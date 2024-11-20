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Рада підтримала законопроєкт про автоматизований арешт коштів боржників у банках

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Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження".

Відповідний урядовий законопроєкт №9363 у першому читанні на засіданні 20 листопада підтримав 271 народний депутат, свідчить інформація на сайті парламенту.

У пресслужбі Міністерства юстиції пояснили, що цей законопроєкт передбачає осучаснення та цифровізацію деяких етапів виконавчого провадження, що сприятиме скороченню строків вчинення виконавчих дій та підвищенню їх ефективності.

Серед іншого, запропоновані проєктом закону зміни передбачають:

  • удосконалення порядку звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках та інших фінансових установах (автоматизований арешт коштів). При чому підключення банків та інших фінансових установ до інформаційної взаємодії буде обов’язковим;
  • визначення порядку звернення стягнення на кошти боржника, що перебувають на вкладних (депозитних рахунках);
  • запровадження автоматизованої взаємодії Системи виконавчого провадження із системою депозитарного обліку цінних паперів;
  • запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників (як складової автоматизованої системи виконавчого провадження) та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна (відповідні взаємодії будуть здійснюватися автоматизовано);
  • автоматизоване виключення відомостей про особу з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів на його рахунках у разі надходження достатніх для задоволення вимог коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця; 
  • можливість формування довідки про наявність/відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників (формування відповідної довідки буде здійснюватися автоматизовано);
  • поновлення виконавчого провадження у разі повторного пред’явлення виконавчого документа, а не відкриття нового виконавчого провадження. Це дозволить виключити дублювання відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників.

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"Прийняття проєкту закону сприятиме оптимізації стадій виконавчого провадження, строків вчинення виконавчих дій та підвищенню ефективності виконавчого провадження. При цьому реалізація проєкту Закону можлива без здійснення будь яких видатків з Державного бюджету України, а тільки слугуватиме збільшенню надходжень до нього за рахунок стягнутих з боржників коштів", – зазначається у коментарі Мін'юсту.

Автор: 

арешт (850) ВР (2865) борг (1868) законопроєкт (1667) Мін’юст (631) парламент (1948)


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Топ коментарі
+11
А їм пофіг - у них і так вже давно нічого на рахунках немає. Зате завдяки цьому "закону" всі більш-менш притомні люди основні кошти в українських банках не триматимуть. Я всі рахунки закрив ще в 2008 році. Жодного разу про це не пошкодував і заводити рахунок в будь якому українському банку без банківської таємниці не збираюсь. Тепер ще купа чиновників отримала боступ без рішення суду не тільки на блокування рахунку, а й на його використання без мого дозволу. Ну і навіщо мені такі банки і така "держава"? От і живу у внутрішній еміграції та посилаю всіх держупирів з їх ""Діє"вою цифровізацією" в еротичну подорож.
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20.11.2024 20:49
+11
І хто б сумнівався, для чого населенню впихали "Дію". Натиснуть клавішу - і ти вже без грошей, натиснуть іншу - і ти вже без прав, ще натиснуть - і ти вже без бронювання.
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20.11.2024 20:53
+9
цифрове кріпацтво на порозі?
А скільки боржників по комуналці з прифронтових та знищених нп.? Їм як бути???
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20.11.2024 20:20
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цифрове кріпацтво на порозі?
А скільки боржників по комуналці з прифронтових та знищених нп.? Їм як бути???
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20.11.2024 20:20 Відповісти
А їм пофіг - у них і так вже давно нічого на рахунках немає. Зате завдяки цьому "закону" всі більш-менш притомні люди основні кошти в українських банках не триматимуть. Я всі рахунки закрив ще в 2008 році. Жодного разу про це не пошкодував і заводити рахунок в будь якому українському банку без банківської таємниці не збираюсь. Тепер ще купа чиновників отримала боступ без рішення суду не тільки на блокування рахунку, а й на його використання без мого дозволу. Ну і навіщо мені такі банки і така "держава"? От і живу у внутрішній еміграції та посилаю всіх держупирів з їх ""Діє"вою цифровізацією" в еротичну подорож.
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20.11.2024 20:49 Відповісти
Прям укроРобінзон ! Цікаво скільки у країні таких ? 150 ?
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21.11.2024 12:38 Відповісти
Обмаль. Тому нас ніхто поки не чіпає і ми існуємо самодостатньо в паралельному вимірі. Я сплачую 20% ПДВ на всі товари і послуги, вчасно сплачую комірне та податок на землю, пенсії не оформляю і жодних послуг, виплат та пільг від держави не отримую. Якщо вони до мене полізуть то втратять більше ніж з мене отримають. Тридцять років я справно платив податки і не був на лікарняному жодного дня, а коли мені знадобилась медична допомога мені виставили такий рахунок в державній медустанові що я відразу зрозумів що платити податки і працювати "на дядю" не має сенсу.
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21.11.2024 13:44 Відповісти
Ти ще не увійшов у справжню стадію нірвани.
От коли ти почнеш використовувати кресало, щоб зажарити самотужки пійманого кроля і зможеш жити безопалення взимку-пиши.😃
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21.11.2024 13:53 Відповісти
Я над цим працюю. Купив хатку на Пслі. Планую з весни перекласти піч, почистити колодязь і наловити багато риби.
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21.11.2024 14:54 Відповісти
👍
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21.11.2024 22:52 Відповісти
Я нічого такого не вигадува. Живу собі. Усі податки вираховували. На лікарняних бував. Але поки що не залітав на купу грошей. В межах можливого для пересічних громадян.

