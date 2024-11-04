Важливо, щоб бійці, які в статусі СЗЧ, повертались в ті підрозділи, де їм покажуть людське ставлення, професіоналізм і мотивацію, - начальник рекрутингу 3 ОШБр Кухарчук
Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що важливо, щоб бійці, які в статусі "СЗЧ" і мають бажання повернутись, повертались в ті підрозділи, де їм покажуть людське ставлення, професіоналізм і мотивацію.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Це шанс поповнити успішні бригади якісними людьми, які в силу різних обставин були змушені опинитися в цьому статусі. Третя Штурмова готова показати вам справжню українську армію. Вривайтесь", - закликав Кухарчук.
Раніше повідомлялось, що 53 та 47 ОМБр звернулися до військових, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу.
Топ коментарі
+7 Олександр Олександр #578015
показати весь коментар04.11.2024 18:27 Відповісти Посилання
+6 Calvados
показати весь коментар04.11.2024 20:37 Відповісти Посилання
+5 Fish Man
показати весь коментар04.11.2024 18:19 Відповісти Посилання
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д'Артаньян (со смехом): Не знаю, как питание, а вот отличное фехтование я вам гарантирую.
Бойові бригади шукають резерви там - де їх нема.
СЗЧ можуть копати, можуть носити, можуть виконувати завдання - котрі не пов'язані з нульовими позиціями... Але ж це на сьогодні не те, що потрібно бойовим бригадам...
Резерви слід шукати серед людей котрим є що втрачати... Але ж вони ніколи не підуть воювати.
Є втрачати це коли ви збудували дім... Вклали гроші в землю... Відкрили сімейне підприємство... У вас на руках 20-30 тисяч долара... Все решта працює... Така схема роботи справжнього бізнесу...
А бакланову поіксу у нього мільйони баксів крадених налічки, його не тримає ні батьківський дім, ні родинний бізнес...
Він витягнув Ізраїльський паспорт і звалив звідси в любу секунду.
Номера телефонів в інтернеті... Бригади повертають з сзч без криміналу... Пошукати телефони контактні?
Ви завжди піарите те, що психічно хворі люди щось там белькочуть?
Потрібно відновити терміни навчання новачків до 3 місяців і дозволи частині бойових підрозділів передислоковуватись на полігон щоб вони самі навчали своє поповнення а не інструктори.
Ну і рубати руки за корупцію як це роблять в арабських країнах, тому через неї частково невистачає озброєння, череж що гинуть військові.
Але головне питання що робити з орківською авіацією приліт каба це контузії, тих кому вдалось вижити в результаті страх і готовність на сзч, особливо для новачків.
Один із варіантів РЕБ піднімати чимось на висоту, щоб заглушити навігацію.
безугла - наш президент!
кто угодно, лишь бы не зеленский!
Можливо, він і не проти захищати свою сім'ю, і землю, але не хоче, аби його командир втупу посилав його на стопроцентову смерть!
Не секрет, що в нашій, ще доволі часто совковій армії, для багатьох вищих офіцерів існує лише одна задача - вислужитись перед керівництвом. Сирський - яскравий приклад.
До речі - не помітили, що саме після відставки Залужного почалось, а згодом і катастрофічно збільшилась практика СЗЧ - раніше такого майже не було!
Розповідають про дурних командирів... То це дурні командири ракетами по торгівельних центрах і багатоповерхівках гатять??? Чи все ж таки це ворог робить?
Або ж дроноводів?
Русня у цьому винувата, так?
Не варто у власній дурості звинувачувати ворога, в нас своїх ворогів вистачає!
Кожен медик перед вступом в вуз встає на військовий облік - кожен... А практично - нема...
Дроноводи це найбільш підготовлена піхота... Атже він повинен бути не далі 2 -3 кмивід лінії фронту... Вміти вибрати позицію, вміти окопатись... А по факту дроноводи - це пацани з тіктока котрі на пікапах по райцентрах шарять, і 0 підтверджених уражень...
Ось такі у нас і дроноводи і медики...
А ще одна категорія : васьки.... Ці найнебезпечніші... Ніколи не мали відношення до армії... Ніколи не воювали... Інформацію беруть з цензор нет... І все знають! Все!!!
Ми так красиво розповідаємо скільки щороку випускалось військових з університетів... І де вони всі повтікали... Але військових університетів всього 2 університети і 4 академії на всю Україну. + 6 інститутів при цивільних ВНЗ (це свого роду кафедри післядипломної освіти). В кожному з них всього по 5 факультетів. На яких вчиться десь 1000 чоловік.
А скільки медуніверситетів знаєш? 64 коледжі, 47 училищ, 2 інститути медсестринства, 12 університетів, 2 академії, і 1 національний університет...
Питання: де ці лікарі??? Де??? Чому не в військах? В армії поголовно вакантні посади взвод, рота, батальйон - це найактуальніші посади... Найбільше людей вмирає саме там... Не довозять людей до стабіку... Де вже є лікарі.
Так от майже три роки війни. На якій всі мед посади, у всіх частинах де я бачив, у всіх підрозділах: або вакантні, або там максимум ветеринар, або санітар з швидкої. Все. Жодного лікаря, я за три роки війни, в штатній структурі на рівні взвод-рота- батальйон не бачив. І не побачу.
Хоча ми прекрасно знаємо, що жодного нейрохірурга, в окопах не було і не буде. Навіть терапевт під питанням, скоріш за все теж ні... А саме в окопах стікає більше всього пацанів... Оскільки по технології у нас є 2 години, щоб доставити пораненого на стаб пункт. А це не реально... Люди по 12-24-48 годин заходять і виходять з позицій.
А я тобі скажу чим гірший... Ніхто з мною зазначених вище перед вступом в універ на спеціальний військовий облік не ставав! А твій нейрохірург ставав на облік і був попереджений, що у випадку війни він в першій черзі на мобілізацію... Не стрільцем, а лікарем! В той самий окоп де пацани пачками вмирають... Бо лікарів не було і нема...і не буде.
Тому ти мене не вчи... Напиши коли будеш готовий поїхати і подивитись як це працює на практиці... Я покажу.