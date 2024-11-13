Батальон К-2 54-й ОМБр заявил, что примет военных на службу после СОЧ

Батальон К-2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что принимает бойцов, самовольно оставивших предыдущее место службы.

Соответствующее сообщение батальон опубликовал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Военные заверили, что таких бойцов в батальоне не будут упрекать или относиться к ним предвзято.

"Война - это тяжелая ноша, как морально, так и физически. Когда сдают нервы, мы все можем принимать поспешные решения, находясь на грани. Кто-то не выдержал и сдал назад после своих первых дней борьбы, а кто-то просто выгорел морально после стольких лет. Но всегда есть шанс начать все заново. Батальон К-2 ждет тебя с СОЧ. Никаких нареканий или предвзятого отношения. Мы всегда ценим интеллект, силу, выдержку и желание учиться. Только совместная и сплоченная работа на результат!", - говорится в заявлении.

Там добавили, что желающие могут выбрать вакансию на сайте k-2,army, также они могут прислать краткую информацию о себе и контактный телефон в мессенджерах.

Накануне 53 и 47 ОМБр обратились к военным, которые самовольно оставили свои части, с призывом вернуться на службу.

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СОЧ в рядах Сил обороны

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко заявил о тенденции к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части военнослужащими, дезертирства и невыполнения приказов.

Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч уголовных правонарушений по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч по дезертирству с января 2022 года.

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