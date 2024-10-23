Для проверки диагнозов должностных лиц создадут рабочую группу, за фейковую инвалидность предусмотрена уголовная ответственность, - ГБР

Если в результате проверки подтвердится, что чиновник оформил фейковую инвалидность, то это станет основанием для открытия уголовного производства.

Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Сапьян, для проверки диагнозов чиновников создадут рабочую группу.

"Если в результате проверки будут подозрения, что человек получил, работая в государственных органах и занимая определенную должность, инвалидность незаконно, это будет основанием для открытия уголовного производства",- рассказала Сапьян.

Представительница ведомства отметила, что подозрения чиновникам могут объявлять по разным статьям Уголовного кодекса Украины: подделка документов, незаконное обогащение и мошенничество.

Государственное бюро расследований будет доводить дела до суда, добавила Сапьян.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

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