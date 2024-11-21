Возвращение на службу после первого СОЧ: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставили воинские части или дезертировали.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

253 парламентария проголосовали за.

"Во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали, и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.



Возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.



Начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали, и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не является основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта", - рассказал Железняк.

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