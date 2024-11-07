За два дня 47-я ОМБр получила почти сто заявок от военных, желающих вернуться после СОЧ

За последние два дня 47-я отдельная механизированная бригада получила почти сто заявок от военных, которые хотят хотят вернуться после самовольного оставления части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна фейсбук 47-й ОМБр.

"Только за два дня мы получить почти сотню заявок от бойцов, которые хотят вернуться из СОЧ и для этого выбрали именно 47-ю отдельную механизированную бригаду", - говорится в сообщении.

Ранее 53-я и 47-я ОМБр обратились к военным, которые самовольно оставили свои части, с призывом вернуться на службу.

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