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Новини
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Важливо, щоб бійці, які в статусі СЗЧ, повертались в ті підрозділи, де їм покажуть людське ставлення, професіоналізм і мотивацію, - начальник рекрутингу 3 ОШБр Кухарчук

Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук

Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що важливо, щоб бійці, які в статусі "СЗЧ" і мають бажання повернутись, повертались в ті підрозділи, де їм покажуть людське ставлення, професіоналізм і мотивацію.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Це шанс поповнити успішні бригади якісними людьми, які в силу різних обставин були змушені опинитися в цьому статусі. Третя Штурмова готова показати вам справжню українську армію. Вривайтесь", - закликав Кухарчук.

Раніше повідомлялось, що 53 та 47 ОМБр звернулися до військових, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу.

Читайте: У жовтні суди ухвалили близько 100 рішень не ув’язнювати військових за СЗЧ, - ДБР

Автор: 

Кухарчук Дмитро (22) СЗЧ (80)


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Топ коментарі
+7
Проблема в тому, що ті люди ніколи більше не підуть на передок, не підуть на штурм... Їм вже це все показали... Вони подякують і підуть додому, чекати суд... Який ще не відомо під яким прапором буде...
Бойові бригади шукають резерви там - де їх нема.
СЗЧ можуть копати, можуть носити, можуть виконувати завдання - котрі не пов'язані з нульовими позиціями... Але ж це на сьогодні не те, що потрібно бойовим бригадам...
Резерви слід шукати серед людей котрим є що втрачати... Але ж вони ніколи не підуть воювати.
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04.11.2024 18:27 Відповісти
+6
Підлеглі їх довго не живуть. А самі довбограї йдуть на підвищення, або послами у Антігуа та Барбуду.
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04.11.2024 20:37 Відповісти
+5
Ключове слово - "покажуть".
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04.11.2024 18:19 Відповісти
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Ключове слово - "покажуть".
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04.11.2024 18:19 Відповісти
Портос: Лично я поеду при условии, что мне обеспечат там хорошее питание!

д'Артаньян (со смехом): Не знаю, как питание, а вот отличное фехтование я вам гарантирую.
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04.11.2024 18:25 Відповісти
Проблема в тому, що ті люди ніколи більше не підуть на передок, не підуть на штурм... Їм вже це все показали... Вони подякують і підуть додому, чекати суд... Який ще не відомо під яким прапором буде...
Бойові бригади шукають резерви там - де їх нема.
СЗЧ можуть копати, можуть носити, можуть виконувати завдання - котрі не пов'язані з нульовими позиціями... Але ж це на сьогодні не те, що потрібно бойовим бригадам...
Резерви слід шукати серед людей котрим є що втрачати... Але ж вони ніколи не підуть воювати.
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04.11.2024 18:27 Відповісти
синку баканова є що втрачати, але ж він в окопи не піде.
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04.11.2024 18:34 Відповісти
Нє. Йому як раз поіксу
Є втрачати це коли ви збудували дім... Вклали гроші в землю... Відкрили сімейне підприємство... У вас на руках 20-30 тисяч долара... Все решта працює... Така схема роботи справжнього бізнесу...
А бакланову поіксу у нього мільйони баксів крадених налічки, його не тримає ні батьківський дім, ні родинний бізнес...
Він витягнув Ізраїльський паспорт і звалив звідси в любу секунду.
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04.11.2024 21:49 Відповісти
Вот тут ты ошибаешься, у меня есть два знакомых которые нормально воевали со мной в одном подразделении, а сейчас в сзч потому что не нашли понимания со стороны командиров а перевод им не подписали. Вот как-то так ,хотя парни хорошие я уверен в них ,и вопрос не денег,мы получали +/- 2500 гривен и они были хорошими войнами. Что случилось сейчас? -говорят: в совок возвращается не будут.
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05.11.2024 21:30 Відповісти
Якщо вони хочуть воювати... Пропозицій безліч: 3 штурмова, 47 магура, 92 одшб, в чому проблема???
Номера телефонів в інтернеті... Бригади повертають з сзч без криміналу... Пошукати телефони контактні?
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05.11.2024 22:16 Відповісти
Що ти верзеш?
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04.11.2024 18:32 Відповісти
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04.11.2024 18:33 Відповісти
Ну досить що безмозглі журналюги її піарять - Ви то для чого це робите?
Ви завжди піарите те, що психічно хворі люди щось там белькочуть?
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04.11.2024 19:29 Відповісти
Та хоть дітей мобілізувати це нічого не змінить, треба вирішувати організаційні питання що є у війську. Їх озвучили Бутусов та Костенко. Причому це відбувається з 22 року. Реально хоч Муженка повертай.

