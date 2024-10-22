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Новини
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Для перевірки діагнозів посадовців створять робочу групу, за фейкову інвалідність передбачатиметься кримінальна відповідальність, - ДБР

ДБР попередило посадовців про відповідальність за фейкову інвалідність

Якщо в результаті перевірки підтвердиться, що посадовець оформив фейкову інвалідність,то це стане підставою для відкриття кримінального провадження.

Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Сап’ян, для перевірки діагнозів посадовців створять робочу групу.

"Якщо в результаті перевірки будуть підозри, що людина отримала, працюючи в державних органах і обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, це буде підставою для відкриття кримінального провадження",- розповіла Сап’ян.

Представниця відомства зазначила, що підозри посадовцям можуть оголошувати за різними статтями Кримінального кодексу України: підроблення документів, незаконне збагачення та шахрайство.

Державне бюро розслідувань буде доводити справи до суду, додала Сап’ян.

Читайте також: Буде проведено службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами на Хмельниччині, - Офіс Генпрокурора

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Читайте також: На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність, - Костін

Автор: 

фальсифікація (170) кримінальна відповідальність (212) ДБР (3558) інвалідність (276)


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Топ коментарі
+27
Вор кричить-дєржи вора...
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22.10.2024 23:49 Відповісти
+24
"А судді хто?" У наших обставинах слід встановити нагляд за членами робочої групи перевіряльників, щоб і ці часом не збагатилися. І сміх, і гріх.
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22.10.2024 23:52 Відповісти
+17
Це звісно добре, але нерозкритим залишиться (навіть якщо перевіряючі спрацюють чесно та професійно, в що мало вже віриться) ще один суттєвий пласт фейкових інвалідностей - близькі родичі чиновників. На яких теж оформляли/купували інвалідності, особливо після 24.02.22, задля потенційної відстрочки "за доглядом". Особливо це поширено серед "низових" чиновників, які не впевнені в 100- відсоткості своєї броні, як чиновника.
А взагалі МСЕК десятиліттями торгував інвалідностями, одна лише поверхнева перевірка документів (а в суттєве вивчення стану здоров'я чиновників я не вірю), не дасть гарного результату. Окрім того, в ТЦК порядок вже наводили - в результаті лише виросли суми. Підозрюю скоре збагачення перевіряючих та нового МСЕКу, як там його назвуть. .
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23.10.2024 00:00 Відповісти
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Вор кричить-дєржи вора...
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22.10.2024 23:49 Відповісти
Ну да. А кто дэбээровцев протрясет?
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23.10.2024 00:37 Відповісти
очікуємо на "чудо святого Януарія":

