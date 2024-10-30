Директор ДБР Сухачов отримував пенсію до серпня 2024 року. ДОКУМЕНТ

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов не отримує пенсію за вислугу років із серпня 2024 року, відповідно до поданої ним заяви до Пенсійного фонду.

Про це ідеться у відповіді ДБР на запит Цензор.НЕТ.

Як зазначається у документі, Сухачов у 2020 році отримав право на пенсію за вислугу років. На момент призначення Сухачова у ДБР у 2021 році чинне та той час законодавство не передбачало припинення виплати пенсії.

Після змін у законодавстві у серпні 2024 року Сухачов подав заяву до Пенсійного фонду щодо припинення виплати пенсії за вислугу років. Після цього пенсійну справу директора ДБР було закрито, а виплату пенсії припинено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МВС Клименко отримує пенсію