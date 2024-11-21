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Новини Війна
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Повернення на службу після першого СЗЧ: Рада ухвалила законопроєкт

Повернення після СЗЧ: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертирували.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

253 парламентарі проголосували за.

Повернення після СЗЧ: Рада ухвалила закон

"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту", - пояснив Железняк.

Читайте: Рада підтримала законопроєкт про автоматизований арешт коштів боржників у банках

Автор: 

ВР (14943) СЗЧ (68)


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Топ коментарі
+13
А красти меньше в солдат чого не ухвалили?ублюдки
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21.11.2024 11:30
+13
а після 4 ухилянь може повернутися з президентського крісла в частину?
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21.11.2024 11:56
+10
Історія з життя, через ставлення керівництва солдат пішов в СЗЧ, повернувся додому до самотньої матері, доблісні ТЦК навідалися до нього додому, та повернули в стрій... Був СЗЧ став безвісти пропавшим, а всяка погань їздить по Європам коли захоче, ТЦК їх не бачить, і не знає як знайти... Це те саме що з захопленням берегу річок, в елітних котеджних резерваціях під Києвом... Всі про все знають, і тиша... А спробуєш викопати на городі копанку, то вже завтра прокурор-інвалід відкриє кримінальну справу https://te.20minut.ua/Kryminal/za-samovilno-vikopaniy-stav-na-gorodi-ta-rozvedennya-rib-cholovik-pone-11012728.html
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21.11.2024 11:47
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А красти меньше в солдат чого не ухвалили?ублюдки
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21.11.2024 11:30 Відповісти
ти не перегібай дядя, а де пани чиновникі-генерали будуть своїм діткам на пєчєнькі брать? на зарплату?
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21.11.2024 11:36 Відповісти
Історія з життя, через ставлення керівництва солдат пішов в СЗЧ, повернувся додому до самотньої матері, доблісні ТЦК навідалися до нього додому, та повернули в стрій... Був СЗЧ став безвісти пропавшим, а всяка погань їздить по Європам коли захоче, ТЦК їх не бачить, і не знає як знайти... Це те саме що з захопленням берегу річок, в елітних котеджних резерваціях під Києвом... Всі про все знають, і тиша... А спробуєш викопати на городі копанку, то вже завтра прокурор-інвалід відкриє кримінальну справу https://te.20minut.ua/Kryminal/za-samovilno-vikopaniy-stav-na-gorodi-ta-rozvedennya-rib-cholovik-pone-11012728.html
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21.11.2024 11:47 Відповісти
Якщо людина вже осознано пішла з війська, з розумінням відповідальності згідно ККУ, якого ... туди повертатися знов! Де логіка?
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21.11.2024 11:47 Відповісти
Але хоч не на ті посади? Взагалі, втомилися усі. Але чомусь одні звалюють в СЗЧ, інші в таких самих піз***рєзах не звалюють.
Скільки вже таких бачив...
Повертається назад, пускає соплі, як йому важко, як втомився, як сім'ю не бачив давно, як ще шось.
А шо, іншим простіше?
Воїни Аллаха, мля...
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21.11.2024 11:48 Відповісти
дивлячись яким саме іншим. Зеленим Слугам Урода та іншим прокурорам-мсеківцям досить так непогано
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21.11.2024 12:39 Відповісти
ти не на слуг дитвися, і не на мсеківців. А на себе.
Чого ти особисто вартий.
Судячи з того, що прикриваш свою неспроможність нашими доморощеними мразями (спочатку вони, потім я) - не вартий ти ніхрєна. Пусте місце.
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21.11.2024 13:44 Відповісти
Де я писав про "спочатку вони"? Якщо ти справді десь був і щось бачив то мені не потрібно тобі пояснювати що бувають ситуації з яких СЗЧ єдиний вихід.
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23.12.2024 16:22 Відповісти
а після 4 ухилянь може повернутися з президентського крісла в частину?
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21.11.2024 11:56 Відповісти
Всіх кого бусифікували за цим законом підуть СЗЧ, потім під кінець війни повернуться без наслідків.
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21.11.2024 12:07 Відповісти
А чотири рази відкосити без наслідків можна? В нас є прецендент.
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21.11.2024 12:10 Відповісти
Він не військовий, звичайний косарь якого мама не пустила в доросле чоловіче життя, у війську не служив, у питаннях армії розуміється як свиня в апельсинах, але країною керувати підчас війни можна.
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21.11.2024 12:16 Відповісти
Ну а бусифвкований Микола класний військовий. На око з бусіка видно.
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21.11.2024 12:27 Відповісти
З бусифікованих у війську ККД дорівнює приблизно нулю. ТЦК виконував план, МО доповідало що все ЗБС, в навчальних центрах їх якось готували, дехто йшли в СЗЧ звідти, ну а потрапивши до війська пару-трійка виходів на ЛБЗ і далі в СЗЧ.
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21.11.2024 12:36 Відповісти
це скринька пандори. І вони її відкрили. ДЕБІЛИ !
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21.11.2024 12:23 Відповісти
а забрать бабло у депутатов с говномарофоном и отдать военным на передке без ********* пробовали?
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21.11.2024 13:24 Відповісти
Потрібно боротись з причинами СЗЧ а не з наслідками. Керувати військом повинні ті хто безпосередньо воював в окопах, хто знає що таке війна з особистого досвіду, а не з підручників та розповідей кацапокомуняк
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21.11.2024 13:34 Відповісти
 
 