Потрібно відновити терміни навчання новачків до 3 місяців і дозволи частині бойових підрозділів передислоковуватись на полігон щоб вони самі навчали своє поповнення а не інструктори.

Ну і рубати руки за корупцію як це роблять в арабських країнах, тому через неї частково невистачає озброєння, череж що гинуть військові.

Але головне питання що робити з орківською авіацією приліт каба це контузії, тих кому вдалось вижити в результаті страх і готовність на сзч, особливо для новачків.
Один із варіантів РЕБ піднімати чимось на висоту, щоб заглушити навігацію.
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04.11.2024 20:04 Відповісти
безуглу - в президенти!
безугла - наш президент!
кто угодно, лишь бы не зеленский!
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04.11.2024 20:19 Відповісти
Головне грести людей на вулиці, тоді точно сзч буде менше, бо це дуже мотивує воювати за країну, коли тебе кидають в бус мутузять в тцк і відправляють через місяці в окоп в саму гарячу точку.
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04.11.2024 19:16 Відповісти
Насправді це дуже правільна задумка - зробити по-перше так, аби мобілізовані попадали до нормальних командирів, які опікуються підлеглими, і відтак не підпадали під кримінальне переслідування, а по-друге - це своєрідне рейтингування бригад, а відтак і їхніх комбригів, багато з яких і досі показують совкове ставлення до людей - із введенням системи, де боєць зможе вибирати собі підрозділ, в який він хоче попасти ( а Законопроект із такою системою вже поданий до ВР) до совкових полковників і генералів ніхто не піде! А от в Третю штурмову не те що йдуть, а ще і конкурс є!
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04.11.2024 19:27 Відповісти
Військовий який їде в СЗЧ робить це осознано, назад в військо він вже не повернеться, в тюрму так.
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04.11.2024 19:35 Відповісти
Не факт!
Можливо, він і не проти захищати свою сім'ю, і землю, але не хоче, аби його командир втупу посилав його на стопроцентову смерть!
Не секрет, що в нашій, ще доволі часто совковій армії, для багатьох вищих офіцерів існує лише одна задача - вислужитись перед керівництвом. Сирський - яскравий приклад.
До речі - не помітили, що саме після відставки Залужного почалось, а згодом і катастрофічно збільшилась практика СЗЧ - раніше такого майже не було!
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04.11.2024 20:19 Відповісти
Так 0 це 100 смерть... Тут не командир, тут ворог винен... 1,2,3,5 навіть 10 раз підеш, на 11 здохнеш... Це війна, а пуля дура... А кабу взагалі насрати на цілу вулицю...
Розповідають про дурних командирів... То це дурні командири ракетами по торгівельних центрах і багатоповерхівках гатять??? Чи все ж таки це ворог робить?
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04.11.2024 22:02 Відповісти
А-а-а, то це розумні командири медиків направляють у піхоту?
Або ж дроноводів?
Русня у цьому винувата, так?
Не варто у власній дурості звинувачувати ворога, в нас своїх ворогів вистачає!
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04.11.2024 22:25 Відповісти
Відкрий б...ь устав. В кожному піхотному взводі медик! Теоретично - а практично нема...
Кожен медик перед вступом в вуз встає на військовий облік - кожен... А практично - нема...
Дроноводи це найбільш підготовлена піхота... Атже він повинен бути не далі 2 -3 кмивід лінії фронту... Вміти вибрати позицію, вміти окопатись... А по факту дроноводи - це пацани з тіктока котрі на пікапах по райцентрах шарять, і 0 підтверджених уражень...
Ось такі у нас і дроноводи і медики...

