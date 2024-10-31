РУС
Новости
2 311 7

В октябре суды приняли около 100 решений не арестовывать военных за СОЧ, - ГБР

сзч

В октябре суды в пяти областях Украины вынесли около сотни решений не сажать военнослужащих, которые впервые самовольно оставили свои части, а позволить им вернуться на службу.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственное бюро расследований проводит работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, которые впервые самовольно оставили свои части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этому способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые позволяют судам принимать соответствующие решения.

Читайте также: Директор ГБР Сухачев получал пенсию до августа 2024 года. ДОКУМЕНТ

Случаи возвращения на службу после СОЧ без лишения свободы

В частности, Франковский районный суд города Львова принял соответствующее решение в отношении военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно оставил расположение воинской части в Донецкой области.

Позже правоохранители задержали его и сообщили о подозрении.

Мужчина объяснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном. Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд постановил освободить его от уголовной ответственности.

Также смотрите: В Одессе врач вместе с должностными лицами МСЭК зарабатывал на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным: изъято более $80 тыс. наличными. ФОТОрепортаж

В конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре прошлого года самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась на Волыни.

Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.

"Только в октябре по материалам ГБР суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не сажать военных, а позволить им вернуться на службу", - добавили в ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для проверки диагнозов должностных лиц создадут рабочую группу, за фейковую инвалидность предусмотрена уголовная ответственность, - ГБР

Публичное СОЧ воина 56-й ОМПБр Сергея Гнездилова

Напомним, 21 сентября 2024 года Гнездилов написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СОЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

11 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для военнослужащего 56-й бригады Сергея Гнездилова - два месяца под стражей. Военного подозревают в дезертирстве.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБРовец Говорущак с семьей за несколько лет приобрели недвижимости и автомобилей на 35 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

суд (25239) ГБР (3213) СОЧ (102)
Не у всіх яйці по 17 - іноді і "жим-жим" коли страшно...
показать весь комментарий
31.10.2024 15:18 Ответить
Їх же усіх треба вбити!
показать весь комментарий
31.10.2024 15:19 Ответить
Під час аналізу декларацій журналісти «20 хвилин» з'ясували, що 8 із 11 голів МСЕК Тернопільщини у 2023 році отримували пенсію. І це попри те, що не всі є пенсійного віку. До речі, родичі цих керівників також декларують пенсію.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:25 Ответить
А скільки в жовтні посадили прокурорів, лікарів мсек, і.т.д 0?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:25 Ответить
Кожному своє.
Захисникам України - СЗЧ, головам МСЕК - пенсії...
показать весь комментарий
31.10.2024 15:26 Ответить
Для чого ув"язнювати? - суддя за нього ж в окоп не піде
показать весь комментарий
31.10.2024 15:28 Ответить
 
 