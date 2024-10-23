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Для проверки диагнозов должностных лиц создадут рабочую группу, за фейковую инвалидность предусмотрена уголовная ответственность, - ГБР

ДБР попередило посадовців про відповідальність за фейкову інвалідність

Если в результате проверки подтвердится, что чиновник оформил фейковую инвалидность, то это станет основанием для открытия уголовного производства.

Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Сапьян, для проверки диагнозов чиновников создадут рабочую группу.

"Если в результате проверки будут подозрения, что человек получил, работая в государственных органах и занимая определенную должность, инвалидность незаконно, это будет основанием для открытия уголовного производства",- рассказала Сапьян.

Представительница ведомства отметила, что подозрения чиновникам могут объявлять по разным статьям Уголовного кодекса Украины: подделка документов, незаконное обогащение и мошенничество.

Государственное бюро расследований будет доводить дела до суда, добавила Сапьян.

Читайте также: Будет проведено служебное расследование относительно получения инвалидности 50 прокурорами на Хмельнитчине, - Офис Генпрокурора

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Читайте также: Зеленский о коррупции в МСЭК: будет системное, кадровое и процессуальное реагирование

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подлог (1364) уголовная ответственность (440) ГБР (3049) инвалидность (176)


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Топ комментарии
+27
Вор кричить-дєржи вора...
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22.10.2024 23:49 Ответить
+24
"А судді хто?" У наших обставинах слід встановити нагляд за членами робочої групи перевіряльників, щоб і ці часом не збагатилися. І сміх, і гріх.
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22.10.2024 23:52 Ответить
+17
Це звісно добре, але нерозкритим залишиться (навіть якщо перевіряючі спрацюють чесно та професійно, в що мало вже віриться) ще один суттєвий пласт фейкових інвалідностей - близькі родичі чиновників. На яких теж оформляли/купували інвалідності, особливо після 24.02.22, задля потенційної відстрочки "за доглядом". Особливо це поширено серед "низових" чиновників, які не впевнені в 100- відсоткості своєї броні, як чиновника.
А взагалі МСЕК десятиліттями торгував інвалідностями, одна лише поверхнева перевірка документів (а в суттєве вивчення стану здоров'я чиновників я не вірю), не дасть гарного результату. Окрім того, в ТЦК порядок вже наводили - в результаті лише виросли суми. Підозрюю скоре збагачення перевіряючих та нового МСЕКу, як там його назвуть. .
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23.10.2024 00:00 Ответить
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Вор кричить-дєржи вора...
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22.10.2024 23:49 Ответить
Ну да. А кто дэбээровцев протрясет?
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23.10.2024 00:37 Ответить
очікуємо на "чудо святого Януарія":