хвилю добровільного масового зцілення прокурорів--інвалідів 😂👍
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23.10.2024 01:57 Відповісти
Цього замало. Вони отримали скажені сумми грошей за багато років. Вони повинні втратити ВСЕ.
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23.10.2024 08:59 Відповісти
Уверяю вас, все диагнозы подтвердятся. И проверяльщики и проверяемые останутся довольны.
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23.10.2024 09:10 Відповісти
"А судді хто?" У наших обставинах слід встановити нагляд за членами робочої групи перевіряльників, щоб і ці часом не збагатилися. І сміх, і гріх.
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22.10.2024 23:52 Відповісти
А потім ще нагляд за наглядачами. І бажано з країн-партнерів.
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23.10.2024 00:23 Відповісти
Перевірте ...
Ой! Я промовчу.
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22.10.2024 23:54 Відповісти
Аха..строки їм замінять мільйонними штрафами..ті заплатять, виїдуть за кордон і їм грошики тихцем повернуть..
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22.10.2024 23:56 Відповісти
Мільйонні штрафи??? Аха-ха-ха-ха. Читав новини про загиблого в ТЦК на Полтавщині, і ось що знайшов. - затримали кременчуківця, котрий створив ботоферму з 15000 ботів, для для поширення ворожої пропаганди та фейків про війну в Україні. https://poltava.to/news/78529/ Покарання суд призначив строге - 51 000 грн. + 21200 судових втрат.
Все ще впевнені в мільйонних штрафах в такій незначній для влади справі?
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23.10.2024 00:05 Відповісти
Так ці копійки - до бюджету, а суддям - мільйон доларів мінімум.
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23.10.2024 00:16 Відповісти
Тобто Ви читать вмієте, але зрозуміти зміст написаного, або дочитати до кінця пост віра не дозволяє????
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23.10.2024 00:26 Відповісти
почитайте - він лише сдавав ботів, він не сепар, пішов на згоду, штраф, все ок,
там стаття 361 а не держзрада
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23.10.2024 06:35 Відповісти
Пересаджають iнвалiдiв шахтарiв,слюсарiв,сантехникiв,трактористiв, а iнвалiди суддi,прокурори,чиновники, менти лишаться!
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23.10.2024 00:00 Відповісти
Це звісно добре, але нерозкритим залишиться (навіть якщо перевіряючі спрацюють чесно та професійно, в що мало вже віриться) ще один суттєвий пласт фейкових інвалідностей - близькі родичі чиновників. На яких теж оформляли/купували інвалідності, особливо після 24.02.22, задля потенційної відстрочки "за доглядом". Особливо це поширено серед "низових" чиновників, які не впевнені в 100- відсоткості своєї броні, як чиновника.
А взагалі МСЕК десятиліттями торгував інвалідностями, одна лише поверхнева перевірка документів (а в суттєве вивчення стану здоров'я чиновників я не вірю), не дасть гарного результату. Окрім того, в ТЦК порядок вже наводили - в результаті лише виросли суми. Підозрюю скоре збагачення перевіряючих та нового МСЕКу, як там його назвуть. .
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23.10.2024 00:00 Відповісти
та хто б сумнівався...
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23.10.2024 06:37 Відповісти
Скільки коштує зняття інвалідності?
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23.10.2024 00:00 Відповісти
А скiльки в тебе грошей?
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23.10.2024 00:04 Відповісти
Тих, хто колись купив інвалідність, доводжу до стану справжньої інвалідності протягом однієї хвилини безкоштовно. Слідкуйте за рекламою цієї послуги у ранкових газетах.
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23.10.2024 00:13 Відповісти
А у сусідньому кабінеті можна зі скидкою проводити чудове зцілення з видачею відповідної довідки.
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23.10.2024 00:41 Відповісти
Питання в тему
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23.10.2024 00:19 Відповісти
Зараз піде зворотній процес - зняття інвалідності і теж не безплатно.
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23.10.2024 00:20 Відповісти
а як там перевірити аналізи піськограя ? шість років пройшло а результатів немає .
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23.10.2024 00:04 Відповісти
Ща за ненадобностью: лечебный каннабис - все по закону.
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23.10.2024 00:06 Відповісти
А закон не має зворотньої дії.
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23.10.2024 00:43 Відповісти
по закону CBD продають, вже на заправках КЛО бачив... 1800грн ингалятор! 50% вміст CBD, а ТГК який саме й дає "змінений стан свідомості" - незаконний
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23.10.2024 06:40 Відповісти
в інтеренеті до речі вже навіть розетка продає CBD
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23.10.2024 06:41 Відповісти
Навіть уявив, як новостворена робоча група по перевірці правомірності надяння інвалідності посадовцям сама пересувається на милицях. Бо одержувала інвалідність в одній черзі з перевіряємими.
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23.10.2024 00:05 Відповісти
А скільки потрібно заплатити занести Єрмаку-Зеленському, щоб влаштуватись в ту робочу групу, яка буде перевіряти справжність інвалідності?
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23.10.2024 00:07 Відповісти
А как можно доказать, что инвалидность фейковая? Человек может выздороветь.
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23.10.2024 00:08 Відповісти
Від клептоманії не одужують. Доведено емпіричним шляхом протягом століть. Тому це чесні іваліди зі справедливою пенсією.
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23.10.2024 00:21 Відповісти
А якщо у довідці про інвалідність було написано про відсутність ноги чи руки? Як довести поважній групі перевіряючих що кінцівка просто відросла знову?
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23.10.2024 00:53 Відповісти
Они же не идиоты такое писать. Наверняка все фейковые болезни можно вылечить.
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23.10.2024 02:56 Відповісти
Інвалід інваліду око не виклює!
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23.10.2024 00:16 Відповісти
чому лише посадовцям? знайомий з МО купив собі групу, звільнився з армії по стану здоровя і шасливо виїхав. Він не посадовець. Це зменшує його провину??
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23.10.2024 00:17 Відповісти
завидовать будем! (с)
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23.10.2024 06:42 Відповісти
ДБР буде стежити за корупціонерами. А для стеження за ДБР буде зібрано новий підрозділ. За новим підрозділом буде стежити ще один підрозділ тощо...
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23.10.2024 00:20 Відповісти
Так держава на одніх спецшкарпетках для цих підрозділів збанкрутіє. Це не кажучи про галіфе та інші берці. Одних вже одягали на сотку тисяч кожного.
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23.10.2024 00:56 Відповісти
Відкриття кримінальної справи нічим не перешкоджає і надалі бути інвалідом
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23.10.2024 00:22 Відповісти
Цікаво, кримінальна відповідальність КОМУ?
"Інваліду"?
Лікарю?
Співробітнику МСЕК?

