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Новини
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За два дні 47 ОМБр отримала майже сто заявок від військових, які хочуть повернутись після СЗЧ

Майже 100 військових хочуть повернутись після СЗЧ в 47 ОМБр

За останні два дні 47 окрема механізована бригада отримала майже сто заявок від військових, які хочуть хочуть повернутись після самовільного залишення частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук 47 ОМБр.

 "Лише за два дні ми отримати майже сотню заявок від бійців, які хочуть повернутися з СЗЧ і для цього обрали саме 47 окрему механізовану бригаду", - йдеться в повідомленні.

Раніше 53 та 47 ОМБр звернулися до військових, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу.

Читайте: Важливо, щоб бійці, які в статусі СЗЧ, повертались в ті підрозділи, де їм покажуть людське ставлення, професіоналізм і мотивацію, - начальник рекрутингу 3 ОШБр Кухарчук

Автор: 

47 окрема механізована бригада (274) СЗЧ (80)


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тобто ці люди тікали не від бойових дій, а від долбойобів-командирів. цих командирів будуть саджати до в'язниці?
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07.11.2024 20:51 Відповісти
Що зайвий раз доводить: тільки спротив, галас, непокора, протести з виносом в публічний простір можуть щось змінити на краще. Ну тобто захист своїх прав.
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07.11.2024 21:12 Відповісти
Та да, как в 1917. Запротестовали ваеваки и их страна пошла по *****, Потом 75 лет кровью рыгали
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08.11.2024 03:06 Відповісти
От тільки м'ясом з хробаками на панцернику Потемкин їх перестали годувати. Це вибір ваєвак, або вони себе захищають, або їдять хробаків і не *******. Українській між іншим панцерник, так що знаєте, традиція.
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08.11.2024 04:24 Відповісти
Воу воу, пригальмовуйте, а то так всі сто тисяч повернуться, що ви будете з ними робити!
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07.11.2024 21:08 Відповісти
 
 