Директор ДБР Сухачов отримував пенсію до серпня 2024 року. ДОКУМЕНТ

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов не отримує пенсію за вислугу років із серпня 2024 року, відповідно до поданої ним заяви до Пенсійного фонду.

Про це ідеться у відповіді ДБР на запит Цензор.НЕТ.

Як зазначається у документі, Сухачов у 2020 році отримав право на пенсію за вислугу років. На момент призначення Сухачова у ДБР у 2021 році чинне та той час законодавство не передбачало припинення виплати пенсії.

Після змін у законодавстві у серпні 2024 року Сухачов подав заяву до Пенсійного фонду щодо припинення виплати пенсії за вислугу років. Після цього пенсійну справу директора ДБР було закрито, а виплату пенсії припинено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МВС Клименко отримує пенсію

+28
Він перестав її отримувати, як раз коли давжуха почалась, його контора 100% знала що готовиться розслідування, журналісти якраз готовили, а ці вже знали і воно оцінило що ті 1.5млн пенсії то копійки, потім через суд отрумую, а так буду весь підарас в на білому коні. Лохторат схаває.
30.10.2024 17:31 Відповісти
+18
На таком уровне сидел вор и пока его не вывели на чистую воду, не шевелился. Это что такое? Это всё крысы при мусорной люстрации притаились в баках и вылезли. И вот полезли. Тут только потяжелее что-то поможет.
30.10.2024 17:16 Відповісти
+17
а там ще в дебере і зарплату платять?
30.10.2024 17:15 Відповісти
30.10.2024 17:15 Відповісти
Не тільки зарплату, а ще й пенсію
03.11.2024 23:32 Відповісти
30.10.2024 17:16 Відповісти
як ці наглі ,жадібни та скотські посадові ЧЛЕНИ вже затрахали,коли ви вже вдавитесь ціми грошима
31.10.2024 09:35 Відповісти
голодає з серпня? ))
30.10.2024 17:18 Відповісти
Ой не кажіть... Так і хочеться із своєї пенсії йому хоч двадцять гривень на хліб дати...
30.10.2024 17:27 Відповісти
Не хвилюйтесь, він потім через суд все поверне.
30.10.2024 17:41 Відповісти
Та скільки він там отримував? Три тисячі. Адже таку пенсію отримує стандартний пенсіонер? Ні? *****,як це все остопи₴діло.
30.10.2024 17:18 Відповісти
при з/п в 2,9 млн. грн на рік можна і без пенсії,
хоча за 23 рік він отримав 251 тис. грн пенсії
30.10.2024 17:20 Відповісти
у того ж генпрокурора костіна за рік 1,55 млн грн. з/п та без песнії взагалі,
а от у голови верховного суду кравченка з/п 5.2 млн. грн. за рік - можна й без пенсії якось прожити
30.10.2024 17:25 Відповісти
Дивно. Навіщо писати заяву, коли вступив в дію закон? Я наприклад не писав ніякої заяви, коли яйценюк з порошенко законом позбавили мене моєї військової пенсії в 2015, 2016 роках. І це при тогму, що я вже не служив в армії (бо заборонено тоді було служити в ЗСУ і отримувати і пенсію і зарплату), а працював в сільскій раді на самій нижчий посаді 7 категорії з мізерною зарплатою. А цей хитрожопий прокурор таки отримав мабудь пенсію за серпень. Він фактично лише 2 місяці не отримує пенсію. Херой блін. І все ж таки навіщо писати заяву, коли є закон?
30.10.2024 17:25 Відповісти
Він перестав її отримувати, як раз коли давжуха почалась, його контора 100% знала що готовиться розслідування, журналісти якраз готовили, а ці вже знали і воно оцінило що ті 1.5млн пенсії то копійки, потім через суд отрумую, а так буду весь підарас в на білому коні. Лохторат схаває.
30.10.2024 17:31 Відповісти
У зелених все через жп. Поголовна некомпетентність .
30.10.2024 18:06 Відповісти
проте всі зелені хитросракі і від народу та держави крадуть, що можуть і скільки можуть. Головне аби якомога більше вкрасти -тоді є чим відкупитися і всі вовки ситі.
31.10.2024 05:27 Відповісти
підар корумпований
30.10.2024 17:31 Відповісти
Зе кодло повино працювати за пайку у допрі і не 3,14здіти про те які вони слуги народу,однієї тільки назви партії досить не на один довічний срок,яке лицемірство.
30.10.2024 17:37 Відповісти
Посадовці в нас це самі бідні верстви населення, крім величезних зарплат і премій, ще отримують пенсії по вислузі, по інвалідності, часто купленій. А пенсіонерам в селі 2700 дають. А тим хто ще не пішов на пенсію говорять, що "не чекайте що у вас будуть пенсії, краще подбайте про себе самі", ну звісно, весь ПФ буде обслуговувати цих "інвалідів" моральних.
30.10.2024 17:40 Відповісти
Це посадовці високих рангів і категорії А. Ну і весь центральний апарат держуправління.

