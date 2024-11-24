Баргилевич про СЗЧ в армії: збільшення терміну підготовки новобранців повинно допомогти вирішити цю проблему
Збільшення терміну підготовки новобранців у навчальних центрах з одного місяця до півтора повинне допомогти вирішити проблему самовільного залишення частини (СЗЧ) в армії.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, інформує Цензор.НЕТ.
Баргилевич визнав, що СЗЧ є проблемою для української армії.
На запитання, якою є головна причина СЗЧ у війську, Баргилевич відповів, що найчастіше це викликано психологічною неготовністю новобранців.
"В армію приходять служити різні люди. Хтось стійко стоїть на позиції. Хтось з цивільного життя менш психологічно підготовлений. Відповідно й були збільшені терміни базової військової підготовки з місяця до півтора. Це дасть можливість людині більш якісно підготуватися до виконання завдань", - заявив начальник Генштабу.
Нагадаємо, що 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертирували.
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А хто буде зараз вибудовивати? Оце грабувало армію а зараз у радниках ходить? То він нарадить та навідбудовує.
А по ділу - вперше чую, щоб тривалість так званої "підготовки" якось впливала на мотивацію. А саме в мотивації (її відсутності) основна біда. Немає її у більшості насильно мобілізованих. Нікого не виправдовую, захищати державу потрібно. Але не слід очікувати від людей дива під кінець третього року повномасштабної війни. Коли навіть у добровольців опускаються руки.
Чи у вас вже є нові, більш адекватні ідеї?
Треба Богу молитись, оце наша єдина і справжня надія на перемогу.