хвилю добровільного масового зцілення прокурорів--інвалідів 😂👍
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23.10.2024 01:57 Ответить
Цього замало. Вони отримали скажені сумми грошей за багато років. Вони повинні втратити ВСЕ.
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23.10.2024 08:59 Ответить
Уверяю вас, все диагнозы подтвердятся. И проверяльщики и проверяемые останутся довольны.
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23.10.2024 09:10 Ответить
"А судді хто?" У наших обставинах слід встановити нагляд за членами робочої групи перевіряльників, щоб і ці часом не збагатилися. І сміх, і гріх.
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22.10.2024 23:52 Ответить
А потім ще нагляд за наглядачами. І бажано з країн-партнерів.
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23.10.2024 00:23 Ответить
Перевірте ...
Ой! Я промовчу.
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22.10.2024 23:54 Ответить
Аха..строки їм замінять мільйонними штрафами..ті заплатять, виїдуть за кордон і їм грошики тихцем повернуть..
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22.10.2024 23:56 Ответить
Мільйонні штрафи??? Аха-ха-ха-ха. Читав новини про загиблого в ТЦК на Полтавщині, і ось що знайшов. - затримали кременчуківця, котрий створив ботоферму з 15000 ботів, для для поширення ворожої пропаганди та фейків про війну в Україні. https://poltava.to/news/78529/ Покарання суд призначив строге - 51 000 грн. + 21200 судових втрат.
Все ще впевнені в мільйонних штрафах в такій незначній для влади справі?
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23.10.2024 00:05 Ответить
Так ці копійки - до бюджету, а суддям - мільйон доларів мінімум.
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23.10.2024 00:16 Ответить
Тобто Ви читать вмієте, але зрозуміти зміст написаного, або дочитати до кінця пост віра не дозволяє????
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23.10.2024 00:26 Ответить
почитайте - він лише сдавав ботів, він не сепар, пішов на згоду, штраф, все ок,
там стаття 361 а не держзрада
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23.10.2024 06:35 Ответить
Пересаджають iнвалiдiв шахтарiв,слюсарiв,сантехникiв,трактористiв, а iнвалiди суддi,прокурори,чиновники, менти лишаться!
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23.10.2024 00:00 Ответить
Це звісно добре, але нерозкритим залишиться (навіть якщо перевіряючі спрацюють чесно та професійно, в що мало вже віриться) ще один суттєвий пласт фейкових інвалідностей - близькі родичі чиновників. На яких теж оформляли/купували інвалідності, особливо після 24.02.22, задля потенційної відстрочки "за доглядом". Особливо це поширено серед "низових" чиновників, які не впевнені в 100- відсоткості своєї броні, як чиновника.
А взагалі МСЕК десятиліттями торгував інвалідностями, одна лише поверхнева перевірка документів (а в суттєве вивчення стану здоров'я чиновників я не вірю), не дасть гарного результату. Окрім того, в ТЦК порядок вже наводили - в результаті лише виросли суми. Підозрюю скоре збагачення перевіряючих та нового МСЕКу, як там його назвуть. .
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23.10.2024 00:00 Ответить
та хто б сумнівався...
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23.10.2024 06:37 Ответить
Скільки коштує зняття інвалідності?
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23.10.2024 00:00 Ответить
А скiльки в тебе грошей?
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23.10.2024 00:04 Ответить
Тих, хто колись купив інвалідність, доводжу до стану справжньої інвалідності протягом однієї хвилини безкоштовно. Слідкуйте за рекламою цієї послуги у ранкових газетах.
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23.10.2024 00:13 Ответить
А у сусідньому кабінеті можна зі скидкою проводити чудове зцілення з видачею відповідної довідки.
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23.10.2024 00:41 Ответить
Питання в тему
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23.10.2024 00:19 Ответить
Зараз піде зворотній процес - зняття інвалідності і теж не безплатно.
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23.10.2024 00:20 Ответить
а як там перевірити аналізи піськограя ? шість років пройшло а результатів немає .
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23.10.2024 00:04 Ответить
Ща за ненадобностью: лечебный каннабис - все по закону.
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23.10.2024 00:06 Ответить
А закон не має зворотньої дії.
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23.10.2024 00:43 Ответить
по закону CBD продають, вже на заправках КЛО бачив... 1800грн ингалятор! 50% вміст CBD, а ТГК який саме й дає "змінений стан свідомості" - незаконний
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23.10.2024 06:40 Ответить
в інтеренеті до речі вже навіть розетка продає CBD
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23.10.2024 06:41 Ответить
Навіть уявив, як новостворена робоча група по перевірці правомірності надяння інвалідності посадовцям сама пересувається на милицях. Бо одержувала інвалідність в одній черзі з перевіряємими.
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23.10.2024 00:05 Ответить
А скільки потрібно заплатити занести Єрмаку-Зеленському, щоб влаштуватись в ту робочу групу, яка буде перевіряти справжність інвалідності?
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23.10.2024 00:07 Ответить
А как можно доказать, что инвалидность фейковая? Человек может выздороветь.
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23.10.2024 00:08 Ответить
Від клептоманії не одужують. Доведено емпіричним шляхом протягом століть. Тому це чесні іваліди зі справедливою пенсією.
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23.10.2024 00:21 Ответить
А якщо у довідці про інвалідність було написано про відсутність ноги чи руки? Як довести поважній групі перевіряючих що кінцівка просто відросла знову?
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23.10.2024 00:53 Ответить
Они же не идиоты такое писать. Наверняка все фейковые болезни можно вылечить.
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23.10.2024 02:56 Ответить
Інвалід інваліду око не виклює!
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23.10.2024 00:16 Ответить
чому лише посадовцям? знайомий з МО купив собі групу, звільнився з армії по стану здоровя і шасливо виїхав. Він не посадовець. Це зменшує його провину??
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23.10.2024 00:17 Ответить
завидовать будем! (с)
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23.10.2024 06:42 Ответить
ДБР буде стежити за корупціонерами. А для стеження за ДБР буде зібрано новий підрозділ. За новим підрозділом буде стежити ще один підрозділ тощо...
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23.10.2024 00:20 Ответить
Так держава на одніх спецшкарпетках для цих підрозділів збанкрутіє. Це не кажучи про галіфе та інші берці. Одних вже одягали на сотку тисяч кожного.
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23.10.2024 00:56 Ответить
Відкриття кримінальної справи нічим не перешкоджає і надалі бути інвалідом
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23.10.2024 00:22 Ответить
Цікаво, кримінальна відповідальність КОМУ?
"Інваліду"?
Лікарю?
Співробітнику МСЕК?