Посадовці обласного і районного рівня мають зовсім звичайні ЗП (крім керівників установ).
30.10.2024 20:10 Відповісти
Да, дрібноті таке і не снилось.
30.10.2024 21:42 Відповісти
То хай підростає. Більша кількість випадків приблизно так і відбувається.
Так, клани є, але ж вони не 100 % ОС.
31.10.2024 12:36 Відповісти
Перефразуючи "який посадовець не мріє стати корупціонером?". Дивлячись на сина Крупи, що лежав в ліжку з грошима і гладив їх, гладив, прощався...
31.10.2024 20:50 Відповісти
На ліжку був її чоловік.

Алаверди - який бізнесмен не мріє стати мільярдером ? І що ?

Так, є кар"єрне зростання. Прем"єри і стають.
31.10.2024 21:55 Відповісти
Начальник обласної Державної казначейської служби Ігор Верига задекларував значні статки: спільно із дружиною вони вказали $62 млн готівки.

https://bukvy.org/derzhsluzhbovecz-na-poltavshhyni-zadeklaruvav-62-mln-gotivky/
30.10.2024 17:40 Відповісти
Щоб зелена влада не робила, довіри НУЛЬ

ВИБОРИ
30.10.2024 17:41 Відповісти
Усі ці теми були ще до 2019 р. Реформа держуправління повзе повільно і постійно спотикається.
30.10.2024 20:11 Відповісти
Немає ніякої реформи і ніколи її небуло.
І ніхто і ніколи її робити небуде, як було на початку незалежності, так в десятки разів виросло.
А досить скоротити всі служби і міністерства у 10 разів.
І знайти крім політичної волі ********* Сперанського.
31.10.2024 01:00 Відповісти
Тю ! Реформи орг-в держуправління йдуть вже 33 роки. Не пишіть єрунди.
І скорочення відбувається, поступово. Було 330 стало 167.
31.10.2024 12:32 Відповісти
Ага, кому і кобила невістка .
Якщо " рефоримами" назвати то, що ти спав на підлозі, а почав спати на стелі- то йдуть як паровоз, не зупинити
В Україні у 1991 році було 50 млн. Населення. У 2022- му у кращому- 38- 40 млн. А чиновників?

Держава - найбільший роботодавець у країні. На держслужбі, в органах місцевого самоврядування, державних агентствах, комісіях, інспекціях, службах та на держпідприємствах загалом працюють понад 5 млн українців., . Це на початок 2022року.
31.10.2024 13:51 Відповісти
Перший абзац - ні про що. Населення старіє, у Європі теж. Так, це лише одна з причин.

Другий абзац - маніпуляція. Ви б туди ще їх родичів добавили, було б 30 млн.
31.10.2024 21:51 Відповісти
Не хамітє, Маня!

Держава - найбільший роботодавець у країні. На держслужбі, в органах місцевого самоврядування, державних агентствах, комісіях, інспекціях, службах та на держпідприємствах загалом працюють понад 5 млн українців., .
Це цитата із видання Економічна Правда за 04 липня 2022 року.

