Рада підтримала законопроєкт про автоматизований арешт коштів боржників у банках

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження".

Відповідний урядовий законопроєкт №9363 у першому читанні на засіданні 20 листопада підтримав 271 народний депутат, свідчить інформація на сайті парламенту.

У пресслужбі Міністерства юстиції пояснили, що цей законопроєкт передбачає осучаснення та цифровізацію деяких етапів виконавчого провадження, що сприятиме скороченню строків вчинення виконавчих дій та підвищенню їх ефективності.

Серед іншого, запропоновані проєктом закону зміни передбачають:

удосконалення порядку звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках та інших фінансових установах (автоматизований арешт коштів). При чому підключення банків та інших фінансових установ до інформаційної взаємодії буде обов’язковим;

При чому підключення банків та інших фінансових установ до інформаційної взаємодії буде обов’язковим; визначення порядку звернення стягнення на кошти боржника, що перебувають на вкладних (депозитних рахунках);

запровадження автоматизованої взаємодії Системи виконавчого провадження із системою депозитарного обліку цінних паперів;

запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників (як складової автоматизованої системи виконавчого провадження) та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна (відповідні взаємодії будуть здійснюватися автоматизовано);

автоматизоване виключення відомостей про особу з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів на його рахунках у разі надходження достатніх для задоволення вимог коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця;

можливість формування довідки про наявність/відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників (формування відповідної довідки буде здійснюватися автоматизовано);

поновлення виконавчого провадження у разі повторного пред’явлення виконавчого документа, а не відкриття нового виконавчого провадження. Це дозволить виключити дублювання відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників.

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"Прийняття проєкту закону сприятиме оптимізації стадій виконавчого провадження, строків вчинення виконавчих дій та підвищенню ефективності виконавчого провадження. При цьому реалізація проєкту Закону можлива без здійснення будь яких видатків з Державного бюджету України, а тільки слугуватиме збільшенню надходжень до нього за рахунок стягнутих з боржників коштів", – зазначається у коментарі Мін'юсту.