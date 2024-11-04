Важно, чтобы бойцы, имеющие статус СОЧ, возвращались в те подразделения, где им покажут человеческое отношение, профессионализм и мотивацию, - начальник рекрутинга 3-й ОШБр Кухарчук

Начальник рекрутинга 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что важно, чтобы бойцы, которые в статусе "СОЧ" и имеют желание вернуться, возвращались в те подразделения, где им покажут человеческое отношение, профессионализм и мотивацию.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Это шанс пополнить успешные бригады качественными людьми, которые в силу разных обстоятельств были вынуждены оказаться в этом статусе. Третья Штурмовая готова показать вам настоящую украинскую армию. Врывайтесь", - призвал Кухарчук.

Ранее сообщалось, что 53-я и 47-я ОМБр обратились к военным, которые самовольно оставили свои части, с призывом вернуться на службу.

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