А ще одна категорія : васьки.... Ці найнебезпечніші... Ніколи не мали відношення до армії... Ніколи не воювали... Інформацію беруть з цензор нет... І все знають! Все!!!
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04.11.2024 23:36 Відповісти
А скільки нейрохірургів потрапили в піхоту?
Ми так красиво розповідаємо скільки щороку випускалось військових з університетів... І де вони всі повтікали... Але військових університетів всього 2 університети і 4 академії на всю Україну. + 6 інститутів при цивільних ВНЗ (це свого роду кафедри післядипломної освіти). В кожному з них всього по 5 факультетів. На яких вчиться десь 1000 чоловік.
А скільки медуніверситетів знаєш? 64 коледжі, 47 училищ, 2 інститути медсестринства, 12 університетів, 2 академії, і 1 національний університет...
Питання: де ці лікарі??? Де??? Чому не в військах? В армії поголовно вакантні посади взвод, рота, батальйон - це найактуальніші посади... Найбільше людей вмирає саме там... Не довозять людей до стабіку... Де вже є лікарі.
Так от майже три роки війни. На якій всі мед посади, у всіх частинах де я бачив, у всіх підрозділах: або вакантні, або там максимум ветеринар, або санітар з швидкої. Все. Жодного лікаря, я за три роки війни, в штатній структурі на рівні взвод-рота- батальйон не бачив. І не побачу.
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05.11.2024 09:21 Відповісти
І наступне питання... Чим твій нейрохірург з 20 роками стажу кращий за вчителя з 20 роками стажу? Або за архітектора з 20 роками стажу? Або за звичайного роботягу з 20 роками стажу?
Хоча ми прекрасно знаємо, що жодного нейрохірурга, в окопах не було і не буде. Навіть терапевт під питанням, скоріш за все теж ні... А саме в окопах стікає більше всього пацанів... Оскільки по технології у нас є 2 години, щоб доставити пораненого на стаб пункт. А це не реально... Люди по 12-24-48 годин заходять і виходять з позицій.

А я тобі скажу чим гірший... Ніхто з мною зазначених вище перед вступом в універ на спеціальний військовий облік не ставав! А твій нейрохірург ставав на облік і був попереджений, що у випадку війни він в першій черзі на мобілізацію... Не стрільцем, а лікарем! В той самий окоп де пацани пачками вмирають... Бо лікарів не було і нема...і не буде.
Тому ти мене не вчи... Напиши коли будеш готовий поїхати і подивитись як це працює на практиці... Я покажу.
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05.11.2024 09:28 Відповісти
Ага. Повертайтесь в рабство до "хорошого пана". Але ж законодавство не змінилось! То як може змінитись ставлення командирів які діють згідно діючого законодавства? СЗЧ має причину. І причина проста - відсутність ротації, відпусток і необмежений термін служби. Тобто у військового досі лише обовязки, а от прав як таких немає. Для початку потрібно закон про ротацію згідно Констититуції, де вказано що захист держави є обовязком кожного придатного до військової служби. Тому ті хто сьогодні "заброньовані" повинні розуміти що в наступну ротацію частина з них буде призвана. Особливо це стосується держслужбовців які чомусь вважають що обовязок захищати країну їх не стосується. Якщо кожний чиновник буде знати що все що він поцупив у ЗСУ він поцупив у себе і ця крадіжка може стати причиною його загибелі то стан забезпечення війська суттєво і швидко покращиться.
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04.11.2024 19:45 Відповісти
Від командира-довбограя вам не допоможе ні закон про строки служби, ні про ротацію. Відправить вас штурмувати он ту посадку, бо так йому ОТУВ сказав, там і загинете.
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04.11.2024 19:50 Відповісти
У нас, наскільки мені відомо , "довбограї" довго не живуть.
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04.11.2024 20:13 Відповісти
Підлеглі їх довго не живуть. А самі довбограї йдуть на підвищення, або послами у Антігуа та Барбуду.
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04.11.2024 20:37 Відповісти
Не варто перебільшувати. "Довбограї" час від часу трапляються в усіх арміях, але під час війни більшість не підвищується, а "возноситься".
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04.11.2024 21:30 Відповісти
Дмитре , ці СЗЧ ті , яким подобалися ваші рожеві свинки .. Дивися це ваші плоди -ягідки . Хоча , самого Кухарчука, і його бойових побратимів , крім білецького---поважаю , бо вони дійсно ВОЇНИ. .
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04.11.2024 20:02 Відповісти
 
 