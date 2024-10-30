Директор ДБР Сухачов отримував пенсію до серпня 2024 року. ДОКУМЕНТ
Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов не отримує пенсію за вислугу років із серпня 2024 року, відповідно до поданої ним заяви до Пенсійного фонду.
Про це ідеться у відповіді ДБР на запит Цензор.НЕТ.
Як зазначається у документі, Сухачов у 2020 році отримав право на пенсію за вислугу років. На момент призначення Сухачова у ДБР у 2021 році чинне та той час законодавство не передбачало припинення виплати пенсії.
Після змін у законодавстві у серпні 2024 року Сухачов подав заяву до Пенсійного фонду щодо припинення виплати пенсії за вислугу років. Після цього пенсійну справу директора ДБР було закрито, а виплату пенсії припинено.
хоча за 23 рік він отримав 251 тис. грн пенсії
а от у голови верховного суду кравченка з/п 5.2 млн. грн. за рік - можна й без пенсії якось прожити
Посадовці обласного і районного рівня мають зовсім звичайні ЗП (крім керівників установ).
Так, клани є, але ж вони не 100 % ОС.
Алаверди - який бізнесмен не мріє стати мільярдером ? І що ?
Так, є кар"єрне зростання. Прем"єри і стають.
https://bukvy.org/derzhsluzhbovecz-na-poltavshhyni-zadeklaruvav-62-mln-gotivky/
І ніхто і ніколи її робити небуде, як було на початку незалежності, так в десятки разів виросло.
А досить скоротити всі служби і міністерства у 10 разів.
І знайти крім політичної волі ********* Сперанського.
І скорочення відбувається, поступово. Було 330 стало 167.
Якщо " рефоримами" назвати то, що ти спав на підлозі, а почав спати на стелі- то йдуть як паровоз, не зупинити
В Україні у 1991 році було 50 млн. Населення. У 2022- му у кращому- 38- 40 млн. А чиновників?
Держава - найбільший роботодавець у країні. На держслужбі, в органах місцевого самоврядування, державних агентствах, комісіях, інспекціях, службах та на держпідприємствах загалом працюють понад 5 млн українців., . Це на початок 2022року.
Другий абзац - маніпуляція. Ви б туди ще їх родичів добавили, було б 30 млн.
Держава - найбільший роботодавець у країні. На держслужбі, в органах місцевого самоврядування, державних агентствах, комісіях, інспекціях, службах та на держпідприємствах загалом працюють понад 5 млн українців., .
Це цитата із видання Економічна Правда за 04 липня 2022 року.
Але Маня, якщо ви вважаєте, що Економічна Правда зманіпулювала цифрам- заслухаємо вас, начальніка транспортного цеха..
А Пенсійний Фонд не може десятиріччями звести бюджет..
А спробуй, хоч яка влада, прийняти один закон про пенсії всім категоріям, згідно внесків, без будь- яких пільг.
А тому, хто дійсно потребує- соціальна допомога.
Цілі покоління політиків, займаючись популізмом нриймали безкінечні пільги, вилки, виростили 30- 40 річних пенсіонерів...
такі мєнти потрібні будь якій владі.
за тридцять років, цей спрут настільки фундамєнтувався, що зруйнувати його не можливо!
при кучмі розквіт олігархат, котрий прибрав під себе та очолив цього спрута.