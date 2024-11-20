Рада підтримала законопроєкт про автоматизований арешт коштів боржників у банках
Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження".
Відповідний урядовий законопроєкт №9363 у першому читанні на засіданні 20 листопада підтримав 271 народний депутат, свідчить інформація на сайті парламенту.
У пресслужбі Міністерства юстиції пояснили, що цей законопроєкт передбачає осучаснення та цифровізацію деяких етапів виконавчого провадження, що сприятиме скороченню строків вчинення виконавчих дій та підвищенню їх ефективності.
Серед іншого, запропоновані проєктом закону зміни передбачають:
- удосконалення порядку звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках та інших фінансових установах (автоматизований арешт коштів). При чому підключення банків та інших фінансових установ до інформаційної взаємодії буде обов’язковим;
- визначення порядку звернення стягнення на кошти боржника, що перебувають на вкладних (депозитних рахунках);
- запровадження автоматизованої взаємодії Системи виконавчого провадження із системою депозитарного обліку цінних паперів;
- запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників (як складової автоматизованої системи виконавчого провадження) та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна (відповідні взаємодії будуть здійснюватися автоматизовано);
- автоматизоване виключення відомостей про особу з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів на його рахунках у разі надходження достатніх для задоволення вимог коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця;
- можливість формування довідки про наявність/відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників (формування відповідної довідки буде здійснюватися автоматизовано);
- поновлення виконавчого провадження у разі повторного пред’явлення виконавчого документа, а не відкриття нового виконавчого провадження. Це дозволить виключити дублювання відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників.
"Прийняття проєкту закону сприятиме оптимізації стадій виконавчого провадження, строків вчинення виконавчих дій та підвищенню ефективності виконавчого провадження. При цьому реалізація проєкту Закону можлива без здійснення будь яких видатків з Державного бюджету України, а тільки слугуватиме збільшенню надходжень до нього за рахунок стягнутих з боржників коштів", – зазначається у коментарі Мін'юсту.
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А скільки боржників по комуналці з прифронтових та знищених нп.? Їм як бути???
От коли ти почнеш використовувати кресало, щоб зажарити самотужки пійманого кроля і зможеш жити безопалення взимку-пиши.😃
Реформа медицини, пишуть, пройшла 1 етап. Далі не "встигли". Згоден, наразі саме проблемне питання.
Медицину перевели у сферу "послуг". От вони і користуються монополізмом. Не рятує навіть альтернатива приватної медицини. Вірніше рятує тих, у кого мані є.
Мабуть так. Якщо буде перевищення повноважень, доведеться у суд подавати на занадто ретивих.
Але так, це буде ще така собі задача, не кожному до снаги.
Кажуть є, для нескладних випадків. Де задіяні дуууже великі гроші і впливові люди, там складніше.
https://biz.censor.net/comments/locate/3521029/9e2e452d-71cc-4a49-a02d-14af39147e15
Розробкою та підтримкою додатка "Дія" займається Міністерство цифрової трансформації України.
Мінцифри: Це головний орган, який ініціював створення "Дії" та координує всі процеси, пов'язані з її розвитком. Мінцифри визначає стратегію, напрямки розвитку та контролює виконання робіт. Державне підприємство "ДІЯ": Це компанія, яка безпосередньо розробляє та підтримує технічну частину додатка. Вони займаються програмним забезпеченням, інтеграцією з різними державними реєстрами та забезпеченням безперебійної роботи сервісу.
Маломудрість не найсильніша твоя риса, зєлєнь. ДП Дія це просто виконавець, який ні на що не впливає. Керують абсолютно інші: оп-а, шість менеджерів тощо...