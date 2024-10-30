РУС
78 475 50

Директор ГБР Сухачев получал пенсию до августа 2024 года. ДОКУМЕНТ

сухачев,сухачов

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев не получает пенсию за выслугу лет с августа 2024 года, согласно поданному им заявлению в Пенсионный фонд.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, Сухачев в 2020 году получил право на пенсию за выслугу лет. На момент назначения Сухачева в ГБР в 2021 году, действующее на то время законодательство не предусматривало прекращения выплаты пенсии.

После изменений в законодательстве в августе 2024 года, Сухачев подал заявление в Пенсионный фонд о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет. После этого пенсионное дело директора ГБР было закрыто, а выплата пенсии прекращена.

дбр

Глава МВД Клименко получает пенсию

Автор: 

пенсия (2165) ГБР (3211) Сухачев Алексей (61)
+28
Він перестав її отримувати, як раз коли давжуха почалась, його контора 100% знала що готовиться розслідування, журналісти якраз готовили, а ці вже знали і воно оцінило що ті 1.5млн пенсії то копійки, потім через суд отрумую, а так буду весь підарас в на білому коні. Лохторат схаває.
30.10.2024 17:31 Ответить
+18
На таком уровне сидел вор и пока его не вывели на чистую воду, не шевелился. Это что такое? Это всё крысы при мусорной люстрации притаились в баках и вылезли. И вот полезли. Тут только потяжелее что-то поможет.
30.10.2024 17:16 Ответить
+17
а там ще в дебере і зарплату платять?
30.10.2024 17:15 Ответить
а там ще в дебере і зарплату платять?
30.10.2024 17:15 Ответить
Не тільки зарплату, а ще й пенсію
03.11.2024 23:32 Ответить
На таком уровне сидел вор и пока его не вывели на чистую воду, не шевелился. Это что такое? Это всё крысы при мусорной люстрации притаились в баках и вылезли. И вот полезли. Тут только потяжелее что-то поможет.
30.10.2024 17:16 Ответить
як ці наглі ,жадібни та скотські посадові ЧЛЕНИ вже затрахали,коли ви вже вдавитесь ціми грошима
31.10.2024 09:35 Ответить
голодає з серпня? ))
30.10.2024 17:18 Ответить
Ой не кажіть... Так і хочеться із своєї пенсії йому хоч двадцять гривень на хліб дати...
30.10.2024 17:27 Ответить
Не хвилюйтесь, він потім через суд все поверне.
30.10.2024 17:41 Ответить
Та скільки він там отримував? Три тисячі. Адже таку пенсію отримує стандартний пенсіонер? Ні? *****,як це все остопи₴діло.
30.10.2024 17:18 Ответить
при з/п в 2,9 млн. грн на рік можна і без пенсії,
хоча за 23 рік він отримав 251 тис. грн пенсії
30.10.2024 17:20 Ответить
у того ж генпрокурора костіна за рік 1,55 млн грн. з/п та без песнії взагалі,
а от у голови верховного суду кравченка з/п 5.2 млн. грн. за рік - можна й без пенсії якось прожити
30.10.2024 17:25 Ответить
Дивно. Навіщо писати заяву, коли вступив в дію закон? Я наприклад не писав ніякої заяви, коли яйценюк з порошенко законом позбавили мене моєї військової пенсії в 2015, 2016 роках. І це при тогму, що я вже не служив в армії (бо заборонено тоді було служити в ЗСУ і отримувати і пенсію і зарплату), а працював в сільскій раді на самій нижчий посаді 7 категорії з мізерною зарплатою. А цей хитрожопий прокурор таки отримав мабудь пенсію за серпень. Він фактично лише 2 місяці не отримує пенсію. Херой блін. І все ж таки навіщо писати заяву, коли є закон?
30.10.2024 17:25 Ответить
Він перестав її отримувати, як раз коли давжуха почалась, його контора 100% знала що готовиться розслідування, журналісти якраз готовили, а ці вже знали і воно оцінило що ті 1.5млн пенсії то копійки, потім через суд отрумую, а так буду весь підарас в на білому коні. Лохторат схаває.
30.10.2024 17:31 Ответить
У зелених все через жп. Поголовна некомпетентність .
30.10.2024 18:06 Ответить
проте всі зелені хитросракі і від народу та держави крадуть, що можуть і скільки можуть. Головне аби якомога більше вкрасти -тоді є чим відкупитися і всі вовки ситі.
31.10.2024 05:27 Ответить
підар корумпований
30.10.2024 17:31 Ответить
Зе кодло повино працювати за пайку у допрі і не 3,14здіти про те які вони слуги народу,однієї тільки назви партії досить не на один довічний срок,яке лицемірство.
30.10.2024 17:37 Ответить
Посадовці в нас це самі бідні верстви населення, крім величезних зарплат і премій, ще отримують пенсії по вислузі, по інвалідності, часто купленій. А пенсіонерам в селі 2700 дають. А тим хто ще не пішов на пенсію говорять, що "не чекайте що у вас будуть пенсії, краще подбайте про себе самі", ну звісно, весь ПФ буде обслуговувати цих "інвалідів" моральних.
30.10.2024 17:40 Ответить
Це посадовці високих рангів і категорії А. Ну і весь центральний апарат держуправління.

