Директор ГБР Сухачев получал пенсию до августа 2024 года. ДОКУМЕНТ

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев не получает пенсию за выслугу лет с августа 2024 года, согласно поданному им заявлению в Пенсионный фонд.

Как отмечается в документе, Сухачев в 2020 году получил право на пенсию за выслугу лет. На момент назначения Сухачева в ГБР в 2021 году, действующее на то время законодательство не предусматривало прекращения выплаты пенсии.

После изменений в законодательстве в августе 2024 года, Сухачев подал заявление в Пенсионный фонд о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет. После этого пенсионное дело директора ГБР было закрыто, а выплата пенсии прекращена.

