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Новини Війна
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53 та 47 ОМБр закликали військових повернутися після СЗЧ

53 та 47 ОМБр закликали військових повернутися на службу після СЗЧ

53 та 47 ОМБр звернулися до військових, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми всі можемо помилятися — це частина життя. Важливо пам’ятати, що один проступок не визначає нас повністю. Ми підтримуємо тих, хто хоче виправити помилки минулого.

Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень", - зазначили у 53 ОМБр.

53 та 47 ОМБр закликали військових повернутися на службу після СЗЧ

У 47 окремій механізованій бригаді заявили, що розуміють про різні причини СЗЧ.

"Хтось втомився та скучив за рідним, інші - не знайшли місця в своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль — надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе", - додали там.

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53 та 47 ОМБр закликали військових повернутися на службу після СЗЧ

СЗЧ у лавах Сил оборони

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив про тенденцію до збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення частини військовослужбовцями, дезертирства і невиконання наказів.

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч кримінальних правопорушень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) та близько 30 тисяч щодо дезертирства з січня 2022 року.

Автор: 

53 окрема механізована бригада (123) 47 окрема механізована бригада (274) СЗЧ (80)


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Топ коментарі
+22
Це не дивно якщо вірна інформація що в СЗЧ понад 100тисяч. 100тисяч,Карл. Не дивно що зараз така дика мобілізація. Можна подумати що з таким підходом свіжебусифіковані не поповнять лави СЗЧ.
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04.11.2024 12:37 Відповісти
+22
... і піти у свій останній штурм. Ви розказуйте - і вам точно повірять.
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04.11.2024 12:39 Відповісти
+20
беріть бугаїв тцкашників та ментяр та ставте їх замість сзчешників - морди вгодовані як у хряків, зброю мають, але ж броник на них не налізе
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04.11.2024 12:45 Відповісти
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"А ти за себе відповідай."
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04.11.2024 14:52 Відповісти
Та ладно, 'народ встав'. Ты ж не встав? И 99% здесь комментариев тоже не встали. Все ждут Кошового, чиновников и ментов.
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04.11.2024 18:49 Відповісти
Нехай спочатку покажуть, що країну міняється, взяв хабар тебе розстріляли за державну зраду, а вже тоді просять за таку країну відати життя... бо зараз одні помирають в окопах, щоб інші могли і далі красти... ось вам вся відповідь щодо СЗЧ...
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04.11.2024 13:15 Відповісти
Скоро кацапи тобі все покажуть. Тільки тоді буде піз.дно...
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04.11.2024 13:25 Відповісти
Как хотите, но у рашистов есть более эффективные методы.
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04.11.2024 12:54 Відповісти
Толку з цих звернень не буде. Вибір, де на одній чашці терезів їхнє життя, а на іншій їхня смерть вони вже зробили. Зустрічні бої, відсутність мотиваціі,масове заробляння на війні і на крові прокурорами, суддями, медиками ВЛК та МСЕК, повальна корупція кругом і шалені статки прокурорів-інвалідів та звичайних лікарів МСЕК....... Продовжувати можна бескінечно. Ну і завершити синочком баканова та синочками інших посадових осіб. Да і баканов призивного віку.Толку з цих звернень не буде.
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04.11.2024 12:56 Відповісти
на одній чашці терезів їхнє життя