Посадовці обласного і районного рівня мають зовсім звичайні ЗП (крім керівників установ).
30.10.2024 20:10 Ответить
Да, дрібноті таке і не снилось.
30.10.2024 21:42 Ответить
То хай підростає. Більша кількість випадків приблизно так і відбувається.
Так, клани є, але ж вони не 100 % ОС.
31.10.2024 12:36 Ответить
Перефразуючи "який посадовець не мріє стати корупціонером?". Дивлячись на сина Крупи, що лежав в ліжку з грошима і гладив їх, гладив, прощався...
31.10.2024 20:50 Ответить
На ліжку був її чоловік.

Алаверди - який бізнесмен не мріє стати мільярдером ? І що ?

Так, є кар"єрне зростання. Прем"єри і стають.
31.10.2024 21:55 Ответить
Начальник обласної Державної казначейської служби Ігор Верига задекларував значні статки: спільно із дружиною вони вказали $62 млн готівки.

https://bukvy.org/derzhsluzhbovecz-na-poltavshhyni-zadeklaruvav-62-mln-gotivky/
30.10.2024 17:40 Ответить
Щоб зелена влада не робила, довіри НУЛЬ

ВИБОРИ
30.10.2024 17:41 Ответить
Усі ці теми були ще до 2019 р. Реформа держуправління повзе повільно і постійно спотикається.
30.10.2024 20:11 Ответить
Немає ніякої реформи і ніколи її небуло.
І ніхто і ніколи її робити небуде, як було на початку незалежності, так в десятки разів виросло.
А досить скоротити всі служби і міністерства у 10 разів.
І знайти крім політичної волі ********* Сперанського.
31.10.2024 01:00 Ответить
Тю ! Реформи орг-в держуправління йдуть вже 33 роки. Не пишіть єрунди.
І скорочення відбувається, поступово. Було 330 стало 167.
31.10.2024 12:32 Ответить
Ага, кому і кобила невістка .
В Україні у 1991 році було 50 млн. Населення. У 2022- му у кращому- 38- 40 млн. А чиновників?

Держава - найбільший роботодавець у країні. На держслужбі, в органах місцевого самоврядування, державних агентствах, комісіях, інспекціях, службах та на держпідприємствах загалом працюють понад 5 млн українців., . Це на початок 2022року.
31.10.2024 13:51 Ответить
Перший абзац - ні про що. Населення старіє, у Європі теж. Так, це лише одна з причин.

Другий абзац - маніпуляція. Ви б туди ще їх родичів добавили, було б 30 млн.
31.10.2024 21:51 Ответить
Не хамітє, Маня!

Держава - найбільший роботодавець у країні. На держслужбі, в органах місцевого самоврядування, державних агентствах, комісіях, інспекціях, службах та на держпідприємствах загалом працюють понад 5 млн українців., .
Це цитата із видання Економічна Правда за 04 липня 2022 року.