Чи просто посадять того, хто менше відкупного дасть?
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23.10.2024 00:23 Ответить
Ще треба перевірити РЕГРЕСИ у переселенців-шахтарів з днобасу.Там теж половина липи
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23.10.2024 00:25 Ответить
А також 80% так званих чорнобильців.
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23.10.2024 00:30 Ответить
І пенсійний фонд буде в профіциті.
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23.10.2024 00:55 Ответить
та ні вже нікодли не буде, з солідарною системою в наших умовах... йому кабздець
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23.10.2024 06:43 Ответить
Чортi що, як не зебiл , так iнвалiд. Тре всим зебiлам згущьонку видавати, як за шкiдливе виробництво.
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23.10.2024 00:30 Ответить
Суддя-"інвалід" буде судити прокурора-"інваліда"? Хтось у це вірить? Казки для свідків Голобородька. От в те, що ДБР скоро почне купувати квартири-машини, віриться більше. Ще цікаво хоч одного з цих "інвалідів" мобілізують, чи вони так і залишаться з бронею?
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23.10.2024 00:37 Ответить
Особенно судьев, за такое , нафиг лишать дипломов-лицензий.
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23.10.2024 00:39 Ответить
Звучить це все , якось не добре. За інвалідність прокурорів, а вони повинні бути зовсім чисті, хто буде відповідати... А судді хто... такі самі чесні? це від слова - честь маю... Пропоную воїнів з окопів, дай Бог, щоб вони навели тут порядок.
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23.10.2024 00:42 Ответить
А перевіряючих вибирати жребієм і частіше міняти, а потім і їх перевірить.
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23.10.2024 00:53 Ответить
А інвалідів не притягнете. І не звільнете. А у них ще й УБД є
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23.10.2024 00:59 Ответить
Угга, товагіщі, угга! Тепер з Залужного знімуть інвалідність? Він буде придатний?
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23.10.2024 01:26 Ответить
кого-кого, а Крупу мабуть таки посадять. Ця корова тримала у себе на видноті списки обінвалідених прокурорів! капєц. Цього їй не простять ні нинішні, ні прийдешні
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23.10.2024 01:34 Ответить
Новостворенна слідча група - це група "найфартовіших тіпів" всіх часів і народів, адже тільки перший виклик підінвалідженого пацієнта з прокурорських означатиме надій у вигляді восьми цифер а слабоньких ківал у нас така кількість, що вартість атомного авіаносця це лише сніданкова дрібнота працівників феміди.
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23.10.2024 02:23 Ответить
Зєбанати..... Закон НЕМАЄ зворотної дії. Якщо на час оформлення інвалідності за це небуло кримінальної відповідальності то вже потім її не може бути.
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23.10.2024 02:39 Ответить
Цікаво, а хто буде входити в цю робочу групу? Хто буде її створювати? Хто буде її контролювати?
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23.10.2024 03:41 Ответить
ДБР вже рєзнікова перевіряло. Все нормально, рєзніков задоволений
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23.10.2024 03:58 Ответить
Так само колись воєнкома Борисова теж "перевірили" - "порушень не знайдено!"
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23.10.2024 09:08 Ответить
Це як потужно корупціонерів перевіряють?) чи ще потужніше?) то мабуть багато хто з чіновників - інваліди розумові як мінімум.

