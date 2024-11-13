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Новини Війна
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Батальйон К-2 54-ї ОМБр заявив, що прийме військових на службу після СЗЧ

Батальйон К-2 54-ї ОМБр заявив, що прийме військових на службу після СЗЧ

Батальйон К-2 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ заявив, що приймає бійців, які самовільно залишили попереднє місце служби.

Відповідний допис батальйон опублікував у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Військові запевнили, що таким бійцям у батальйоні не будуть дорікати чи ставитися до них упереджено.

"Війна - це важка ноша, як морально, так і фізично. Коли здають нерви, ми всі можемо приймати поспішні рішення, перебуваючи на межі. Хтось не витримав і здав назад після своїх перших днів боротьби, а хтось просто вигорів морально після років. Та завжди є шанс почати все наново. Батальйон К-2 чекає на тебе із СЗЧ. Жодних дорікань чи упередженого ставлення. Ми завжди цінуємо інтелект, силу, витримку та бажання навчатися. Тільки спільна та згуртована робота на результат!", - йдеться у заяві.

Там додали, що хочі можуть обрати вакансію на сайті k-2,army, також вони можуть надіслати коротку інформацію про себе та контактний телефон у месенджерах.

Напередодні 53 та 47 ОМБр звернулися до військових, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу.

Читайте також: Важливо, щоб бійці, які в статусі СЗЧ, повертались в ті підрозділи, де їм покажуть людське ставлення, професіоналізм і мотивацію, - начальник рекрутингу 3 ОШБр Кухарчук

СЗЧ у лавах Сил оборони

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив про тенденцію до збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення частини військовослужбовцями, дезертирства і невиконання наказів.

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч кримінальних правопорушень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) та близько 30 тисяч щодо дезертирства з січня 2022 року.

Читайте також: За два дні 47 ОМБр отримала майже сто заявок від військових, які хочуть повернутись після СЗЧ

Автор: 

54 окрема бригада (178) ЗСУ (7513) СЗЧ (68)


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До Вереса буде кілометрова черга з переводів, які ніхто не буде погоджувати, адже у такому разі "мясні" командири залишаться тільки зі штабами.
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13.11.2024 17:24 Відповісти
І це добре. Верес буде командувач корпусом, а м'ясники взводними
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14.11.2024 07:11 Відповісти
«Бунт! За*бало все!»: російські вояки в новосибірський області розгромили казарму та втекли з військової частини, бо не хочуть бути «мʼясом» на штурмах

Їх, скоріше за все, знайдуть і посадять на пляшку. Але такий початок цілком прийнятний. Адже чим більше отак будуть тікати, тим менше нашим воїнам роботи на фронті.
https://t.me/voynareal/102776
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13.11.2024 17:39 Відповісти
А открытые дела на дезертиров опера тоже будут в К2 передавать? Их там будут аннулировать (дела) или закрывать в связи со смертью обвиняемого?
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13.11.2024 18:48 Відповісти
А вы читать не умеете новые законы? Согласно законодательству дело закрывается, после предоставления документов о принятии в новую часть. Закрывается судом, если оно уже дошло до суда, или прокурором, если идёт досудебное следствие?
Вы тролль, или реально оторваны от реальности?
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13.11.2024 18:58 Відповісти
Да, вы правы. Первый раз. Нужно личное присутствие и ходотайство будущего командира
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13.11.2024 19:29 Відповісти
Ну вот. Стрёмно конечно служить рядом со сбежавшим, но ситуации у бежавших тоже разные.
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13.11.2024 19:52 Відповісти
 
 