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Баргилевич про СЗЧ в армії: збільшення терміну підготовки новобранців повинно допомогти вирішити цю проблему

Баргилевич про СЗЧ в армії

Збільшення терміну підготовки новобранців у навчальних центрах з одного місяця до півтора повинне допомогти вирішити проблему самовільного залишення частини (СЗЧ) в армії. 

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, інформує Цензор.НЕТ.

Баргилевич визнав, що СЗЧ є проблемою для української армії.

На запитання, якою є головна причина СЗЧ у війську, Баргилевич відповів, що найчастіше це викликано психологічною неготовністю новобранців.

"В армію приходять служити різні люди. Хтось стійко стоїть на позиції. Хтось з цивільного життя менш психологічно підготовлений. Відповідно й були збільшені терміни базової військової підготовки з місяця до півтора. Це дасть можливість людині більш якісно підготуватися до виконання завдань", - заявив начальник Генштабу.

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Нагадаємо, що 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертирували.

Читайте також: Кількість тих, хто добровільно повертається до війська після СЗЧ, збільшується, - ВСП

Автор: 

підготовка (184) ЗСУ (7540) Баргилевич Анатолій (15) СЗЧ (69)


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Топ коментарі
+15
Щоб зменшити СЗЧ, потрібно вибудовувати довіру між солдатами та тими хто ними керує. Зменшувати прірву між окопом і штабом
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24.11.2024 23:10
+11
Мотивація з`явилась 30 років тому, коли бидлонаселенню видали приватизаційні сертифікати оціночною вартістю $10, таким чином оцінили все державне майно України у смішні $500 млн. Ось з того моменту і відбувся поділ людей: на тих, хто насолоджується життям, і тих, хто має захищати це солодке життя.
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24.11.2024 23:57
+10
А ми то думали, що проблема в тому, що вони один ріжок вистрілюють в кращому випадку і кидають 2 гранати за 4 тижні. А якщо будуть те ж саме робити не за 4, а за 6 тижнів, то відразу мотивація з'явиться після такого навчання... Ну й голова.
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24.11.2024 23:12
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Щоб зменшити СЗЧ, потрібно вибудовувати довіру між солдатами та тими хто ними керує. Зменшувати прірву між окопом і штабом
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24.11.2024 23:10 Відповісти
Нажаль тіх хто мав довіру солдатів Зеленський-дЕрьмаков звільнив з лав ЗСУ. І на рівні бригаг також.
А хто буде зараз вибудовивати? Оце грабувало армію а зараз у радниках ходить? То він нарадить та навідбудовує.
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25.11.2024 04:07 Відповісти
якщо воїна рахують за скотину і до нього таке ж відношення, то може хтось цього і не хоче помічати. А потім питають ЧОМУ?
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25.11.2024 06:11 Відповісти
Так в СВЧ - в більшості випадків -- идуть після 2- х - 3 х років віини
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24.11.2024 23:11 Відповісти
Діди так сказати.
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24.11.2024 23:17 Відповісти
СВЧ???
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25.11.2024 00:17 Відповісти
Ні, навпаки, найбільше СЗЧ серед бусифікованих рабів - вони тікають при першій нагоді.
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25.11.2024 09:48 Відповісти
А ми то думали, що проблема в тому, що вони один ріжок вистрілюють в кращому випадку і кидають 2 гранати за 4 тижні. А якщо будуть те ж саме робити не за 4, а за 6 тижнів, то відразу мотивація з'явиться після такого навчання... Ну й голова.
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24.11.2024 23:12 Відповісти
Три дні.
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24.11.2024 23:15 Відповісти
... голова і ... 2-а вуха
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24.11.2024 23:32 Відповісти
...і шнурочок, що тримає ці вуха.
А по ділу - вперше чую, щоб тривалість так званої "підготовки" якось впливала на мотивацію. А саме в мотивації (її відсутності) основна біда. Немає її у більшості насильно мобілізованих. Нікого не виправдовую, захищати державу потрібно. Але не слід очікувати від людей дива під кінець третього року повномасштабної війни. Коли навіть у добровольців опускаються руки.
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25.11.2024 09:28 Відповісти
Прошу пояснити, хто такі новобранці? Депутати всіх розливів, мажори з БМВ, охоронники народних депутатів, поліціянти типу слідчі? Чи ті, хто залишився в селах і їх всіма способами намагаються зловити товариші заготівельники з ТЦК і СЗ?
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24.11.2024 23:13 Відповісти
Новобранець, це новий бранець.
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24.11.2024 23:16 Відповісти
👍
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24.11.2024 23:46 Відповісти
Ні, не вирішить. Треба змусити нато ввести війська.
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24.11.2024 23:16 Відповісти
Дай вгадаю, "створити небезпеку інциденту на АЕС"?

