Для проверки диагнозов должностных лиц создадут рабочую группу, за фейковую инвалидность предусмотрена уголовная ответственность, - ГБР
Если в результате проверки подтвердится, что чиновник оформил фейковую инвалидность, то это станет основанием для открытия уголовного производства.
Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Сапьян, для проверки диагнозов чиновников создадут рабочую группу.
"Если в результате проверки будут подозрения, что человек получил, работая в государственных органах и занимая определенную должность, инвалидность незаконно, это будет основанием для открытия уголовного производства",- рассказала Сапьян.
Представительница ведомства отметила, что подозрения чиновникам могут объявлять по разным статьям Уголовного кодекса Украины: подделка документов, незаконное обогащение и мошенничество.
Государственное бюро расследований будет доводить дела до суда, добавила Сапьян.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
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хвилю добровільного масового зцілення прокурорів--інвалідів 😂👍
Ой! Я промовчу.
Все ще впевнені в мільйонних штрафах в такій незначній для влади справі?
там стаття 361 а не держзрада
А взагалі МСЕК десятиліттями торгував інвалідностями, одна лише поверхнева перевірка документів (а в суттєве вивчення стану здоров'я чиновників я не вірю), не дасть гарного результату. Окрім того, в ТЦК порядок вже наводили - в результаті лише виросли суми. Підозрюю скоре збагачення перевіряючих та нового МСЕКу, як там його назвуть. .
заплатитизанести Єрмаку-Зеленському, щоб влаштуватись в ту робочу групу, яка буде перевіряти справжність інвалідності?
"Інваліду"?
Лікарю?
Співробітнику МСЕК?
Чи просто посадять того, хто менше відкупного дасть?
Звісно окрім небагатьох, хто пішов воювати, честь і хвала таким як Барна наприклад, або Луценко. Але все ж це вийнятки із загального правила.
У свою чергу, це кримінальне провадження стане правовою підставаю для отримання фейковим інвалідом статуса біженця у країні Світу за його вибором.
арєстовічі-ханумаки-одарченки-дмитруки "угорають" від подібної маячні популістів
Це вже "пАтужні пасадки" від ЙУриста?
А ти Семен тракторист з села - УХИЛЯНТ !