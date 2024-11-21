Повернення на службу після першого СЗЧ: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертирували.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

253 парламентарі проголосували за.

"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.



Поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.



Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту", - пояснив Железняк.

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