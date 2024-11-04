Важливо, щоб бійці, які в статусі СЗЧ, повертались в ті підрозділи, де їм покажуть людське ставлення, професіоналізм і мотивацію, - начальник рекрутингу 3 ОШБр Кухарчук

Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що важливо, щоб бійці, які в статусі "СЗЧ" і мають бажання повернутись, повертались в ті підрозділи, де їм покажуть людське ставлення, професіоналізм і мотивацію.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Це шанс поповнити успішні бригади якісними людьми, які в силу різних обставин були змушені опинитися в цьому статусі. Третя Штурмова готова показати вам справжню українську армію. Вривайтесь", - закликав Кухарчук.

Раніше повідомлялось, що 53 та 47 ОМБр звернулися до військових, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу.

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