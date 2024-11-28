Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу после первого СОЧ или дезертирства
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта, информирует Цензор.НЕТ.
Закон предусматривает:
- разрешить военнослужащим, которые впервые совершили СОЧ или дезертировали, добровольно возвращаться на службу. В таком случае действие их контракта продолжится;
- возобновить выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий после возвращения на службу;
- если же военные, которые после первого СОЧ или дезертирства вернулись на службу, то начатые против них уголовные производства не должны быть основанием для отказа в принятии их на военную службу.
Напомним, что 21 ноября Верховная Рада приняла закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставили воинские части или дезертировали.
Топ комментарии
+17 Ostap B #595458
показать весь комментарий28.11.2024 18:07
+14 Старый зольдат
показать весь комментарий28.11.2024 18:01
+7 Ostap B #595458
показать весь комментарий28.11.2024 18:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://m.censor.net/ru/news/3469986/*****************************************************************************************************
поверталися і без цього закону, і все виплачували як нічого і не було
То есть, службу продолжать можешь , но криминальное дело не закроют и будет оно висеть пожизненно?
Я правильно поняла ?
від 2 до 10 років
***- На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. І це його відповідальність.
На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюся до нього. Він не тиснув на Зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американці, а Зеленського - українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну…
***
Невже воно вважає, що втікачі в СЗЧ дурніші ніж він?!