Але Маня, якщо ви вважаєте, що Економічна Правда зманіпулювала цифрам- заслухаємо вас, начальніка транспортного цеха..
31.10.2024 23:53 Відповісти
Хід коньом
30.10.2024 18:19 Відповісти
****
30.10.2024 20:58 Відповісти
Сотні тисяч молодих людей по 40 років отримують багатотисячні пенсії, за то, що просиділи все життя в кабінетах.
А Пенсійний Фонд не може десятиріччями звести бюджет..
А спробуй, хоч яка влада, прийняти один закон про пенсії всім категоріям, згідно внесків, без будь- яких пільг.
А тому, хто дійсно потребує- соціальна допомога.
Цілі покоління політиків, займаючись популізмом нриймали безкінечні пільги, вилки, виростили 30- 40 річних пенсіонерів...
31.10.2024 00:54 Відповісти
Дайте йому медаль.
31.10.2024 06:32 Відповісти
31.10.2024 10:31 Відповісти
Подслушивающие за подглядующими.
31.10.2024 07:19 Відповісти
Я ваабще в шоке,идет война,лучшие люди на фронте,защищают Украину,а на верхушке власти сидят одни инвалиды и молодые пенсионеры.Слов нет.Мне очень стыдно за страну.
31.10.2024 07:28 Відповісти
Заслужив, за чесність - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
31.10.2024 07:43 Відповісти
Так його контора й запустила цю двіжуху з прокурорами.
31.10.2024 08:07 Відповісти
ніхто нічого їм не зробить.
такі мєнти потрібні будь якій владі.
за тридцять років, цей спрут настільки фундамєнтувався, що зруйнувати його не можливо!
31.10.2024 08:32 Відповісти
Якщо кожна влада, то чому тільки 30 років незалежності України? Не варто узагальнювати. Є конкретні факти про зелених інвалідів.
31.10.2024 10:10 Відповісти
абсолютно, кожна зміна президентів та парламенту, укріпляла суддівське мєнтовське чиновніче кодло.
при кучмі розквіт олігархат, котрий прибрав під себе та очолив цього спрута.
31.10.2024 10:15 Відповісти
Таке враження що на відповідальних державних посадах в Україні половина інвалідів і пенсіонерів. Може тому в державі простий народ думає як вижити і прокормитися, а не тільки прокурори і судді.
31.10.2024 08:57 Відповісти
Чому бідні бо дурні, чому дурні бо бідні! І не дивуюсь, чому була помаранчева революція та революція гідності! Але народ сам винен в тому, що їх піддурили , захотів Ющенко навести лад, так заклювала мафія і народ підтримав популістів, порох почав наводити лад і знову мафія заклювала, а народ захотів клоунів бо так сказали , ось і маємо результат. США, Європа неспроста вимагали , щоб були незалежні ДБР, САП, антикорупційні суди , але влада підмяла під себе і тільки деколи спливають корупційні скандали завдяки чесним прокурорам, чи ДБРівцям, які таємно надавали інформацію для розголосу!
31.10.2024 09:47 Відповісти
воно все наскрізь прогнило. цей буй заднім числом відмовився від незаконних виплат, які отримував до посліднього. гнати нах його і всіх інших
31.10.2024 09:54 Відповісти
Старий бердичівський анекдот: Міжрайбаза. У недавно принятого на роботу Абрама бухгалтер питає, а чоми ви зарплату за місяць не отримали. - Яка зарплата, та не потрібні мені ці копійки, я сам собі все зароблю.
31.10.2024 09:55 Відповісти
інваліди є різнокольорові - зелені, померанчеві, біло-блакитні, щоколядні, а це якій?
31.10.2024 10:33 Відповісти
ЗЭ проверьте!
31.10.2024 12:00 Відповісти
Зе влада робить одних мільнерами а других Українців ніщими , ще субсидію кинуть Українцеві як собаці аби зголоду не подох або на Майдан не виходив бо вони цього бояться.
31.10.2024 15:54 Відповісти
 
 