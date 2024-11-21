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Новости Война
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Возвращение на службу после первого СОЧ: Рада приняла законопроект

Повернення після СЗЧ: Рада ухвалила закон

Верховная Рада приняла закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставили воинские части или дезертировали.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

253 парламентария проголосовали за.

Повернення після СЗЧ: Рада ухвалила закон

"Во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали, и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали, и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не является основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта", - рассказал Железняк.

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Автор: 

ВР (29244) СОЧ (69)


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Топ комментарии
+13
А красти меньше в солдат чого не ухвалили?ублюдки
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21.11.2024 11:30
+13
а після 4 ухилянь може повернутися з президентського крісла в частину?
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21.11.2024 11:56
+10
Історія з життя, через ставлення керівництва солдат пішов в СЗЧ, повернувся додому до самотньої матері, доблісні ТЦК навідалися до нього додому, та повернули в стрій... Був СЗЧ став безвісти пропавшим, а всяка погань їздить по Європам коли захоче, ТЦК їх не бачить, і не знає як знайти... Це те саме що з захопленням берегу річок, в елітних котеджних резерваціях під Києвом... Всі про все знають, і тиша... А спробуєш викопати на городі копанку, то вже завтра прокурор-інвалід відкриє кримінальну справу https://te.20minut.ua/Kryminal/za-samovilno-vikopaniy-stav-na-gorodi-ta-rozvedennya-rib-cholovik-pone-11012728.html
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21.11.2024 11:47
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А красти меньше в солдат чого не ухвалили?ублюдки
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21.11.2024 11:30 Ответить
ти не перегібай дядя, а де пани чиновникі-генерали будуть своїм діткам на пєчєнькі брать? на зарплату?
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21.11.2024 11:36 Ответить
Історія з життя, через ставлення керівництва солдат пішов в СЗЧ, повернувся додому до самотньої матері, доблісні ТЦК навідалися до нього додому, та повернули в стрій... Був СЗЧ став безвісти пропавшим, а всяка погань їздить по Європам коли захоче, ТЦК їх не бачить, і не знає як знайти... Це те саме що з захопленням берегу річок, в елітних котеджних резерваціях під Києвом... Всі про все знають, і тиша... А спробуєш викопати на городі копанку, то вже завтра прокурор-інвалід відкриє кримінальну справу https://te.20minut.ua/Kryminal/za-samovilno-vikopaniy-stav-na-gorodi-ta-rozvedennya-rib-cholovik-pone-11012728.html
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21.11.2024 11:47 Ответить
Якщо людина вже осознано пішла з війська, з розумінням відповідальності згідно ККУ, якого ... туди повертатися знов! Де логіка?
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21.11.2024 11:47 Ответить
Але хоч не на ті посади? Взагалі, втомилися усі. Але чомусь одні звалюють в СЗЧ, інші в таких самих піз***рєзах не звалюють.
Скільки вже таких бачив...
Повертається назад, пускає соплі, як йому важко, як втомився, як сім'ю не бачив давно, як ще шось.
А шо, іншим простіше?
Воїни Аллаха, мля...
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21.11.2024 11:48 Ответить
дивлячись яким саме іншим. Зеленим Слугам Урода та іншим прокурорам-мсеківцям досить так непогано
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21.11.2024 12:39 Ответить
ти не на слуг дитвися, і не на мсеківців. А на себе.
Чого ти особисто вартий.
Судячи з того, що прикриваш свою неспроможність нашими доморощеними мразями (спочатку вони, потім я) - не вартий ти ніхрєна. Пусте місце.
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21.11.2024 13:44 Ответить
Де я писав про "спочатку вони"? Якщо ти справді десь був і щось бачив то мені не потрібно тобі пояснювати що бувають ситуації з яких СЗЧ єдиний вихід.
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23.12.2024 16:22 Ответить
а після 4 ухилянь може повернутися з президентського крісла в частину?
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21.11.2024 11:56 Ответить
Всіх кого бусифікували за цим законом підуть СЗЧ, потім під кінець війни повернуться без наслідків.
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21.11.2024 12:07 Ответить
А чотири рази відкосити без наслідків можна? В нас є прецендент.
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21.11.2024 12:10 Ответить
Він не військовий, звичайний косарь якого мама не пустила в доросле чоловіче життя, у війську не служив, у питаннях армії розуміється як свиня в апельсинах, але країною керувати підчас війни можна.
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21.11.2024 12:16 Ответить
Ну а бусифвкований Микола класний військовий. На око з бусіка видно.
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21.11.2024 12:27 Ответить
З бусифікованих у війську ККД дорівнює приблизно нулю. ТЦК виконував план, МО доповідало що все ЗБС, в навчальних центрах їх якось готували, дехто йшли в СЗЧ звідти, ну а потрапивши до війська пару-трійка виходів на ЛБЗ і далі в СЗЧ.
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21.11.2024 12:36 Ответить
це скринька пандори. І вони її відкрили. ДЕБІЛИ !
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21.11.2024 12:23 Ответить
а забрать бабло у депутатов с говномарофоном и отдать военным на передке без ********* пробовали?
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21.11.2024 13:24 Ответить
Потрібно боротись з причинами СЗЧ а не з наслідками. Керувати військом повинні ті хто безпосередньо воював в окопах, хто знає що таке війна з особистого досвіду, а не з підручників та розповідей кацапокомуняк
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21.11.2024 13:34 Ответить
 
 