділу - вперше чую, щоб тривалість так званої "підготовки" якось впливала на мотивацію. А саме в мотивації (її відсутності) основна біда. Немає її у більшості насильно мобілізованих. Нікого не виправдовую, захищати державу потрібно. Але не слід очікувати від людей дива під кінець третього року повномасштабної війни. Коли навіть у добровольців опускаються руки.
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25.11.2024 09:28 Ответить
Прошу пояснити, хто такі новобранці? Депутати всіх розливів, мажори з БМВ, охоронники народних депутатів, поліціянти типу слідчі? Чи ті, хто залишився в селах і їх всіма способами намагаються зловити товариші заготівельники з ТЦК і СЗ?
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24.11.2024 23:13 Ответить
Новобранець, це новий бранець.
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24.11.2024 23:16 Ответить
👍
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24.11.2024 23:46 Ответить
Ні, не вирішить. Треба змусити нато ввести війська.
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24.11.2024 23:16 Ответить
Дай вгадаю, "створити небезпеку інциденту на АЕС"?

Чи у вас вже є нові, більш адекватні ідеї?
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25.11.2024 00:20 Ответить
бред сивої кобили
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24.11.2024 23:32 Ответить
Мотивація з`явилась 30 років тому, коли бидлонаселенню видали приватизаційні сертифікати оціночною вартістю $10, таким чином оцінили все державне майно України у смішні $500 млн. Ось з того моменту і відбувся поділ людей: на тих, хто насолоджується життям, і тих, хто має захищати це солодке життя.
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24.11.2024 23:57 Ответить
О, намалювався тіп якого ЗеРиги посадили саботувати створення ТРО в 2021 році
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24.11.2024 23:44 Ответить
Він і справді не розуміє причини, чи за дурника хоче зійти? Або все разом.
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24.11.2024 23:44 Ответить
Нерозуміння причин призведе до ще більших наслідків!!!!
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24.11.2024 23:45 Ответить
Хто знає, навіщо ми утримуємо армію, військових, якщо вони не воюють?
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24.11.2024 23:55 Ответить
Я такої ж думки. Не утримуйте мене, краще крупі гроші занесіть. Я піду на дємбєль, а ви тут самі якось розберетесь з вашими населеними пунктами, висотами і іншим. Ха ха ха.
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25.11.2024 06:18 Ответить
Де довіра, а де цей генерал?
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25.11.2024 00:23 Ответить
МІСЯЦЬ???????????????? Опанувати професію, від якої фізично залежить твоє життя - за МІСЯЦЬ???????? Підараси...
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25.11.2024 00:37 Ответить
WW2: коли фронт у 1943-44 проходив через Україну то вигрібали ВСІХ віку 18-60 років, 3 дні рили окопи, 3 постріли з гвинтівки, і на передок... саме там і вчилися стріляти кому цікаво. Але командир взводу у звані молодшего лейтенанту сидів на передку, під час атаки керував підлеглими за допомогою ТТ - пристрілював тих хто відмовлявся лізти під кулі.
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25.11.2024 01:09 Ответить
А Ганібал слонами через Альпи переходив. А того слона, який не хотів через Альпи перелазити також спочатку пристрелювали, а потім з'їдали. Ха ха ха.
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25.11.2024 06:21 Ответить
По якій книжці ви "вивчали" історію?
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25.11.2024 09:31 Ответить
А з чого тоді ЗЕ буде будувати дороги та харчуватись?
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25.11.2024 04:14 Ответить
І це все на шо вистачило залишкив розуму?
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25.11.2024 05:21 Ответить
Довго ж ти напружував одну звивину шоб таке написати. Чи ти її шукав так довго?
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25.11.2024 09:27 Ответить
Слова ідіота не варті коментарів...
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25.11.2024 05:52 Ответить
Как были дебилы ,так ими и остались. Значит не толкают солдат в сзч безответственность офицеров за херовое руководство и ненужные смерти солдат,ни затяги в том смысле что приехав с боевых тебя не отпускают домой а ты сидишь в лесу в палатке и когда приезжает генерал ходишь бычки по лесу собираешь,ни бесконечный срок службы,а вот две недели ***** в учебке спасут Украину.
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25.11.2024 06:10 Ответить
Певно цей генерал тільки вийшов з під дії алкогольної інтоксикації. Ця проблема не вирішувалася і не вирішується належним чином вже десять років. Ця репліка генерала лише для того щоб сказати хоч якусь репліку в своїй кар'єрі. Коли перестанете ставити піхотинців командувати артилерією, а капітанів не існуючого флоту командувати безпілотними літаючими військами це буде лише першим кроком до вирішення проблем не тільки з сзч. Ха ха ха.
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25.11.2024 06:29 Ответить
Тих, кого загребло тцк воювати не будуть, у кращому разі відсиджуватися в окопах. Їх будуть гнати на нуль так же, як і росіян.
Треба Богу молитись, оце наша єдина і справжня надія на перемогу.
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25.11.2024 06:53 Ответить
Якщо ти, падло, вже вилізло в НГШ- так тихенько роби свою роботу, займайся стратегічними питаннями, а не вилазь в ******** телемарафони та не ***** що попало. Нє, з цією владою ******* нам буде...
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25.11.2024 08:29 Ответить
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25.11.2024 09:24 Ответить
СЗЧ триватиме доти, доки в окопах будуть раби, а не добровольці. Уся наївність зникає, коли прилітає КАБ і вбиває купу побратимів - до цього готові лише добровольці, а не бусифіковані раби. Необхідно вводити плату за підписання контракту.
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25.11.2024 09:46 Ответить
генерал вдало вдає дурника
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25.11.2024 10:28 Ответить
 
 