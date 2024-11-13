Батальйон К-2 54-ї ОМБр заявив, що прийме військових на службу після СЗЧ

Батальйон К-2 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ заявив, що приймає бійців, які самовільно залишили попереднє місце служби.

Відповідний допис батальйон опублікував у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Військові запевнили, що таким бійцям у батальйоні не будуть дорікати чи ставитися до них упереджено.

"Війна - це важка ноша, як морально, так і фізично. Коли здають нерви, ми всі можемо приймати поспішні рішення, перебуваючи на межі. Хтось не витримав і здав назад після своїх перших днів боротьби, а хтось просто вигорів морально після років. Та завжди є шанс почати все наново. Батальйон К-2 чекає на тебе із СЗЧ. Жодних дорікань чи упередженого ставлення. Ми завжди цінуємо інтелект, силу, витримку та бажання навчатися. Тільки спільна та згуртована робота на результат!", - йдеться у заяві.

Там додали, що хочі можуть обрати вакансію на сайті k-2,army, також вони можуть надіслати коротку інформацію про себе та контактний телефон у месенджерах.

Напередодні 53 та 47 ОМБр звернулися до військових, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу.

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СЗЧ у лавах Сил оборони

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив про тенденцію до збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення частини військовослужбовцями, дезертирства і невиконання наказів.

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч кримінальних правопорушень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) та близько 30 тисяч щодо дезертирства з січня 2022 року.

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