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Новости Война
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53-я и 47-я ОМБр призвали военных вернуться после СОЧ

53 та 47 ОМБр закликали військових повернутися на службу після СЗЧ

53-я и 47-я ОМБр призвали военных, которые самовольно оставили свои части, с призывом вернуться на службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы все можем ошибаться - это часть жизни. Важно помнить, что один проступок не определяет нас полностью. Мы поддерживаем тех, кто хочет исправить ошибки прошлого.

Для каждого военнослужащего, который ранее самовольно оставил часть, сейчас открыты двери для возвращения. У нас одна страна, одна цель, и победить мы сможем только вместе. Важно, чтобы каждый, кто готов защищать нашу землю, мог присоединиться к общему делу, независимо от прошлых решений", - отметили в 53-й ОМБр.

53 та 47 ОМБр закликали військових повернутися на службу після СЗЧ

В 47 отдельной механизированной бригаде заявили, что понимают, что есть различные причины СЗЧ.

"Кто-то устал и соскучился по родным, другие - не нашли места в своей бригаде по попученной специальности. Мы же готовы предложить тебе достойные условия с современным подходом. Наша цель - предоставить возможность каждому бойцу вернуться в строй и реализовать себя", - добавили там.

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53 та 47 ОМБр закликали військових повернутися на службу після СЗЧ

СОЧ в рядах Сил обороны

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко заявил о тенденции к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части военнослужащими, дезертирства и невыполнения приказов.

Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч уголовных правонарушений по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч - по дезертирству с января 2022 года.

Автор: 

53 отдельная механизированная бригада (122) 47 отдельная механизированная бригада (271) СОЧ (80)


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Топ комментарии
+22
Це не дивно якщо вірна інформація що в СЗЧ понад 100тисяч. 100тисяч,Карл. Не дивно що зараз така дика мобілізація. Можна подумати що з таким підходом свіжебусифіковані не поповнять лави СЗЧ.
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04.11.2024 12:37 Ответить
+22
... і піти у свій останній штурм. Ви розказуйте - і вам точно повірять.
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04.11.2024 12:39 Ответить
+20
беріть бугаїв тцкашників та ментяр та ставте їх замість сзчешників - морди вгодовані як у хряків, зброю мають, але ж броник на них не налізе
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04.11.2024 12:45 Ответить
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"А ти за себе відповідай."
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04.11.2024 14:52 Ответить
Та ладно, 'народ встав'. Ты ж не встав? И 99% здесь комментариев тоже не встали. Все ждут Кошового, чиновников и ментов.
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04.11.2024 18:49 Ответить
Нехай спочатку покажуть, що країну міняється, взяв хабар тебе розстріляли за державну зраду, а вже тоді просять за таку країну відати життя... бо зараз одні помирають в окопах, щоб інші могли і далі красти... ось вам вся відповідь щодо СЗЧ...
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04.11.2024 13:15 Ответить
Скоро кацапи тобі все покажуть. Тільки тоді буде піз.дно...
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04.11.2024 13:25 Ответить
Как хотите, но у рашистов есть более эффективные методы.
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04.11.2024 12:54 Ответить
Толку з цих звернень не буде. Вибір, де на одній чашці терезів їхнє життя, а на іншій їхня смерть вони вже зробили. Зустрічні бої, відсутність мотиваціі,масове заробляння на війні і на крові прокурорами, суддями, медиками ВЛК та МСЕК, повальна корупція кругом і шалені статки прокурорів-інвалідів та звичайних лікарів МСЕК....... Продовжувати можна бескінечно. Ну і завершити синочком баканова та синочками інших посадових осіб. Да і баканов призивного віку.Толку з цих звернень не буде.
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04.11.2024 12:56 Ответить
на одній чашці терезів їхнє життя

