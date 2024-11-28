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Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу после первого СОЧ или дезертирства

Повернення на службу після СЗЧ або дезертирства: Зеленський підписав закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта, информирует Цензор.НЕТ.

Закон предусматривает:

  • разрешить военнослужащим, которые впервые совершили СОЧ или дезертировали, добровольно возвращаться на службу. В таком случае действие их контракта продолжится;
  • возобновить выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий после возвращения на службу;
  • если же военные, которые после первого СОЧ или дезертирства вернулись на службу, то начатые против них уголовные производства не должны быть основанием для отказа в принятии их на военную службу.

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Напомним, что 21 ноября Верховная Рада приняла закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставили воинские части или дезертировали.

Автор: 

закон (3175) Зеленский (20210) дезертирство (330) СОЧ (67)


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Топ комментарии
+17
4ухилянт зеленський підписує закони про СЗЧ..це сюр.
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28.11.2024 18:07
+14
То орденоносці кошевой з пікаловим та інша квартально-вар'ято-дизельно-стендаперська сволота піде до ЗСУ чи знов ні?
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28.11.2024 18:01
+7
зеленський і є лайно.
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28.11.2024 18:23
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То орденоносці кошевой з пікаловим та інша квартально-вар'ято-дизельно-стендаперська сволота піде до ЗСУ чи знов ні?
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28.11.2024 18:01 Ответить
они давно там... просто орденов пока не одевают...
https://m.censor.net/ru/news/3469986/*****************************************************************************************************
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28.11.2024 18:07 Ответить
Та я у курсе за цього свинячого 3,14дора.
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28.11.2024 18:12 Ответить
тем шшо смілись, есть смісл еще пару лет пошкериться, а потом, к раздаче слонов, вернуться героями и с орденами.
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28.11.2024 18:05 Ответить
4ухилянт зеленський підписує закони про СЗЧ..це сюр.
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28.11.2024 18:07 Ответить
Сюр - це роками кидатись лайном в українську владу , але лише на форумах ...))
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28.11.2024 18:16 Ответить
а де тобі кинути, зебот?..я готовий зустрітись
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28.11.2024 18:21 Ответить
зеленський і є лайно.
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28.11.2024 18:23 Ответить
перефразую. а в чому влада холуїв регионалів - зеленського, дєрмака, татарова, гетманцева, стефанчука, арахімія .. українська ? (риторичне)
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28.11.2024 18:32 Ответить
Риторичне питання - чому ти , бот підкацапний , тут на форумі , а не в ЗСУ на фронті ?
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28.11.2024 19:46 Ответить
...і одразу у саме пекло!
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28.11.2024 18:09 Ответить
я зараз тимчасаво непридатний, буду що завгодно робити щоб списатися і не повертатись туди!!!
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28.11.2024 18:11 Ответить
а сам після 4 ухилянь піде?
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28.11.2024 18:13 Ответить
Я перепрошую,але думати,що дезертир може добровільно вернутись може лише абсолютно відірвана від життя людина...або ідіот...
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28.11.2024 18:14 Ответить
В іншу частину (якщо знайдеш нормальну і тебе там візьмуть) - чому б ні.
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28.11.2024 21:35 Ответить
А що раніше СЗЧшники не повертались на службу ?
поверталися і без цього закону, і все виплачували як нічого і не було
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28.11.2024 18:14 Ответить
От зараз це просто узаконили.
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28.11.2024 18:37 Ответить
якщо ж військові, які після першого СЗЧ чи дезертирства повернулися на службу, то розпочаті проти них кримінальні провадження не мають бути підставою для відмови у прийнятті їх на військову службу…

То есть, службу продолжать можешь , но криминальное дело не закроют и будет оно висеть пожизненно?
Я правильно поняла ?
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28.11.2024 19:21 Ответить
у кримінальних справах є строк давності
від 2 до 10 років
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28.11.2024 22:14 Ответить
Якщо спіймають,поставлять перед вибором:або карна справа,або служи.Так і повертатимуть.
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28.11.2024 18:22 Ответить
А чотиразових ухилянт коли піде на службу?
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28.11.2024 18:40 Ответить
Нарешті розкаявся і мабуть сам явиться до ТЦК із чотирма повістками, які йому відсилали до 2019 року? Обовязково посадити в ті окопи, які рила його команда в центполя і дати міни, які робила його команда.
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28.11.2024 18:56 Ответить
Вчора пані Victoria Spartz, республіканка-конгресвумен від штату Індіана, була в ефірі телеканалу CNN. Ось частина іі діалогу з ведучим де вона згадує про зеленського:

***- На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. І це його відповідальність.

На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюся до нього. Він не тиснув на Зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американці, а Зеленського - українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну…
***
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28.11.2024 19:46 Ответить
Може краще розстрілювати? В країні вже 100 тис. дезертирів - бажаєте зробити міліон.
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28.11.2024 20:00 Ответить
Може ти у вікно вийдеш і не будеш тут писати свої "поради" ?
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28.11.2024 20:06 Ответить
Шось не пойняв. А скільки терміну можна ходити в СЗЧ? Бо хочеться піти пару рочків відпочити, а потім можна повернутися. Нормально я придумав, як думаєте?
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28.11.2024 21:30 Ответить
PS чому би прсото не зробити піврічні відпустки, ротації і т.д.? Навіщо якусь херню видумувати?
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28.11.2024 21:33 Ответить
"Зе" вирішив загнати всіх, хто самовільно залишив окопи знову туди й там пустити в розхід, міль-пардон, перевиховати показово для всіх інших, у кого в голові народяться такі "мрії"! Але зпочатку їм "служба медом" не покажиться. Від своїх "командирів" вони відгребуть по-повній, бо командири за них у свій час як ті пішли у СЗЧ відгребли.
Невже воно вважає, що втікачі в СЗЧ дурніші ніж він?!
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29.11.2024 07:29 Ответить
 
 