Ну, и какая это жизнь? Носить пятёрочку на плечах. До "амнистии в связи с победой над фашистской Россией" сидеть не высовываясь в двухкомнатной квартире? Сколотить банду и уйти в карпатские леса? Если не в организованной преступности, и тебе недоступны пластическая операция и новые документы. Махнуть на Тису? Там ждут. Гулять до первого патруля.
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04.11.2024 13:11 Відповісти
А де ти знайшло букву ё ? В мене на клавіатурах такої букви не має. Ти кацап? Ти взагалі хто такий, щоб вирішувати кому і як жити. Це їхнє життя і це їх вибір. Проблєма в іншому: влада зеленського зробила все, щоб вони прийняли таке рішення. Ти знаєшь як сирського називають бійці? Ти про содоля чув?
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04.11.2024 15:22 Відповісти
Свіженька свинособака..
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04.11.2024 13:22 Відповісти
Це війна за виживання, тому подібні заклики - ні про що: потрібно карати дезертирів по законах воєнного часу. Інакше просто не було в інсторії воєн.
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04.11.2024 12:56 Відповісти
ти спочатку покарай прокурорів і депутатів ! дивись і сзч поменшає .
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04.11.2024 13:07 Відповісти
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УХИЛЯНТІВ НЕМА. Всі радісно біжуть в россійський м'ясний штурм. Дивно, але факт.
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04.11.2024 13:00 Відповісти
Так платіть 1млн. на карточку і тут побіжать, гроші у вас є, совісті нема.
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04.11.2024 13:09 Відповісти
Ми ж маємо вас убити!
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04.11.2024 13:07 Відповісти
Я так розумію це ще не 1917 бо sодоля з сирком б вже на багнетах носили, але вже 1916 коли ще інколи могли і брусіловський наступ зробити на якийсь час
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04.11.2024 13:08 Відповісти
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04.11.2024 13:09 Відповісти
Свіженька свинособака..
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04.11.2024 13:20 Відповісти
Десять років війни,а де військові трибунали?
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04.11.2024 13:19 Відповісти
Там де і військова прокуратура з 19 вересня 2019 року . закон авторства президента Володимира Зеленського "
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04.11.2024 13:33 Відповісти
Сітуйьвина вже трагічна, якшо вже комбати стріляються.
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04.11.2024 13:30 Відповісти
Хапають людей на вулиці, відносяться як до скотини, порушують закони і конституцію, поки ти сидиш в окопі, читаєш новини про те як тцкашники заробляють бабло, як хтось вкрав мільйони і поїхав закордон, або якусь шкуру за корупцію не посадили а взяли на поруки. Людина тікає, вони не розуміють чому так і просять повернутись 🤦
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04.11.2024 13:45 Відповісти
Ну фактично поки піхота в чистому полі є приманкою для дронів, бомб, і артилерії, то усі інші "воюють", знімають відосики, або просто триндять в тилу.
Набір і відлов в загони смертників, а потім імітують здивоване обличчя, чого ж туди ніхто не хоче
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04.11.2024 14:21 Відповісти
А запросити мобілізуватися до цих частин: ментів, прокурорів, депутатів всіх мастей - слабо?
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04.11.2024 14:37 Відповісти
Всім вищеперерахованим воювати це цікаво. В разі чого - вони просто перейдуть на службу до кацапів, як це вже було в Криму, Донецьку, Луганську і т.д. Пора б вже зрозуміти: мусорам та чинушам начхати якому режиму служити, аби давали творити беззаконня без наслідків.
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04.11.2024 18:56 Відповісти
Давно уже методы известны, если вы "просите" вернутся - еще больше людей убежит. А вот в рашке никто не уходит в СЗЧ потому что "обнулят", растреляют нахер и все. Вот и нам нужно пару десятков пристрелить и никто в СЗЧ не пойдет. Ну или хотя бы пару десятков пожизненных дать без права апеляции и досрочного. Тоже подействует, еще хуже растрела ))
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04.11.2024 14:53 Відповісти
Повертайся з Німеччини та покажи як треба.
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04.11.2024 14:57 Відповісти
Цікаво бусифікація всіх,в людей купа болячок вони ледве бзвп проходять і то проходять для галочки ,потім їх кидають по розподілах не на ті посади які вони розраховували і потім сразу після бзвп на нуль під дрони в поле де шанс вижити почти нуль.Цілі бригади лежать по посадках.Хм питання який ******** підхід ви пропонуєте?Що це за війна в окопах по 50 см і дрони 24/7 .Люди які пройшли пекло війни,брехню командування і розуміють ціну життя плювати на такі заяви хотіли.
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04.11.2024 17:29 Відповісти
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