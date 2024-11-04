53 та 47 ОМБр закликали військових повернутися після СЗЧ

53 та 47 ОМБр звернулися до військових, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми всі можемо помилятися — це частина життя. Важливо пам’ятати, що один проступок не визначає нас повністю. Ми підтримуємо тих, хто хоче виправити помилки минулого.

Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень", - зазначили у 53 ОМБр.

У 47 окремій механізованій бригаді заявили, що розуміють про різні причини СЗЧ.

"Хтось втомився та скучив за рідним, інші - не знайшли місця в своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль — надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе", - додали там.

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СЗЧ у лавах Сил оборони

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив про тенденцію до збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення частини військовослужбовцями, дезертирства і невиконання наказів.

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч кримінальних правопорушень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) та близько 30 тисяч щодо дезертирства з січня 2022 року.