Чи просто посадять того, хто менше відкупного дасть?
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23.10.2024 00:23 Відповісти
Ще треба перевірити РЕГРЕСИ у переселенців-шахтарів з днобасу.Там теж половина липи
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23.10.2024 00:25 Відповісти
А також 80% так званих чорнобильців.
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23.10.2024 00:30 Відповісти
І пенсійний фонд буде в профіциті.
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23.10.2024 00:55 Відповісти
та ні вже нікодли не буде, з солідарною системою в наших умовах... йому кабздець
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23.10.2024 06:43 Відповісти
Чортi що, як не зебiл , так iнвалiд. Тре всим зебiлам згущьонку видавати, як за шкiдливе виробництво.
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23.10.2024 00:30 Відповісти
Суддя-"інвалід" буде судити прокурора-"інваліда"? Хтось у це вірить? Казки для свідків Голобородька. От в те, що ДБР скоро почне купувати квартири-машини, віриться більше. Ще цікаво хоч одного з цих "інвалідів" мобілізують, чи вони так і залишаться з бронею?
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23.10.2024 00:37 Відповісти
Особенно судьев, за такое , нафиг лишать дипломов-лицензий.
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23.10.2024 00:39 Відповісти
Звучить це все , якось не добре. За інвалідність прокурорів, а вони повинні бути зовсім чисті, хто буде відповідати... А судді хто... такі самі чесні? це від слова - честь маю... Пропоную воїнів з окопів, дай Бог, щоб вони навели тут порядок.
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23.10.2024 00:42 Відповісти
А перевіряючих вибирати жребієм і частіше міняти, а потім і їх перевірить.
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23.10.2024 00:53 Відповісти
А інвалідів не притягнете. І не звільнете. А у них ще й УБД є
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23.10.2024 00:59 Відповісти
Угга, товагіщі, угга! Тепер з Залужного знімуть інвалідність? Він буде придатний?
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23.10.2024 01:26 Відповісти
кого-кого, а Крупу мабуть таки посадять. Ця корова тримала у себе на видноті списки обінвалідених прокурорів! капєц. Цього їй не простять ні нинішні, ні прийдешні
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23.10.2024 01:34 Відповісти
Новостворенна слідча група - це група "найфартовіших тіпів" всіх часів і народів, адже тільки перший виклик підінвалідженого пацієнта з прокурорських означатиме надій у вигляді восьми цифер а слабоньких ківал у нас така кількість, що вартість атомного авіаносця це лише сніданкова дрібнота працівників феміди.
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23.10.2024 02:23 Відповісти
Зєбанати..... Закон НЕМАЄ зворотної дії. Якщо на час оформлення інвалідності за це небуло кримінальної відповідальності то вже потім її не може бути.
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23.10.2024 02:39 Відповісти
Цікаво, а хто буде входити в цю робочу групу? Хто буде її створювати? Хто буде її контролювати?
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23.10.2024 03:41 Відповісти
ДБР вже рєзнікова перевіряло. Все нормально, рєзніков задоволений
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23.10.2024 03:58 Відповісти
Так само колись воєнкома Борисова теж "перевірили" - "порушень не знайдено!"
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23.10.2024 09:08 Відповісти
Це як потужно корупціонерів перевіряють?) чи ще потужніше?) то мабуть багато хто з чіновників - інваліди розумові як мінімум.

