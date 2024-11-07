РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9125 посетителей онлайн
Новости
2 871 5

За два дня 47-я ОМБр получила почти сто заявок от военных, желающих вернуться после СОЧ

Майже 100 військових хочуть повернутись після СЗЧ в 47 ОМБр

За последние два дня 47-я отдельная механизированная бригада получила почти сто заявок от военных, которые хотят хотят вернуться после самовольного оставления части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна фейсбук 47-й ОМБр.

"Только за два дня мы получить почти сотню заявок от бойцов, которые хотят вернуться из СОЧ и для этого выбрали именно 47-ю отдельную механизированную бригаду", - говорится в сообщении.

Ранее 53-я и 47-я ОМБр обратились к военным, которые самовольно оставили свои части, с призывом вернуться на службу.

Читайте также: Важно, чтобы бойцы, имеющие статус СОЧ, возвращались в те подразделения, где им покажут человеческое отношение, профессионализм и мотивацию, - начальник рекрутинга 3-й ОШБр Кухарчук

Автор: 

47 отдельная механизированная бригада (271) СОЧ (80)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто ці люди тікали не від бойових дій, а від долбойобів-командирів. цих командирів будуть саджати до в'язниці?
показать весь комментарий
07.11.2024 20:51 Ответить
Що зайвий раз доводить: тільки спротив, галас, непокора, протести з виносом в публічний простір можуть щось змінити на краще. Ну тобто захист своїх прав.
показать весь комментарий
07.11.2024 21:12 Ответить
Та да, как в 1917. Запротестовали ваеваки и их страна пошла по *****, Потом 75 лет кровью рыгали
показать весь комментарий
08.11.2024 03:06 Ответить
От тільки м'ясом з хробаками на панцернику Потемкин їх перестали годувати. Це вибір ваєвак, або вони себе захищають, або їдять хробаків і не *******. Українській між іншим панцерник, так що знаєте, традиція.
показать весь комментарий
08.11.2024 04:24 Ответить
Воу воу, пригальмовуйте, а то так всі сто тисяч повернуться, що ви будете з ними робити!
показать весь комментарий
07.11.2024 21:08 Ответить
 
 