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Новости Война
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Батальон К-2 54-й ОМБр заявил, что примет военных на службу после СОЧ

Батальйон К-2 54-ї ОМБр заявив, що прийме військових на службу після СЗЧ

Батальон К-2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что принимает бойцов, самовольно оставивших предыдущее место службы.

Соответствующее сообщение батальон опубликовал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Военные заверили, что таких бойцов в батальоне не будут упрекать или относиться к ним предвзято.

"Война - это тяжелая ноша, как морально, так и физически. Когда сдают нервы, мы все можем принимать поспешные решения, находясь на грани. Кто-то не выдержал и сдал назад после своих первых дней борьбы, а кто-то просто выгорел морально после стольких лет. Но всегда есть шанс начать все заново. Батальон К-2 ждет тебя с СОЧ. Никаких нареканий или предвзятого отношения. Мы всегда ценим интеллект, силу, выдержку и желание учиться. Только совместная и сплоченная работа на результат!", - говорится в заявлении.

Там добавили, что желающие могут выбрать вакансию на сайте k-2,army, также они могут прислать краткую информацию о себе и контактный телефон в мессенджерах.

Накануне 53 и 47 ОМБр обратились к военным, которые самовольно оставили свои части, с призывом вернуться на службу.

Читайте также: Важно, чтобы бойцы, которые в статусе СОЧ, возвращались в те подразделения, где им покажут человеческое отношение, профессионализм и мотивацию, - начальник рекрутинга 3 ОШБр Кухарчук

СОЧ в рядах Сил обороны

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко заявил о тенденции к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части военнослужащими, дезертирства и невыполнения приказов.

Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч уголовных правонарушений по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч по дезертирству с января 2022 года.

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Автор: 

54 отдельная мехбригада (183) ВСУ (6581) СОЧ (69)


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До Вереса буде кілометрова черга з переводів, які ніхто не буде погоджувати, адже у такому разі "мясні" командири залишаться тільки зі штабами.
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13.11.2024 17:24 Ответить
І це добре. Верес буде командувач корпусом, а м'ясники взводними
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14.11.2024 07:11 Ответить
«Бунт! За*бало все!»: російські вояки в новосибірський області розгромили казарму та втекли з військової частини, бо не хочуть бути «мʼясом» на штурмах

Їх, скоріше за все, знайдуть і посадять на пляшку. Але такий початок цілком прийнятний. Адже чим більше отак будуть тікати, тим менше нашим воїнам роботи на фронті.
https://t.me/voynareal/102776
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13.11.2024 17:39 Ответить
А открытые дела на дезертиров опера тоже будут в К2 передавать? Их там будут аннулировать (дела) или закрывать в связи со смертью обвиняемого?
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13.11.2024 18:48 Ответить
А вы читать не умеете новые законы? Согласно законодательству дело закрывается, после предоставления документов о принятии в новую часть. Закрывается судом, если оно уже дошло до суда, или прокурором, если идёт досудебное следствие?
Вы тролль, или реально оторваны от реальности?
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13.11.2024 18:58 Ответить
Да, вы правы. Первый раз. Нужно личное присутствие и ходотайство будущего командира
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13.11.2024 19:29 Ответить
Ну вот. Стрёмно конечно служить рядом со сбежавшим, но ситуации у бежавших тоже разные.
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13.11.2024 19:52 Ответить
 
 