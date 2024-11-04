53-я и 47-я ОМБр призвали военных вернуться после СОЧ

53-я и 47-я ОМБр призвали военных, которые самовольно оставили свои части, с призывом вернуться на службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы все можем ошибаться - это часть жизни. Важно помнить, что один проступок не определяет нас полностью. Мы поддерживаем тех, кто хочет исправить ошибки прошлого.

Для каждого военнослужащего, который ранее самовольно оставил часть, сейчас открыты двери для возвращения. У нас одна страна, одна цель, и победить мы сможем только вместе. Важно, чтобы каждый, кто готов защищать нашу землю, мог присоединиться к общему делу, независимо от прошлых решений", - отметили в 53-й ОМБр.

В 47 отдельной механизированной бригаде заявили, что понимают, что есть различные причины СЗЧ.

"Кто-то устал и соскучился по родным, другие - не нашли места в своей бригаде по попученной специальности. Мы же готовы предложить тебе достойные условия с современным подходом. Наша цель - предоставить возможность каждому бойцу вернуться в строй и реализовать себя", - добавили там.

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СОЧ в рядах Сил обороны

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко заявил о тенденции к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части военнослужащими, дезертирства и невыполнения приказов.

Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч уголовных правонарушений по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч - по дезертирству с января 2022 года.