Чи у вас вже є нові, більш адекватні ідеї?
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25.11.2024 00:20 Відповісти
бред сивої кобили
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24.11.2024 23:32 Відповісти
Мотивація з`явилась 30 років тому, коли бидлонаселенню видали приватизаційні сертифікати оціночною вартістю $10, таким чином оцінили все державне майно України у смішні $500 млн. Ось з того моменту і відбувся поділ людей: на тих, хто насолоджується життям, і тих, хто має захищати це солодке життя.
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24.11.2024 23:57 Відповісти
О, намалювався тіп якого ЗеРиги посадили саботувати створення ТРО в 2021 році
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24.11.2024 23:44 Відповісти
Він і справді не розуміє причини, чи за дурника хоче зійти? Або все разом.
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24.11.2024 23:44 Відповісти
Нерозуміння причин призведе до ще більших наслідків!!!!
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24.11.2024 23:45 Відповісти
Хто знає, навіщо ми утримуємо армію, військових, якщо вони не воюють?
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24.11.2024 23:55 Відповісти
Я такої ж думки. Не утримуйте мене, краще крупі гроші занесіть. Я піду на дємбєль, а ви тут самі якось розберетесь з вашими населеними пунктами, висотами і іншим. Ха ха ха.
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25.11.2024 06:18 Відповісти
Де довіра, а де цей генерал?
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25.11.2024 00:23 Відповісти
МІСЯЦЬ???????????????? Опанувати професію, від якої фізично залежить твоє життя - за МІСЯЦЬ???????? Підараси...
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25.11.2024 00:37 Відповісти
WW2: коли фронт у 1943-44 проходив через Україну то вигрібали ВСІХ віку 18-60 років, 3 дні рили окопи, 3 постріли з гвинтівки, і на передок... саме там і вчилися стріляти кому цікаво. Але командир взводу у звані молодшего лейтенанту сидів на передку, під час атаки керував підлеглими за допомогою ТТ - пристрілював тих хто відмовлявся лізти під кулі.
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25.11.2024 01:09 Відповісти
А Ганібал слонами через Альпи переходив. А того слона, який не хотів через Альпи перелазити також спочатку пристрелювали, а потім з'їдали. Ха ха ха.
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25.11.2024 06:21 Відповісти
По якій книжці ви "вивчали" історію?
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25.11.2024 09:31 Відповісти
А з чого тоді ЗЕ буде будувати дороги та харчуватись?
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25.11.2024 04:14 Відповісти
І це все на шо вистачило залишкив розуму?
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25.11.2024 05:21 Відповісти
Довго ж ти напружував одну звивину шоб таке написати. Чи ти її шукав так довго?
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25.11.2024 09:27 Відповісти
Слова ідіота не варті коментарів...
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25.11.2024 05:52 Відповісти
Как были дебилы ,так ими и остались. Значит не толкают солдат в сзч безответственность офицеров за херовое руководство и ненужные смерти солдат,ни затяги в том смысле что приехав с боевых тебя не отпускают домой а ты сидишь в лесу в палатке и когда приезжает генерал ходишь бычки по лесу собираешь,ни бесконечный срок службы,а вот две недели ***** в учебке спасут Украину.
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25.11.2024 06:10 Відповісти
Певно цей генерал тільки вийшов з під дії алкогольної інтоксикації. Ця проблема не вирішувалася і не вирішується належним чином вже десять років. Ця репліка генерала лише для того щоб сказати хоч якусь репліку в своїй кар'єрі. Коли перестанете ставити піхотинців командувати артилерією, а капітанів не існуючого флоту командувати безпілотними літаючими військами це буде лише першим кроком до вирішення проблем не тільки з сзч. Ха ха ха.
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25.11.2024 06:29 Відповісти
Тих, кого загребло тцк воювати не будуть, у кращому разі відсиджуватися в окопах. Їх будуть гнати на нуль так же, як і росіян.
Треба Богу молитись, оце наша єдина і справжня надія на перемогу.
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25.11.2024 06:53 Відповісти
Якщо ти, падло, вже вилізло в НГШ- так тихенько роби свою роботу, займайся стратегічними питаннями, а не вилазь в ******** телемарафони та не ***** що попало. Нє, з цією владою ******* нам буде...
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25.11.2024 08:29 Відповісти
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25.11.2024 09:24 Відповісти
СЗЧ триватиме доти, доки в окопах будуть раби, а не добровольці. Уся наївність зникає, коли прилітає КАБ і вбиває купу побратимів - до цього готові лише добровольці, а не бусифіковані раби. Необхідно вводити плату за підписання контракту.
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25.11.2024 09:46 Відповісти
генерал вдало вдає дурника
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25.11.2024 10:28 Відповісти
 
 