Але Маня, якщо ви вважаєте, що Економічна Правда зманіпулювала цифрам- заслухаємо вас, начальніка транспортного цеха..
31.10.2024 23:53 Ответить
Хід коньом
30.10.2024 18:19 Ответить
****
30.10.2024 20:58 Ответить
Сотні тисяч молодих людей по 40 років отримують багатотисячні пенсії, за то, що просиділи все життя в кабінетах.
А Пенсійний Фонд не може десятиріччями звести бюджет..
А спробуй, хоч яка влада, прийняти один закон про пенсії всім категоріям, згідно внесків, без будь- яких пільг.
А тому, хто дійсно потребує- соціальна допомога.
Цілі покоління політиків, займаючись популізмом нриймали безкінечні пільги, вилки, виростили 30- 40 річних пенсіонерів...
31.10.2024 00:54 Ответить
Дайте йому медаль.
31.10.2024 06:32 Ответить
31.10.2024 10:31 Ответить
Подслушивающие за подглядующими.
31.10.2024 07:19 Ответить
Я ваабще в шоке,идет война,лучшие люди на фронте,защищают Украину,а на верхушке власти сидят одни инвалиды и молодые пенсионеры.Слов нет.Мне очень стыдно за страну.
31.10.2024 07:28 Ответить
Заслужив, за чесність - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
31.10.2024 07:43 Ответить
Так його контора й запустила цю двіжуху з прокурорами.
31.10.2024 08:07 Ответить
ніхто нічого їм не зробить.
такі мєнти потрібні будь якій владі.
за тридцять років, цей спрут настільки фундамєнтувався, що зруйнувати його не можливо!
31.10.2024 08:32 Ответить
Якщо кожна влада, то чому тільки 30 років незалежності України? Не варто узагальнювати. Є конкретні факти про зелених інвалідів.
31.10.2024 10:10 Ответить
абсолютно, кожна зміна президентів та парламенту, укріпляла суддівське мєнтовське чиновніче кодло.
при кучмі розквіт олігархат, котрий прибрав під себе та очолив цього спрута.
31.10.2024 10:15 Ответить
Таке враження що на відповідальних державних посадах в Україні половина інвалідів і пенсіонерів. Може тому в державі простий народ думає як вижити і прокормитися, а не тільки прокурори і судді.
31.10.2024 08:57 Ответить
Чому бідні бо дурні, чому дурні бо бідні! І не дивуюсь, чому була помаранчева революція та революція гідності! Але народ сам винен в тому, що їх піддурили , захотів Ющенко навести лад, так заклювала мафія і народ підтримав популістів, порох почав наводити лад і знову мафія заклювала, а народ захотів клоунів бо так сказали , ось і маємо результат. США, Європа неспроста вимагали , щоб були незалежні ДБР, САП, антикорупційні суди , але влада підмяла під себе і тільки деколи спливають корупційні скандали завдяки чесним прокурорам, чи ДБРівцям, які таємно надавали інформацію для розголосу!
31.10.2024 09:47 Ответить
воно все наскрізь прогнило. цей буй заднім числом відмовився від незаконних виплат, які отримував до посліднього. гнати нах його і всіх інших
31.10.2024 09:54 Ответить
Старий бердичівський анекдот: Міжрайбаза. У недавно принятого на роботу Абрама бухгалтер питає, а чоми ви зарплату за місяць не отримали. - Яка зарплата, та не потрібні мені ці копійки, я сам собі все зароблю.
31.10.2024 09:55 Ответить
інваліди є різнокольорові - зелені, померанчеві, біло-блакитні, щоколядні, а це якій?
31.10.2024 10:33 Ответить
ЗЭ проверьте!
31.10.2024 12:00 Ответить
Зе влада робить одних мільнерами а других Українців ніщими , ще субсидію кинуть Українцеві як собаці аби зголоду не подох або на Майдан не виходив бо вони цього бояться.
31.10.2024 15:54 Ответить
 
 