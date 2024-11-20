Рада заборонить відсуджувати землю і нерухомість, незаконно передану у приватну власність понад 10 років тому

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача".

Відповідний законопроєкт №12089 у першому читанні на засіданні у середу підтримали 246 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Законопроєктом пропонується встановити заборону на витребування державного або комунального майна від добросовісного набувача, якщо з дати проведення державної реєстрації права приватної власності на таке майно минуло більше 10 років. Таке ж обмеження передбачене для майна, щодо якого на момент передачі у приватну власність не передбачалась державна реєстрація правочину або реєстрація права власності.

Це обмеження не застосовуватиметься, якщо майно вибуло з володіння власника та належить чи належало до об’єктів критичної інфраструктури; об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; об'єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації; об'єктів природно-заповідного фонду.

Читайте також: Міноборони та Мін’юст повернули державі 3500 гектарів земель з початку року

Законопроєкт також передбачає, що вирішення питання компенсації органом державної влади або органом місцевого самоврядування добросовісному набувачеві відбувається відповідно до ринкової вартості майна.

Своєю чергою Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що передбачені законопроєктом зміни поширюються не лише на добросовісних набувачів такого майна, а й також і на осіб, які знали або могли знати, що вони володіють майном незаконно (недобросовісних набувачів). Тож реалізація законопроєкту може призвести до протиправної втрати державою та відповідними територіальними громадами належного їм майна.