Звісно окрім небагатьох, хто пішов воювати, честь і хвала таким як Барна наприклад, або Луценко. Але все ж це вийнятки із загального правила.
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23.10.2024 05:03 Відповісти
А члени створеної робочої групи нерухомість теж куплятимуть в Іспанії, Австрії та Туреччині?
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23.10.2024 05:16 Відповісти
Купувати вже не потрібно. Будуть просто переписувати на нових власників
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23.10.2024 09:09 Відповісти
"Якщо в результаті перевірки підтвердиться, що посадовець оформив фейкову ,то це стане підставою для відкриття кримінального провадження...",-

У свою чергу, це кримінальне провадження стане правовою підставаю для отримання фейковим інвалідом статуса біженця у країні Світу за його вибором.
арєстовічі-ханумаки-одарченки-дмитруки "угорають" від подібної маячні популістів
Це вже "пАтужні пасадки" від ЙУриста?
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23.10.2024 06:07 Відповісти
поздно бросились, народ вам не верит и в военкоматы толпой не попрет
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23.10.2024 06:31 Відповісти
Нет такого нормативно-правового акта,на пидстави которого можно заставить этих знающих законы инвалидов пройти обследование у какой то левой,тоже незаконной рабочей группы,новость для доверчивых лохов.
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23.10.2024 07:11 Відповісти
А судьи Хто ? (с)
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23.10.2024 07:15 Відповісти
Мабуть добре заробляти будуть ті що перепровіряти будуть якщо простий народ платить десятки тисяч за статус інваліда. Конкурс мабуть більше чім на саму перспективну посаду в Україні
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23.10.2024 07:30 Відповісти
Діагноз там один- хронічне мародерство. Його і підтверджувати не потрібно.
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23.10.2024 07:36 Відповісти
Один тридцятп'ятирічний чувачок не вилазить із качалки і футбола, не стидається піаритися в соцмережах, але для ТЦК він інвалід.
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23.10.2024 08:34 Відповісти
А батько одного пересидента отримав довічну стипендію. Може з нього й почати?
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23.10.2024 09:11 Відповісти
а ***** з накачаними губами поверне 785 000 грн в бюджет держави ??? а крупа продасть маєтки за кордоном в бюджет держави ??? тут закон потрібен щоб ці криси сиділи в зоні поки самі або родичі пацюки не віддадуть все що ******** . все до останнього шага
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23.10.2024 09:05 Відповісти
Чому 785 000? Це лише за один рік.
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23.10.2024 09:13 Відповісти
точно дякую за підказку ---785 000 за один рік це просто киздець . коли оту тварь показали на дивані з горою долларів я подумав що це вже дно . але з низу не просто стукають а тарабанять ногами . рогами і копитами . про що вести розмову якщо у голови верховного суду князєва двері в сейфі вже не закривалися від хабарів
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23.10.2024 16:43 Відповісти
"А судді хто"? Все вірно ті самі "інваліди"!
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23.10.2024 09:05 Відповісти
По Станіславському...
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23.10.2024 09:14 Відповісти
Ви би ще за одно щоб два рази одну і ту саму роботу не робити перевірили їхні "дисертації" по яких ці бандити отримують різного роду доплати і пільги! Вони ж у нас майже всі "кандидати" і "доктори"! Це я пишу не для того щоб порядок навели - тут немає шансів а для того щоб більше шуму було і чергові серії 95 кварталу були цікавіші!
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23.10.2024 09:17 Відповісти
ПО ДРУГОМУ КОЛУ.
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23.10.2024 09:35 Відповісти
Ось інваліди собі спокійно в Льондоні на футбольчик вчора ходили.

А ти Семен тракторист з села - УХИЛЯНТ !

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23.10.2024 09:57 Відповісти
члени робочої групи терміново відкривають криптогаманці та створюють підставні БО
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23.10.2024 10:06 Відповісти
зовнішнє керування в дії: аби ще посадили усе бидло з опи бариги-єрмака до того, поки воно розповзеться по всьому світу
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23.10.2024 10:08 Відповісти
Нічого не знайдуть, і покарають декілька найтупіших для картинки прикриття.
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23.10.2024 10:46 Відповісти
Цікаво, яким боком кримінальна відповідальність за дії заднім числом? Це ж якшо довести шо було вчинено шахрайство та якшо провести ще одну МСЕК, якої.... якої вже нема. Клоуни
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23.10.2024 11:53 Відповісти
 
 