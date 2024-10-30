Директор ГБР Сухачев получал пенсию до августа 2024 года. ДОКУМЕНТ
Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев не получает пенсию за выслугу лет с августа 2024 года, согласно поданному им заявлению в Пенсионный фонд.
Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Цензор.НЕТ.
Как отмечается в документе, Сухачев в 2020 году получил право на пенсию за выслугу лет. На момент назначения Сухачева в ГБР в 2021 году, действующее на то время законодательство не предусматривало прекращения выплаты пенсии.
После изменений в законодательстве в августе 2024 года, Сухачев подал заявление в Пенсионный фонд о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет. После этого пенсионное дело директора ГБР было закрыто, а выплата пенсии прекращена.
хоча за 23 рік він отримав 251 тис. грн пенсії
а от у голови верховного суду кравченка з/п 5.2 млн. грн. за рік - можна й без пенсії якось прожити
Посадовці обласного і районного рівня мають зовсім звичайні ЗП (крім керівників установ).
Так, клани є, але ж вони не 100 % ОС.
Алаверди - який бізнесмен не мріє стати мільярдером ? І що ?
Так, є кар"єрне зростання. Прем"єри і стають.
https://bukvy.org/derzhsluzhbovecz-na-poltavshhyni-zadeklaruvav-62-mln-gotivky/
ВИБОРИ
І ніхто і ніколи її робити небуде, як було на початку незалежності, так в десятки разів виросло.
А досить скоротити всі служби і міністерства у 10 разів.
І знайти крім політичної волі ********* Сперанського.
І скорочення відбувається, поступово. Було 330 стало 167.
Якщо " рефоримами" назвати то, що ти спав на підлозі, а почав спати на стелі- то йдуть як паровоз, не зупинити
В Україні у 1991 році було 50 млн. Населення. У 2022- му у кращому- 38- 40 млн. А чиновників?
Держава - найбільший роботодавець у країні. На держслужбі, в органах місцевого самоврядування, державних агентствах, комісіях, інспекціях, службах та на держпідприємствах загалом працюють понад 5 млн українців., . Це на початок 2022року.
Другий абзац - маніпуляція. Ви б туди ще їх родичів добавили, було б 30 млн.
Держава - найбільший роботодавець у країні. На держслужбі, в органах місцевого самоврядування, державних агентствах, комісіях, інспекціях, службах та на держпідприємствах загалом працюють понад 5 млн українців., .
Це цитата із видання Економічна Правда за 04 липня 2022 року.
Але Маня, якщо ви вважаєте, що Економічна Правда зманіпулювала цифрам- заслухаємо вас, начальніка транспортного цеха..
А Пенсійний Фонд не може десятиріччями звести бюджет..
А спробуй, хоч яка влада, прийняти один закон про пенсії всім категоріям, згідно внесків, без будь- яких пільг.
А тому, хто дійсно потребує- соціальна допомога.
Цілі покоління політиків, займаючись популізмом нриймали безкінечні пільги, вилки, виростили 30- 40 річних пенсіонерів...
такі мєнти потрібні будь якій владі.
за тридцять років, цей спрут настільки фундамєнтувався, що зруйнувати його не можливо!
при кучмі розквіт олігархат, котрий прибрав під себе та очолив цього спрута.