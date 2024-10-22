Для перевірки діагнозів посадовців створять робочу групу, за фейкову інвалідність передбачатиметься кримінальна відповідальність, - ДБР
Якщо в результаті перевірки підтвердиться, що посадовець оформив фейкову інвалідність,то це стане підставою для відкриття кримінального провадження.
Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Сап’ян, для перевірки діагнозів посадовців створять робочу групу.
"Якщо в результаті перевірки будуть підозри, що людина отримала, працюючи в державних органах і обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, це буде підставою для відкриття кримінального провадження",- розповіла Сап’ян.
Представниця відомства зазначила, що підозри посадовцям можуть оголошувати за різними статтями Кримінального кодексу України: підроблення документів, незаконне збагачення та шахрайство.
Державне бюро розслідувань буде доводити справи до суду, додала Сап’ян.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хвилю добровільного масового зцілення прокурорів--інвалідів 😂👍
Ой! Я промовчу.
Все ще впевнені в мільйонних штрафах в такій незначній для влади справі?
там стаття 361 а не держзрада
А взагалі МСЕК десятиліттями торгував інвалідностями, одна лише поверхнева перевірка документів (а в суттєве вивчення стану здоров'я чиновників я не вірю), не дасть гарного результату. Окрім того, в ТЦК порядок вже наводили - в результаті лише виросли суми. Підозрюю скоре збагачення перевіряючих та нового МСЕКу, як там його назвуть. .
заплатитизанести Єрмаку-Зеленському, щоб влаштуватись в ту робочу групу, яка буде перевіряти справжність інвалідності?
"Інваліду"?
Лікарю?
Співробітнику МСЕК?
Чи просто посадять того, хто менше відкупного дасть?
Звісно окрім небагатьох, хто пішов воювати, честь і хвала таким як Барна наприклад, або Луценко. Але все ж це вийнятки із загального правила.
У свою чергу, це кримінальне провадження стане правовою підставаю для отримання фейковим інвалідом статуса біженця у країні Світу за його вибором.
арєстовічі-ханумаки-одарченки-дмитруки "угорають" від подібної маячні популістів
Це вже "пАтужні пасадки" від ЙУриста?
А ти Семен тракторист з села - УХИЛЯНТ !