Реформа медицини, пишуть, пройшла 1 етап. Далі не "встигли". Згоден, наразі саме проблемне питання.

Медицину перевели у сферу "послуг". От вони і користуються монополізмом. Не рятує навіть альтернатива приватної медицини. Вірніше рятує тих, у кого мані є.
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21.11.2024 22:51 Відповісти
Якщо є рішення суду і відкрите провадження для державної виконавчої служби або приватного виконавця

Мабуть так. Якщо буде перевищення повноважень, доведеться у суд подавати на занадто ретивих.
Але так, це буде ще така собі задача, не кожному до снаги.
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21.11.2024 12:34 Відповісти
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20.11.2024 20:21 Відповісти
Але, Законом України від 15 березня 2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України доповнено пунктами 18 і 19 такого змісту: «18. У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від відповідальності, визначеної статтею 625 цього Кодексу, а також від обов'язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Установити, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).
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20.11.2024 20:45 Відповісти
На жаль рахунки арештовують навіть пенсйні
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21.11.2024 07:05 Відповісти
І хто б сумнівався, для чого населенню впихали "Дію". Натиснуть клавішу - і ти вже без грошей, натиснуть іншу - і ти вже без прав, ще натиснуть - і ти вже без бронювання.
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20.11.2024 20:53 Відповісти
Тим не менш. Очевидно ви будете знати по процедурі, хто це зробив. І якщо він (вони, воно) перевищили повноваження, подавати у на них у суд.
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21.11.2024 12:40 Відповісти
В України є ПРАВОсуддя?
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21.11.2024 14:24 Відповісти
Кажуть є, для нескладних випадків. Де задіяні дуууже великі гроші і впливові люди, там складніше.
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21.11.2024 22:55 Відповісти
А чого ж ти бот тоді відправляєш до суду якщо він є тільки для нескладних випадків.
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23.11.2024 15:23 Відповісти
https://biz.censor.net/user/226165

Кажуть є, для нескладних випадків. Де задіяні дуууже великі гроші і впливові люди, там складніше.

https://biz.censor.net/comments/locate/3521029/9e2e452d-71cc-4a49-a02d-14af39147e15
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23.11.2024 18:22 Відповісти
Хто відповідає за додаток "Дія"?
Розробкою та підтримкою додатка "Дія" займається Міністерство цифрової трансформації України.

Мінцифри: Це головний орган, який ініціював створення "Дії" та координує всі процеси, пов'язані з її розвитком. Мінцифри визначає стратегію, напрямки розвитку та контролює виконання робіт. Державне підприємство "ДІЯ": Це компанія, яка безпосередньо розробляє та підтримує технічну частину додатка. Вони займаються програмним забезпеченням, інтеграцією з різними державними реєстрами та забезпеченням безперебійної роботи сервісу.
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21.11.2024 12:46 Відповісти
Зєлєнь, ти хочеш сказати, що у нашій державі мінцифри діє незалежно від презедента, кабінету міністрів і ОПи?
Маломудрість не найсильніша твоя риса, зєлєнь. ДП Дія це просто виконавець, який ні на що не впливає. Керують абсолютно інші: оп-а, шість менеджерів тощо...
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21.11.2024 21:04 Відповісти
Бла бла бла ...Ти у Мінцифрі працюєш ? В ОП свічку тримаєш ?? Це тобі наснилось ? Експерт ...
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21.11.2024 23:01 Відповісти
Усе для народу.
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20.11.2024 20:56 Відповісти
Увесь народ боржники ??
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21.11.2024 12:41 Відповісти
Цікаво хто після такого рішення буде тримати гроші в банках .
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20.11.2024 22:32 Відповісти
після такого рішення всі будуть тримати гроші в банках або глечиках
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20.11.2024 23:35 Відповісти
Підприємці та бізнес. Інакше працювати не дадуть.
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21.11.2024 08:48 Відповісти
Можна і не тримати. Арештують майно . Краще не влазити в борги. По можливості.
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21.11.2024 11:35 Відповісти
Чесність - прерогатива бідних.Багаті тому і багаті,що дурять,махлюють,обманюють і обдирають.Колись,ще за Польщі найбагатша людина Львова Шпрехер з економіі їв лише бульбу і ніколи не сідав в трамвай щоб не платити десять грошів.Теперішні скоробагатьки теж воліють не платити ні за комуналку,ні за податки тощо.На жаль,Шпрехера і сто п"ятдесят тисяч інших вилікували від такої ощадливості німці в сорок першому році на піщаному кар"єрі Лисинецького лісу під Львовом...На жаль...невже тільки посмертно багатому можновладцю можна прищепити чесність?
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21.11.2024 11:28 Відповісти
Хех, чергове двоємисліє ? Тобто, якщо цей закон дозволить вибивати борги з скоробагатьків, Вас це не влаштовує ??
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21.11.2024 12:43 Відповісти
Заможні люди за комуналку не платять і ніякий закон їх до цього не примусіть бо вони із суддями до лазні ходять. Це закон для звичайних людей
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21.11.2024 14:28 Відповісти
Не пишіть єрунди. Є різні випадки. І жлоби трапляються.
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21.11.2024 22:56 Відповісти
Виключення просто підтверджують правило. Тому навіть реагувати на тебе бот-адвокат ворів та вбивць України огидно. Просто проходь повз.
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23.11.2024 15:22 Відповісти
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23.11.2024 18:23 Відповісти
Я так понял это горяций привет банковской системе , от зелёных идиотов.
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21.11.2024 12:49 Відповісти
На крипту треба переходити
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21.11.2024 12:53 Відповісти

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