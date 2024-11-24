Баргилевич про СЗЧ в армії: збільшення терміну підготовки новобранців повинно допомогти вирішити цю проблему

Збільшення терміну підготовки новобранців у навчальних центрах з одного місяця до півтора повинне допомогти вирішити проблему самовільного залишення частини (СЗЧ) в армії.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, інформує Цензор.НЕТ.

Баргилевич визнав, що СЗЧ є проблемою для української армії.

На запитання, якою є головна причина СЗЧ у війську, Баргилевич відповів, що найчастіше це викликано психологічною неготовністю новобранців.

"В армію приходять служити різні люди. Хтось стійко стоїть на позиції. Хтось з цивільного життя менш психологічно підготовлений. Відповідно й були збільшені терміни базової військової підготовки з місяця до півтора. Це дасть можливість людині більш якісно підготуватися до виконання завдань", - заявив начальник Генштабу.

Читайте також: Батальйон К-2 54-ї ОМБр заявив, що прийме військових на службу після СЗЧ

Нагадаємо, що 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертирували.

Читайте також: Кількість тих, хто добровільно повертається до війська після СЗЧ, збільшується, - ВСП