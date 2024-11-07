За два дні 47 ОМБр отримала майже сто заявок від військових, які хочуть повернутись після СЗЧ

За останні два дні 47 окрема механізована бригада отримала майже сто заявок від військових, які хочуть хочуть повернутись після самовільного залишення частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук 47 ОМБр.

"Лише за два дні ми отримати майже сотню заявок від бійців, які хочуть повернутися з СЗЧ і для цього обрали саме 47 окрему механізовану бригаду", - йдеться в повідомленні.

Раніше 53 та 47 ОМБр звернулися до військових, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу.

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