Ну, и какая это жизнь? Носить пятёрочку на плечах. До "амнистии в связи с победой над фашистской Россией" сидеть не высовываясь в двухкомнатной квартире? Сколотить банду и уйти в карпатские леса? Если не в организованной преступности, и тебе недоступны пластическая операция и новые документы. Махнуть на Тису? Там ждут. Гулять до первого патруля.
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04.11.2024 13:11 Ответить
А де ти знайшло букву ё ? В мене на клавіатурах такої букви не має. Ти кацап? Ти взагалі хто такий, щоб вирішувати кому і як жити. Це їхнє життя і це їх вибір. Проблєма в іншому: влада зеленського зробила все, щоб вони прийняли таке рішення. Ти знаєшь як сирського називають бійці? Ти про содоля чув?
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04.11.2024 15:22 Ответить
Свіженька свинособака..
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04.11.2024 13:22 Ответить
Це війна за виживання, тому подібні заклики - ні про що: потрібно карати дезертирів по законах воєнного часу. Інакше просто не було в інсторії воєн.
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04.11.2024 12:56 Ответить
ти спочатку покарай прокурорів і депутатів ! дивись і сзч поменшає .
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04.11.2024 13:07 Ответить
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УХИЛЯНТІВ НЕМА. Всі радісно біжуть в россійський м'ясний штурм. Дивно, але факт.
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04.11.2024 13:00 Ответить
Так платіть 1млн. на карточку і тут побіжать, гроші у вас є, совісті нема.
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04.11.2024 13:09 Ответить
Ми ж маємо вас убити!
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04.11.2024 13:07 Ответить
Я так розумію це ще не 1917 бо sодоля з сирком б вже на багнетах носили, але вже 1916 коли ще інколи могли і брусіловський наступ зробити на якийсь час
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04.11.2024 13:08 Ответить
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04.11.2024 13:09 Ответить
Свіженька свинособака..
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04.11.2024 13:20 Ответить
Десять років війни,а де військові трибунали?
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04.11.2024 13:19 Ответить
Там де і військова прокуратура з 19 вересня 2019 року . закон авторства президента Володимира Зеленського "
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04.11.2024 13:33 Ответить
Сітуйьвина вже трагічна, якшо вже комбати стріляються.
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04.11.2024 13:30 Ответить
Хапають людей на вулиці, відносяться як до скотини, порушують закони і конституцію, поки ти сидиш в окопі, читаєш новини про те як тцкашники заробляють бабло, як хтось вкрав мільйони і поїхав закордон, або якусь шкуру за корупцію не посадили а взяли на поруки. Людина тікає, вони не розуміють чому так і просять повернутись 🤦
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04.11.2024 13:45 Ответить
Ну фактично поки піхота в чистому полі є приманкою для дронів, бомб, і артилерії, то усі інші "воюють", знімають відосики, або просто триндять в тилу.
Набір і відлов в загони смертників, а потім імітують здивоване обличчя, чого ж туди ніхто не хоче
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04.11.2024 14:21 Ответить
А запросити мобілізуватися до цих частин: ментів, прокурорів, депутатів всіх мастей - слабо?
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04.11.2024 14:37 Ответить
Всім вищеперерахованим воювати це цікаво. В разі чого - вони просто перейдуть на службу до кацапів, як це вже було в Криму, Донецьку, Луганську і т.д. Пора б вже зрозуміти: мусорам та чинушам начхати якому режиму служити, аби давали творити беззаконня без наслідків.
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04.11.2024 18:56 Ответить
Давно уже методы известны, если вы "просите" вернутся - еще больше людей убежит. А вот в рашке никто не уходит в СЗЧ потому что "обнулят", растреляют нахер и все. Вот и нам нужно пару десятков пристрелить и никто в СЗЧ не пойдет. Ну или хотя бы пару десятков пожизненных дать без права апеляции и досрочного. Тоже подействует, еще хуже растрела ))
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04.11.2024 14:53 Ответить
Повертайся з Німеччини та покажи як треба.
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04.11.2024 14:57 Ответить
Цікаво бусифікація всіх,в людей купа болячок вони ледве бзвп проходять і то проходять для галочки ,потім їх кидають по розподілах не на ті посади які вони розраховували і потім сразу після бзвп на нуль під дрони в поле де шанс вижити почти нуль.Цілі бригади лежать по посадках.Хм питання який ******** підхід ви пропонуєте?Що це за війна в окопах по 50 см і дрони 24/7 .Люди які пройшли пекло війни,брехню командування і розуміють ціну життя плювати на такі заяви хотіли.
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04.11.2024 17:29 Ответить
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