Звісно окрім небагатьох, хто пішов воювати, честь і хвала таким як Барна наприклад, або Луценко. Але все ж це вийнятки із загального правила.
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23.10.2024 05:03 Ответить
А члени створеної робочої групи нерухомість теж куплятимуть в Іспанії, Австрії та Туреччині?
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23.10.2024 05:16 Ответить
Купувати вже не потрібно. Будуть просто переписувати на нових власників
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23.10.2024 09:09 Ответить
"Якщо в результаті перевірки підтвердиться, що посадовець оформив фейкову ,то це стане підставою для відкриття кримінального провадження...",-

У свою чергу, це кримінальне провадження стане правовою підставаю для отримання фейковим інвалідом статуса біженця у країні Світу за його вибором.
арєстовічі-ханумаки-одарченки-дмитруки "угорають" від подібної маячні популістів
Це вже "пАтужні пасадки" від ЙУриста?
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23.10.2024 06:07 Ответить
поздно бросились, народ вам не верит и в военкоматы толпой не попрет
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23.10.2024 06:31 Ответить
Нет такого нормативно-правового акта,на пидстави которого можно заставить этих знающих законы инвалидов пройти обследование у какой то левой,тоже незаконной рабочей группы,новость для доверчивых лохов.
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23.10.2024 07:11 Ответить
А судьи Хто ? (с)
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23.10.2024 07:15 Ответить
Мабуть добре заробляти будуть ті що перепровіряти будуть якщо простий народ платить десятки тисяч за статус інваліда. Конкурс мабуть більше чім на саму перспективну посаду в Україні
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23.10.2024 07:30 Ответить
Діагноз там один- хронічне мародерство. Його і підтверджувати не потрібно.
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23.10.2024 07:36 Ответить
Один тридцятп'ятирічний чувачок не вилазить із качалки і футбола, не стидається піаритися в соцмережах, але для ТЦК він інвалід.
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23.10.2024 08:34 Ответить
А батько одного пересидента отримав довічну стипендію. Може з нього й почати?
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23.10.2024 09:11 Ответить
а ***** з накачаними губами поверне 785 000 грн в бюджет держави ??? а крупа продасть маєтки за кордоном в бюджет держави ??? тут закон потрібен щоб ці криси сиділи в зоні поки самі або родичі пацюки не віддадуть все що ******** . все до останнього шага
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23.10.2024 09:05 Ответить
Чому 785 000? Це лише за один рік.
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23.10.2024 09:13 Ответить
точно дякую за підказку ---785 000 за один рік це просто киздець . коли оту тварь показали на дивані з горою долларів я подумав що це вже дно . але з низу не просто стукають а тарабанять ногами . рогами і копитами . про що вести розмову якщо у голови верховного суду князєва двері в сейфі вже не закривалися від хабарів
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23.10.2024 16:43 Ответить
"А судді хто"? Все вірно ті самі "інваліди"!
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23.10.2024 09:05 Ответить
По Станіславському...
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23.10.2024 09:14 Ответить
Ви би ще за одно щоб два рази одну і ту саму роботу не робити перевірили їхні "дисертації" по яких ці бандити отримують різного роду доплати і пільги! Вони ж у нас майже всі "кандидати" і "доктори"! Це я пишу не для того щоб порядок навели - тут немає шансів а для того щоб більше шуму було і чергові серії 95 кварталу були цікавіші!
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23.10.2024 09:17 Ответить
ПО ДРУГОМУ КОЛУ.
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23.10.2024 09:35 Ответить
Ось інваліди собі спокійно в Льондоні на футбольчик вчора ходили.

А ти Семен тракторист з села - УХИЛЯНТ !

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23.10.2024 09:57 Ответить
члени робочої групи терміново відкривають криптогаманці та створюють підставні БО
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23.10.2024 10:06 Ответить
зовнішнє керування в дії: аби ще посадили усе бидло з опи бариги-єрмака до того, поки воно розповзеться по всьому світу
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23.10.2024 10:08 Ответить
Нічого не знайдуть, і покарають декілька найтупіших для картинки прикриття.
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23.10.2024 10:46 Ответить
Цікаво, яким боком кримінальна відповідальність за дії заднім числом? Це ж якшо довести шо було вчинено шахрайство та якшо провести ще одну МСЕК, якої.... якої вже нема. Клоуни
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23.10.2024 11:53 Ответить
 
 